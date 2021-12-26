Данілов про загрозу російського вторгнення до України: Азов – "дуже важке місце для нас"

Регіон Азовського моря з погляду ймовірного вторгнення Росії є складним місцем для України.

Таку думку у коментарі The Washington Post 25 грудня висловив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Він сказав, що Азов – "дуже важке місце для нас".

The Washington Post вважає, що РФ може розпочати атаку на Україну з боку саме Азовського моря. Його берегова лінія має для Росії більшу економічну та стратегічну цінність, ніж східні райони України, які постраждали від війни, пише видання.

За словами Данілова, будь-якій спробі вторгнення через море Україна протидіятиме за допомогою крилатих ракет наземного базування "Нептун".

Планують, що перший дивізіон цього ракетного комплексу стане на бойове чергування найближчим часом.

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