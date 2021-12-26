У 2022 році вакцину CoronaVac розпочнуть розливати у шприци для одноразового використання на заводі у Харкові, - Кузін

Виробництво вакцини проти коронавірусної інфекції на базі потужностей компанії "Лекхім" у Харкові розпочнуть 2022 року.

Такий прогноз в інтерв'ю Суспільному озвучив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що є кілька таких ініціатив у приватних компаній, які працюють в Україні, але не уточнив, які фірми мають на увазі.

""Лекхім" ініціювала по суті розгортання додаткової промислової лінії на території України, щоб саме на території країни виробляти вакцину CoronaVac. Вона буде доставлятися вже в Україну готовою і розливатися тут у шприци для одноразового використання. Таку лінію планується запустити з лютого 2022 року, зараз ведуться монтажні роботи, налагодження роботи лінії. Після того, як лінія буде повністю готова, треба пройти ще певні дозвільні процедури, оскільки це фармацевтичне виробництво, яке не лише ліцензується, а ще й яке потребує особливого контролю якості. У випадку, якщо там буде все нормально із цією лінією, то ми очікуємо, що з другого або третього кварталу можливий буде розлив вакцини в українських умовах. Також "Лекхім" виступила з ініціативою розробки власної інактивованої вакцини по механізму дії, як діє вакцина CoronaVac", – повідомив він.

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