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Новини
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Жителю Дніпра загрожує до 8 років позбавлення волі за "мінування" Ради, - Нацполіція

Жителю Дніпра загрожує до 8 років позбавлення волі за

Поліція затримала 49-річного жителя Дніпра за неправдиве повідомлення про мінування Верховної Ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Чоловік повідомив, що в адміністративній будівлі Верховної Ради України закладена вибухівка, яку він має намір підірвати дистанційно, йдеться в повідомленні поліції в Фейсбуці в неділю.

Телефонний дзвінок на лінію 102 надійшов 25 грудня близько другої години дня. Поліцейські відділення поліції №3 Дніпровського районного управління поліції одразу встановили, що неправдиве повідомлення про мінування залишив 49-річний житель Дніпра.

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Чоловіка затримали в порядку ст.208 КПК України. Він перебував за місцем проживання і мав при собі мобільний телефон, з якого повідомив про вибухівку.

Правопорушнику вручили повідомлення про підозру за ч.2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до восьми років. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Триває слідство.

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Дніпро (3253) хибна тривога (68) мінування (1217)


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Топ коментарі
+3
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26.12.2021 12:09
+3
...кто за сепаров воевал, тех сразу меняют на таксистов и торгашек с Донецка.
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26.12.2021 12:28
+3
Это точно! Ещё я помню как зельц осуждённых на пожизненное харьковских подрывников (помните таких?) без всяких помилований (просто приказом по телефону) поменял на таксистов и свидетелей йоговых из лугандона. Вот именно после этого я понял что у нас гАРАНТИК дебиловатый и сцыкло. Зато гонору сколько…умнейший мудрейший красивейший и т.д.
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26.12.2021 12:34
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Ключове слово "загрожує". Ну а там наскільки хватить грошей.Така вона-українська феміда!
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26.12.2021 12:02 Відповісти
Единственное, что жалко, так это здание. Раду, в абстрактном понимании нет.
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26.12.2021 12:45 Відповісти
Що значить дагрожує до вісьми років? В тюрягу покидька по максимуму! Другим бовдурам наука буде.
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26.12.2021 15:25 Відповісти
За сепаров воевал видать…
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26.12.2021 12:03 Відповісти
...кто за сепаров воевал, тех сразу меняют на таксистов и торгашек с Донецка.
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26.12.2021 12:28 Відповісти
Это точно! Ещё я помню как зельц осуждённых на пожизненное харьковских подрывников (помните таких?) без всяких помилований (просто приказом по телефону) поменял на таксистов и свидетелей йоговых из лугандона. Вот именно после этого я понял что у нас гАРАНТИК дебиловатый и сцыкло. Зато гонору сколько…умнейший мудрейший красивейший и т.д.
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26.12.2021 12:34 Відповісти
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26.12.2021 12:09 Відповісти
https://youtu.be/54raQD9FjQo
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26.12.2021 12:29 Відповісти
а у нас, в Днепре, с ночи замело....прямо как зима...настоящая )))

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26.12.2021 12:32 Відповісти
На святое позарился.
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26.12.2021 13:33 Відповісти
а если б он позвонил и сказал - что он разминировал Раду
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26.12.2021 13:46 Відповісти
Нічого йому не буде. Така країна, що все всім можна...
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26.12.2021 13:55 Відповісти
ч.2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) Джерело:

а якщо повідомлення було б правдиве, то шо?
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26.12.2021 15:45 Відповісти
Якщо зі свого телефону повідомив,тоді даже знаю,за кого він голосував!
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26.12.2021 23:12 Відповісти
 
 