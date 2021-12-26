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Новини Коронавірус і карантин
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У 2022 році вакцину CoronaVac розпочнуть розливати у шприци для одноразового використання на заводі у Харкові, - Кузін

У 2022 році вакцину CoronaVac розпочнуть розливати у шприци для одноразового використання на заводі у Харкові, - Кузін

Виробництво вакцини проти коронавірусної інфекції на базі потужностей компанії "Лекхім" у Харкові розпочнуть 2022 року.

Такий прогноз в інтерв'ю Суспільному озвучив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що є кілька таких ініціатив у приватних компаній, які працюють в Україні, але не уточнив, які фірми мають на увазі.

""Лекхім" ініціювала по суті розгортання додаткової промислової лінії на території України, щоб саме на території країни виробляти вакцину CoronaVac. Вона буде доставлятися вже в Україну готовою і розливатися тут у шприци для одноразового використання. Таку лінію планується запустити з лютого 2022 року, зараз ведуться монтажні роботи, налагодження роботи лінії. Після того, як лінія буде повністю готова, треба пройти ще певні дозвільні процедури, оскільки це фармацевтичне виробництво, яке не лише ліцензується, а ще й яке потребує особливого контролю якості. У випадку, якщо там буде все нормально із цією лінією, то ми очікуємо, що з другого або третього кварталу можливий буде розлив вакцини в українських умовах. Також "Лекхім" виступила з ініціативою розробки власної інактивованої вакцини по механізму дії, як діє вакцина CoronaVac", – повідомив він.

Читайте також: Наступного року на українців очікує COVID-ревакцинація: буде це одна чи дві дози, ще вирішується, - Кузін

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Харків (5563) Ігор Кузін (315) коронавірус (19923) Лекхім (18)


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Топ коментарі
+15
...будет доставляться уже в Украину готовой и разливаться здесь в шприцы для одноразового использования.

Проект - херня. Предлагаю заключить договор с "Хортицей" и доливать вакцину прямо в бутылки.
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26.12.2021 15:49
+11
Короновак - самая слабая вакцина . Статистика по Украине - вакцинированные короноваком заражались , тяжело переносили и даже умирали,
Хватит уничтожать украинцев, Богатырёва
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26.12.2021 15:34
+9
Чего не спутник? Кто этим дерьмом колоться будет, если Пфайзером не заставишь?
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26.12.2021 15:26
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Чего не спутник? Кто этим дерьмом колоться будет, если Пфайзером не заставишь?
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26.12.2021 15:26 Відповісти
Все вакцины одинаково вредны, а то что Кузин будет разливать пусть себе засунет в зад и своим слугам сотоварищам.
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26.12.2021 17:15 Відповісти
Абы ляпнуть. причем тут Кузин к частной фирме, тесно повязаной с Богатыревой.
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27.12.2021 00:32 Відповісти
Це не bvs аптеки які пов'язані начебто з сином ригки богатирьовой та кобила що у овоща за міністерство нездоров'я відповідала?Ця падлюча сітка аптек кажуть фальшивими ліками торгувала,тепер буде вакцинами?
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27.12.2021 00:39 Відповісти
Абсолютно корупцыйна схема
https://biz.liga.net/ekonomika/fmcg/article/nabu-rassleduet-zakupku-vaktsiny-ot-covid-19-chto-sluchilos-i-chem-grozit-razbor
Совет общественного контроля НАБУ и и.о. руководителя САП Максим Грищук заявили о начале расследования закупки вакцин по неоправданно высокой цене - $17,85 за дозу.
"Сначала ГП "Медицинские закупки" начало переговоры о закупке вакцины ориентировочной стоимостью около $3 и находилось на финальном этапе процесса. Однако министр Максим Степанов в ручном режиме остановил этот процесс и поручил начать переговоры о приобретении китайской вакцины у компании Sinovac Biotech. Обнародованная цена закупки одной дозы стала едва ли не самой высокой в мире".
Степанов распорядился провести закупку вакцины в ручном режиме и сам выбрал поставщика, ранее писал директор ГП "Медзакупки" Арсен Жумадилов.
В ассоциации Пациенты Украины также заявили, что Степанов лично назначил Лекхим для закупки вакцины, и назвали президента компании Валерия Печаева соратником экс-министра здравоохранения времен Януковича Раисы Богатыревой. https://www.facebook.com/patients.org.ua/posts/3654588891286235?__cft__%5B0%5D=AZWlx1QE0r091iwq61GJ4yhjmFCeaLsVkMJcGXyAP1Pm1JHwS6bmZivuB9CF_X_ZSv-***********************************************************-aS1HXW2qw4nlxEHqrKf2pbiIs&__tn__=%2CO%2CP-R
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27.12.2021 01:24 Відповісти
Вопрос глупый. Зеленая власть связана со всеми беспорядками и преступлениями в стране.
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27.12.2021 08:54 Відповісти
ото наколемся
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26.12.2021 15:26 Відповісти
Кузькину мать...
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26.12.2021 16:51 Відповісти
четвертой дозой будут колоть за бабки тлько этой вакциной. пора зарабатывать))
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26.12.2021 15:27 Відповісти
Будут колоть пока не отбросишь копыта, 4 раза в год.)
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26.12.2021 17:16 Відповісти
О это просто зашибись! Встал ширнулся и уже здоров аж на целый день! Надо переименовать в Прозиум, ну штоп всё цивильно было
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26.12.2021 15:27 Відповісти
это на сколько лет эта вакцинация растянется??? ничего не понимаю... вечный огонь?
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26.12.2021 15:30 Відповісти
Короновак - самая слабая вакцина . Статистика по Украине - вакцинированные короноваком заражались , тяжело переносили и даже умирали,
Хватит уничтожать украинцев, Богатырёва
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26.12.2021 15:34 Відповісти
Зато это самая безопасная вакцина...изготовленная по старым добрым проверенным технологиям....а не новоявленный новодел от пфайзера и модерны...технологии которых ранее применялись только при изготовлении вакцин для животных...
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26.12.2021 15:56 Відповісти
У меня масса знакомых переболела в Украине , вакцинированных короноваком . Были тяжелыеслучаи и даже смерти .
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26.12.2021 16:00 Відповісти
Жизнь породистых животных во много раз дороже жизни какого-то пролетария.
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26.12.2021 16:01 Відповісти
Изначально сомнительная, а теперь - самая бесполезная, никому не нужное старье. Нахен она нужна, если не защищает от Омикрона, который становится доминирующим на планете
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27.12.2021 00:45 Відповісти
Да и статистики такой нет...
Даже общее количество заболевших и умерших вакцинированных скрываю...а уж с разбивкой по типу вакцины так и подавно...
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26.12.2021 16:00 Відповісти
слабшою від Коронавак "Лабораторії Богатирьової" скоріше буде лише спи..жена москалями недороблена Астра Зенека..
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26.12.2021 17:26 Відповісти
Брехня,за яку ви вакцину топите?Чи просто до шизоантиваксерів долучитися?
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27.12.2021 00:43 Відповісти
Сама по себе данная вакцина безопасна. НО: бесполезна по отношению к господствующему Омикрону. Не говоря уже об абсолютно коррупционной истории ее проталкивания в Украини (Богатырева и Ко)

Недавнее исследование уровня антител в крови вакцниированных, проведенное совместно медицинским факультетом LKS Университета Гонконга (HKUMed) и медицинским факультетом Китайского университета Гонконга (CU Medicine), показывает:
ни две первые, ни третья дополнительная доза КоронаВака не обеспечивает адекватных уровней защитных антител от штамма Омикрон.
https://www.hku.hk/press/press-releases/detail/23804.html https://www.hku.hk/press/press-releases/detail/23804.html

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27.12.2021 01:06 Відповісти
Ну это они поспешили. Лекхим Богатыревой как раз линию по разливу вакцины от испанского гриппа 1922 года изготовления монтировать закончил...
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26.12.2021 15:34 Відповісти
Діяння бувшого міністра МОЗ таки дали свої "плоди", тепер вистачить не тільки на курточку)
Але це ж інше, аж ніяк не корупція.
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26.12.2021 15:42 Відповісти
...будет доставляться уже в Украину готовой и разливаться здесь в шприцы для одноразового использования.

Проект - херня. Предлагаю заключить договор с "Хортицей" и доливать вакцину прямо в бутылки.
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26.12.2021 15:49 Відповісти
продаватись буде в "закладках"
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26.12.2021 17:27 Відповісти
и ставить "закладки"
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26.12.2021 18:50 Відповісти
Осталось из пивных бочек по бидончикам разливать,сколько кому надо. Открываем понятие, "Страны четвертого мира". Туда нам и дорога с одной прерывистой извилиной.😎
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26.12.2021 15:53 Відповісти
В канистры надо разливать...😀
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26.12.2021 15:53 Відповісти
Я не понял, зачем нужен Короновак, если сказали, что бустер будет только Мрнк вакциной?
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26.12.2021 15:56 Відповісти
Как зачем? А денюшку де брать бедным слугам уроду?
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26.12.2021 15:59 Відповісти
Есть бустер, а есть ревакцинация. И так до конца. Победного ли, или конца жизни уже не важно.
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26.12.2021 18:32 Відповісти
- Сегодня завтрак в детском саду у нас отменяется!
- Ура!
- Мы совершим полёт на космической ракете на Марс. Командором назначается Игорёк. Игорёк - ты у нас сегодня будешь командор. Прошу вас, возьмите в руки космические ложки. Подкрепитесь основательно. Ракета до обеда на землю не вернется.
- Гениально!
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26.12.2021 15:59 Відповісти
Ото набадяжать на розливі!
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26.12.2021 16:10 Відповісти
так сказали же что она вообще неэффективна от омикрона! они что, с ума сошли??
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26.12.2021 16:27 Відповісти
Нафік вона потрібна, якщо навіть бустерна доза не ефективна проти омікрону? Може краще витрачати кошти на щось дієве? Закупити у майбутньому бустери модерни та файзера, приміром...
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26.12.2021 16:34 Відповісти
В стране окончательно победившей коррупции, дело на миллиард, начатое Степановым, Лексимом и Богатыревой, живет и побеждает, не смотря ни на что
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27.12.2021 01:30 Відповісти
бред какой-то эту жижу ещё и в Украине разливать..
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26.12.2021 16:51 Відповісти
Вместе с мочой богатыреврой через лекхииюм и настойку курточки степашки
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26.12.2021 16:55 Відповісти
Ну и заголовок... Прямо представляешь себе грязный подвал, бутыли, змеевики,...
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26.12.2021 17:20 Відповісти
і п"яний дядя Ваня з наколками на розливі..
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26.12.2021 17:29 Відповісти
Ну плюс/минус что-то подобное и будет. Ширку варить станут и в одноразовые шприцы разливать дабы страждущие шырнуться могли т.с. не отходя от кассы. Как говорится вперед и с песней.
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26.12.2021 18:34 Відповісти
Кацапські (багатирьова) емпіріокритицисти лозунг не міняють! - "Двіжєніє (вакцинація за бюджетні кошти) всьо! Цєль (запобігання поширенню епідемії) нічто. Уг-га товагищи, уг-га. А тепер затягуйте разом з жидобільшовиками: "Хава, нагіла хава, нагіла..."
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26.12.2021 17:26 Відповісти
Поздравляю! Очередной распил ковидных денег. Пустить эти средства на закупку препаратов для онкобольных, сердечников, инсулина...Слабо, да? А бодяжить шмурдяк, в результате которого его стоимость вырастет в несколько раз это нормально.
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26.12.2021 19:18 Відповісти
Якщо потрібно вколоти чотири рази дозу однієї і тої ж вакцини, щоб вона ефективно спрацювала, то це означає, що її ефективність не вище 25% відсотків. А нам розповідали казки про стовідсоткову ефективність або трохи меншу. В кращому випадку від такої вакцинації не буде шкоди.

"И кто-то пишет рукой согретой
На замороженном троллейбусном стекле
"Крепитесь, люди, скоро лето!"
И всем от этого становится теплей."
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26.12.2021 20:12 Відповісти
Если я правильно понял, то оставшееся время пока вы у власти, эпидемия и распил ковидного фонда не закончится.
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26.12.2021 20:50 Відповісти
Короновак! Разливать в Украине! В Харькове! На Лекхиме! Ну это гениально сценаристы придумали. Во втором или третьем квартале собираются начать - значит к концу года, хотя бы. А потом будут заставлять вакцинироваться ежемесячно, куда-то же ее надо будет девать, ни одна страна не купит.
Кстати, а деньги где, которые Лекхиму давали в начале года для закупки в Китае? И почему Лекхиму, а не напрямую?
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27.12.2021 00:30 Відповісти
деньги - на куртки степановым и сотоварищи...
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27.12.2021 01:12 Відповісти
 
 