Мігранти знову намагалися прорватися із Білорусі в Польщу, жбурляли у прикордонників камінням та сліпили лазерами

Упродовж минулої доби 47 мігрантів з Близького Сходу намагалися форсувати польсько-білоруський кордон.

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Минулої доби, 25 грудня, польський кордон з боку Білорусі намагалися незаконно перетнути 47 осіб. На ділянці, що охороняється прикордонним загоном у Мельніку, 28 осіб силою форсували кордон", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вони кидали у польських силовиків камінням, осліплювали лазерами.

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