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Новини
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Другий день поспіль у Києві "мінують" ТРЦ - сьогодні шукали вибухівку в Blockbuster Mall

Другий день поспіль у Києві

У Києві повідомили про замінування торгового центру Blockbuster Mall у районі Оболоні. Після проведеного огляду вибухівки не знайшли.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це  УНН повідомила прессекретар ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага.

Пізніше у поліції Києва повідомили: ""Було евакуйовано близько 2 тис. осіб на безпечну відстань. На місці працювали експерти вибухотехніки, правоохоронці та інші профільні служби. За результатами проведеної перевірки будь-яких небезпечних предметів не виявлено".

Нагадаємо, що 25 грудня було повідомлення про мінування ТРЦ "Rvier Mall"

Читайте на "Цензор.НЕТ": З київського ТРЦ River Mall терміново евакуювали людей. Зараз заклад працює в звичайному режимі. ФОТО (оновлено)

Київ (19419) хибна тривога (68) мінування (1217) ТРЦ (296)


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Топ коментарі
+5
Так він на лубянці сидить і звідти телефонує)
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26.12.2021 15:57
+3
як тільки ***** починає дзвякати порожніми мудями навколо кордонів, так і вилазять "мінери"
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26.12.2021 15:56
+3
Треба у відповідь мінувати в кацапстані. Де там Зорян і Шкіряк?
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26.12.2021 16:06
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Коли того телепня зловлять і впаяють 5 років с-ото йому буде весело!
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26.12.2021 15:37 Відповісти
Так він на лубянці сидить і звідти телефонує)
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26.12.2021 15:57 Відповісти
Все едут в склай молл, для конкурентов просто праздник)
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26.12.2021 15:38 Відповісти
як тільки ***** починає дзвякати порожніми мудями навколо кордонів, так і вилазять "мінери"
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26.12.2021 15:56 Відповісти
После проведенного осмотра взрывчатку не нашли.

Та шо ж такое? Ещё ни разу не нашли. Наверное, плохо ищут.
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26.12.2021 15:56 Відповісти
Моллы,шмоллы...Завод патронный лучше бы построили. Развлекаются они.
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26.12.2021 15:56 Відповісти
Треба у відповідь мінувати в кацапстані. Де там Зорян і Шкіряк?
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26.12.2021 16:06 Відповісти
Вот сбу дауны, они похоже сами себе звонят, чтобы думали, что они кому-то нужны.
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26.12.2021 16:08 Відповісти
Прошлые две недели минировали "Сільпо" и "Глобал".
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26.12.2021 16:18 Відповісти
Конкуренты воюют)
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26.12.2021 16:27 Відповісти
Работать надо больше, а не в ТРЦ по три дня развлекаться
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26.12.2021 16:37 Відповісти
Коли наші славні менти разом з Монастирським спіймають того,хто кошмарить суспільство з мінуванням,чи ви тільки у фільмах все розкриваєте і усіх ловите і саджаєте???????????????????????????????????????????????????????
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26.12.2021 17:32 Відповісти
А туалеты работают ? Вот и минируют где придется..
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26.12.2021 17:39 Відповісти
 
 