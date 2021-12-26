Додаток "Вдома" під час перетину КПВВ на Донбасі можуть скасувати до кінця року, - Верещук
Додаток "Вдома" при перетині КПВВ на Донбасі можуть скасувати до кінця цього року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук виданню "Новини Донбасу".
За словами Верещук, вона відвідала КПВВ у Станиці Луганській побачила проблему, з якою часто стикаються люди.
"У нас є обмеження через ковід. Я побачила наскільки це проблема для пенсіонерів, для літніх людей, для жінок з дітьми, для всіх, хто перетинає КПВВ. Вони повинні завантажити додаток "Дій Вдома". Для цього потрібен смартфон. Люди не мають стільки грошей, щоб дозволити собі купити смартфон", - розповідає Верещук.
За її словами, вона звернулася за допомогою у вирішенні проблеми до президента і прем'єр-міністра країни.
"Я повернулася з Луганщини і прийшла з вирішенням цієї проблеми до прем'єра, а потім і до президента. І ви знаєте, вони мене підтримали. І якщо все буде добре, то ми до кінця року знесемо це обов'язковий додаток "Вдома" і люди зможуть не страждаючи перетинати КПВВ", - сказала Верещук.
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Китайские игрушки лаптеносных вояк)))
И выдадут каждому ватному пенсионеру по новому айфону???
Це вона не про реєстацію в Дії для отримання "вовіної тисячі" на кіно, книжки та ліки?
закупити смартфони і зебабуін дав згоду, так як і там будуть відкати 😡
з наших кишень шльома оплатить смарфони 😠
@newstop_us
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https://twitter.com/newstop_us/status/1475066395792654336 4 ч
все найкраще - для терористів ОРДІЛО - Україна бере кредит на 80 млн долл, аби побудувати терористам водопровід, який воні ********. - Скасувати терміново "Дій вдома" - бо не всі терористи мають телехвони На кого працює цей зелений гній?