Йдеться виключно про облік, а не про призов чи мобілізацію, - військовий комісар Куценко про наказ Міноборони щодо жінок

Новий військовий облік жінок – це не призов і не мобілізація, а необхідність з'ясувати, які спеціалісти є в країні та можуть у крайньому разі залучатись до оборони держави.

Про це заявив військовий комісар Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Валерій Куценко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Будь-який облік ресурсів держави важливий для розуміння потенціалу, тобто які спеціалісти є в країні та можуть у крайньому разі залучатись до оборони держави", - підкреслив він.

Як зазначив Куценко, українських жінок і раніше брали на військовий облік — наприклад, тих, хто здобував медичні спеціальності.

"Але оскільки ці правила обліку не змінювались, на відміну від освітніх правил, то навіть і це з певного моменту "забуксувало", коли частина спеціальностей не охоплювалась правилами військових", - додав він.

При цьому військовий комісар заявив, що після введення в дію наказу міністра оборони № 313 облік "не стає чимось новим, а залишається виключно обліком".

"Це не призов чи мобілізація. Зараз у ЗМІ дуже багато маніпуляцій та перекручувань — ніби "нові правила" означають, що жінок заберуть в армію. Звичайно, ми завжди раді і жінкам, і чоловікам, які бажають доєднатись до лав Збройних сил за контрактом. Але, повторюємо, в цьому випадку йдеться лише про облік, а не про призов чи будь-яку іншу обов’язкову форму залучення жінок до армії", - наголосив Куценко.