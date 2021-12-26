Другий день поспіль у Києві "мінують" ТРЦ - сьогодні шукали вибухівку в Blockbuster Mall
У Києві повідомили про замінування торгового центру Blockbuster Mall у районі Оболоні. Після проведеного огляду вибухівки не знайшли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це УНН повідомила прессекретар ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага.
Пізніше у поліції Києва повідомили: ""Було евакуйовано близько 2 тис. осіб на безпечну відстань. На місці працювали експерти вибухотехніки, правоохоронці та інші профільні служби. За результатами проведеної перевірки будь-яких небезпечних предметів не виявлено".
Нагадаємо, що 25 грудня було повідомлення про мінування ТРЦ "Rvier Mall"
Топ коментарі
+5 Garry Grant
показати весь коментар26.12.2021 15:57
+3 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар26.12.2021 15:56
+3 Володимир Шевченко #347198
показати весь коментар26.12.2021 16:06
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Та шо ж такое? Ещё ни разу не нашли. Наверное, плохо ищут.