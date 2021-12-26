За добу від COVID-19 в Києві померли 13 осіб, виявлено 251 новий випадок захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 251 підтверджений випадок захворювання на коронавірус (загалом 327 650), зафіксовано 13 летальних випадків від вірусу (загалом 8 111).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, захворіли 153 жінки віком від 18 до 87 років, 67 чоловіків віком від 18 до 84 років, 13 дівчаток від 9 до 17 років і 18 хлопчиків від 3 до 17 років.

Зафіксовано 13 летальних випадків від вірусу (загалом 8 111). Серед них: 8 жінок від 55 до 86 років, 5 чоловіків від 52 до 83 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 30 хворих на коронавірус та 74 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас, 871 олна людина подолала коронавірус (загалом 308 058)

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (72), Оболонському (42) та в Святошинському (39).

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