Йдеться виключно про облік, а не про призов чи мобілізацію, - військовий комісар Куценко про наказ Міноборони щодо жінок
Новий військовий облік жінок – це не призов і не мобілізація, а необхідність з'ясувати, які спеціалісти є в країні та можуть у крайньому разі залучатись до оборони держави.
Про це заявив військовий комісар Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Валерій Куценко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Будь-який облік ресурсів держави важливий для розуміння потенціалу, тобто які спеціалісти є в країні та можуть у крайньому разі залучатись до оборони держави", - підкреслив він.
Як зазначив Куценко, українських жінок і раніше брали на військовий облік — наприклад, тих, хто здобував медичні спеціальності.
"Але оскільки ці правила обліку не змінювались, на відміну від освітніх правил, то навіть і це з певного моменту "забуксувало", коли частина спеціальностей не охоплювалась правилами військових", - додав він.
При цьому військовий комісар заявив, що після введення в дію наказу міністра оборони № 313 облік "не стає чимось новим, а залишається виключно обліком".
"Це не призов чи мобілізація. Зараз у ЗМІ дуже багато маніпуляцій та перекручувань — ніби "нові правила" означають, що жінок заберуть в армію. Звичайно, ми завжди раді і жінкам, і чоловікам, які бажають доєднатись до лав Збройних сил за контрактом. Але, повторюємо, в цьому випадку йдеться лише про облік, а не про призов чи будь-яку іншу обов’язкову форму залучення жінок до армії", - наголосив Куценко.
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Яна Супоровська@YanaSuporovska
В союзі існував спеціальний ГОСТ для виробництва білизни в'язнів ГУЛАГу. Воно шилося за такими ж лекалами, як білизна для військових.
За одним винятком.
Робився спеціальний напуск в тканині, щоб воші, які заводилися, могли легше розмножуватися. І теж працювати на совєцьку владу.
Тебя ******, кстати, это не коснется! Про возможность вступить в ряды теробороны сейчас ты конечно не слышал.
Обосрались гнева народного?
Поздно, уже попутали рамсы.
Тогда надо было выходить на Майдан... Опять просрали.
Так я к чему? поначалу призыва не будет...
Организация - это партия. Ни одна приличная партия не получила голосов от избирателя, потому ничего никому не должна. Просто надо было ехать на Майдан, а партия, если поверит в будущие голоса - появится. Бабло теперь в платежках, идет "кому надо", но если бы ТОГДА, на правах волонтерства, скинулись по крохам, сейчас жили бы получше.
зачем им эта перепись населения и сбор персональных данных? во власти предатели, типа гогишвили и подобных кротов, куда потом пойдут эти данные?
никто не имеет право требовать от гражданских вставать на этот учёт и использовать их как бесплатную рабсилу..
куда идёт военный сбор, надо ежемесячно проводить аудит..
или только хенералам пузатым нужна зарплата..
на шару использовать женский труд, прикрываясь патриотизмом, это так по малански ..
Навіщо там жінки яким минуло за 40 років?
Это закон не о защите Родины, это закон о геноциде при наших властях.
Извините, это не закон, это какой-то трешак лютый, от обкурившихся фриков, которые полностью оторваны от реальности и живут в наркоманских приходах.
военный это специальность, профессия и выбор..
мпланцы, решили на шару использовать женский труд, а те, кто дома сидит с детьми - должны платить штрафы?? синагога, вы доиграетесь..
мiнiстром обороны-о рахуте що вони всi калiки на всю макiтру!
пропихиванием медицинских преступлений против украинцев ( принудительная вакцинация, локдауны для невакцинированых, донорство без согласия родственников и создание черного рынка органов) - занимается слуга маланцев крадуцкий..
потенциальные доноры - это дтп, армия..
женщины должны обеспечивать тыл.. армия разворована, лучше пусть там наведут порядок, а то они оборзели уже совсем..
https://petition.president.gov.ua/petition/130110