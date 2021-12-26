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Новини Війна
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У Держдумі побоюються, що Україна нібито розпочне бойові дії проти "ДНР", "ЛНР" та на кримському напрямку: Сьогоднішні події нагадують передвоєнний період

У Держдумі побоюються, що Україна нібито розпочне бойові дії проти

У Російській федерації вирішили, що нібито не можна виключати того, що ЗСУ виступлять із провокаційними діями на адресу Росії на кримському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив "Газеті.Ru" заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Юрій Швиткін.

"Сьогоднішні події на південному сході України і та риторика, яка звучить з боку влади України, з боку країн Заходу, говорять про те, що вони намагаються вказати на можливу агресію з боку нашої держави нібито, а насправді самі готуються до ведення бойових дій, до можливого військового вирішення питання щодо "ДНР" та "ЛНР". При цьому влада України не приховує можливості силового вирішення цього питання. Тому виключати агресивні дії з боку ЗСУ та за підтримки зі сторони Альянсу в жодному разі не можна. Безумовно, насамперед вони будуть спрямовані на "ДНР" та "ЛНР" із наступним виходом до наших кордонів. Ну, а далі сценарії різні можуть бути. І можливі провокаційні дії на кримському напрямку, де також можуть бути розгорнуті будь-які бойові дії з метою або основного удару, або з метою відволікаючого маневру. Тому сьогоднішні події, як на мене, нагадують передвоєнний період", — стверджує він.

На думку Швиткіна, гарантії безпеки, які Росія вимагає від США та НАТО, можуть запобігти військовому зіткненню.

"Упевнений, що ті вимоги, які висунув президент Росії стосовно країн НАТО, якимось чином мають послужити протверезним моментом для запобігання тій катастрофі, яку просувають країни Альянсу в нашому напрямку", — наголосив він.

Читайте також: У Держдумі не виключають втручання Росії у випадку "військової агресії Києва" та визнання "Л/ДНР"

Раніше депутат Держдуми Михайло Делягін заявив, що Україна на початку 2022 року нібито може напасти на кілька російських прикордонних регіонів. За словами Делягіна, напади варто очікувати на Крим, Ростов-на-Дону, Білгород та Брянськ.

Автор: 

Держдума (733) Крим (14127) Донбас (22354) ЗСУ (7501) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+27
Делать то, в чем обвиняешь других. В этом суть козлорылых.
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26.12.2021 15:51
+16
нам тоже так кажется, что все идет к новой агрессии ихтамнетов
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26.12.2021 15:50
+15
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26.12.2021 16:28
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Дебилы бл....
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26.12.2021 15:49 Відповісти
Правильно ссутся, знают твари, ворованное поперёк глотки встанет
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26.12.2021 16:58 Відповісти
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26.12.2021 17:21 Відповісти
У Держдумі побоюються...
===================
та не сціть кацапи..Не з нашим клоуном окуповані території звільняти! От як Пороха виберуть -тоді вам пи**а
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26.12.2021 18:50 Відповісти
нам тоже так кажется, что все идет к новой агрессии ихтамнетов
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26.12.2021 15:50 Відповісти
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26.12.2021 17:22 Відповісти
Делать то, в чем обвиняешь других. В этом суть козлорылых.
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26.12.2021 15:51 Відповісти
Если кто не понял, то они ищут повод для захвата всей Украины вот и все.
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26.12.2021 17:11 Відповісти
welcome to hell
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26.12.2021 17:57 Відповісти
Они не "побоюються", а таким образом, определяются с направлением и датой собственной агрессии...
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26.12.2021 15:52 Відповісти
а чого ще очікувати від лапатних дурнів з лапатної держдури...
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26.12.2021 15:55 Відповісти
Какая цель т назначение этого поста,
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26.12.2021 15:56 Відповісти
Свинота! Рийте пятаками окопи!!! Ха-ха-ха!
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26.12.2021 15:57 Відповісти
Ты это кому?.
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26.12.2021 16:59 Відповісти
" ... ЗСУ виступлять із провокаційними діями на адресу Росії на кримському напрямку ..." - ? Та мокшанські побоювання даремні ж. Це ж частина території України. Чого це так непокоїть та "напружує" рАЇсю? Може тут проглядається черговий раунд підготовки мокшанців до черговоїж низки провокацій?
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26.12.2021 15:59 Відповісти
Нехай побоюються.Українці завжди повертаються та помилування цапам не буде.
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26.12.2021 16:02 Відповісти
Как отбиваться будем? Под командованием прокремлёвского клоуна и кремлёвской агентуры? Для победы над внешним врагом надо избавиться от внутренных. Хотя,... Наши дебильный обыватель доволен, поддерживает коллаборантов на Банковой.... Положение почти безвыходное....
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26.12.2021 16:03 Відповісти
Какая цель и назначение этого поста, помочь ворам и алкашам держдумы, или помочь им материально, вы шо совсем ох.ели, очнитесь хохло-холуи.
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26.12.2021 16:05 Відповісти
..после всего происходящего сейчас с россией ... отношениями с этой страной ... поведением россии .... то Адольф Алоизович Шикльгрубер видится уж и не таким варваром. Видимо что то знал Алоизович , произнося слово **русский**?!!
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26.12.2021 16:07 Відповісти
У Держдумі побоюються.....

Ваши бы побоювания та богу в уши.
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26.12.2021 16:08 Відповісти
Після того як вони поставили своїх кротів у владі України, там нічого не побоються.
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26.12.2021 16:10 Відповісти
Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что Украина в начале 2022 года может напасть на несколько российских приграничных регионов.

Да-да, Рейхстаг... Слышали...
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26.12.2021 16:10 Відповісти
Саме злодій кричить тримай злодія ,це те саме що гітлерівська Німечина звинувачувала Польщу у нападі ,ну це і є методи рашистів: брехня ,шантаж ,цинізм і дикий шовінізм.
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26.12.2021 16:15 Відповісти
Як Україна може напасти на ВЛАСНІ території?
А загалом - УКРАЇНА ВІЛЬНА РОБИТИ НА ВЛАСНІЙ ТЕРИТОРІЇ БУДЬ-ЩО, що не є забороненим законами України і міжнародним правом
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26.12.2021 16:24 Відповісти
так касапи вже вирішили, що вони віджали в нас ці території: Крим для себе, ОРДЛО - для терористів- колаборантів. І тепер вважають, що Україна не повинна претендувати на їх повернення...
А їхні плани в їх мріях простягаються на більше - не лиге на всю територію Донецької та Луганської областей.
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26.12.2021 17:12 Відповісти
это не их свино-козлячье дело, что нам и как делать на территории Украины. когда РФ равняла с землей Чеченскую Республику Ичкерия, никто не лез в их дела, и не препятствовал геноциду целого народа. если кацапье ищет повод для нападения, то мы не Чечня, нас в двадцать пять раз больше, и боевого духа нам не занимать, только суньтесь в открытую, и получите так по хлебалу, что и правнуки ваши помнить будут.
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26.12.2021 16:25 Відповісти
Гей, ми майже дожили до року Soylent Green! Отого зєльоного сойлєнта, яким у середині 1980-х пугав совків плагіатор Ве Коротіч!..
Сподіваємося, що в 2022 році ми прокинемося від цього кошмару і повернемося у світ, до якого звикли, як на оцьому кіноплакаті.

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26.12.2021 16:26 Відповісти
У фільмі "Циган" звучить гарна фраза: "Не лякай нікого - і сам не будеш бояться...."
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26.12.2021 16:26 Відповісти
У генералов ВСУ и мысли нету, освобождать Родину. Токмо политико-дипломатическим путем.
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26.12.2021 16:27 Відповісти
токмо вапще не освобождать, но и остальную Украину превратить на анклав рф- ии...
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26.12.2021 16:46 Відповісти
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26.12.2021 16:28 Відповісти
Мы прекрасно знаем что этого не будет,и они это знают, вывод напрашивается сам собой.
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26.12.2021 16:44 Відповісти
Нема спокою звіздонутим.
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26.12.2021 16:51 Відповісти
......голова комітету Держдуми РФ з оборони Юрій Швиткін- кретин, по рус.- убогий.Как можно считать защиту своего государства,нападением?
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26.12.2021 16:53 Відповісти
Даже если предположить, что это правда (а это, конечно же, бред, порожденный воспаленным воображением кремлеваты), Украина в ее нынешнем состоянии неспособна вести боевые действия. Экономика элементарно не потянет. Надо быть полным дебилом чтобы этого не понимать.
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26.12.2021 16:58 Відповісти
Экономика Ичкерии могла потянуть войну против свинособакии? Однако же каждая свинособака, включая грудных детей, платит дань
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26.12.2021 17:04 Відповісти
Там нефть была (и есть). Плюс поддержка со стороны арабских стран (Катар). Территория труднопроходимая (горы). Ну и население мотивированное. А у нас... В общем, все плохо у нас.
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26.12.2021 17:12 Відповісти
У вас да, всё беспросветно))
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26.12.2021 17:15 Відповісти
Не, ну можно, конечно, радостно смеяться при каждом упоминании мрачных перспектив возможной войны. Но от этого проблемы никуда не уйдут. Их просто станет еще больше... Выборы уже прохохотали - теперь с клоуном живете.
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26.12.2021 17:22 Відповісти
Позвольте поинтересоваться, а вы с кем живёте?
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26.12.2021 17:33 Відповісти
Ну вы же его выбирали, правда? Шуточки-прибауточки его вам нравились? Смеялись, когда вокруг полная жопа была. И сейчас продолжаете, даже когда вам прямым текстом говорят: в стране жопа.
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26.12.2021 17:36 Відповісти
С Говорящей Лошадью они живут и с Машей Захаровой.
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27.12.2021 08:00 Відповісти
Свинособаки, хотите безопасности - думайте стратегически, не провоцируйте нас! Верните территории и на хрен вы нам сдались? Возвращайтесь на родину в Улан - Батор!
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26.12.2021 17:12 Відповісти
Причём по-хорошему
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26.12.2021 17:15 Відповісти
В Держдумі ********** мають бути впевнені що наступить час і ми військовим способом знищимо сепаратистів як це зробили вони в Чечні. Знищення сепаратистів та окупантів на своїй землі - священний обов'язок кожного українця. А обовязок кацапів це фінансова та матеріально утримувати населення на тимчасово окупованих ними територіях і потім прийняти всіх ватних репатріантів депорованих та інтернованих з України. Тому нехай розробляють плани з розміщення та реінтеграції вати з окупованих територій України вже сьогодні. Час іде.
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26.12.2021 17:39 Відповісти
Верховный вождь 95-го квартальства планирует напасть на дикий улус своего плешивого кумира? Это даже звучит как явное проявление деменции
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26.12.2021 17:55 Відповісти
точно точно..Собираемся в набег за русскоязычными младенцами..А то запасы кончились, а праздники еще длинные...
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26.12.2021 17:57 Відповісти
Жаль, что эти кацапские скоты дату нашей "провокации" не называют, мы хоть знали когда они нападут. На кого этот бред рассчитан? Это же каким дебилом нужно быть, чтобы воспринимать серьезно возможность нападения Украины на прашу!
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26.12.2021 18:21 Відповісти
"Істину" глаголите! І визвольний похід очолить головнокомандуючий на броневелосипеді.
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26.12.2021 18:22 Відповісти
На всіх прикордонних переходах треба встановити портрети Бандери Степана. Вони зі страху повсираються !!!
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26.12.2021 18:55 Відповісти
приколяс! то певно таки Україна стягує свої війська до кордонів з рашкою
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26.12.2021 20:30 Відповісти
Держдума вместо того чтобы переживать, что обворованный хочет вернуть своё имущество, лучше бы боялись как бы карачаево-буряты не ввели таможенный контроль на карело-тувинской границе с Великой Калмыкией.
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26.12.2021 21:19 Відповісти
 
 