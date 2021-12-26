Захід може використовувати наші пропозиції для створення загроз Росії у сусідніх країнах, - Путін
Президент РФ Володимир Путін заявив, що Захід нібито може використовувати російські гарантії безпеки як можливість для створення загроз Росії на території сусідніх з нею країн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Наша пропозиція щодо гарантій безпеки - вона відкрита, зрозуміла. Ми хотіли, щоб громадськість і Росії, і України, і громадськість Європи, США, зрозуміла, в чому ж полягає наша ідея, що ми хотіли б реалізувати в ході цього переговорного процесу. Нічого поганого я тут не бачу", - заявив Путін.
При цьому він додав, що єдиною метою РФ у діалозі із Заходом є досягнення домовленостей, які забезпечили б безпеку країни та її громадян.
"Це ставить всіх учасників цього переговорного процесу в певні рамки. Але для нас мета тільки одна - досягти домовленостей, які забезпечили б - і сьогодні, і в довгостроковій перспективі - безпеку Росії та її громадян", - додав Путін.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"запхати ***** на друге місце і загорнути усе бульдозером."
Навіщо чекати???
...Оно хочет большего оставить все как есть и чтоб мировая общественность не вмешивалось в его бандитские дела...
Можна тільки позаздрити цій країні,а Україна і надалі буде використовувати нафтопродукти з країни агресора-РФ.(країна агресор-РФ визнана такою постановою Верховної ради України від 27.01.2015 № 129-VIII)
"Пожалеєйтє крємльовского сиіротку. Подарітє єму Украіну на Рождєство"
Тільки масове винищення!
Его еще австрийский Генштаб ввёл..
https://twitter.com/i/status/1474825970985152513 Видео https://twitter.com/i/status/1474825970985152513
Пишет вам пенсионерка Мария Власьевна из села Алтышево. Половину своей пенсии отдаю за свет. Вторую половину-за лекарства. Канализации у нас в селе нет-ходим в мороз на улицу, воду носим с колонки.
Когда вы на нас нападёте? Дай вам бог здоровья!
В 18-19 Векаж Европа еще как-то регулировала Московскую орду в виде своих германских царей в Московии но после 1917 года Московия пошла в разнос.
И еще для мирового сообщества информация. На Московии проживает ВСЕГО ЛИШЬ 1 290 000 разноплеменного населения на 1/8 части суши Земного Шара., то есть по ОДНОМУ "россиянину" на 500 километров завоеваных Московией территорий.
И тем не менее жирные бюргеры Западной Европы их сцут, как сцали в Югославию ввести свои войска, и только через 8 лет войны в Югославии забздевшая Западная Европа упросила США "посодействовать" в "развязании Балканского кризиса" в Европе.
А когда Американцы навели порядок в Европе в 1999 году то сразу после этого Западная Европа начала кричать, что они "не звали американцев и нет никакой бумажки и договора. хотя когда нищие югославские цыгане десятками тысяч заполонили Западную Европу, а особенно городки немецко-язычных стран Европы то европейцы готовы были тухес лизать американцам, что-бы американцы прекратили этот беспредел.".
Еще раз повторяю в наше ипанутое время бабло всегда побеждает зло, что мы и виним по "Северному потоку" и цене на черную кацапскую грязь по 2 000 долларов благодаря Германии и лично комсомолке из ГДР товарищу Меркель.
Заметьте, безопасность не всех участников переговорного процесса Европы, Америки, а именно Московии и ее граждан. Совок в лучших своих традициях. Дед е@нулся окончательно.
"Коррумпированная мразь и военный преступник требует гарантий безопасности и возможности наслаждаться награбленным и не отвечать за убитых."
Вопиющая русофобия.