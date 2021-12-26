"Забудь про 206 округ та "Удар Віталія Кличка" або отримаєш підозру!", – Атрошенко заявив про шантаж ОПУ та відповів відмовою

Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що отримав пропозицію від заступника керівника ОПУ Кирила Тимошенка через одного з чиновників припинити співпрацю з партією "УДАР" та не висувати представника своє команди у 206 окрузі.

Як інформує Цензор.НЕТ, на цю пропозицію він чітко відповів "Ні", про що написав у Facebook.

"Ввечері 23 грудня, один державний чиновник з конкретним прізвищем та конкретною посадою, передав мені повідомлення від заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенко – умови послаблення тиску з боку правоохоронних органів: ОП дасть команду силовикам згорнути провадження, за умови якщо Атрошенко: 1. Дистанціюється від Віталія Кличка та припинить співпрацю з партією "УДАР". 2. Не висуватиме представника своєї команди та не заважатиме кандидату від "Слуги народу" перемогти на 206 окрузі", – написав Атрошенко.

В іншому випадку, за його словами, Офіс президента посилить тиск силовиків і останні вручать йому підозру найближчим часом.

"Саме таку інформацію останніми днями представники ДБР передають мені через моїх знайомих. Я чітко кажу - НІ! Я не піду на подібні домовленості з "зеленою" владою з огляду на те, що на моє глибоке і аргументоване переконання, діюча влада є непрофесійною та нездатною вчасно генерувати адекватні рішення на колосальні виклики та загрози, які стоять сьогодні перед країною. Ця влада, по суті, сама є найголовнішим джерелом нестабільності в країні, щодня робить її слабшою, веде її в прірву економічного падіння, втрати суб’єктності, намагається встановити авторитарну систему управління державою, згортає децентралізацію, скатується до тиску на вільні ЗМІ, та політичного переслідування своїх опонентів", – зазначив мер Чернігова.

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Атрошенко наголосив, що піти на домовленості з Офісом президента за цих обставин – це зробити свідомий крок проти своєї країни.

"Хай краще вручають мені підозру в тому, що я ніколи не здійснював. Адже за 6 років своєї роботи міським головою, я не взяв жодного хабаря та не прийняв жодного рішення проти нашого красеня Чернігова. Саме тому, при чи не найменших фінансових можливостях серед інших обласних центрів України ми маємо факт чи не найкращої динаміки розвитку міста", – повідомив він.

Атрошенко підсумував, що вже казав та повторює ще раз, що не стане "слугою" офісу президента, бо служить своїм виборцям і своєму рідному Чернігову.