"Ні окупації", "Ні інтеграції з РФ", - антиросійські листівки з'явилися у Білорусі. ФОТОрепортаж
У Мінську і Барановичах з'явилися листівки з антиросійськими гаслами, зокрема, "Ні окупації Білорусі", "Ні інтеграції з РФ", "Лукашенко, не втягуй країну у війну".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
У столиці Білорусі зображення помічені у центрі міста, на проспекті Переможців, зокрема біля Палацу спорту.
У Барановичах – на площі та вулиці Леніна, а на вулиці Радянській на будівлі РАГСу з’явилося карикатурне зображення президента РФ Володимира Путіна й Лукашенка.
Топ коментарі
+22 Иннокентий beer
показати весь коментар26.12.2021 14:12
+22 Володимир Начинка #452585
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+15 FT FT
показати весь коментар26.12.2021 14:10
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жаль - скоро их поймают и посадят вместе с родителями
- акция бесполезная
Бабы еще нарожают блд.. - вот именно ты рассуждаешь как кацап
як же йому розмірковувати?
Да, и напомни мне, что украинцы выбрали?
А здесь налеплено как " курица лапой".
А вообще - печально: умные, знающие, правые, патриоты - всегда в одиночестве, примеры - Иисус Христос, Коперник... несть им числа. Остальная биомасса всегда жестоко расправляется с лучшими... Увы.
Окно возможностей смены власти в Беларуси уже давно закрылось.
Например, Яценюк не мог действовать для народа, если его партию финансировал Коломойский. В ютубе есть видео, где Коломойский сам говорит, что он ее финансировал. А как известно, что "кто платит, тот и музыку заказывает".
1. Он врет народу. Но нам не нужны политики брехуны.
2. Он поддается на обман. Нам не нужны политики недостаточно умные, чтобы не поддаться на обман.
Получается, что Разумков в любом случае непотреб.
Но он, конечно, не ошибался, а врет.