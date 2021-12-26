"Ні окупації", "Ні інтеграції з РФ", - антиросійські листівки з'явилися у Білорусі. ФОТОрепортаж

У Мінську і Барановичах з'явилися листівки з антиросійськими гаслами, зокрема, "Ні окупації Білорусі", "Ні інтеграції з РФ", "Лукашенко, не втягуй країну у війну".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

У столиці Білорусі зображення помічені у центрі міста, на проспекті Переможців, зокрема біля Палацу спорту.

У Барановичах – на площі та вулиці Леніна, а на вулиці Радянській на будівлі РАГСу з’явилося карикатурне зображення президента РФ Володимира Путіна й Лукашенка.













