Данілов про загрозу російського вторгнення до України: Азов – "дуже важке місце для нас"
Регіон Азовського моря з погляду ймовірного вторгнення Росії є складним місцем для України.
Таку думку у коментарі The Washington Post 25 грудня висловив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
Він сказав, що Азов – "дуже важке місце для нас".
The Washington Post вважає, що РФ може розпочати атаку на Україну з боку саме Азовського моря. Його берегова лінія має для Росії більшу економічну та стратегічну цінність, ніж східні райони України, які постраждали від війни, пише видання.
За словами Данілова, будь-якій спробі вторгнення через море Україна протидіятиме за допомогою крилатих ракет наземного базування "Нептун".
Планують, що перший дивізіон цього ракетного комплексу стане на бойове чергування найближчим часом.
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Но я бы просил на заседании РНБО решить вопрос о выдаче офицерам и прапорщикам, уволившимся в запас автоматического оружия и боеприпасов (как в Швейцарии). Причем, начать обсуждать эту пропозицию уже сейчас (твобы дошло до ерзя, бурятов и прочих оккупантов.
Що таке один дивізіон крилатих ракет - це ніщо. В умовах війни він може бути знищений при першій атаці, бо в параши є військові супутники, а в України - яка нібито є "космічною державою" досі жодного немає.
2 мільйона безробітних не знають чим себе зайняти або не хочуть працювати через малі зарплати.
Треба щось робити руками, а не патякати та світити хальоною мордою на телебаченні, в інстаграмах та фейсбуках.
Але вони теж люди, тут визнаю.
две рукидва прибора.
А по простому, ніхрена там не буде. В другу світову війну протягом двох років ЧА висаджувала десанти в тих краях. Їх називали по різному-то керченські, то феодосійські і все в пусту. Крім чисельних жертв, радості це не приносило. Це були удари в пустоту. і теж серед зими, коли море штормить. дорога на Бердянськ їх не виручить, мелковата ціль. Йдуть тим же шляхом що і барон Врангель у 20, з думкою ми висадимось а там дальше всі повстануть за "єдіний і неделімий советский союз".
"стратеги" одним словом, що ветеринар, що його зам, так званий кремлівський курсант, малувато в них предствників "корінного етносу" рейха. Як говорив Станіславський (Андреєв) не верю. Перефразовуючи Козьму Пруткова, если на СНБО написано "стратеги" не верь глазам своим.
А тепер в вас анус зжимається…
На фига вообще упоминать Нептун - это благодаря Зе-петушне наше слабое место. Есть и другие ракеты, РСЗО, беспилотники, остатки авиации, береговая артиллерия, мины и т.д
Зебіли, а хто тепер наживається на війні?
то скажет. Обессиленные тяжким трудом депутаты отправились на отдых, "главный и верховный командующий" голоса не подает. Для него важно, что новогодний квартал будет зажигать на плюсах, а все остальное подождет. Все замерли в ожидании, то ли новогодних празднований, то ли начала войны...Такая вот безответственность и наглая беззаботность..
У нас очень большая проблема в стране: что сказал, важнее, чем то что сделал. Вот и предпочитают не делать, а говорить.
Планують, що перший дивізіон цього ракетного комплексу стане на бойове чергування найближчим часом. Джерело:
не раніше весни.
А на хера ты это рассказываешь?!!!