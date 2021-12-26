Про призов чи обов’язкову мобілізацію жінок до війська не йдеться. Жодних змін у їхньому житті не буде, - Залужний
Готується такий порядок постановки громадян на військовий облік, який дозволив би реалізувати дистанційно та онлайн якнайбільше процедур.
Про це у фейсбуці написав головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Хочу заспокоїти співгромадянок. По-перше, не йдеться про призов чи обов’язкову мобілізацію жінок до війська, як про це вже заявляють деякі ЗМІ. По-друге, готується такий порядок постановки на військовий облік, який дозволив би реалізувати дистанційно та онлайн якнайбільше процедур. Держава проводить антибюрократичну реформу, щоб людям не доводилося переносити папірці з місця на місце. Це стосується також і чоловіків – цифровізація має модернізувати військовий облік в цілому", - зазначає він.
За словами Залужного, протягом наступного року всі процедури будуть відкалібровані таким чином, щоб для співгромадянок, чиї спеціальності є в переліку для військового обліку, та їхніх роботодавців процес постановки на облік був максимально комфортним.
"Ми також плануємо ввести перехідну норму, що стосується зборів (навчань) військовозобов’язаних, а саме: на навчання жінки будуть убувати винятково за бажанням. По-третє, зі взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде! Єдине – Збройні Сили просто знатимуть, які спеціалістки є в країні та можуть у крайньому випадку долучитись до оборони держави. Відповідний порядок обліку існував в Україні й раніше, починаючи з 1994 року, хоча майже не працював", - дода він.
"Це також крок назустріч жінкам, які мають бажання проходити військову службу у Збройних Силах України, для уникнення зайвих процедур при займанні посади за своєю спеціальністю", - резюмував Залужний.
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весело смеются
Особисто для тебе доступно розпишу:
Чи випускають військовозобов*язаних, коли в державі введено військовий стан закордон?
- Ні.
В разі повномасштабного вторгнення рашки куди поїдуть біженці?
- Більшість у ЄС.
Кому вигідно не пускати до себе в разі чого біженців з України?
- Країнам ЄС. При цьому військово зобов*язані жінки будуть мати відмову у виїзді проходячи перевірку у наших пограничників.
Я тобі розжував максимально доступно. Якшо є що заперечити, то не розводь демагогію окремими висерами, щоб потім не підгорало в тебе в одному місці.
А выписаться и прописаться?
Та вы ж только на этом весь мозг *******.
по конституции, это нарушение прав и свобод человека..
А с какой целью тогда проводится инвентаризация всех украинок с постановкой на обязательный воинский учет? Если раньше призыв был для женщин - почетное право то сейчас обязаловка и штраф.
"Единственное - Вооруженные силы будут просто знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае приобщиться к обороне государства."
Таки врешь - мобилизация все же предполагается! Приобщать будут тоже добровольно принудительно?
"Готовится такой порядок постановки граждан на воинский учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн максимальное количество процедур. "Государство проводит антибюрократическую реформу, чтобы людям не приходилось переносить бумажки с места на место. Это касается также мужчин - цифровизация должна модернизировать воинский учет в целом"
Так это оказывается такая реформа - забота о нас, чтобы нам жилось легче и счастливее.
А вы, плебеи, служите срочку и отправляйте туда собственных детей. Теперь еще и жен.