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Новини Війна
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Йдеться виключно про облік, а не про призов чи мобілізацію, - військовий комісар Куценко про наказ Міноборони щодо жінок

Йдеться виключно про облік, а не про призов чи мобілізацію, - військовий комісар Куценко про наказ Міноборони щодо жінок

Новий військовий облік жінок – це не призов і не мобілізація, а необхідність з'ясувати, які спеціалісти є в країні та можуть у крайньому разі залучатись до оборони держави.

Про це заявив військовий комісар Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Валерій Куценко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Будь-який облік ресурсів держави важливий для розуміння потенціалу, тобто які спеціалісти є в країні та можуть у крайньому разі залучатись до оборони держави", - підкреслив він.

Як зазначив Куценко, українських жінок і раніше брали на військовий облік — наприклад, тих, хто здобував медичні спеціальності.

"Але оскільки ці правила обліку не змінювались, на відміну від освітніх правил, то навіть і це з певного моменту "забуксувало", коли частина спеціальностей не охоплювалась правилами військових", - додав він.

При цьому військовий комісар заявив, що після введення в дію наказу міністра оборони № 313 облік "не стає чимось новим, а залишається виключно обліком".

"Це не призов чи мобілізація. Зараз у ЗМІ дуже багато маніпуляцій та перекручувань — ніби "нові правила" означають, що жінок заберуть в армію. Звичайно, ми завжди раді і жінкам, і чоловікам, які бажають доєднатись до лав Збройних сил за контрактом. Але, повторюємо, в цьому випадку йдеться лише про облік, а не про призов чи будь-яку іншу обов’язкову форму залучення жінок до армії", - наголосив Куценко.

Автор: 

жінки (623) Міноборони (7313) військовий обов’язок (92)


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Топ коментарі
+18
В стране до сих пор 99% украинцев не умеют обращаться с оружием, запрещено личное оружие для самообороны, не построено ниодно стрельбище где гражданские могли бы практиковаться в стрельбе, зато баб с детьми будут по военкоматах таскать
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26.12.2021 15:59
+13
ну да к обороне этот зезашквар отношения не имеет . но тогда вопрос- цель в чем? бюджет наполнить за счет штрафов? людей запугать, что бы не протестовали? очередного коллегу по 95 кварталу выручить, так как он недавно отжал у кого то бумажный заводик?.....
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26.12.2021 16:07
+11
Суки! Були совком -совком зосталися!. "Главноє -єто учьот!!!"
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26.12.2021 16:04
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Спочатку облік, потім призов.
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26.12.2021 15:58 Відповісти
Але призов вже в россійську армію.
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26.12.2021 16:06 Відповісти
в оту, де воші - частина раціону..?

Яна Супоровська@YanaSuporovska



В союзі існував спеціальний ГОСТ для виробництва білизни в'язнів ГУЛАГу. Воно шилося за такими ж лекалами, як білизна для військових.
За одним винятком.
Робився спеціальний напуск в тканині, щоб воші, які заводилися, могли легше розмножуватися. І теж працювати на совєцьку владу.
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26.12.2021 16:19 Відповісти
В стране до сих пор 99% украинцев не умеют обращаться с оружием, запрещено личное оружие для самообороны, не построено ниодно стрельбище где гражданские могли бы практиковаться в стрельбе, зато баб с детьми будут по военкоматах таскать
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26.12.2021 15:59 Відповісти
Вот и подтолкнет мужиков идти в военкомат!
Тебя ******, кстати, это не коснется! Про возможность вступить в ряды теробороны сейчас ты конечно не слышал.
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26.12.2021 16:12 Відповісти
О, кацапский говномес из под ведра что то там завякал. Страшно стало с настоящим мужиком умеющим стрелять в бою встретиться вместо сопливого призовника который только галоши на плацу топтал?
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26.12.2021 16:20 Відповісти
Оставить на стрельбище среднюю месячную зарплату за пяток посещений. Отбоя желающих тренероватся я думаю не будет.
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26.12.2021 16:16 Відповісти
FT FT, Ксюша Руф - ФСБшные шавки.
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26.12.2021 16:18 Відповісти
Суки! Були совком -совком зосталися!. "Главноє -єто учьот!!!"
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26.12.2021 16:04 Відповісти
В ФСБ і зараз так.
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26.12.2021 16:07 Відповісти
Да учёт не нужен, долой бухгалтеров, экономистов всё будер работать и так! Но недолго😁
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26.12.2021 16:10 Відповісти
в Союзе военнообязаных категорий была одна - медики, плюс те женщины, которые по своей работе уже имели отношение к военным: например на жел.дор или которые работали в моб.отделах своих предприятий и вольнонаемные в армии.Официантки, работницы музеев и библиотек, работницы гостиниц и др.веселые специалистки армию не интересовали.
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26.12.2021 17:57 Відповісти
Что ж ты, фраер, сдал назад?
Обосрались гнева народного?
Поздно, уже попутали рамсы.
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26.12.2021 16:05 Відповісти
ну да к обороне этот зезашквар отношения не имеет . но тогда вопрос- цель в чем? бюджет наполнить за счет штрафов? людей запугать, что бы не протестовали? очередного коллегу по 95 кварталу выручить, так как он недавно отжал у кого то бумажный заводик?.....
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26.12.2021 16:07 Відповісти
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26.12.2021 16:13 Відповісти
Та мы просто так... Нам просто интересно... Привычное маланское бла-бла-бла.
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26.12.2021 16:14 Відповісти
Совок какой-то хтонический. "Ресурсы" подсчитать. У вас беременные бабы - ресурс на случай войны? Это маразм или дебилизм, или сознательное вредительство - в такое тяжелое время закошмарить народ?
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26.12.2021 16:17 Відповісти
Ресурсы считает уже ФСБ для будущих войн Московии в Европе.
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26.12.2021 17:38 Відповісти
а четырежды уклонистов когда поставите на учет? (или он еще в детской комнате не снят??))))))
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26.12.2021 16:18 Відповісти
Он же не от российской армии уклонялся !
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26.12.2021 17:39 Відповісти
тонкий английский юмор?
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26.12.2021 17:43 Відповісти
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26.12.2021 16:21 Відповісти
Хочуть щоб ще й жінки платили за відкіс від служби.
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26.12.2021 16:21 Відповісти
безналом
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26.12.2021 18:01 Відповісти
Какой учет? Медкомиссия, куча документов, штрафы и на хрена им учитывать теток предпенсионного возраста. В "совке" до подобного идиотизма не додумались.
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26.12.2021 16:21 Відповісти
А помните, как вводили 2 платежки: за потребленную, воду, газ, электроэнергию и "за доставку"... Тоже поначалу врали, что вторая -сущие копейки, это снизит общие суммы...
Тогда надо было выходить на Майдан... Опять просрали.
Так я к чему? поначалу призыва не будет...
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26.12.2021 16:24 Відповісти
Плевать они хотели на любые майданы
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26.12.2021 16:26 Відповісти
Уже да. Время упущено, они власть полностью узурпировали. А если попытаться делать - то ху**ло нападет, нельзя лодку раскачивать и т.д.
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26.12.2021 16:29 Відповісти
Но выходить ТОГДА надо ведь было?
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26.12.2021 16:32 Відповісти
Конечно. Надо было сразу ставить власти рамки, пока она не охамела, хуже чем Януковощ. Но никто не вышел.
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26.12.2021 16:36 Відповісти
Должна была быть организация м бабло
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26.12.2021 16:36 Відповісти
Не согласен.
Организация - это партия. Ни одна приличная партия не получила голосов от избирателя, потому ничего никому не должна. Просто надо было ехать на Майдан, а партия, если поверит в будущие голоса - появится. Бабло теперь в платежках, идет "кому надо", но если бы ТОГДА, на правах волонтерства, скинулись по крохам, сейчас жили бы получше.
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26.12.2021 16:44 Відповісти
Что значит просто ехать на майдан? Вы- утопист, кто скинулся Вы о чем?
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26.12.2021 16:50 Відповісти
Я о том, что недовольство надо успевать быстро проявлять, это объединяет. Остальное приложится, так уже было, и не раз, скольких в той же Франции казнили. Примеры говорят, что это не утопизм.
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26.12.2021 16:55 Відповісти
На виборах ,,надо было".
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26.12.2021 18:12 Відповісти
В 91 году. Но что делать, если с тех пор биомасса всегда выбирает только дерьмо? Раз в год очередные выборы могли бы уменьшить цену этой череды ошибок, но как донести это до биомассы, звнятой просмотром быдлосериалов? Вот и приходится выбирать из 2-х зол - Майдан.
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26.12.2021 18:21 Відповісти
Глупость все эти учеты. Это даже смешно. Если вы хотите как в Израиле то надо проходить срочную службу в армии всем с призывного возраста. Брать жирных бухгалтеров которые умеют считать только деньги и никогда не прикасались к оружию и не умеют им пользоваться - это маразм. Что будет делать бухгалтер или менеджер по туризму на войне? У нас полно генералов пузатых которые никогда не воевали, пусть идут со своими женами, любовницами и детьми воевать. Берите тех кто учился в высшых заведениях и имели кафедры медподготовки и военные кафедры. Полно офицеров запаса, используйте этих людей.
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26.12.2021 16:29 Відповісти
Как они собираются содержать всех призванных, чем их занять, условия какие-то надо создать, а не держать за скот, прикрываясь патриотизмом
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26.12.2021 16:35 Відповісти
Навіщо 10 мільйонів жінок на обліку? Що ви хоче з цим зробити.Україна навіть мільйону армію не в змозі утримувати.Навіть та що зараз є не забезпечена на повну.
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26.12.2021 16:41 Відповісти
такий облік потрібен тому, хто ближнім часом хоче приєднати нас в Союз Трьох незалежних, щоб не сидіти не шукати собі пригод в соц.сєтях.
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26.12.2021 18:04 Відповісти
зачем им инн, свидетельства о рождении детей.. этой синагоге, захватившей власть в Украине никто не верит..
зачем им эта перепись населения и сбор персональных данных? во власти предатели, типа гогишвили и подобных кротов, куда потом пойдут эти данные?
никто не имеет право требовать от гражданских вставать на этот учёт и использовать их как бесплатную рабсилу..
куда идёт военный сбор, надо ежемесячно проводить аудит..
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26.12.2021 16:45 Відповісти
Йдеться виключно про ...... вымагання взяток и штрафов......., а не про призов чи мобілізацію.
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26.12.2021 16:49 Відповісти
Це ініціатива вже російської влади. А українські військкоми поки що сир та бір зірвуть хабарі.
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26.12.2021 20:23 Відповісти
для чого облік?
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26.12.2021 16:55 Відповісти
А нащо потрібен облік без призову чи мобілізації?
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26.12.2021 16:56 Відповісти
Сациалізьм - ето прєждє всєво учьот.
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26.12.2021 17:14 Відповісти
не ставте їм таких надто складних питань
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26.12.2021 18:05 Відповісти
Це ініциатіва ФСБ. А подав Єрмак.
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26.12.2021 20:24 Відповісти
Надо использовать все ресурсы против кацапов. Немцы во время войны удачно использовали подростков против кацапов.
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26.12.2021 17:13 Відповісти
І як у них були успіхи?
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26.12.2021 20:34 Відповісти
Ви забули по те що жінки завжди були на обліку у воєнкоматах,це медики,звязківці,повара та ще багато інших спеціальностей.А при появі Незалежної про це все забули як і пр українське військо.А тепер будується повноцінна структура нашого війська в якій є і місце жінкам.Так що тут нема нічого дивного.
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26.12.2021 17:13 Відповісти
армия должна быть на контрактной основе, медик или повар, он должен кормить семью..
или только хенералам пузатым нужна зарплата..
на шару использовать женский труд, прикрываясь патриотизмом, это так по малански ..
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26.12.2021 17:44 Відповісти
Навіщо в структурі українського війська вагітні жінки з малолітніми дітьми? Навіщо там жінки в яких взагалі є неповнолітні діти?
Навіщо там жінки яким минуло за 40 років?
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27.12.2021 00:41 Відповісти
Значит положение действительно серьезно. Надо отнестись с полной ответственностью.
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26.12.2021 17:14 Відповісти
Серьезное? Может, тогда сначала с власти надо погнать кацапских кротов и шпионов? А потом беременных баб и пенсионерок призывать?
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26.12.2021 17:16 Відповісти
Много и молодых энергичных женщин.
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26.12.2021 17:30 Відповісти
Забрасывать врага женскими трупами пенсионерок и 18-тилетних писюх, потому что нет ни здоровых мужиков-солдат, ни техники, ни военного оборудования? И все это - с агентами ФСБ у власти?
Это закон не о защите Родины, это закон о геноциде при наших властях.
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26.12.2021 17:37 Відповісти
Можно и в тылу бороться с врагами.Производить оружие, копать защитные сооружения.
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26.12.2021 18:01 Відповісти
Для того, что бы в тылу работать, никакой военный учет не нужен. И толку от маникюрщицы с дипломом биолога, которая никогда по специальности не работала, аж целый ноль. Какой толк от библиотекарш на военном учете? Какой толк от 18 летних девчонок - у которых еще нет даже специальности? Какой толк от пенсионерок с кучей болезней, которые еле ноги двигают? Какой толк от БЕРЕМЕННЫХ (Карл!) в военное время? Как они планируют гнать стада женщин на медосмотры при пандемии?
Извините, это не закон, это какой-то трешак лютый, от обкурившихся фриков, которые полностью оторваны от реальности и живут в наркоманских приходах.
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26.12.2021 18:14 Відповісти
Сразу видно, что вы ничего не понимаете в военном деле. Вот для этого вам и надо стать на учет.
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26.12.2021 18:34 Відповісти
Только после Ленки Зеленской и самого 4-х кратного уклониста. Вот как они встанут, так сразу.
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26.12.2021 18:38 Відповісти
А до того момента - я их дебильные законы буду вертеть там, где они вертят народ Украины.
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26.12.2021 18:38 Відповісти
Если после импичмента новый президен будет призывать женщин становиться на военный учёт, тогда можно и послушать. А эта губкомпания просто собирает разведданные для ФСБ.
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26.12.2021 19:15 Відповісти
сейчас пушечным мясом никто не воюет, воевать должны подготовленные военные и техника, роботы, дроны тд.. вы что, представляете войну, как в 41- ом, с окопами и штык-атаками?
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26.12.2021 18:37 Відповісти
Иди на хрен - копать защитньіе сооружения в свой стране, советчик туев, у себя там лад дай. А со своими девушками мьі сами тут разберемся.
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27.12.2021 00:44 Відповісти
те, кто хотел пойти в армию, уже пошел.. платите нормальный контракт, будет ещё больше желающих..
военный это специальность, профессия и выбор..
мпланцы, решили на шару использовать женский труд, а те, кто дома сидит с детьми - должны платить штрафы?? синагога, вы доиграетесь..
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26.12.2021 17:47 Відповісти
сиди нах в своём быдлостане... И это здесь свой пятак сунет...
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26.12.2021 17:17 Відповісти
як казали моя покiйна бабуся,Як в зебилiв нема ума разом з зновоспеченим
мiнiстром обороны-о рахуте що вони всi калiки на всю макiтру!
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26.12.2021 18:02 Відповісти
Спочатку облік потім в разі вторгнення рашки воєнний стан і розворот жінок-біженок на кордоні в ЄС. Якийсь Шфайнмайр придумав , зебіл реалізував
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26.12.2021 18:18 Відповісти
Гнати в шию того,хто це придумав.
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26.12.2021 18:34 Відповісти
Патрушева?
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26.12.2021 20:26 Відповісти
С нетерпением жду видосика, как первая ***** Ленка ЗЕ, тупая курица Безуглая и личная секритутка ЗЕ кактамеёзвать пойдут под прикрытием снайперов в военкомат ставать на учёт. И ещё мне интересно, почему женщины 50-60 год? Я ещё могу понять 18-45 лет и то по желанию и одиноких. НО 50-60-летних? Загнать в военкоматы, чтоб многих хватил инфаркт и сердце в очередях и побольше тёток заразилось ковидлом? Я удивляюсь почему мы это терпим? Если Майдан отменили, почему не провести референдум за отставку ЗЕшоблы? Или составить петицию и собрать подписи за ту же отставку ЗЕшоблы? Если нельзя Майдана, почему не провести всё мирным путём?
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26.12.2021 19:38 Відповісти
Для подобных шагов необходимы серьезная организация, средства и время
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26.12.2021 20:46 Відповісти
нет, может и стихийно начаться..
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26.12.2021 21:09 Відповісти
этот беспредел могут использовать для принудительной вакцинации-шмурдизации всех, кто сопротивляется этому беспределу..
пропихиванием медицинских преступлений против украинцев ( принудительная вакцинация, локдауны для невакцинированых, донорство без согласия родственников и создание черного рынка органов) - занимается слуга маланцев крадуцкий..
потенциальные доноры - это дтп, армия..
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26.12.2021 20:32 Відповісти
А що якщо це все не просто дурня, а наприклад через якісь час нам повідомлять, що ось на нас кацапія нападає і не хочете щоб була війна і жінок призивали до війська то давайте дамо лугандонії і особливий статус і автономію і все що вони побажають , тай арешт Порошенка підозріло терміновий
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26.12.2021 20:47 Відповісти
женщины для вас это пушечное мясо? сейчас воюют технологиями, а не закидыварием пушечным мясом.. что библиотекарь или бухгалтер будет делать в армии?
женщины должны обеспечивать тыл.. армия разворована, лучше пусть там наведут порядок, а то они оборзели уже совсем..
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26.12.2021 21:08 Відповісти
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26.12.2021 21:34 Відповісти
На сайті офіційного інтернет-представництва Президента України з"явилася електронна петиція № 22/130110-еп від 23.12.2021 ( автор Рашевченко Я.В.) з вимогою скасування наказу Міністерства оборони України від 11.10.2021 №313.
https://petition.president.gov.ua/petition/130110
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26.12.2021 23:14 Відповісти
 
 