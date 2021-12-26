Другий день поспіль у Києві "мінують" ТРЦ - сьогодні шукали вибухівку в Blockbuster Mall

У Києві повідомили про замінування торгового центру Blockbuster Mall у районі Оболоні. Після проведеного огляду вибухівки не знайшли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це УНН повідомила прессекретар ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага.

Пізніше у поліції Києва повідомили: ""Було евакуйовано близько 2 тис. осіб на безпечну відстань. На місці працювали експерти вибухотехніки, правоохоронці та інші профільні служби. За результатами проведеної перевірки будь-яких небезпечних предметів не виявлено".

Нагадаємо, що 25 грудня було повідомлення про мінування ТРЦ "Rvier Mall"

Читайте на "Цензор.НЕТ": З київського ТРЦ River Mall терміново евакуювали людей. Зараз заклад працює в звичайному режимі. ФОТО (оновлено)