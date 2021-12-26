У 2022 році вакцину CoronaVac розпочнуть розливати у шприци для одноразового використання на заводі у Харкові, - Кузін
Виробництво вакцини проти коронавірусної інфекції на базі потужностей компанії "Лекхім" у Харкові розпочнуть 2022 року.
Такий прогноз в інтерв'ю Суспільному озвучив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.
Він розповів, що є кілька таких ініціатив у приватних компаній, які працюють в Україні, але не уточнив, які фірми мають на увазі.
""Лекхім" ініціювала по суті розгортання додаткової промислової лінії на території України, щоб саме на території країни виробляти вакцину CoronaVac. Вона буде доставлятися вже в Україну готовою і розливатися тут у шприци для одноразового використання. Таку лінію планується запустити з лютого 2022 року, зараз ведуться монтажні роботи, налагодження роботи лінії. Після того, як лінія буде повністю готова, треба пройти ще певні дозвільні процедури, оскільки це фармацевтичне виробництво, яке не лише ліцензується, а ще й яке потребує особливого контролю якості. У випадку, якщо там буде все нормально із цією лінією, то ми очікуємо, що з другого або третього кварталу можливий буде розлив вакцини в українських умовах. Також "Лекхім" виступила з ініціативою розробки власної інактивованої вакцини по механізму дії, як діє вакцина CoronaVac", – повідомив він.
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https://biz.liga.net/ekonomika/fmcg/article/nabu-rassleduet-zakupku-vaktsiny-ot-covid-19-chto-sluchilos-i-chem-grozit-razbor
Совет общественного контроля НАБУ и и.о. руководителя САП Максим Грищук заявили о начале расследования закупки вакцин по неоправданно высокой цене - $17,85 за дозу.
"Сначала ГП "Медицинские закупки" начало переговоры о закупке вакцины ориентировочной стоимостью около $3 и находилось на финальном этапе процесса. Однако министр Максим Степанов в ручном режиме остановил этот процесс и поручил начать переговоры о приобретении китайской вакцины у компании Sinovac Biotech. Обнародованная цена закупки одной дозы стала едва ли не самой высокой в мире".
Степанов распорядился провести закупку вакцины в ручном режиме и сам выбрал поставщика, ранее писал директор ГП "Медзакупки" Арсен Жумадилов.
В ассоциации Пациенты Украины также заявили, что Степанов лично назначил Лекхим для закупки вакцины, и назвали президента компании Валерия Печаева соратником экс-министра здравоохранения времен Януковича Раисы Богатыревой. https://www.facebook.com/patients.org.ua/posts/3654588891286235?__cft__%5B0%5D=AZWlx1QE0r091iwq61GJ4yhjmFCeaLsVkMJcGXyAP1Pm1JHwS6bmZivuB9CF_X_ZSv-***********************************************************-aS1HXW2qw4nlxEHqrKf2pbiIs&__tn__=%2CO%2CP-R
Хватит уничтожать украинцев, Богатырёва
Даже общее количество заболевших и умерших вакцинированных скрываю...а уж с разбивкой по типу вакцины так и подавно...
Недавнее исследование уровня антител в крови вакцниированных, проведенное совместно медицинским факультетом LKS Университета Гонконга (HKUMed) и медицинским факультетом Китайского университета Гонконга (CU Medicine), показывает:
ни две первые, ни третья дополнительная доза КоронаВака не обеспечивает адекватных уровней защитных антител от штамма Омикрон.
https://www.hku.hk/press/press-releases/detail/23804.html https://www.hku.hk/press/press-releases/detail/23804.html
Але це ж інше, аж ніяк не корупція.
Проект - херня. Предлагаю заключить договор с "Хортицей" и доливать вакцину прямо в бутылки.
- Ура!
- Мы совершим полёт на космической ракете на Марс. Командором назначается Игорёк. Игорёк - ты у нас сегодня будешь командор. Прошу вас, возьмите в руки космические ложки. Подкрепитесь основательно. Ракета до обеда на землю не вернется.
- Гениально!
"И кто-то пишет рукой согретой
На замороженном троллейбусном стекле
"Крепитесь, люди, скоро лето!"
И всем от этого становится теплей."
Кстати, а деньги где, которые Лекхиму давали в начале года для закупки в Китае? И почему Лекхиму, а не напрямую?