За добу від COVID-19 в Києві померли 13 осіб, виявлено 251 новий випадок захворювання, - Кличко
У Києві за минулу добу виявлено 251 підтверджений випадок захворювання на коронавірус (загалом 327 650), зафіксовано 13 летальних випадків від вірусу (загалом 8 111).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Так, захворіли 153 жінки віком від 18 до 87 років, 67 чоловіків віком від 18 до 84 років, 13 дівчаток від 9 до 17 років і 18 хлопчиків від 3 до 17 років.
Зафіксовано 13 летальних випадків від вірусу (загалом 8 111). Серед них: 8 жінок від 55 до 86 років, 5 чоловіків від 52 до 83 років.
До лікарень столиці госпіталізували 30 хворих на коронавірус та 74 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Водночас, 871 олна людина подолала коронавірус (загалом 308 058)
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (72), Оболонському (42) та в Святошинському (39).
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Як стверджує журналіст Роман Шинкаренко "…є свідки, які у дні вакцинації пана Олександра Комаріди, у травні та березні 2021 року в Ужгороді, бачили його магічним чином у Києві…". І це незважаючи на той факт, що саме Ужгород зазначений в декларації як місто, яке Олександр Комаріда обрав для проведення вакцинації, попри те, що офіційним містом проживання і роботи є Київ.
За офіційною інформацією Міністерство внутрішніх справ України вже викривало схеми продажу підроблених експрес-тестів на COVID-19 на Закарпатті. Більше того, даний випадок не є єдиним в цьому регіоні.
Сам пан Комаріда активно пропагує ідею комфортної вакцинації "біля дому" для всіх українців, а також активно виступає проти "фейкових" Covid-сертифікатів.