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Новини Війна
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Німеччина та США по-різному оцінюють загрозу вторгнення військ РФ до України, - Reuters

Німеччина та США по-різному оцінюють загрозу вторгнення військ РФ до України, - Reuters

Берлін має більші сумніви, ніж Вашингтон, щодо того, чи дійсно Росія має намір напасти на Україну.

Про це агентству Reuters повідомили два джерела в уряді Німеччини на умовах анонімності, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За даними агентсва, Берлін прагне до деескалації напружності, що склалася.

"Метою німецької сторони залишається досягнення швидкої реактивації Нормандського формату", - заявило джерело в уряді Німеччини, маючи на увазі багатосторонні переговори між Україною, Росією, Францією та Німеччиною.

Одне із джерел також підтвердило, що топурядовці Німеччини та Росії погодилися на рідкісну особисту зустріч наступного місяця, щоб послабити політичну напругу навколо України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль хоче створити ще один привід для нападу на Україну, це буде трагедією, - експосол США Пайфер

Автор: 

армія рф (17216) вторгнення (380) Німеччина (7324) росія (64935) США (22525)


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Топ коментарі
+12
Все ложь!
1) .Берлин больше сомневается.... действительно ли Россия намерена напасть на Украину

РФ Уже напала 8 лет назад

2) Берлин стремится к деэскалации сложившейся напряженности

Это неправда, Берли почтм 8 лет подыгрывает РФ в ее желании сломать государственномть Украины , внедрив особый статус для ОРДЛО

3)Один из источников также подтвердил, что топ-чиновники Германии и России согласились на редкую личную встречу в следующем месяце.

Тут неточный перевод, не редкую а исключительную встречу имелось ввиду

Сложнл не заметить системное сотрудничество между политическими элитами РФ и Германии. Это длинная системная работа и дело не столько в Меркель. Посмотрим как новое правительство Германии разгребет этот фашисткий сговор.
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26.12.2021 15:31
+9
бo мають багато русскiх сраколизiв
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26.12.2021 15:01
+9
Хто в курсі : Меркель вже працює в Газпромі чи може погодилася взяти кешом від друга Вальдемара на тиху старість?
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26.12.2021 15:07
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У каждого свои цели . Оценки разные .
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26.12.2021 14:56 Відповісти
Швабня розпалила першу,й другу Світові війни! Зараз розпалює 3-ю! Віри в спільні цілі недоречно
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26.12.2021 15:11 Відповісти
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26.12.2021 14:56 Відповісти
Как считаете, чем закончится?
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26.12.2021 15:33 Відповісти
Думаю ничем. Во всяком случае пока ***** при власти. Воевать с кацапами никто не хочет, а договариваться с ним бесполезно.
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26.12.2021 19:13 Відповісти
290 млрд$, это так они оценили свои потери от санкций. Интересная цифра, почти треть триллиона в пустоту.
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26.12.2021 16:45 Відповісти
Схоже , що для Германії поки-що , економічна вигода з московією , більше важить ніж безпека у Європі .
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26.12.2021 14:58 Відповісти
бo мають багато русскiх сраколизiв
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26.12.2021 15:01 Відповісти
ГЕРМАНИЯ ПРИЧАСТНА К ПЕРЕВОРОТУ В 1917 ГОДУ Германия причастна к грабежу Украины по Бресткому договору когда Ленин прикинувшись придурком возложил на Украину обязательства платить по долгам Царя Николая 2 и все йИмперии хотя для себя РСФСР выторговал мол мы долги царей не признаем-- а поклали на Центральну Раду потом немцы придушили Украину.. Раду с запада.... а с вотоска красная Армия... но долги мы выплатили 73% за 3 года 7 месяцев..исправно... потом остаток правда Сталину пришлось в поставках в Германию доплатить последний кстати поезд эшелон в Германию с контрибуцией от СССР ушел в Германию после 5 часов утра...как уже час шла война..... в нем правда вернулись все ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ СОТРУДНИКИ ПОСОЛЬСТВ И КОНСУЛЬСТВ В ЕВРОПЕ АВСТРИЯ ГЕРМАНИЯ БЕЛЬГИЯ ДАНИЯ НИДЕРЛАНДЫ ФРАНЦИЯ и так далее немцы их свезли всех под озраной на тупиковую станцию под Берлином и там выгружали последний состав он же загрузился в товарняке и вывез дипкорпус... немецкий дипкорпус как и Болгарии Румынии короче союзников по ОСИ мы выпускали на самолетах... к сожалению 70 лет срок --чтобы все забыть или переписать историю БАБКИ БАБКИ БАБКИ....... знаете чем будет страшны пос атомные последствия или прочее подобное не тем что государства прекратят свое существование распадутся страны союзы власть исчезнет как явление......, а то что ценностью перестанут быть деньги да и даже золото..... а вот консерва тушенки гороха супа концентрата свежий овощь или фрукт бутылка свежей воды таблетка аспирина любого лекарства..хороший карабин автомат патроны к нему гранаты канистра топлива....к автомобилю-- будет стоит- как сегодня стоит эскадрилья самых дорогих военных самолетов или как авианосец........
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26.12.2021 15:35 Відповісти
німці теж не проти "розуміти" ВВХу. Шрьодери роблять свою справу, а ще якась незрозуміла нелюбов німців до американців. Це після всього, що вони зробили для відродження ФРГ після війни
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26.12.2021 16:09 Відповісти
Нах,шваббню з переговорних формтів!!@Швабня розпалює агресію свинорилих .
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26.12.2021 15:06 Відповісти
Хто в курсі : Меркель вже працює в Газпромі чи може погодилася взяти кешом від друга Вальдемара на тиху старість?
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26.12.2021 15:07 Відповісти
вона на конику катається
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26.12.2021 15:08 Відповісти
Напомню, что один "гигант мысли" активно жаловался Трампу на Меркель и Германию....ответочку пожинает народ Украины...
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26.12.2021 15:11 Відповісти
Фра штазі, на відсуніть юдиих срібників неалітиметься. Комсохвойди,вони-такі
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26.12.2021 15:16 Відповісти
Німеччина заінтересована внищенні України,й Європи!!!
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26.12.2021 15:08 Відповісти
Ну, немцам похоже вдней - ои как проктологи непосредственно видящие состояние модержимого, а амеры судят только по анализам недельной давности...
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26.12.2021 15:11 Відповісти
Сенс мовленого?
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26.12.2021 15:13 Відповісти
вмiння пiдставляти слова
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26.12.2021 16:07 Відповісти
це німці вирішили погарцювати перед Америкою, як колись Чемберлен перед всіма партнерами в аеропорту Хітроу прголосив - я привіз Вам мир. А який мир - всі скоро упевнились на власній шкурі. А новий канцлер явно в ролі троянського коня путіна для Європи. Не дарма фюрер задав аж два ультиматуми. Соціал-демократи Німеччини вже 70 років заглядають то Хрущеву, то Брежневу, то Горбачову, з Ельциним разом бухали, а тепер Путіну.
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26.12.2021 15:13 Відповісти
Вот ЗАЧЕМ ждать от немцев адекватности в ситуации - евреев они содержат за свои грехи , сирийцев им **** нагнал , турки массово едут к немцам работать , СЛУЖИТЬ В АРИМИ НЕКОМУ - евреи , турки, сирийцы в армию не идут 😀
Мне жаль немцев ( чистых арийцев) - их затрахали дурные политики и развивают в них неуважение к себе самим . А немцы содержат всех ПОНАЕХАВШИХ .
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26.12.2021 15:20 Відповісти
А французов Вам не жаль? Кто виноват, что к ним "нагнали" алжирцев, тунисцев, мароканцев и прочих африканских и азиатских арабов???
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26.12.2021 15:39 Відповісти
Де Голь
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26.12.2021 15:56 Відповісти
Вы пишите, что "немцы содержат всех понаехавших". А кто им запрещал не содержать их? Могли просто не пускать их, как поляки. А, ну да, их "затрахали дурные политики"...
А что Де Голь, он один завоёвывал и бросал колонии в Африке и в Азии? Был бы другой лидер, мало бы что изменилось...
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26.12.2021 16:39 Відповісти
Только не навязывайте кацапский бред про ПЛОХИЕ колонии , который козломордия навязала Западу.

европейцы несли дикарям образование и цивилизацию, строили дикарям дороги и жд пути.

в результате эти дикари сегодня свободно владеют английским, немецким , французским
А колонизация Украины кацапской ордой , навязала украинцам русский язык ( а не английский и франкцузский) , ГОЛОДОМОР И ГУЛАГ
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26.12.2021 16:44 Відповісти
Я ничего не навязываю, я понимаю, что хорошие французы (англичане, голландцы и прочие европейцы) завоёвывали в Африке, Азии, Америке территории только для того, чтобы приучать "этих дикарей" к цивилизации и всему хорошему... Ну, не получилось...
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26.12.2021 16:52 Відповісти
Зато у раши получилось уничтожить все народности в своих колониях и отобрать их месторождения 😀😀😀
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26.12.2021 17:29 Відповісти
Им и невдомёк, что РФ уже напала!
Оккупировали территорию, большую, чем территория некоторых европейских государств.
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26.12.2021 15:24 Відповісти
Да просто всё. Гансы несут золотые яйца кацапам потребляя сырьё всё что поступает им за любые деньги, им выгодно даже за большие деньги. Для американцев важнее мировое соотношение сил и влияний на всё.
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26.12.2021 15:25 Відповісти
Все ложь!
1) .Берлин больше сомневается.... действительно ли Россия намерена напасть на Украину

РФ Уже напала 8 лет назад

2) Берлин стремится к деэскалации сложившейся напряженности

Это неправда, Берли почтм 8 лет подыгрывает РФ в ее желании сломать государственномть Украины , внедрив особый статус для ОРДЛО

3)Один из источников также подтвердил, что топ-чиновники Германии и России согласились на редкую личную встречу в следующем месяце.

Тут неточный перевод, не редкую а исключительную встречу имелось ввиду

Сложнл не заметить системное сотрудничество между политическими элитами РФ и Германии. Это длинная системная работа и дело не столько в Меркель. Посмотрим как новое правительство Германии разгребет этот фашисткий сговор.
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26.12.2021 15:31 Відповісти
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26.12.2021 15:38 Відповісти
Хотят лично коррумпировать министра иностранных дел , которая выгнала российских агентов из министерства
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26.12.2021 15:58 Відповісти
ось, що варто знати:https://lb.ua/world/2021/12/25/501820_uryad_merkel_pered_vidstavkoyu_prodav.html Уряд Меркель перед відставкою продав Єгипту озброєнь на понад €4 млрд.
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26.12.2021 16:35 Відповісти
За спиной Украины
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26.12.2021 21:31 Відповісти
Французы , тоже когда то , думали, а будут ли немцы наступать на Мажино с вариантностью50/50
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26.12.2021 16:00 Відповісти
Интересно , а шо скажут фрицы , когда ГДР проведет референдум по восстановлению берлинской стены , под руководством вежливых людей
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26.12.2021 16:05 Відповісти
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26.12.2021 16:10 Відповісти
Тайные игрища не скроешь.
Зеленский, три дня назад: "Украина готова выполнять Минские договоренности и разработала план по 10 шагам для их выполнения, которые передала России, США, Германии и Франции". Содержание плана Зеленский нам с вами не раскрыл. Это сделала Россия - план Зеленского сегодня обнародовал "Коммерсантъ".
И что мы увидели? Цитирую: "...Украина готова на заседании ТКГ вернуться к рассмотрению проекта закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" с имплементированной в нем "формулой Штайнмайера".
Что это значит? "Особый статус" для ОРДЛО плюс проведение там выборов до вывода российских войск и вооружений и до установления контроля над государственной границей Украины.
Теперь ясно, почему Зеленский, составляя и передавая такой план России и партнерам, не ознакомил с ним нас с вами, украинцев? Хочется надеяться, что парламент не утвердит такие законопроекты, потому что они уничтожат наше государство
Больше читайте тут: https://gordonua.com/blogs/gritsenko/gricenko-1588025.html https://gordonua.com/blogs/gritsenko/gricenko-1588025.html

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26.12.2021 16:17 Відповісти
Товарисч зельц хочет любой ценой установить мир в лугандоне (то что он обещал) и прификс ему что это унижение и оскорбление украинцев и Украины в целом. А потом он скажет - черти, я выполнил то что обещал и поэтому иду на второй термин. Уж по мне так в таком случае отрезать на йух эту опухоль чем путлеру жопу лизать
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26.12.2021 16:23 Відповісти
Це добре,Шарль,що ви користуєтесь кацапськими ЗМІ в своїх вологих фантазіях.Їм,ЗМІ, можно "вірити" на всі 100%...Що в пропозиціх,взнаємо пізніше. Підписані раніше Мінські домовленості саме кацапія вимагає виконати,і це насторожує.Це зараз, вже третій рік виникають, все нові і нові "червоні" лінії,яких ніхто не помітив в Мінську.
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26.12.2021 19:48 Відповісти
И те и другие - *****. Пару войн развязали и очень усердно работают над началом третьей. Как ты спишь , Анжела Хорстовна?
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26.12.2021 18:05 Відповісти
Ясен хрен, немцы за это деньги получают😁😁😁
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26.12.2021 19:28 Відповісти
Так Германия и Соединенные Штаты и на газ смотрят по-разному. Для всех газ ископаемое, а для немцев кишечного происхождения. И если кому-то показалось, что я хотел сказать, что Германия просто бздит продавать оружие Украине... то вам не показалось.
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26.12.2021 21:04 Відповісти
Берлін - логово недобитків Штазі і агентів Путіна.
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26.12.2021 21:10 Відповісти
А у них штази ..вообще работает???? Потому как Меркель в последнее время городила, штази находилась в бессрочном отпуске.....пандемия наерное??????
Что они вообще могут прогнозировать..??????
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27.12.2021 01:30 Відповісти
 
 