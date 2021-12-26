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Про призов чи обов’язкову мобілізацію жінок до війська не йдеться. Жодних змін у їхньому житті не буде, - Залужний

Про призов чи обов’язкову мобілізацію жінок до війська не йдеться. Жодних змін у їхньому житті не буде, - Залужний

Готується такий порядок постановки громадян на військовий облік, який дозволив би реалізувати дистанційно та онлайн якнайбільше процедур.

Про це у фейсбуці написав головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу заспокоїти співгромадянок. По-перше, не йдеться про призов чи обов’язкову мобілізацію жінок до війська, як про це вже заявляють деякі ЗМІ. По-друге, готується такий порядок постановки на військовий облік, який дозволив би реалізувати дистанційно та онлайн якнайбільше процедур. Держава проводить антибюрократичну реформу, щоб людям не доводилося переносити папірці з місця на місце. Це стосується також і чоловіків – цифровізація має модернізувати військовий облік в цілому", - зазначає він.

За словами Залужного, протягом наступного року всі процедури будуть відкалібровані таким чином, щоб для співгромадянок, чиї спеціальності є в переліку для військового обліку, та їхніх роботодавців процес постановки на облік був максимально комфортним.

"Ми також плануємо ввести перехідну норму, що стосується зборів (навчань) військовозобов’язаних, а саме: на навчання жінки будуть убувати винятково за бажанням. По-третє, зі взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде! Єдине – Збройні Сили просто знатимуть, які спеціалістки є в країні та можуть у крайньому випадку долучитись до оборони держави. Відповідний порядок обліку існував в Україні й раніше, починаючи з 1994 року, хоча майже не працював", - дода він.

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"Це також крок назустріч жінкам, які мають бажання проходити військову службу у Збройних Силах України, для уникнення зайвих процедур при займанні посади за своєю спеціальністю", - резюмував Залужний.

Про призов чи обов’язкову мобілізацію жінок до війська не йдеться. Жодних змін у їхньому житті не буде, - Залужний 01

Автор: 

жінки (623) військовий обов’язок (92) військкомат (432) Залужний Валерій (723)


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Топ коментарі
+24
Тоді навіщо ця профанація ?
Створити для людей незручності ?
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26.12.2021 12:55
+18
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26.12.2021 13:53
+16
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26.12.2021 13:11
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М-да... так вот зачем прутся в политику... Ботокс рулит.
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26.12.2021 13:52 Відповісти
силикон) да какая разница
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26.12.2021 15:40 Відповісти
А якщо жінка домогосподарка без професії і живе на утриманні чоловіка?А якщо інвалід дитинства по зору,ДЦП,аутист?Чому не виділені відразу категорії,яким нічого пхатися в чергу до военкомату?
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26.12.2021 13:44 Відповісти
Добро пожаловать в "мужской мир".
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26.12.2021 15:04 Відповісти
Надо же, какой этот мир дебильный, оказывается
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26.12.2021 15:11 Відповісти
А кто голосовал за красавчика президента? Мужчинку-Володеньку?
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26.12.2021 16:06 Відповісти
Кроме того что в период пандемии коронавируса нужно будет шляться по военкоматам и мед учреждениям, по комиссиям, сдачи анализов и т.д., собирая на себя всю заразу и приносить ее домой в семьи. Идиоты..
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26.12.2021 13:45 Відповісти
Нічого не поробиш! Наказ Путіна!
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26.12.2021 14:00 Відповісти
На сайті офіційного інтернет-представництва Президента України з"явилася електронна петиція № 22/130110-еп від 23.12.2021 ( автор Рашевченко Я.В.) з вимогою скасування наказу Міністерства оборони України від 11.10.2021 №313.
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26.12.2021 23:05 Відповісти
ви не панимаєте тут другое. штрафи уже прописаны и медработник, военком
весело смеются
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26.12.2021 13:47 Відповісти
Для них вже закінчилась епоха бідності.
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26.12.2021 13:58 Відповісти
"Жодних змін у їхньому житті не буде" - звучить якось депресивно. Навіть суїцидально.
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26.12.2021 13:48 Відповісти
И какого хр@на мужчины должны служить, а женщины нет?
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26.12.2021 13:49 Відповісти
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26.12.2021 13:53 Відповісти
Того, що ти жінку запліднив, отримав задоволення - і здриснув у кущі. А жінка важких 9 місяців відгикує твоє задоволення. І я не впевнений, що ти витримає те, що яитримують жінки, народжуючи дітей. Цікаво, ти власну матір цінуєш?
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26.12.2021 14:38 Відповісти
Що ти верзеш? Про аліменти ніколи не чув?
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26.12.2021 15:16 Відповісти
вопрос к женщинам, во сколько бы вы оценили процесс вынашивания беременности, родов и воспитания детей в одиночку, чтобы сумма алиментов это покрыла с лихвой?
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26.12.2021 15:44 Відповісти
Тут скоріше зебіл виконав хотілку "європки" -європейських партнерів. Щоб у разі війни жінок-біженців вже на нашому кордоні тормозили по причині військового зобов*язання
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26.12.2021 13:54 Відповісти
Маячня.
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26.12.2021 15:05 Відповісти
Пруф, що маячня або ти п*здобол
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26.12.2021 16:18 Відповісти
Дємагог. Ти вкинув маячню а тепер вимагаєш від мене пруфів яка спростовує твою маячню?
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26.12.2021 16:22 Відповісти
Скоріше всього тобі не доступна елементарна логіка, що ти називаєш маячнею те , що я написав. Я можу логікою довести , що з великою вірогідністю мої роздуми написані вище є вірними.
Особисто для тебе доступно розпишу:
Чи випускають військовозобов*язаних, коли в державі введено військовий стан закордон?
- Ні.
В разі повномасштабного вторгнення рашки куди поїдуть біженці?
- Більшість у ЄС.
Кому вигідно не пускати до себе в разі чого біженців з України?
- Країнам ЄС. При цьому військово зобов*язані жінки будуть мати відмову у виїзді проходячи перевірку у наших пограничників.
Я тобі розжував максимально доступно. Якшо є що заперечити, то не розводь демагогію окремими висерами, щоб потім не підгорало в тебе в одному місці.
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26.12.2021 18:13 Відповісти
я думаю, именно это и есть наиболее вероятная причина этого указа. ЕС начал закрывать тылы....Вся страна военнобязанных - 0 беженцев. Ву а ля!
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26.12.2021 18:17 Відповісти
Маячня. Дешева конспірологія.
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27.12.2021 11:47 Відповісти
Маячня і конспірологія - це коли ти з якимось ще упорототим порохоботом по типу "Стрелка" сперечаєтесь в темах про вакцинацію де один з вас пише, що боїться чіпування, а інший доводить, що вакцина лікує від усіх хвороб.
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27.12.2021 13:10 Відповісти
Пиши ще. Твої коментарі просто чудові в своїй жалюгідності.
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27.12.2021 14:42 Відповісти
Це тільки для інформації ФСБ.
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26.12.2021 13:55 Відповісти
Жодных змин?????....
А выписаться и прописаться?
Та вы ж только на этом весь мозг *******.
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26.12.2021 14:04 Відповісти
А що так? 🤔Залужний згадав, що він еюне лише чоловік, але й воїн, завдання якого захищати не лише Батьківщину, але й жінок і дітей? До речі, Батьківщина - жіночого роду. Здогадайтеся, чому.
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26.12.2021 14:35 Відповісти
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26.12.2021 14:48 Відповісти
Для того это всё, что бы денег содрать. штрафами., сколько украинок за границей работает, на учёт не станут, значит штраф
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26.12.2021 15:24 Відповісти
Во-первых с чего это сумма должна покрываться с лихвой? Во-вторых с чего это вдруг она будет растить ребенка одна? В третьих есть много методов контрацепции и аборт в конце концов!
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26.12.2021 16:32 Відповісти
хенералы проворовавшиеся бредят от новых рекрутах.. на контрактников денег не осталось, все разворовали.. бредят о бесплатной рабсиле.. сначала они соберут персональные данные, потом паспорт заберут, потом вообще не отстанут..
по конституции, это нарушение прав и свобод человека..
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26.12.2021 17:00 Відповісти
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26.12.2021 17:18 Відповісти
95 квартал надо на учет в психушке ставить.
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26.12.2021 17:43 Відповісти
На сайті офіційного інтернет-представництва Президента України з"явилася електронна петиція № 22/130110-еп від 23.12.2021 ( автор Рашевченко Я.В.) з вимогою скасування наказу Міністерства оборони України від 11.10.2021 №313.
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26.12.2021 23:04 Відповісти
"...речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию..."
А с какой целью тогда проводится инвентаризация всех украинок с постановкой на обязательный воинский учет? Если раньше призыв был для женщин - почетное право то сейчас обязаловка и штраф.
"Единственное - Вооруженные силы будут просто знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае приобщиться к обороне государства."
Таки врешь - мобилизация все же предполагается! Приобщать будут тоже добровольно принудительно?
"Готовится такой порядок постановки граждан на воинский учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн максимальное количество процедур. "Государство проводит антибюрократическую реформу, чтобы людям не приходилось переносить бумажки с места на место. Это касается также мужчин - цифровизация должна модернизировать воинский учет в целом"
Так это оказывается такая реформа - забота о нас, чтобы нам жилось легче и счастливее.
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27.12.2021 00:00 Відповісти
Ржу. Зеленский, имея возможность отслужить в украинской армии, не служил вообще. Порошенко, имея возможность отправить в украинскую армию своего сына Михаила (которому в этом году как раз 20 исполнилось - призывной возраст), предпочет его отправить в Англию на учебу.
А вы, плебеи, служите срочку и отправляйте туда собственных детей. Теперь еще и жен.
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27.12.2021 00:01 Відповісти
Упирі так бояться за свої корита та вкрадені у народу багатства, щоб путлєр не відібрав, що вирішили навіть жінок ставити під кулі на поле бою, аби спати спокійно самим та красти далі. Ще наступним кроком дітей потрібно зробити військовозобов'язаними, років так із 7-8. Щоб гранату під танк міг донести.
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27.12.2021 00:33 Відповісти
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