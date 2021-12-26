Під час загрози російського вторгнення Україною керують коміки без навичок дипломатії та ведення війни, - The New York Times
У той час, коли Росія нарощує війська на кордоні з Україною, президент Володимир Зеленський оточив себе представниками комедійної сфери, які не мають досвіду ні у дипломатії, ні у веденні війни.
Про це журналист Ендрю Крамер пише у своїй статті для The New York Times, інофрмує Цензор.НЕТ.
"У той час, коли Росія нарощує сили на кордоні з Україною та страх перед вторгненням посилюється, Зеленський оточив себе людьми, залученими з його комедійної студії "Квартал 95". Мало хто з них має досвід дипломатії чи війни", - пише Крамер у своїй статті.
Він додає, що Зеленський назвав свою політичну партію на честь свого телевізійного проєкту "Слуга народу". Актори, режисери та керівники ЗМІ очолили партію і пішли за ним до влади.
Зокрема, Зеленський призначив понад 30 своїх колег зі сфери гумору на ключові посади в уряді, пише журналіст із посиланням на розслідування Bihus.Info. У тому числі вони обіймають посади в українській розвідці та Службі безпеки України.
"Так, голова Адміністрації президента Андрій Єрмак був медіа-юристом і кінопродюсером. Керівником студії "Квартал 95" був діючий голова СБУ Іван Баканов. Головний радник президента Сергій Шефір був сценаристом і продюсером", - йдеться у статті.
Крамер зазначає, що за такого розкладу Україна може не впоратись із вторгненням до 175 тис. російських військових, незважаючи на допомогу США.
"Оскільки Україна готується до можливої війни з Росією, зросло занепокоєння, що недосвідченість оточення пана Зеленського може мати жахливі наслідки, і не лише для їхньої країни. Дилетантський хибний крок може стати приводом для війни, яка значно погіршить тертя між Росією та Сполученими Штатами", - йдеться в статті.
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