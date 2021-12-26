Розширення НАТО на країни колишнього СРСР - це "питанням життя і смерті" для Росії, - Пєсков

Присутність НАТО у країнах колишнього СРСР - це питання життя і смерті для Росії, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Протягом двох останніх десятиліть, навіть більше, напевно, нас методично обманювали, причому в результаті цього обману ми прийшли до ситуації, коли наша безпека перебуває під загрозою. Перебуває під загрозою продовження цього самого обману. Перебуває під загрозою подальшої експансії і політичної, і військової інфраструктури НАТО в бік наших кордонів. І в цьому плані, звичайно, - поширення НАТО на такі країни, як Україна, напевно інші країни, які були на території Радянського Союзу", - заявив Пєсков передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

У контексті поширення НАТО в програмі ведучим були згадані і такі країни, як Молдова та Грузія.

"Звичайно це вже питання, ну, фактично, життя і смерті для нас", - сказав Пєсков.

Також читайте: Відповідь Росії у разі відмови США і НАТО розглядати пропозиції про безпеку може бути різною - Путін