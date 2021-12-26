Німеччина та США по-різному оцінюють загрозу вторгнення військ РФ до України, - Reuters

Берлін має більші сумніви, ніж Вашингтон, щодо того, чи дійсно Росія має намір напасти на Україну.

Про це агентству Reuters повідомили два джерела в уряді Німеччини на умовах анонімності, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За даними агентсва, Берлін прагне до деескалації напружності, що склалася.

"Метою німецької сторони залишається досягнення швидкої реактивації Нормандського формату", - заявило джерело в уряді Німеччини, маючи на увазі багатосторонні переговори між Україною, Росією, Францією та Німеччиною.

Одне із джерел також підтвердило, що топурядовці Німеччини та Росії погодилися на рідкісну особисту зустріч наступного місяця, щоб послабити політичну напругу навколо України.

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