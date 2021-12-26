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Додаток "Вдома" під час перетину КПВВ на Донбасі можуть скасувати до кінця року, - Верещук

Додаток

Додаток "Вдома" при перетині КПВВ на Донбасі можуть скасувати до кінця цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук виданню "Новини Донбасу".

За словами Верещук, вона відвідала КПВВ у Станиці Луганській побачила проблему, з якою часто стикаються люди.

"У нас є обмеження через ковід. Я побачила наскільки це проблема для пенсіонерів, для літніх людей, для жінок з дітьми, для всіх, хто перетинає КПВВ. Вони повинні завантажити додаток "Дій Вдома". Для цього потрібен смартфон. Люди не мають стільки грошей, щоб дозволити собі купити смартфон", - розповідає Верещук.

За її словами, вона звернулася за допомогою у вирішенні проблеми до президента і прем'єр-міністра країни.

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"Я повернулася з Луганщини і прийшла з вирішенням цієї проблеми до прем'єра, а потім і до президента. І ви знаєте, вони мене підтримали. І якщо все буде добре, то ми до кінця року знесемо це обов'язковий додаток "Вдома" і люди зможуть не страждаючи перетинати КПВВ", - сказала Верещук.

Автор: 

Донбас (22354) КПВВ (330) Верещук Ірина (683) Дія (1116) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Скасуйте Верещук до кінця цього року.
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26.12.2021 13:35
+10
Прямо мати Тереза. Нехай щастить.
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26.12.2021 13:33
+6
Вони підтримали???

И выдадут каждому ватному пенсионеру по новому айфону???
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26.12.2021 13:34
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Прямо мати Тереза. Нехай щастить.
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26.12.2021 13:33 Відповісти

Китайские игрушки лаптеносных вояк)))



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26.12.2021 13:34 Відповісти
Вони підтримали???

И выдадут каждому ватному пенсионеру по новому айфону???
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26.12.2021 13:34 Відповісти
Скасуйте Верещук до кінця цього року.
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26.12.2021 13:35 Відповісти
Неодмінно,пожитєво!
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26.12.2021 13:39 Відповісти
"...Люди не мають стільки грошей, щоб дозволити собі купити смартфон". Запомните эти слова. Будет смысл их вспомнить перед выборами в "Діє". Тогда ситуация будет прямо противоположной
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26.12.2021 13:36 Відповісти
Стаждальці Ми,від хвойд,гне страждаємо... А хвойдини прошмандилівки, знемагають,й поерпають,від знущань,й наруги... браслети зGPS, маячкми,непотрібнонадягти?
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26.12.2021 13:37 Відповісти
Верещук: "Вони повинні завантажити додаток "Для цього потрібен смартфон. Люди не мають стільки грошей, щоб дозволити собі купити смартфон"
Це вона не про реєстацію в Дії для отримання "вовіної тисячі" на кіно, книжки та ліки?

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26.12.2021 13:38 Відповісти
100%...здесь она этого не замечает...
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26.12.2021 13:52 Відповісти
Хабалка верещучка пообіцяла всім пенсіонерам Луганська і Донецька
закупити смартфони і зебабуін дав згоду, так як і там будуть відкати 😡
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26.12.2021 13:38 Відповісти
Зьома оплатить смартфони зі своїх опшорів. Це ж так благородно.
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26.12.2021 13:43 Відповісти
Ви смішні 🙂,
з наших кишень шльома оплатить смарфони 😠
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26.12.2021 13:50 Відповісти
Та яке може бути благородство у криворогатої шпани?
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26.12.2021 13:54 Відповісти
Для ліквідації цього застосунку теж потрібно виділяти мільйони з бюджету, я правий?
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26.12.2021 13:47 Відповісти
Даунодонбасцы пусть шарятся по Украине и заражают людей ковидом? Спасибо Мери вПопец!
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26.12.2021 13:54 Відповісти
Так купите пенсионерам ці кляті смартфони, курица ты тупая
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26.12.2021 14:01 Відповісти
ну т.е. по факту лугандоняне уже "особенные и не такие как все остальные украинцы"?
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26.12.2021 14:02 Відповісти
Я з однією пенсією зміг придбати ,а вони з двома -не можуть! Це якась ху...ня!
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26.12.2021 14:08 Відповісти
Слёзы мешают мне гаварить из-за проблем лугандонцев, обожающих расейку и плюющих на Украину. Тупая овца с зонтиком.
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26.12.2021 14:11 Відповісти
Взагалі справа захисту населення належить стороні, що окупує дану територію. Хоче населення отримувати укр. пенсію, нехай переселяється. Тим більше, що облік тих пенсіонерів там поставлений таким чином, що навіть після смерті пенсіонера з ОРДЛО (яка в Україні не реєструється), їх діти-терористи уже з рос. громадянством отримують цю пенсію. Такі випадки непоодинокі. Раніше, навіть пенсію держ. службовця отримували функціонери цих "ЛДНР"
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26.12.2021 14:23 Відповісти
А на неокупированной территории у всех смартфоны,как и по всей стране,все обеспеченные,все со смартфонами...
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26.12.2021 14:32 Відповісти
ужос, нет слов, а то знову админ цензорирует...
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26.12.2021 15:04 Відповісти
Voice of Ukraine


@newstop_us

·
https://twitter.com/newstop_us/status/1475066395792654336 4 ч



все найкраще - для терористів ОРДІЛО - Україна бере кредит на 80 млн долл, аби побудувати терористам водопровід, який воні ********. - Скасувати терміново "Дій вдома" - бо не всі терористи мають телехвони На кого працює цей зелений гній?
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26.12.2021 17:45 Відповісти
 
 