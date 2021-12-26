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Новини Війна
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Вагітних та жінок з малолітніми дітьми також візьмуть на військовий облік. Про зміну професії доведеться інформувати, - роз'яснення Міноборони

Вагітних та жінок з малолітніми дітьми також візьмуть на військовий облік. Про зміну професії доведеться інформувати, - роз'яснення Міноборони

Взяття на військовий облік – це не призов на службу. На життя українок ці законодавчі зміни зараз не вплинуть, а до кінця 2022 року може постати необхідність стати на облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ розвідки Міноборони України.

"Протягом 2022 року не варто очікувати якихось проблем. У подальшому за ухилення від військового обліку, як і для чоловіків, після попередження з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, передбачено штрафи", - зазначають в Міноборони.

Роз'яснюючи, за яких обставин призиватимуть жінок на військову службу, в Міноборони зазначили: "Жінки, що перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути призвані на військову службу та службу у військовому резерві тільки у добровільному порядку (за контрактом)".

Говорячи про військовозобов’язаних жінок, в Міноборони відзначили, що йдеться про 35 фахових напрямків, кожен із яких представляє десятки окремих спеціальностей господарської діяльності. 

Крім того, повідомляється, що військовому обліку підлягають усі жінки у віці від 18 до 60 років, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком.

Стати на військовий облік потрібно до кінця 2022 року у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишній комісаріат) за місцем реєстрації місця проживання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони пояснило, як жінкам стати на військовий облік. Інструкція

"Військово-облікова спеціальність визначається не лише дипломом, але й записом у трудовій книжці – досвідом роботи та КВЕДи фізичної особи-підприємця. Остаточно приналежність до військово-облікової спеціальності визначається у територіальному центрі комплектування", - сказано в повідомленні.

Процес постановки на військовий облік подібний до того, який проходять чоловіки. Коли облік повноцінно запрацює, у мірі потреби жінкам будуть пропонувати брати участь у зборах чи тренуваннях. А при влаштуванні на нову роботу, серед документів треба буде надати й військово-обліковий.

"При зміні професії потрібно буде інформувати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, що дозволить краще відслідковувати наявні людські ресурси. Вагітні жінки та/або з малолітніми дітьми теж беруться на військовий облік. Як і у випадку чоловіків, у ТЦК та СП для жінок враховуватиметься стан здоров’я людини та її сімейні обставини", - зазначають в Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У бік зменшення та здорового глузду": "слуга народу" Завітневич заявив, що список професій жінок для військового обліку буде скорочено

"Робота з реалізації наказу спланована до кінця 2022 року. На життя громадян до кінця 2022 року ці норми не вплинуть. Мета – приведення до чинного законодавства, країна повинна знати свої резерви, ми повинні бути готовими, бо ситуація зобов’язує. До кінця 2022 року у Генеральному штабі Збройних Сил України буде проведено аналіз змін кількості військовозобов’язаних-жінок, що перебувають на військовому обліку", - резюмовано у повідомленні.

Вагітних та жінок з малолітніми дітьми також візьмуть на військовий облік. Про зміну професії доведеться інформувати, - розяснення Міноборони 01
Вагітних та жінок з малолітніми дітьми також візьмуть на військовий облік. Про зміну професії доведеться інформувати, - розяснення Міноборони 02

Вагітних та жінок з малолітніми дітьми також візьмуть на військовий облік. Про зміну професії доведеться інформувати, - розяснення Міноборони 03
Вагітних та жінок з малолітніми дітьми також візьмуть на військовий облік. Про зміну професії доведеться інформувати, - розяснення Міноборони 04

Автор: 

жінки (623) Міноборони (7307) військовий обов’язок (92)


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Топ коментарі
+44
весь "мудрий нарід" котрий голосував за "зе" потрібно взяти на військовий облік
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26.12.2021 11:56
+42
Хуже не будет - надо просто перестать стрелять.
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26.12.2021 11:53
+31
Что ні дєлаєт дурак,всьо он дєлаєт нє так.
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26.12.2021 11:57
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26.12.2021 13:03 Відповісти
А вагітних і жінок часом не потрібно захищати, зелені нічого не переплутали?
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26.12.2021 13:04 Відповісти
Защищать надо ЗЕ и Ермака. А для этого, как у кацапов водится, сгодятся даже женщины и дети.
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26.12.2021 16:50 Відповісти
І як завжди жінки повині взять все в своі руки
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26.12.2021 13:05 Відповісти
Ага. Кто за красавчика президента голосовал?
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27.12.2021 12:08 Відповісти
а кошек и собак на учет брать будут ? а то мамины Дымок и Бузик переживают
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26.12.2021 13:07 Відповісти
Не вижу смысла в трэше этой темы. Вообще. И сейчас сотни и тысячи женщин идут в армию. Женщины упорно годы добивались в самой армии практически равноправие. Много чего сделано.
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26.12.2021 13:09 Відповісти
Если вводить в законодательство обязательный воинский учет для женщин , то во первых это нужно только для определенных специальностей , как раньше для медиков и связистов ( можно конечно расширить список) но со "здоровым глуздом" ( а это а три - четыре - пять позиций) И во вторых тогда уже начинать постановку на учет тем кому сейчас 18-24. и с этого периода и начнется для всех, по подбору специальностей, быть " военно обязанными" Ну и конечно быть на воинском учете до 45. Какие на хр-н 60... Дураломы дебильные. ( кстати и расширение пребывание мужчин на учете до 60, такая же бестолковщина, ну разве что генералов и то не всех, Для мужчин пребывание на учете в зависимости от звания - рядовой и сержантский состав до 45, младший офицерский до 50, старший до 60. Если не хватает количественно( из за большого количества не пригодных по здоровью и т.д), то нужно обеспечить обязательное правило отслужить всем , а не так как сейчас в армии с 18 до 29 лет.. А то у нас "хр-н" кого туда загонишь. ( то спортсмены, то артисты, то "блатные", то " политики" то еще какие) Взять нынешнюю власть поголовно от президента, членов правительства, Рады и т.д. какой процент из них реально отслужил в армии Украины ( слава богу уже 31 год независимости ). Кроме этого ввести законодательно, не отслужил в армии, значит не годен и для работы в гос управлении в том числе и депутатском корпусе, не говоря уж о президенте, спикере, премьере, министрах, руководителей областей и т.д.)
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26.12.2021 13:10 Відповісти
помнится в 14м году толпы народа у военкоматов. и то не справились \не захотели, не смогли?\. а тут хотят еще +50% бумагомарательства. народ уже нужно официально вооружать, а всяческие сборы\"на учет" и т.д. - только с обязательными бесплатными стрельбами подготовкой и т.п.
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26.12.2021 13:13 Відповісти
Тут,завдая засрати мізки,виконується....
Від забору,до обіду...
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26.12.2021 13:59 Відповісти
це скорше схоже на перепис потенційно небезпечних для агресора чи/та влади людей, навіть жінок - у військомати підуть в першу чергу саме ті хто активний. Щось то все поспіхом і не логічно виникло
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26.12.2021 13:21 Відповісти
також обов'язково потрібно поставити на військовий облік пенсіонерів і всіх дітей (включно з новонародженими)!
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26.12.2021 13:42 Відповісти
Взвейтесь соколы орлами!
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26.12.2021 13:48 Відповісти
Шоу ретиеів у розпалі!!! Замість,обороноздатності, вагітні,й немовлята військвозобов'язані. Давно належло послати на _ер, цих біснуватих...
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26.12.2021 13:56 Відповісти
Цю помічницю цілого замміністра освіти також візьмут до обліку?



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26.12.2021 14:02 Відповісти
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26.12.2021 14:44 Відповісти
В начале его мать,женушку,и тещёньку и зеленую кротиху,а ещё зеленую менделиху!4-х разовый уклонист хочет,чтоб его бабы защищали,как путин.Ездить по ушам и мозгам-зеспецпроект,чтоб не думали о зелёной блевотине.Нужно 4раза откосить,уколоться и забыться,как он!
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26.12.2021 14:56 Відповісти
Половина женского населения на заработках, на учёт не смогут стать, значит штрафы будут слать.Из-за ковида многие не ездят домой ..
Это такой способ сделать перепись населения и денег содрать с женщин, и возраст до 60 .
Как вы достали со своей властью уже.Вот вы и идите и платите штрафы .Что происходит в Украине? Это , что преднамерянно, взорвать Украину изнутри?
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26.12.2021 15:09 Відповісти
На сайті офіційного інтернет-представництва Президента України з"явилася електронна петиція № 22/130110-еп від 23.12.2021 ( автор Рашевченко Я.В.) з вимогою скасування наказу Міністерства оборони України від 11.10.2021 №313.
https://petition.president.gov.ua/petition/130110
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26.12.2021 23:09 Відповісти
Все правильно:жіночі батальйони і їх душка керен...зежо!!!!
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26.12.2021 16:48 Відповісти
А не пішли б ви всі зелені трутні в дупу! ? Щоб захистити батьківщину, треба спочатку вас зрадників позбутись!
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26.12.2021 19:26 Відповісти
Здається прослідковується тенденція - Вовіки привикли за жінками ховатись (Пуйло і Сцикун).
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26.12.2021 23:42 Відповісти
Зебіли, так вагітних потрібно в першу чергу обліковувати. Вони - одна за двох. А іноді і більше - майже развєдгрупа. І зразу два автомати давати... Або ПТРК, цілий бойовий розрахунок.
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26.12.2021 23:39 Відповісти
Кружевниє портянки. Шоб знали як ліберастам підспівувати.
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27.12.2021 01:35 Відповісти
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