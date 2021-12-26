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"Ні окупації", "Ні інтеграції з РФ", - антиросійські листівки з'явилися у Білорусі. ФОТОрепортаж

У Мінську і Барановичах з'явилися листівки з антиросійськими гаслами, зокрема, "Ні окупації Білорусі", "Ні інтеграції з РФ", "Лукашенко, не втягуй країну у війну".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

У столиці Білорусі зображення помічені у центрі міста, на проспекті Переможців, зокрема біля Палацу спорту.

У Барановичах – на площі та вулиці Леніна, а на вулиці Радянській на будівлі РАГСу з’явилося карикатурне зображення президента РФ Володимира Путіна й Лукашенка.

Ні окупації, Ні інтеграції з РФ, - антиросійські листівки зявилися у Білорусі 01
Ні окупації, Ні інтеграції з РФ, - антиросійські листівки зявилися у Білорусі 02
Ні окупації, Ні інтеграції з РФ, - антиросійські листівки зявилися у Білорусі 03
Ні окупації, Ні інтеграції з РФ, - антиросійські листівки зявилися у Білорусі 04
Ні окупації, Ні інтеграції з РФ, - антиросійські листівки зявилися у Білорусі 05
Ні окупації, Ні інтеграції з РФ, - антиросійські листівки зявилися у Білорусі 06
Ні окупації, Ні інтеграції з РФ, - антиросійські листівки зявилися у Білорусі 07

Автор: 

Білорусь (7925) листівки (44) росія (64935)


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Топ коментарі
+22
розмірковуєш як кацап.
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26.12.2021 14:12
+22
Якось трохи запізно. Окупація практично завершилась, не без допомоги самих білорусів. Залишились просто деякі невеличкі формальності.
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26.12.2021 14:21
+15
А Луке колготки идут
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26.12.2021 14:10
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подростки наверное..
жаль - скоро их поймают и посадят вместе с родителями
- акция бесполезная
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26.12.2021 14:09 Відповісти
розмірковуєш як кацап.
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26.12.2021 14:12 Відповісти
когда их посадят за эту бесполезную акцию, тебе легче станет, да?
Бабы еще нарожают блд.. - вот именно ты рассуждаешь как кацап
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26.12.2021 14:15 Відповісти
а что нужно делать, сдаться нацистской рашке?
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26.12.2021 14:25 Відповісти
так они уже сдались..
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26.12.2021 14:27 Відповісти
может и Украине сдаться посоветуешь?
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26.12.2021 14:25 Відповісти
Вообще-то Украина не сдавалась.
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26.12.2021 21:47 Відповісти
Может посадят, а может еще пару гебнявых крыс при задержании в ад отправят.
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26.12.2021 15:00 Відповісти
так він кацап і є
як же йому розмірковувати?
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26.12.2021 14:54 Відповісти
А Луке колготки идут
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26.12.2021 14:10 Відповісти
Парк імені 30лєтія влксм. Як це мило...
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26.12.2021 14:14 Відповісти
рeалii життя. русскиє курiци в Нiмeччинi (ну тi шо вчитeлi узкого язьiка) досi у книжках по вивчeнню узкого язика для дiтeй каски зeлeнi iз радянською зiркою розмiщають. а тодi як на то iм вкажeш - брeхнeю "iзимають" книжку.
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26.12.2021 14:29 Відповісти
Якось трохи запізно. Окупація практично завершилась, не без допомоги самих білорусів. Залишились просто деякі невеличкі формальності.
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26.12.2021 14:21 Відповісти
Слишком мало и слишком поздно. Увы. Судьба Беларуси уже решена.
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26.12.2021 14:23 Відповісти
все антинародные режимы временны. так что прям про "судьбу Беларуси" это пафосное необоснованное заявление.
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26.12.2021 15:02 Відповісти
вы это сев. корее скажите
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26.12.2021 15:13 Відповісти
Вообще неуместный пример.
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26.12.2021 16:08 Відповісти
почему? их антинародный режим не временен?
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26.12.2021 16:19 Відповісти
Потому что есть альтернативный режим у корейцев и они имели возможность выбирать при каком жить. Поэтому "судьба Кореи" не скажешь.
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26.12.2021 16:25 Відповісти
у белорусов тоже есть альтернативный режим и они тоже имели возможность выбирать при каком жить. Но выбрали лукшенко, кацапов и нквд.
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26.12.2021 16:29 Відповісти
Есть Северная и Южная Белорусь, а в Южной Белоруси войска ООН?

Да, и напомни мне, что украинцы выбрали?
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26.12.2021 16:35 Відповісти
Вообще неуместный пример
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26.12.2021 16:48 Відповісти
ООН-то тут причём? Беларусы свой выбор сделали давно. Недавние вялые бурления на их выборах это было такое, неотличимые от фона сигналы. Теперь у них "временный" диктатор Лука, не без помощи "временного" диктатора *****. Пусть ждут пока оба сдохнут, чтобы выбрать себе очереденых диктаторов. Кстати, их Тихановская это то же самое ******** (как и Насральный в *********). Она не предлагала разрыв с ********** и не осуждала аннексию Крыма, что было бы единственным верным вектором развития (именно развития) для Беларуси.
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26.12.2021 21:53 Відповісти
Ну да, надо немножко падаждать. Пока сдохнет Лука/ху***ло/Ким-Чен-Хрен...
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26.12.2021 15:24 Відповісти
бiлоруськi партизани проснулись?
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26.12.2021 14:23 Відповісти
ніколи не здавайся...
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27.12.2021 17:58 Відповісти
Шерт?
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26.12.2021 15:25 Відповісти
Даже, если это наивная акция идеалистов-одиночек, для меня, они настоящие ГЕРОИ, идущие на жертву ради ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИ! (в отличие от 75% наших зебилов, мечтающих поскорее капитулировать и попасть в рабство).
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26.12.2021 14:34 Відповісти
Объелся дармового соевого шоколада? Только даром ничего не бывает. И за шоколадку с Липецкой фабрички придётся расплачиваться, но не Пэте.
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26.12.2021 14:56 Відповісти
он сектант...тут их просто рассадник
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26.12.2021 14:59 Відповісти
Кремлеботики, обновите методички, фсб сто лет в обед, как рейдернули эту сраную липецкую фабрику)
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26.12.2021 15:04 Відповісти
чмо шоколадное, ты за 75 процентов сограждан не расписывайся
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26.12.2021 16:22 Відповісти
та да вас дебилов ватных+зелебобиков уже не 75,а где то 20.
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26.12.2021 21:37 Відповісти
зихер "литвин" поднимает дачников на священную войну. дошло, шо бульбохуйло бульбу с дач начнёт продразверстать ))
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26.12.2021 14:40 Відповісти
Не, это не я. У меня все обстоятельно, качественно делается.
А здесь налеплено как " курица лапой".
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26.12.2021 14:57 Відповісти
)) отпечатки на скотче хранятся долго. там разберутся какая курица клеила. в городских квартирах поголовье курей, по любому в беропарашии меньше, чем по тамошних дачах.
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26.12.2021 15:02 Відповісти
А толку с отпечатков, если у таких режимов в картотеке отпечатков на порядок больше сторонников таракана)
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26.12.2021 15:06 Відповісти
Молодцы!
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26.12.2021 14:42 Відповісти
Беларусь ушла с аукциона за миллиард долларов! Поздно!
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26.12.2021 14:47 Відповісти
білоруси, от я не розумію, ви що, якось відрізняєте окупацію від інтеграції?
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26.12.2021 14:50 Відповісти
Кожного разу, коли читаю про новоявлених білоруських партизан, кажу собі "Слава тобі, Господи, що ми не зупинилися в 2013-14 році і погнали банду Овоща на Ростов" (краще, звичайно, було підсмажити їх на автошині). Те ж саме було б зараз у нас, що у Білорусі і рашкостані. Люди, будьте пильними і не дайте себе заколисати.
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26.12.2021 14:54 Відповісти
https://youtu.be/AqrRfKUxbWo?t=316 Сабзир Сабзирович сражается со Скорпионом.
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26.12.2021 15:24 Відповісти
"рф" надо писать в кавычках, в остальном - одобряю.
А вообще - печально: умные, знающие, правые, патриоты - всегда в одиночестве, примеры - Иисус Христос, Коперник... несть им числа. Остальная биомасса всегда жестоко расправляется с лучшими... Увы.
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26.12.2021 15:47 Відповісти
поезд ушёл, сябры, можете расслабиться и получать удовольствие.
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26.12.2021 16:24 Відповісти
Украиной дерьмак правит а ты сябров поучаешь?
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26.12.2021 16:36 Відповісти
да мы хоть это понимаем,а белорусы тупые.Они види те ли против луки,но за дружбу с кацапами.
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26.12.2021 21:39 Відповісти
Поздно пить баржоми, когда почки отвалились.

Окно возможностей смены власти в Беларуси уже давно закрылось.
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26.12.2021 16:27 Відповісти
Расскажи про украинское окно возможностей с таким президентом.
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26.12.2021 16:38 Відповісти
А чому листівки на кацапській мові? Може щоб окупантам було зрозуміло?
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26.12.2021 17:55 Відповісти
Наш український майдан зазнав поразку від людей, що були на трибуні і групи олігархів.
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26.12.2021 20:25 Відповісти
не ...зди упоротый сектант наркомана
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26.12.2021 21:40 Відповісти
Не ...зди. хозяин наркомана как раз и победил. А ты его тупо и упорото прикрываешь. Сейчас результат его победы как раз налицо.
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26.12.2021 22:09 Відповісти
да срал я на зелемойшу.....Тут ті написал что люди с майдана виноватЫ.Виновато тупое стадо малоросов,которым повсей видимости Порох в штаны насрал.От того они и выбрали в презы предателя малороса с кривого рога.
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26.12.2021 22:23 Відповісти
Не перекручивай преднамеренно. Не люди с майдана виноваты, а кое кто из тех кто были на трибуне.
Например, Яценюк не мог действовать для народа, если его партию финансировал Коломойский. В ютубе есть видео, где Коломойский сам говорит, что он ее финансировал. А как известно, что "кто платит, тот и музыку заказывает".
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26.12.2021 23:05 Відповісти
И не надо доводить до абсурда. При чем здесь народные штаны. Наверняка, одна из причин, почему проголосовали против Пороха, это то что он не посадил ни одного высокопоставленного коррупционера. Но им не хватило понять, что Зе не должен был быть альтернативой. Что он это кукла коломоя.
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26.12.2021 23:25 Відповісти
ті кацап? Шо то московиею пованявает!Для украинцев ,а не малоросов біло понятно,что во втором туре вібор це порох.Все остальное бла бла .Да и в первом туре проукраинских проходніх не біло
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27.12.2021 00:25 Відповісти
и как можно что то делать для стада малоросов без оглядки на майбутне ,если они тебя предадут(подставят) на следующих віборах.И тогда реваншисти работающие против Украині(на московию)будут щемить тебя и твою семью.
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27.12.2021 00:28 Відповісти
Ты кацап? Що то московией пованивает. Украинец патриот никогда и ни в каком случае большинство украинцев не назовет с ненавистью стадом. Свой народ надо любить и относиться так, что народ, к сожалению, может ошибаться. Но патриот никогда не будет относиться к нему с ненавистью.
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27.12.2021 01:02 Відповісти
И наш народ не хуже других. А если он когда ошибается, то надо искать причины этого и их устранять. Главная причина, что его жестко, мошеннически обманывают политики и олигархи. Журналисты украинцы, которые вещают обман из зомбоящиков с подачи их владельцев, должны быть заклеймлены позором, возможно навсегда. И политики тем более.
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27.12.2021 10:00 Відповісти
Например, должны быть заклеймлены позором все кто подают полит. "новости" на канале г+г. Там вся подача полит. "новостей" направлена на зомбирование народа.
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27.12.2021 10:09 Відповісти
А политики не имеют права ошибаться. Например, Разумков говорит, что он ошибся в Зеленском. Одно из двух:
1. Он врет народу. Но нам не нужны политики брехуны.
2. Он поддается на обман. Нам не нужны политики недостаточно умные, чтобы не поддаться на обман.
Получается, что Разумков в любом случае непотреб.
Но он, конечно, не ошибался, а врет.
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27.12.2021 10:34 Відповісти
РОЗУМКОВ ВАТНІЙ ХИТРОЖОПІЙ ПОДОНОК!Тупорілому стаду говорили в 19му,що не треба голосувати за зелене лайно бо воно працюватиме на роісю та олігархів.Но їм як і тобі порох в штанці насрав.Так что гніди в Україні страшніши за вош мокшанських.
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27.12.2021 16:28 Відповісти
 
 