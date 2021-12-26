Німеччина та США по-різному оцінюють загрозу вторгнення військ РФ до України, - Reuters
Берлін має більші сумніви, ніж Вашингтон, щодо того, чи дійсно Росія має намір напасти на Україну.
Про це агентству Reuters повідомили два джерела в уряді Німеччини на умовах анонімності, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
За даними агентсва, Берлін прагне до деескалації напружності, що склалася.
"Метою німецької сторони залишається досягнення швидкої реактивації Нормандського формату", - заявило джерело в уряді Німеччини, маючи на увазі багатосторонні переговори між Україною, Росією, Францією та Німеччиною.
Одне із джерел також підтвердило, що топурядовці Німеччини та Росії погодилися на рідкісну особисту зустріч наступного місяця, щоб послабити політичну напругу навколо України.
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+12 Propan
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Мне жаль немцев ( чистых арийцев) - их затрахали дурные политики и развивают в них неуважение к себе самим . А немцы содержат всех ПОНАЕХАВШИХ .
А что Де Голь, он один завоёвывал и бросал колонии в Африке и в Азии? Был бы другой лидер, мало бы что изменилось...
европейцы несли дикарям образование и цивилизацию, строили дикарям дороги и жд пути.
в результате эти дикари сегодня свободно владеют английским, немецким , французским
А колонизация Украины кацапской ордой , навязала украинцам русский язык ( а не английский и франкцузский) , ГОЛОДОМОР И ГУЛАГ
Оккупировали территорию, большую, чем территория некоторых европейских государств.
1) .Берлин больше сомневается.... действительно ли Россия намерена напасть на Украину
РФ Уже напала 8 лет назад
2) Берлин стремится к деэскалации сложившейся напряженности
Это неправда, Берли почтм 8 лет подыгрывает РФ в ее желании сломать государственномть Украины , внедрив особый статус для ОРДЛО
3)Один из источников также подтвердил, что топ-чиновники Германии и России согласились на редкую личную встречу в следующем месяце.
Тут неточный перевод, не редкую а исключительную встречу имелось ввиду
Сложнл не заметить системное сотрудничество между политическими элитами РФ и Германии. Это длинная системная работа и дело не столько в Меркель. Посмотрим как новое правительство Германии разгребет этот фашисткий сговор.
Зеленский, три дня назад: "Украина готова выполнять Минские договоренности и разработала план по 10 шагам для их выполнения, которые передала России, США, Германии и Франции". Содержание плана Зеленский нам с вами не раскрыл. Это сделала Россия - план Зеленского сегодня обнародовал "Коммерсантъ".
И что мы увидели? Цитирую: "...Украина готова на заседании ТКГ вернуться к рассмотрению проекта закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" с имплементированной в нем "формулой Штайнмайера".
Что это значит? "Особый статус" для ОРДЛО плюс проведение там выборов до вывода российских войск и вооружений и до установления контроля над государственной границей Украины.
Теперь ясно, почему Зеленский, составляя и передавая такой план России и партнерам, не ознакомил с ним нас с вами, украинцев? Хочется надеяться, что парламент не утвердит такие законопроекты, потому что они уничтожат наше государство
Больше читайте тут: https://gordonua.com/blogs/gritsenko/gricenko-1588025.html https://gordonua.com/blogs/gritsenko/gricenko-1588025.html
Что они вообще могут прогнозировать..??????