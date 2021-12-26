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Новини
19 024 94

"Забудь про 206 округ та "Удар Віталія Кличка" або отримаєш підозру!", – Атрошенко заявив про шантаж ОПУ та відповів відмовою

Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що отримав пропозицію від заступника керівника ОПУ Кирила Тимошенка через одного з чиновників припинити співпрацю з партією "УДАР" та не висувати представника своє команди у 206 окрузі.

Як інформує Цензор.НЕТ, на цю пропозицію він чітко відповів "Ні", про що написав у Facebook.

"Ввечері 23 грудня, один державний чиновник з конкретним прізвищем та конкретною посадою, передав мені повідомлення від заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенко – умови послаблення тиску з боку правоохоронних органів: ОП дасть команду силовикам згорнути провадження, за умови якщо Атрошенко: 1. Дистанціюється від Віталія Кличка та припинить співпрацю з партією "УДАР". 2. Не висуватиме представника своєї команди та не заважатиме кандидату від "Слуги народу" перемогти на 206 окрузі", – написав Атрошенко.

В іншому випадку, за його словами, Офіс президента посилить тиск силовиків і останні вручать йому підозру найближчим часом.

"Саме таку інформацію останніми днями представники ДБР передають мені через моїх знайомих. Я чітко кажу - НІ! Я не піду на подібні домовленості з "зеленою" владою з огляду на те, що на моє глибоке і аргументоване переконання, діюча влада є непрофесійною та нездатною вчасно генерувати адекватні рішення на колосальні виклики та загрози, які стоять сьогодні перед країною. Ця влада, по суті, сама є найголовнішим джерелом нестабільності в країні, щодня робить її слабшою, веде її в прірву економічного падіння, втрати суб’єктності, намагається встановити авторитарну систему управління державою, згортає децентралізацію, скатується до тиску на вільні ЗМІ, та політичного переслідування своїх опонентів", – зазначив мер Чернігова.

Читайте також: "Ваш мер багато говорить", - Атрошенко розповів, як правоохоронці пояснюють збільшення кількості "масок-шоу" в Чернігові

Атрошенко наголосив, що піти на домовленості з Офісом президента за цих обставин – це зробити свідомий крок проти своєї країни.

"Хай краще вручають мені підозру в тому, що я ніколи не здійснював. Адже за 6 років своєї роботи міським головою, я не взяв жодного хабаря та не прийняв жодного рішення проти нашого красеня Чернігова. Саме тому, при чи не найменших фінансових можливостях серед інших обласних центрів України ми маємо факт чи не найкращої динаміки розвитку міста", – повідомив він.

Атрошенко підсумував, що вже казав та повторює ще раз, що не стане "слугою" офісу президента, бо служить своїм виборцям і своєму рідному Чернігову.

Автор: 

УДАР (85) Атрошенко Владислав (92) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2020) підозра (757)


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Топ коментарі
+69
Здається, ВАЗелін вже пішов далі за Овоча. Дурня чужий досвід нічому не вчить
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26.12.2021 16:29
+45
Криворогульні хлопчики з 95-го кварталу так і не переросли 90-ті, ментально там і залишилися.
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26.12.2021 16:32
+36
До 90-х вони не доросли. Вони залишились підлітками - звичайними криворізькими "бігунами".
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26.12.2021 16:36
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Здається, ВАЗелін вже пішов далі за Овоча. Дурня чужий досвід нічому не вчить
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26.12.2021 16:29 Відповісти
Це, мабуть, криза державного управління, якщо вже автор золотого батону януковича посилає зелених прямо на йух.
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26.12.2021 18:32 Відповісти
Криворогульні хлопчики з 95-го кварталу так і не переросли 90-ті, ментально там і залишилися.
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26.12.2021 16:32 Відповісти
До 90-х вони не доросли. Вони залишились підлітками - звичайними криворізькими "бігунами".
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26.12.2021 16:36 Відповісти
В 90-ті, таких як Буба та Ко, називали "шістками".
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26.12.2021 16:59 Відповісти
А їм хотілося у "бігуни"... От і здійснилася мрія...
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26.12.2021 17:01 Відповісти
Ні , це лайно ще гірше - хто пожив в совку , пам"ятає уродів-комсомольських вожаків . Без честі , совісті та моралі . Професійні стукачі , завербовані кдб . Я тільки но побачив ці рила "слуг" - зразу впізнав спадкоємців тих виродків .
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26.12.2021 17:39 Відповісти
Садите этого ворюгу и хамелеона. Тырит бюджет начиная с Ющенко потом с Януковичем (золотой батон это он же дарил) потом с Порошенко и сейчас гнида не уймется никак
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26.12.2021 16:35 Відповісти
брехун
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26.12.2021 16:44 Відповісти
Депутат 2012-2014, мажоритарщик и член фракции регионов.
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26.12.2021 16:50 Відповісти
Дерьма кусок Игокович вылезл
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26.12.2021 16:58 Відповісти
И это все, что мог выдать кусок дерьма в твоей голове? А где оды этому коррупционеру, что даже Ющенке пришлось его снимать с председателя ОДА Черниговской области.
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26.12.2021 17:07 Відповісти
ОПа готова оставить при должности "мажоритарщика и члена фракции регионов" в обмен на победу своего кандидата?...Чем это отличается от действий властей Януковича?...
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26.12.2021 17:01 Відповісти
та невеличка частка правди в висері цього зебіла є...
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26.12.2021 17:03 Відповісти
Чому це?
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26.12.2021 17:30 Відповісти
Скоріш за все таке виховання в нього.
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27.12.2021 01:20 Відповісти
Та порівняно із зеленими крадіями, Атрошенко святий
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26.12.2021 16:45 Відповісти
ну, тут не заперечу...
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26.12.2021 17:04 Відповісти
Спорное утверждение - зеля против Атроши пионер
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26.12.2021 17:26 Відповісти
Мер Атрошенко користувався "великим крадівництвом" ще тоді коли це не було мейнстрімом Отже тепер в особі ЗЕ він отримав конкурента, який привласнив і вдосконалив його техніку.
Але тут нюанс- Атрошенко на додачу ще й розказує лохторату що він ці "гроші вибив з Київа". Бо нарід не знає про Реформу децентралізації від 2015 р. після якої гроші з регіонів там і лишаються.
А ті хто думає що Атрошенко великий патріот, хай погуглять хто подарував янику золотого батона, і водив тітушек на антимайдани. А вчасно перефарбуватись в колір нової київської влади- йому вже не звикати
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26.12.2021 19:02 Відповісти
А это, пруфы есть? Или как принято у клоунов - пёрднул и в кусты?
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26.12.2021 16:51 Відповісти
То что бюджет в Киев огромен, а ничего не строится как надо и не ремонтируется-не пруф?
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26.12.2021 17:31 Відповісти
авжеш, увесь бюджет на будівництво! хто той бюджет читав..
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26.12.2021 18:23 Відповісти
А зачем зечеловеку читать бюджет? Он видит миллиарды гривень, а киоска с пивом под подъездом все нет и нет, и даже лавочку не поставили.
Зечеловека мнужен мэр города, который будет строить бесплатную халяву, любую, хоть зоопарк, хоть крыши домов перекрывать, главное что бы зе человек не платил, но пользовался и радовался.
И тогда можно откатывать 50-70% и этого ни один зечеловек даже не заметит.
А мэра, который потратит бюджет на модернизацию котельной, что бы снизить платежи потребителей на 10% порвут на части за то что он "все своровал" ибо котельное оборудование слишком сложное, что бы поместится в голову зечеловека.
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26.12.2021 19:41 Відповісти
Зечеловеку? Ах, так у тебя все кто не любит кличко зелюди? Ну и пусть! А для меня мэр при котором не ремонтируются дома, дороги падают мосты и по хамски разговаривают на линии кгга всегда останется тупым бугаем! Надеюсь зе в своей агонии уничтожит кличко!
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27.12.2021 09:15 Відповісти
Нет.
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26.12.2021 22:14 Відповісти
Те, що пішов проти квартальної мафії - однозначно йому плюс !
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26.12.2021 16:56 Відповісти
Вам не смешно? В данном случае мафия против мафии
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26.12.2021 17:24 Відповісти
Мэр Чернигова имеет серьезное криминальное прошлое

Редко когда человек стремится к власти, чтоб помогать нуждающимся. Чаще всего он видит в этом личный корыстный интерес. Накануне приближающихся выборов политики становятся очень щедрыми и добрыми, вспоминают об электорате. Но может ли человек, который ранее попав во власть, использовал ее для развития собственного бизнеса, изменить свою позицию и начать работать для людей? Вряд ли, потому что денег много не бывает. Яркий пример тому Владислав Атрошенко, городской голова Чернигова.

Придя на пост черниговского головы, Атрошенко попал на золотую жилу для собственного бизнеса. Нашим людям много не надо - обновил пару скверов, выложил дорожку плиточкой - готово! Все мэра любят и благодарят. Но есть и обратная сторона - потраченные на ремонт тротуаров деньги - это пыль. А вот украденные в собственный карман миллионы из городского бюджета путем завышения цен на работы и материалы, а также другими махинациями - вот истинное лицо Владислава Анатольевича.

В сети всплыли некоторые жуткие сведения о городском голове Чернигова. Приведенные ниже копии документа свидетельствуют о том, что пребывая на посту губернатора Чернигова в начале 2000-х Атрошенко не просто использовал должность для личного обогащения, но и был причастен к нескольким убийствам на почве передела бизнеса.

Итак, 20 октября 2005 года председатель комитета Верховной Рады по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Владимир Стретович направил генеральному прокурору Украины Юрию Еханурову письмо. Там были подробно перечислены объекты частной и государственной собственности, которыми незаконно, путем вымогательств, угроз и рэкета завладел Владислав Атрошенко. В частности, при попытках Владиславом Атрошенко отжать рынок «Нива» (которые увенчались успехом) были убиты 4 человека. Среди них учредители рынка «Нива» Бучковский Роман, Марченко Валерий и Литовченко Руслан.

https://chernigov.org/gorjachie-novosti/mjer-chernigova-imeet-sereznoe-kriminalnoe-proshloe/
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26.12.2021 17:26 Відповісти
Кличко для них як кістка в горлі. Двоє мордатих дружків блазня, Кошовий та Пікалов, з кварталу тільки про нього й говорять.
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26.12.2021 16:36 Відповісти
В былые времена и скотыняку ляшка полоскали. Не уже ли был конкурентом?
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26.12.2021 16:55 Відповісти
був.
а в 2019-му чи не весь лохторат популістів, який вірив Ляшку - проголосував за зелених слуг урода наркомана з головкою ЄрЗе
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26.12.2021 17:08 Відповісти
агов Чернігівчани - вам слово....
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26.12.2021 16:39 Відповісти
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp304pt001f01=720pt005f01=206.html https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp304pt001f01=720pt005f01=206.html

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp306_1pt001f01=919pf7331=206.html
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26.12.2021 16:46 Відповісти
я відносно мера - загальноукраїнські питання - та місцеві проблеми (питання) це трохи інше та різне ...
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26.12.2021 16:52 Відповісти
"Какая разница?"
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26.12.2021 16:53 Відповісти
какая разница ...- одна дает а другая дразнится...- вот такая разница
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26.12.2021 16:54 Відповісти
"Если красавица на йух бросается - будь осторожен триппер возможен".
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26.12.2021 17:00 Відповісти
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26.12.2021 17:02 Відповісти
"Вольному - воля". І рукавиці для шиття...
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26.12.2021 17:07 Відповісти
Каждому своё (=suum cuique)
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26.12.2021 17:10 Відповісти
PS "Весна придет - саСать будут" (дефекти дикції)...
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26.12.2021 16:57 Відповісти
що авітаміноз ( весна)
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26.12.2021 17:45 Відповісти
Даунізм 73/43% частково вилікує "холодильник"
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26.12.2021 17:51 Відповісти
Жители Чернигова скажут что мер должен сидеть в тюрьме, не все конечно
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26.12.2021 17:25 Відповісти
Скажут те, кому он жизни ломал. Кого с помощью карманной полиции Чернигова преследовал. Те, кто лишился многого протиправно. Но на стороне дьявола во плоти те, кому дан свет грабить граждан причем бежевого.
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26.12.2021 17:43 Відповісти
Зелене кодло задовбало. Мер нормальний.
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26.12.2021 17:49 Відповісти
Мер Атрошенко користувався "великим крадівництвом" ще тоді коли це не було мейнстрімом Отже тепер в особі ЗЕ він отримав конкурента, який привласнив і вдосконалив його техніку.
Але тут нюанс- Атрошенко на додачу ще й розказує лохторату що він ці "гроші вибив з Київа". Бо нарід не знає про Реформу децентралізації від 2015 р. після якої гроші з регіонів там і лишаються.
А ті хто думає що Атрошенко великий патріот, хай погуглять хто подарував янику золотого батона, і водив тітушек на антимайдани. А вчасно перефарбуватись в колір нової київської влади- йому вже не звикати
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26.12.2021 19:01 Відповісти
Ух ты, жабогадюкинг!
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26.12.2021 16:47 Відповісти
Таки есть люди трезво смотрящие на плесень...
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26.12.2021 16:54 Відповісти
а головне - забудь як тебе звати і по батькові.
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26.12.2021 16:55 Відповісти
"на моє глибоке і аргументоване переконання, діюча влада є непрофесійною та нездатною вчасно генерувати адекватні рішення на колосальні виклики та загрози, які стоять сьогодні перед країною"(с) - це відколи він дійшов такої думки? Що його спонукало? Коли він переобувся на льоту?
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26.12.2021 17:02 Відповісти
Загальновідомо, що Черніговом керує водій, цього діяча.
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26.12.2021 17:44 Відповісти
Коли зрозумів, що попався на зловживаннях владою з усіма витікаючими наслідками! Такі "аргументи" про тиск може розповісти кожен з нас.
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26.12.2021 18:17 Відповісти
Квартал зажерся. Чекає, поки серйозні хлопці дадуть під зад копняка.
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26.12.2021 17:03 Відповісти
ці зелені дебилы до граються до того що їх будуть вішать на деревах а головного зеленого мерзотника як чаушеска він того хоче
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26.12.2021 17:04 Відповісти
Не надо кровожадно. Просто по "залугам".
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26.12.2021 17:21 Відповісти
І доповідають тобі в Америку?
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26.12.2021 23:03 Відповісти
А я ,як один з президентів, можу дати команду дбр вручити підозру кирилу тимошенко?
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26.12.2021 17:11 Відповісти
Кирила Тимошенко на смитник історії ! Нам такі керивники ОПУ не потрібни!
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26.12.2021 17:17 Відповісти
Какой непотреб поднимают на палки плакатом! И ботва верит. А что делать, когда ума нет и "борьба" за власть результата не даёт. Как поживает ультиматум турчинова, подельника лазаренка?
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26.12.2021 17:18 Відповісти
зелені мудні можуть налякати тільки таких самих муднів
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26.12.2021 17:19 Відповісти
Що стосується дебілізму,то гравець на роялі самі знаєтечим вже і януковоща переплюнув. За що велика подяка зе-ідіотам,які його вибрали.
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26.12.2021 17:34 Відповісти
Убьют.
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26.12.2021 17:34 Відповісти
этот недонаполеон с комплексом нарцисса в своем стремлении построения тоталитарного режима по принципу путина очень опасен а скорее этот артист за большой гонорара на должности президента просто делает то что хочет коломойский которому как раз такое надо на запад не выездной так сделать тоталитарный строй тут и полностью грабить и крепостное право заменить на бенино право единого правителя и грабить грабить в свою волю по полной
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26.12.2021 17:35 Відповісти
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27.01.2022 19:09 Відповісти
Пора ******* ЗЕ и его чертей! Слуги вшивые ваше место в шапито!
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26.12.2021 17:38 Відповісти
Шо это тебя так порвало?
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26.12.2021 19:04 Відповісти
На тебя вот рассчитываю, ведешься)
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26.12.2021 19:33 Відповісти
Удачи тебе, в зашивании порванных мест.
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26.12.2021 20:11 Відповісти
КВАРТАЛЬНО-КРИВОРОЖСКАЯ ОПГ абсолютно точно, просто по списку повторяет все ошибки, заскоки и сознательные преступления ДОНЕЦКО-МЕЖИГОРСКОЙ ОПГ... По кол-ву зашкваров клоуны-ученики уже превзошли учителей-рэгов... Финал предсказуем... К сожалению, зеленые придурки просто не имеют органов, которыми, обычно нормальные люди с мозгами просчитывают последствия своих действий... Ничего хорошего для Украины это не обещает... Вот результат того, что в 2019г. многие люди с мозгами не пошли на выборы, а люди без мозгов побежали толпами... До этого, чаще всего, было наоборот...
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26.12.2021 17:50 Відповісти
Так Атрошенко тоже бывший? бандит. Титушек даже возил на антимайдан. До сих пор даже на выступлениях на фене выражается. Все зеленые зоны в Чернигове уже выпилил под скворешники-человейники. Сейчас вот в процессе дерибан соснового леса "Еловщина" который должны были сделать заповедным но сейчас дерибанят под застройку. При том что там уникальное городище викингов находится которых в Украине 2 или 3
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26.12.2021 18:58 Відповісти
мэр пошли ты этих "врагов народа" нахрен и делай свое дело,не зебилы
тебя иэберали,а мусора должны запомнить,власть поменяется ипусть
тогда не плачутся когда их поставят к стенке,посоветуй им посмотреть
ролик про афган,что сделали толибы с силовиками,лапки подняли
и их тут же кончили.
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26.12.2021 17:55 Відповісти
Поинтересуйтесь, что в Чернигове заимусорня и кто ей приказы раздает?
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26.12.2021 18:07 Відповісти
Упоротые порохоботы
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26.12.2021 18:03 Відповісти
Прийшов час саджати!!! Ура!
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26.12.2021 18:19 Відповісти
Чекаєм коли зміниться влада, фіксуєм маєтки., хто скільки вкрав...
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26.12.2021 18:20 Відповісти
Мер Атрошенко користувався "великим крадівництвом" ще тоді коли це не було мейнстрімом Отже тепер в особі ЗЕ він отримав конкурента, який привласнив і вдосконалив його техніку.
Але тут нюанс- Атрошенко на додачу ще й розказує лохторату що він ці "гроші вибив з Київа". Бо нарід не знає про Реформу децентралізації від 2015 р. після якої гроші з регіонів там і лишаються.
А ті хто думає що Атрошенко великий патріот, хай погуглять хто подарував янику золотого батона, і водив тітушек на антимайдани. А вчасно перефарбуватись в колір нової київської влади- йому вже не звикати
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26.12.2021 18:54 Відповісти
Вы столько раз это уже повторили. От этого Кирилл Тимошенко со своими хозяевами стал лучше?
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27.12.2021 00:59 Відповісти
При Янику податкова міліція дуже пресувала нашу фірму до тих пір поки директор в Києві в Партію регіонів не вступив. Яник нині в Ростові, а фірма є. Борітеся,- поборите.
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26.12.2021 20:28 Відповісти
Мэр Чернигова имеет серьезное криминальное прошлое

Редко когда человек стремится к власти, чтоб помогать нуждающимся. Чаще всего он видит в этом личный корыстный интерес. Накануне приближающихся выборов политики становятся очень щедрыми и добрыми, вспоминают об электорате. Но может ли человек, который ранее попав во власть, использовал ее для развития собственного бизнеса, изменить свою позицию и начать работать для людей? Вряд ли, потому что денег много не бывает. Яркий пример тому Владислав Атрошенко, городской голова Чернигова.

Придя на пост черниговского головы, Атрошенко попал на золотую жилу для собственного бизнеса. Нашим людям много не надо - обновил пару скверов, выложил дорожку плиточкой - готово! Все мэра любят и благодарят. Но есть и обратная сторона - потраченные на ремонт тротуаров деньги - это пыль. А вот украденные в собственный карман миллионы из городского бюджета путем завышения цен на работы и материалы, а также другими махинациями - вот истинное лицо Владислава Анатольевича.

В сети всплыли некоторые жуткие сведения о городском голове Чернигова. Приведенные ниже копии документа свидетельствуют о том, что пребывая на посту губернатора Чернигова в начале 2000-х Атрошенко не просто использовал должность для личного обогащения, но и был причастен к нескольким убийствам на почве передела бизнеса.

Итак, 20 октября 2005 года председатель комитета Верховной Рады по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Владимир Стретович направил генеральному прокурору Украины Юрию Еханурову письмо. Там были подробно перечислены объекты частной и государственной собственности, которыми незаконно, путем вымогательств, угроз и рэкета завладел Владислав Атрошенко. В частности, при попытках Владиславом Атрошенко отжать рынок «Нива» (которые увенчались успехом) были убиты 4 человека. Среди них учредители рынка «Нива» Бучковский Роман, Марченко Валерий и Литовченко Руслан.

https://chernigov.org/gorjachie-novosti/mjer-chernigova-imeet-sereznoe-kriminalnoe-proshloe/
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26.12.2021 20:48 Відповісти
І ти це знаєш - навіть живучи в Америці?
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26.12.2021 23:07 Відповісти
Подлость слуг не имеет границ.
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26.12.2021 20:59 Відповісти
То есть беспредельщики ОПУ на официальном уровне угрожают официальному лицу беспределом, как бы легитимизируя бандитизм, как форму управления государством...
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26.12.2021 23:54 Відповісти
Атрошенко - это тот что против НАТО и "ровно стоит"?..
походу леворуционер-флюгер просёк направление ветра и "перспективы" дАрАгогА Леонида Иллича Зеленскага, тоже четырежды героя, уклониста..
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27.12.2021 06:12 Відповісти
 
 