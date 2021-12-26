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Данілов про загрозу російського вторгнення до України: Азов – "дуже важке місце для нас"

Данілов про загрозу російського вторгнення до України: Азов –

Регіон Азовського моря з погляду ймовірного вторгнення Росії є складним місцем для України.

Таку думку у коментарі The Washington Post 25 грудня висловив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Він сказав, що Азов – "дуже важке місце для нас".

The Washington Post вважає, що РФ може розпочати атаку на Україну з боку саме Азовського моря. Його берегова лінія має для Росії більшу економічну та стратегічну цінність, ніж східні райони України, які постраждали від війни, пише видання.

За словами Данілова, будь-якій спробі вторгнення через море Україна протидіятиме за допомогою крилатих ракет наземного базування "Нептун".

Планують, що перший дивізіон цього ракетного комплексу стане на бойове чергування найближчим часом.

Читайте також: Росія використовує Азовське море як театр військових дій, - Кулеба

Автор: 

Азовське море (1617) армія рф (17216) вторгнення (380) Данілов Олексій (1259) росія (64935)


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Топ коментарі
+23
Зєля з Дерьмаком і 95им кварталом будуть на всій лініх фронта давати концерти, що затримає кацапів до момента приходу справжнього президента, який дасть кацапам по зубам, а не розвернеться спиною і буде приймати з усіх сторін.
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26.12.2021 14:35
+23
Именно поэтому, все средства брошены на "велике крадівництво", а не на ускорение производства "Нептунов"?....
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26.12.2021 15:02
+14
Замість того щоб патякати та приймати "укази" "верховним говнокомандувачем" треба, щось робити для захисту держави.
Що таке один дивізіон крилатих ракет - це ніщо. В умовах війни він може бути знищений при першій атаці, бо в параши є військові супутники, а в України - яка нібито є "космічною державою" досі жодного немає.
2 мільйона безробітних не знають чим себе зайняти або не хочуть працювати через малі зарплати.
Треба щось робити руками, а не патякати та світити хальоною мордою на телебаченні, в інстаграмах та фейсбуках.
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26.12.2021 14:35
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У вас все так. Спасибо зрителям
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26.12.2021 14:34 Відповісти
Данилов вообще нормальный? Зачем он говорит о тяжелых местах? Чтобы враг знал? Данилов , ты на Путина работаешь? Не сиди рохлей, а делай так, чтобы Азов для нас был самым легким. Какие все-таки у нас во власти олигофрены обдолбанные. Мелят такое, что нормальному человеку странно слышать.
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26.12.2021 17:23 Відповісти
Зєля з Дерьмаком і 95им кварталом будуть на всій лініх фронта давати концерти, що затримає кацапів до момента приходу справжнього президента, який дасть кацапам по зубам, а не розвернеться спиною і буде приймати з усіх сторін.
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26.12.2021 14:35 Відповісти
затримаються бо будуть сміятися чи стругати?
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26.12.2021 14:59 Відповісти
Грати на піаніно, разом з солістом
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26.12.2021 15:00 Відповісти
Бо будуть пердоліть в усі дирки клоуна з його шайкою.
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26.12.2021 15:21 Відповісти
Пусть в море выходят на катерах и песни цыганские поют
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26.12.2021 15:26 Відповісти
Это ,думаю, правильно, применить против свинособак "Нептуны"
Но я бы просил на заседании РНБО решить вопрос о выдаче офицерам и прапорщикам, уволившимся в запас автоматического оружия и боеприпасов (как в Швейцарии). Причем, начать обсуждать эту пропозицию уже сейчас (твобы дошло до ерзя, бурятов и прочих оккупантов.
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26.12.2021 14:35 Відповісти
Замість того щоб патякати та приймати "укази" "верховним говнокомандувачем" треба, щось робити для захисту держави.
Що таке один дивізіон крилатих ракет - це ніщо. В умовах війни він може бути знищений при першій атаці, бо в параши є військові супутники, а в України - яка нібито є "космічною державою" досі жодного немає.
2 мільйона безробітних не знають чим себе зайняти або не хочуть працювати через малі зарплати.
Треба щось робити руками, а не патякати та світити хальоною мордою на телебаченні, в інстаграмах та фейсбуках.
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26.12.2021 14:35 Відповісти
Хвастаться провалом ракетной программы и наличием аж одного дивизиона "Нептунов"? Смеяться, плакать...
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26.12.2021 22:00 Відповісти
А де у нас не важке місце?
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26.12.2021 14:37 Відповісти
Ти і такі як ти рагулінайслабкіше місце в Україні. Так і не дійшло, продажне лайно?
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26.12.2021 14:39 Відповісти
"Рагулі, продажне лайно"...одразу видно непересічний інтелеХт.
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26.12.2021 14:50 Відповісти
Голови зебілів. Там легко й порожньо. Цілковитий вакуум.
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26.12.2021 15:22 Відповісти
Тобто так само як голови дякул?
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26.12.2021 16:37 Відповісти
В калюжу перднув, Льоня.
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26.12.2021 16:40 Відповісти
Звісно, усім відомо, що зебіли менш агресивні, хоча притомність відсутня у обох підвидів. Тобто повної ідентичності таки немає.
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26.12.2021 16:44 Відповісти
Зебіли і риги- як два пальці одної руки.
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26.12.2021 17:05 Відповісти
Якщо в так званих ;порохоботів; девіз ;Армія! Мова! Віра!;, то в зебілів ;Жрать! Срать! Пьохатца!;.
Але вони теж люди, тут визнаю.
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26.12.2021 17:08 Відповісти
Як не політкорректно
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26.12.2021 17:36 Відповісти
то може поміняти вєтєрінара данілова на людину, яка добре знає військову справу?
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26.12.2021 14:38 Відповісти
Данилов прозрел. Недавно: Скопления войск РФ у границ Украины нет, - Данилов.
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26.12.2021 14:38 Відповісти
Данилов тупой. С Азовского моря они будут угрожать в последнюю очередь вследствие его крайней мелководности и недоступности для большинства кораблей Черноморского флота рф.
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26.12.2021 14:39 Відповісти
а они по льду в тапочках
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26.12.2021 15:00 Відповісти
А обратно вот так
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26.12.2021 15:03 Відповісти
бум надеяться, помогать ..
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26.12.2021 15:06 Відповісти
"За словами Данілова, будь-якій спробі вторгнення через море Україна протидіятиме за допомогою крилатих ракет наземного базування "Нептун". - Товарищь Ьрежнев ранней эпохи неозеленизма вообще в курсе, что Нептуны фактически на бумаге, а зелёное стадо приложило максимум усилий, чтобы завалить программу?
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26.12.2021 14:42 Відповісти
Брешут на каждом шагу.
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26.12.2021 14:43 Відповісти
Коли вже будуть сильні місця , панове ?!
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26.12.2021 14:42 Відповісти
Было у команды президента сильное место - "хата Гогиашвили", но явку провалили)
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26.12.2021 15:01 Відповісти
Так ви ж криком кричали, як схиблені на Порошенка, коли захоплені московитами катери хотіли по міжнародному морському праву запхати їм у горлянку. Нащо нам безголове керівництво, коли постійно повертаємося на старт
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26.12.2021 14:45 Відповісти
Командир никогда не жалуется и всегда знает , что ему делать .
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26.12.2021 14:45 Відповісти
Думаю, что этой информацией Зе с Даниловым заманивают Путина в засаду.
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26.12.2021 14:52 Відповісти
Ага, как заманят, скинут штанишки, и давай Шопена наяривать в две руки два прибора.
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26.12.2021 14:59 Відповісти
щось там знову збрело в голівоньки, бо там в поца дача-стратегічний об"єкт.
А по простому, ніхрена там не буде. В другу світову війну протягом двох років ЧА висаджувала десанти в тих краях. Їх називали по різному-то керченські, то феодосійські і все в пусту. Крім чисельних жертв, радості це не приносило. Це були удари в пустоту. і теж серед зими, коли море штормить. дорога на Бердянськ їх не виручить, мелковата ціль. Йдуть тим же шляхом що і барон Врангель у 20, з думкою ми висадимось а там дальше всі повстануть за "єдіний і неделімий советский союз".

"стратеги" одним словом, що ветеринар, що його зам, так званий кремлівський курсант, малувато в них предствників "корінного етносу" рейха. Як говорив Станіславський (Андреєв) не верю. Перефразовуючи Козьму Пруткова, если на СНБО написано "стратеги" не верь глазам своим.
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26.12.2021 14:58 Відповісти
А где в Украине ещё не "тяжелое место"?
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26.12.2021 15:02 Відповісти
Именно поэтому, все средства брошены на "велике крадівництво", а не на ускорение производства "Нептунов"?....
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26.12.2021 15:02 Відповісти
Сначала Кулеба и "Вашингтон пост" об угрозе с побережья Азова. Теперь- Данилов. Как же надоели эти пугалки...
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26.12.2021 15:03 Відповісти
Очередная газета придумала очередное направление. Ничего нового. Забыли только точную дату назвать для пущей убедительности и карту со стрелочками и корабликами приложить. А не, карту приложили. Но стрелочек и корабликов нет, непорядок.
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26.12.2021 18:48 Відповісти
Ну так… - майже три роки займатись піаразмом, дерібаном бюджету та спробами посадити Порошенко, замість посилювання армії, будуванню ракетних комплексів, зовнішньополітичної праці на посиленння санкцій і допомоги Україні…
А тепер в вас анус зжимається…
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26.12.2021 15:05 Відповісти
Странное заявление. Можно его и так интеретировать " нападайте скорей пока нет ( де факто нет) ракет Нептун"
На фига вообще упоминать Нептун - это благодаря Зе-петушне наше слабое место. Есть и другие ракеты, РСЗО, беспилотники, остатки авиации, береговая артиллерия, мины и т.д
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26.12.2021 15:14 Відповісти
У мене запитання до зебілів.
Зебіли, а хто тепер наживається на війні?
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26.12.2021 15:20 Відповісти
У меня вопрос к дипломированному ветеринару - скажите, какова вероятность того, что ваша мама, проживающая в ЛуГОНДОНии и получающая пенсию в оккупационных рейхсрублях, может стать поводом для вашей вашей капитуляции и продажи Украины в случае полномасштабного наступления парашников на Украину?
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26.12.2021 15:20 Відповісти
В стране очень непростая обстановка, и такое впечатление,что это никого не волнует.Иногда какая нибудь говорящая голова, что
то скажет. Обессиленные тяжким трудом депутаты отправились на отдых, "главный и верховный командующий" голоса не подает. Для него важно, что новогодний квартал будет зажигать на плюсах, а все остальное подождет. Все замерли в ожидании, то ли новогодних празднований, то ли начала войны...Такая вот безответственность и наглая беззаботность..
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26.12.2021 15:21 Відповісти
Нужно не пиариться а дело делать!
У нас очень большая проблема в стране: что сказал, важнее, чем то что сделал. Вот и предпочитают не делать, а говорить.
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26.12.2021 15:30 Відповісти
Зато дороги заасфальтированы и фонарь горит...пока веерные отключения не начались.
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26.12.2021 15:33 Відповісти
Когда Мариуполь захватили немцы в 1941 - 1943г, то мариупольцы себя чувствовали намного лучше, чем были под оккупацией Московией, это легко просматривалось по лицам детворы и их родителей, и стариков при просмотре документальных фильмов снятых в 1942 году летом.
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26.12.2021 15:34 Відповісти
так было по всей Украине
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26.12.2021 16:19 Відповісти
Оце "найближчим часом" найбільше дратує.
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26.12.2021 15:36 Відповісти
За словами Данілова, будь-якій спробі вторгнення через море Україна протидіятиме за допомогою крилатих ракет наземного базування "Нептун".

Планують, що перший дивізіон цього ракетного комплексу стане на бойове чергування найближчим часом. Джерело:

не раніше весни.
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26.12.2021 15:37 Відповісти
Это предложила так Министр обороны Верешук, чтобы кремлёвского Фюрера перед встречей с Зеленским не обозлить
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26.12.2021 15:42 Відповісти
Takije vot Estonija zakupila s amerikancev Gabriel 5,dalnost 300 kilometrov
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26.12.2021 16:46 Відповісти
По словам Данилова, любой попытке вторжения через море Украина будет противодействовать с помощью крылатых ракет наземного базирования "Нептун".

А на хера ты это рассказываешь?!!!
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26.12.2021 15:40 Відповісти
надо побольше Байрактаров и операторов, и ракет к ним, хороших и разных!
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26.12.2021 15:40 Відповісти
Правильно было бы сразу Керченский мост валить
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26.12.2021 15:44 Відповісти
Перекроется водный путь в Азовское море для оккупационных войск Московии
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26.12.2021 15:46 Відповісти
ну и как назвать всю эту болтовню от людишек, которые тормознули программу по Нептунам сразу, как только пришли к власти, в 2019 г. Эти комплексы почему до сих пор не на дежурстве по всему периметру страны??? зеленые антиукраинские черви все мечтают кремлевскому ху@лу в Очко заглянуть...
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26.12.2021 17:01 Відповісти
Не потрібно було 2,5 роки х*ї валять, а займатися ракетною програмою. Як робив пан Турчинов.
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26.12.2021 18:49 Відповісти
Зеко ***** і на "великому ракетництві" придумає як вкрасти.
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26.12.2021 20:47 Відповісти
Именно поэтому ЗЕшобла сразу прикрыла все ракетные программы шоб противостоять Рашке с помощью Нептунов?? Котрых ********* кремлекрысам нет.
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27.12.2021 02:54 Відповісти
 
 