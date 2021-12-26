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Розширення НАТО на країни колишнього СРСР - це "питанням життя і смерті" для Росії, - Пєсков

Розширення НАТО на країни колишнього СРСР - це

Присутність НАТО у країнах колишнього СРСР - це питання життя і смерті для Росії, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Протягом двох останніх десятиліть, навіть більше, напевно, нас методично обманювали, причому в результаті цього обману ми прийшли до ситуації, коли наша безпека перебуває під загрозою. Перебуває під загрозою продовження цього самого обману. Перебуває під загрозою подальшої експансії і політичної, і військової інфраструктури НАТО в бік наших кордонів. І в цьому плані, звичайно, - поширення НАТО на такі країни, як Україна, напевно інші країни, які були на території Радянського Союзу", - заявив Пєсков  передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

У контексті поширення НАТО в програмі ведучим були згадані і такі країни, як Молдова та Грузія.

"Звичайно це вже питання, ну, фактично, життя і смерті для нас", - сказав Пєсков.

Також читайте: Відповідь Росії у разі відмови США і НАТО розглядати пропозиції про безпеку може бути різною - Путін

НАТО (6424) Пєсков Дмитро (1609) росія (64935)


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Топ коментарі
+53
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26.12.2021 14:30
+44
Если так ставить вопрос, то я не возражаю. Пусть засрашка подохнет!
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26.12.2021 14:14
+39
в морг, так в морг..
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26.12.2021 14:09
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Кремлёвский режим - это не "Россия", не надо смешивать.
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26.12.2021 22:20 Відповісти
А шо есть такая срана пида рассия.
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26.12.2021 22:21 Відповісти
То що, кацапія вже всьо? Мертва? Три балтійські держави з почилого СРСР вже в НАТО. Тільки Пуйлу і Піскову не кажіть - не переживуть.
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26.12.2021 23:33 Відповісти
Я надеюсь, что для России будет вопрос смерти.
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27.12.2021 00:10 Відповісти
Что вы за страна, если для вас юридическая формальность участия в каком то союзе любой соседней страны становится вопросом смерти и...загнивающей болотной жизни ...
Просто сами ..распадайтесь!!! Не мучайте себя и свою территорию....просто сидите и сушите болота.....
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27.12.2021 01:37 Відповісти
Вот и ладно---можете подыхать, и чем скорее, тем лучше.....
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27.01.2022 20:37 Відповісти
Запад должен окончательно уяснить для себя и принять как аксиому--Россией правит Организованная Преступная Группировка, возглавляемая главным террористом планеты, которому народы дали кличку *****. Т.н. "правительство" этого геообразования, в действительности, просто доверенные лица кремлядьского "пахана", им же самим назначаемые, и беспрекословно выполняющие все его приказы и требования. Т.е. это т.н. "правительство" такие же преступники, так же как и т.н. "депутаты" т.н. "госдумы", примающие "законы", на 100% подогнанные под хотелки "сцарька" и его братков. Таким образом, Запад должен понять, что когда наступает необходимость вступления в контакт, по тем или иным причинам, с правящейшайкой бандюков из Москвы, применение традиционной дипломатии, практикуемой между цивилизованными странами, в данном случае абсолютно бессмысленно, неоправданно, необоснованно. В среде кремлядьских уркаганов руководствуются исключительно законами воровского мира, т.н. "по-понятиям", и всегда в угоду хотелкам главного "вора в законе"-- *****. Какая на хрен "дипломатия", какие на фиг "справедливость" и "цивилизованность"---только волчьи законы--кто сильнее, тому и лучший кусок на жрачку. Подводя резюме всему этому, вывод один---вся эта шайка-лейка, во главе с "паханом", понимает только язык силы, физического, военного превосходства, подавления визави каким-то преимуществом. Только так, исключительно! Так что, уважаемые господа, не сыпьте зря бисер свиньям, как и написано в Писании, не стройте какие-то иллюзии, что уговорами сможете переубедить новоявленного "срусскага недоимператора" отказаться от его маниакальной идеи возрождения ссср, или, точнеей, российской империи, им же, единовластно, управляемой. Как никогда, сегодня актуальна фраза "хочешь мира--готовься к войне"... Надо всему цивилизованному миру объединяться, максимально концентрировать весь имеющийся военный потенциал в нужном регионе, не делая ни малейшей уступки дьявольскому отродью. Не надо повторять ошибки недавнего прошлого, когда после агрессии кремля против суверенного Сакартвело(Грузия), с последующей оккупацией её территорий, оккупанту и международному агрессору таки позволили провести зимние Олимпийские Игры, как будто ничего и не случилось--подумаешь, оккупировала 20% территорий суверенного государства... А затем, после оккупации кремлядью украинского Крыма и дестабилизации Донбасса(фактически оккупации этого региона), опять таки мир спокойненько позволил агрессору провести у себя чемпионат мира по футболу!!!??? Так сколько же можно, господа, наступать на одни и те же грабли???!!!
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27.01.2022 22:04 Відповісти
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