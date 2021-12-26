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Під час загрози російського вторгнення Україною керують коміки без навичок дипломатії та ведення війни, - The New York Times

Під час загрози російського вторгнення Україною керують коміки без навичок дипломатії та ведення війни, - The New York Times

У той час, коли Росія нарощує війська на кордоні з Україною, президент Володимир Зеленський оточив себе представниками комедійної сфери, які не мають досвіду ні у дипломатії, ні у веденні війни.

Про це журналист Ендрю Крамер пише у своїй статті для The New York Times, інофрмує Цензор.НЕТ.

"У той час, коли Росія нарощує сили на кордоні з Україною та страх перед вторгненням посилюється, Зеленський оточив себе людьми, залученими з його комедійної студії "Квартал 95". Мало хто з них має досвід дипломатії чи війни", - пише Крамер у своїй статті.

Він додає, що Зеленський назвав свою політичну партію на честь свого телевізійного проєкту "Слуга народу". Актори, режисери та керівники ЗМІ очолили партію і пішли за ним до влади.

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Зокрема, Зеленський призначив понад 30 своїх колег зі сфери гумору на ключові посади в уряді, пише журналіст із посиланням на розслідування Bihus.Info. У тому числі вони обіймають посади в українській розвідці та Службі безпеки України.

"Так, голова Адміністрації президента Андрій Єрмак був медіа-юристом і кінопродюсером. Керівником студії "Квартал 95" був діючий голова СБУ Іван Баканов. Головний радник президента Сергій Шефір був сценаристом і продюсером", - йдеться у статті.

Крамер зазначає, що за такого розкладу Україна може не впоратись із вторгненням до 175 тис. російських військових, незважаючи на допомогу США.

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"Оскільки Україна готується до можливої ​​війни з Росією, зросло занепокоєння, що недосвідченість оточення пана Зеленського може мати жахливі наслідки, і не лише для їхньої країни. Дилетантський хибний крок може стати приводом для війни, яка значно погіршить тертя між Росією та Сполученими Штатами", - йдеться в статті.

армія рф (17228) Зеленський Володимир (23697) росія (64946)


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Топ коментарі
+59
ще в 2019 було зрозуміло, що вибрати цю малороську паскуду це катастрофа.
Такий деградований народ не повинен мати свою державу.
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26.12.2021 14:02
+53
Они московитов щекотать собираются, насмерть.
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26.12.2021 13:59
+48
Віслюк ворог України .......
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26.12.2021 14:01
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Таких избирателей нужно лишать права голоса. Они ведут страну к катастрофе, и тянут за собой других
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26.12.2021 19:09 Відповісти
С этим шапито у власти пора кончать, любым доступным способом, любым.....главное не дать им бежать из Украины и карать всех
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26.12.2021 19:12 Відповісти
Кого ви вибрали, під час війни, 73% ??? Коли будем вибирати своїх етнічних українців (як у Польші, Японії, Ізраїлі Китаю....)???!!! Ще 400 років тому, Папа Римський, Пій-7,учив : " Коріна нація у державі повина створювати закони та бути господарем країни, всі інші нації повині вести себе як гості". Але чи так думає і учить хрестиян сьогодня українська церква ???!!!!!!
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26.12.2021 19:34 Відповісти
Хватит обвинять 73%. Дураки были всегда и во все времена. Надо исправлять то, что понавыбирали. Если не хотим Майдан, если не можем провести референдум, можно составить петицию с требованием отставки всей ЗЕшоблы и сбором подписей. Диджитализация, всё как ЗЕ любит
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26.12.2021 19:57 Відповісти
Нарешті дійшло до американців. А коли дійде до наших зелених малоросів і ватників?
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26.12.2021 20:08 Відповісти
Якщо будуть пхати Пєтрушку і далі - то ніколи.
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27.12.2021 00:32 Відповісти
Вова Путін - пішов нах! Ла-ла-ла-ла-ла
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27.12.2021 10:54 Відповісти
До американців давно дійшло. А от до українців ще не зовсім.
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28.12.2021 00:17 Відповісти
так, зеленский сейчас на это обидется и поручит венедиктовой выписать подозрение США
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26.12.2021 22:38 Відповісти
І все в зебілів через жо... "Хоч поржем" - так вже не ржуть. А світ над країною рже! І все голосніше.
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26.12.2021 23:36 Відповісти
73 процента - все таки дебильі. . .
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27.12.2021 00:04 Відповісти
73% дебілів? Статистико малоймовірно.
А ось те, що ти сам-один дебіл - інфа 100%!
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27.12.2021 00:33 Відповісти
я не голосував за Зеленського і "слуг" . . . тому що він не навчений керувати країною
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27.12.2021 06:37 Відповісти
Это правда, но к сожалению и поведение Байдена-Салливана по отношению к России неадекватно. Они тоже ведут себя как комедианты из дурацкого шоу "Диалог и мир с Путиным".
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27.12.2021 00:06 Відповісти
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27.12.2021 00:30 Відповісти
Как жалок шут, на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил (с, Роберт Бернс)
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27.12.2021 01:38 Відповісти
Це всім ясно .. крім українців ,..73% ... рішили зіграти в російську рулетку.
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27.12.2021 02:33 Відповісти
Позор...
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27.12.2021 02:34 Відповісти
Да ладно вам. Как бы оно ни было Украина независимое государство и навсегда ушла от рашки . Куйло может себя укусить за дупу , а не получит он Украину в свое царство .
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27.12.2021 06:36 Відповісти
А скільки людей за це помре, ви себе не запитували ?
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27.12.2021 15:34 Відповісти
Хто ж українцям винний окрім них самих.
Дурачки..
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27.12.2021 15:33 Відповісти
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