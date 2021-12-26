"Забудь про 206 округ та "Удар Віталія Кличка" або отримаєш підозру!", – Атрошенко заявив про шантаж ОПУ та відповів відмовою
Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що отримав пропозицію від заступника керівника ОПУ Кирила Тимошенка через одного з чиновників припинити співпрацю з партією "УДАР" та не висувати представника своє команди у 206 окрузі.
Як інформує Цензор.НЕТ, на цю пропозицію він чітко відповів "Ні", про що написав у Facebook.
"Ввечері 23 грудня, один державний чиновник з конкретним прізвищем та конкретною посадою, передав мені повідомлення від заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенко – умови послаблення тиску з боку правоохоронних органів: ОП дасть команду силовикам згорнути провадження, за умови якщо Атрошенко: 1. Дистанціюється від Віталія Кличка та припинить співпрацю з партією "УДАР". 2. Не висуватиме представника своєї команди та не заважатиме кандидату від "Слуги народу" перемогти на 206 окрузі", – написав Атрошенко.
В іншому випадку, за його словами, Офіс президента посилить тиск силовиків і останні вручать йому підозру найближчим часом.
"Саме таку інформацію останніми днями представники ДБР передають мені через моїх знайомих. Я чітко кажу - НІ! Я не піду на подібні домовленості з "зеленою" владою з огляду на те, що на моє глибоке і аргументоване переконання, діюча влада є непрофесійною та нездатною вчасно генерувати адекватні рішення на колосальні виклики та загрози, які стоять сьогодні перед країною. Ця влада, по суті, сама є найголовнішим джерелом нестабільності в країні, щодня робить її слабшою, веде її в прірву економічного падіння, втрати суб’єктності, намагається встановити авторитарну систему управління державою, згортає децентралізацію, скатується до тиску на вільні ЗМІ, та політичного переслідування своїх опонентів", – зазначив мер Чернігова.
Атрошенко наголосив, що піти на домовленості з Офісом президента за цих обставин – це зробити свідомий крок проти своєї країни.
"Хай краще вручають мені підозру в тому, що я ніколи не здійснював. Адже за 6 років своєї роботи міським головою, я не взяв жодного хабаря та не прийняв жодного рішення проти нашого красеня Чернігова. Саме тому, при чи не найменших фінансових можливостях серед інших обласних центрів України ми маємо факт чи не найкращої динаміки розвитку міста", – повідомив він.
Атрошенко підсумував, що вже казав та повторює ще раз, що не стане "слугою" офісу президента, бо служить своїм виборцям і своєму рідному Чернігову.
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Але тут нюанс- Атрошенко на додачу ще й розказує лохторату що він ці "гроші вибив з Київа". Бо нарід не знає про Реформу децентралізації від 2015 р. після якої гроші з регіонів там і лишаються.
А ті хто думає що Атрошенко великий патріот, хай погуглять хто подарував янику золотого батона, і водив тітушек на антимайдани. А вчасно перефарбуватись в колір нової київської влади- йому вже не звикати
Зечеловека мнужен мэр города, который будет строить бесплатную халяву, любую, хоть зоопарк, хоть крыши домов перекрывать, главное что бы зе человек не платил, но пользовался и радовался.
И тогда можно откатывать 50-70% и этого ни один зечеловек даже не заметит.
А мэра, который потратит бюджет на модернизацию котельной, что бы снизить платежи потребителей на 10% порвут на части за то что он "все своровал" ибо котельное оборудование слишком сложное, что бы поместится в голову зечеловека.
Редко когда человек стремится к власти, чтоб помогать нуждающимся. Чаще всего он видит в этом личный корыстный интерес. Накануне приближающихся выборов политики становятся очень щедрыми и добрыми, вспоминают об электорате. Но может ли человек, который ранее попав во власть, использовал ее для развития собственного бизнеса, изменить свою позицию и начать работать для людей? Вряд ли, потому что денег много не бывает. Яркий пример тому Владислав Атрошенко, городской голова Чернигова.
Придя на пост черниговского головы, Атрошенко попал на золотую жилу для собственного бизнеса. Нашим людям много не надо - обновил пару скверов, выложил дорожку плиточкой - готово! Все мэра любят и благодарят. Но есть и обратная сторона - потраченные на ремонт тротуаров деньги - это пыль. А вот украденные в собственный карман миллионы из городского бюджета путем завышения цен на работы и материалы, а также другими махинациями - вот истинное лицо Владислава Анатольевича.
В сети всплыли некоторые жуткие сведения о городском голове Чернигова. Приведенные ниже копии документа свидетельствуют о том, что пребывая на посту губернатора Чернигова в начале 2000-х Атрошенко не просто использовал должность для личного обогащения, но и был причастен к нескольким убийствам на почве передела бизнеса.
Итак, 20 октября 2005 года председатель комитета Верховной Рады по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Владимир Стретович направил генеральному прокурору Украины Юрию Еханурову письмо. Там были подробно перечислены объекты частной и государственной собственности, которыми незаконно, путем вымогательств, угроз и рэкета завладел Владислав Атрошенко. В частности, при попытках Владиславом Атрошенко отжать рынок «Нива» (которые увенчались успехом) были убиты 4 человека. Среди них учредители рынка «Нива» Бучковский Роман, Марченко Валерий и Литовченко Руслан.
https://chernigov.org/gorjachie-novosti/mjer-chernigova-imeet-sereznoe-kriminalnoe-proshloe/
а в 2019-му чи не весь лохторат популістів, який вірив Ляшку - проголосував за зелених слуг урода наркомана з головкою ЄрЗе
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp306_1pt001f01=919pf7331=206.html
Але тут нюанс- Атрошенко на додачу ще й розказує лохторату що він ці "гроші вибив з Київа". Бо нарід не знає про Реформу децентралізації від 2015 р. після якої гроші з регіонів там і лишаються.
А ті хто думає що Атрошенко великий патріот, хай погуглять хто подарував янику золотого батона, і водив тітушек на антимайдани. А вчасно перефарбуватись в колір нової київської влади- йому вже не звикати
тебя иэберали,а мусора должны запомнить,власть поменяется ипусть
тогда не плачутся когда их поставят к стенке,посоветуй им посмотреть
ролик про афган,что сделали толибы с силовиками,лапки подняли
и их тут же кончили.
Але тут нюанс- Атрошенко на додачу ще й розказує лохторату що він ці "гроші вибив з Київа". Бо нарід не знає про Реформу децентралізації від 2015 р. після якої гроші з регіонів там і лишаються.
А ті хто думає що Атрошенко великий патріот, хай погуглять хто подарував янику золотого батона, і водив тітушек на антимайдани. А вчасно перефарбуватись в колір нової київської влади- йому вже не звикати
Редко когда человек стремится к власти, чтоб помогать нуждающимся. Чаще всего он видит в этом личный корыстный интерес. Накануне приближающихся выборов политики становятся очень щедрыми и добрыми, вспоминают об электорате. Но может ли человек, который ранее попав во власть, использовал ее для развития собственного бизнеса, изменить свою позицию и начать работать для людей? Вряд ли, потому что денег много не бывает. Яркий пример тому Владислав Атрошенко, городской голова Чернигова.
Придя на пост черниговского головы, Атрошенко попал на золотую жилу для собственного бизнеса. Нашим людям много не надо - обновил пару скверов, выложил дорожку плиточкой - готово! Все мэра любят и благодарят. Но есть и обратная сторона - потраченные на ремонт тротуаров деньги - это пыль. А вот украденные в собственный карман миллионы из городского бюджета путем завышения цен на работы и материалы, а также другими махинациями - вот истинное лицо Владислава Анатольевича.
В сети всплыли некоторые жуткие сведения о городском голове Чернигова. Приведенные ниже копии документа свидетельствуют о том, что пребывая на посту губернатора Чернигова в начале 2000-х Атрошенко не просто использовал должность для личного обогащения, но и был причастен к нескольким убийствам на почве передела бизнеса.
Итак, 20 октября 2005 года председатель комитета Верховной Рады по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Владимир Стретович направил генеральному прокурору Украины Юрию Еханурову письмо. Там были подробно перечислены объекты частной и государственной собственности, которыми незаконно, путем вымогательств, угроз и рэкета завладел Владислав Атрошенко. В частности, при попытках Владиславом Атрошенко отжать рынок «Нива» (которые увенчались успехом) были убиты 4 человека. Среди них учредители рынка «Нива» Бучковский Роман, Марченко Валерий и Литовченко Руслан.
https://chernigov.org/gorjachie-novosti/mjer-chernigova-imeet-sereznoe-kriminalnoe-proshloe/
походу леворуционер-флюгер просёк направление ветра и "перспективы" дАрАгогА Леонида Иллича Зеленскага, тоже четырежды героя, уклониста..