Про призов чи обов’язкову мобілізацію жінок до війська не йдеться. Жодних змін у їхньому житті не буде, - Залужний

Готується такий порядок постановки громадян на військовий облік, який дозволив би реалізувати дистанційно та онлайн якнайбільше процедур.

Про це у фейсбуці написав головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу заспокоїти співгромадянок. По-перше, не йдеться про призов чи обов’язкову мобілізацію жінок до війська, як про це вже заявляють деякі ЗМІ. По-друге, готується такий порядок постановки на військовий облік, який дозволив би реалізувати дистанційно та онлайн якнайбільше процедур. Держава проводить антибюрократичну реформу, щоб людям не доводилося переносити папірці з місця на місце. Це стосується також і чоловіків – цифровізація має модернізувати військовий облік в цілому", - зазначає він.

За словами Залужного, протягом наступного року всі процедури будуть відкалібровані таким чином, щоб для співгромадянок, чиї спеціальності є в переліку для військового обліку, та їхніх роботодавців процес постановки на облік був максимально комфортним.

"Ми також плануємо ввести перехідну норму, що стосується зборів (навчань) військовозобов’язаних, а саме: на навчання жінки будуть убувати винятково за бажанням. По-третє, зі взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде! Єдине – Збройні Сили просто знатимуть, які спеціалістки є в країні та можуть у крайньому випадку долучитись до оборони держави. Відповідний порядок обліку існував в Україні й раніше, починаючи з 1994 року, хоча майже не працював", - дода він.

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"Це також крок назустріч жінкам, які мають бажання проходити військову службу у Збройних Силах України, для уникнення зайвих процедур при займанні посади за своєю спеціальністю", - резюмував Залужний.