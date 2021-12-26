Мігранти знову намагалися прорватися із Білорусі в Польщу, жбурляли у прикордонників камінням та сліпили лазерами
Упродовж минулої доби 47 мігрантів з Близького Сходу намагалися форсувати польсько-білоруський кордон.
Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Минулої доби, 25 грудня, польський кордон з боку Білорусі намагалися незаконно перетнути 47 осіб. На ділянці, що охороняється прикордонним загоном у Мельніку, 28 осіб силою форсували кордон", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, вони кидали у польських силовиків камінням, осліплювали лазерами.
Топ коментарі
+14 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар26.12.2021 16:49
+8 Прощай немытая раССея
показати весь коментар26.12.2021 16:54
+8 Прощай немытая раССея
показати весь коментар26.12.2021 17:02
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Желающие поспорить со смертью, безусловно будут, но немного.
Литва купила 125 подержанных «Геликов» для охраны границы с Беларусью. Литовская армия получила 356 единиц военной техники от коллег из Нидерландов.
ги
там теж фантомні болі
А тепер всі розраховують на політичний тиск на польське керівництво.
А ночью жрать сало можно, потому что Аллах спит и не видит.
Муслимы, они такие))))
Я его видел реально в Азербайджане. Но там, никто с ними не занимался. С ними, практически не общались. Они не входили в перепись населения, не умели писать и читать. Жили, практически со стадом.
Я могу много чего о них вспомнить.. Но это было реальное рабство. Они были собственностью и сами себе не принадлежали.
Те люди, изначально родились от таких же рабов. Они были имуществом хозяина. Это даже не бомжи. Они родились в кошарах. Их родители, тоже там родились.
Жутковато на это было смотреть.
Их, как бы не существовало.
Конкретно 1989-1992 гг. Район восточнее Мингечаура. Там полупустыня и пустыня.
Кстати, покойный Лебедь, в своих воспоминаниях, это очень точно расписал.