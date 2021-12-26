У Держдумі побоюються, що Україна нібито розпочне бойові дії проти "ДНР", "ЛНР" та на кримському напрямку: Сьогоднішні події нагадують передвоєнний період

У Російській федерації вирішили, що нібито не можна виключати того, що ЗСУ виступлять із провокаційними діями на адресу Росії на кримському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив "Газеті.Ru" заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Юрій Швиткін.

"Сьогоднішні події на південному сході України і та риторика, яка звучить з боку влади України, з боку країн Заходу, говорять про те, що вони намагаються вказати на можливу агресію з боку нашої держави нібито, а насправді самі готуються до ведення бойових дій, до можливого військового вирішення питання щодо "ДНР" та "ЛНР". При цьому влада України не приховує можливості силового вирішення цього питання. Тому виключати агресивні дії з боку ЗСУ та за підтримки зі сторони Альянсу в жодному разі не можна. Безумовно, насамперед вони будуть спрямовані на "ДНР" та "ЛНР" із наступним виходом до наших кордонів. Ну, а далі сценарії різні можуть бути. І можливі провокаційні дії на кримському напрямку, де також можуть бути розгорнуті будь-які бойові дії з метою або основного удару, або з метою відволікаючого маневру. Тому сьогоднішні події, як на мене, нагадують передвоєнний період", — стверджує він.

На думку Швиткіна, гарантії безпеки, які Росія вимагає від США та НАТО, можуть запобігти військовому зіткненню.

"Упевнений, що ті вимоги, які висунув президент Росії стосовно країн НАТО, якимось чином мають послужити протверезним моментом для запобігання тій катастрофі, яку просувають країни Альянсу в нашому напрямку", — наголосив він.

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Раніше депутат Держдуми Михайло Делягін заявив, що Україна на початку 2022 року нібито може напасти на кілька російських прикордонних регіонів. За словами Делягіна, напади варто очікувати на Крим, Ростов-на-Дону, Білгород та Брянськ.