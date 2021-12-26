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Новини
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Мігранти знову намагалися прорватися із Білорусі в Польщу, жбурляли у прикордонників камінням та сліпили лазерами

Мігранти знову намагалися прорватися із Білорусі в Польщу, жбурляли у прикордонників камінням та сліпили лазерами

Упродовж минулої доби 47 мігрантів з Близького Сходу намагалися форсувати польсько-білоруський кордон.

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Минулої доби, 25 грудня, польський кордон з боку Білорусі намагалися незаконно перетнути 47 осіб. На ділянці, що охороняється прикордонним загоном у Мельніку, 28 осіб силою форсували кордон", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вони кидали у польських силовиків камінням, осліплювали лазерами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польська поліція поблизу кордону Білорусі затримала громадянина України, який віз мігрантів

Автор: 

Білорусь (7925) мігранти (1106) Польща (8484)


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Топ коментарі
+14
"Арабы прорываются через границу Польши и Белоруссии и используют при этом лазеры" - Когда я учился в школе я бы такую дешевую фантастику читать бы точно не стал)))
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26.12.2021 16:49
+8
Oles Filonenko


Литва купила 125 подержанных «Геликов» для охраны границы с Беларусью. Литовская армия получила 356 единиц военной техники от коллег из Нидерландов.

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26.12.2021 16:54
+8
В том климате им делать нечего, а вот в Европе - вполне годная машина...
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26.12.2021 17:02
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"Арабы прорываются через границу Польши и Белоруссии и используют при этом лазеры" - Когда я учился в школе я бы такую дешевую фантастику читать бы точно не стал)))
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26.12.2021 16:49 Відповісти
о времена, о нравы
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26.12.2021 17:25 Відповісти
вот отчего бы им не поштурмовать восточный кордон Бульберии?...
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26.12.2021 16:50 Відповісти
От ,не сидится iм в Бiлорусi.
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26.12.2021 19:46 Відповісти
Заборчик постройте как в "Парке Юрского периода".
Бетонные опоры и провода под напряжением 10 000 Вольт
Желающие поспорить со смертью, безусловно будут, но немного.
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26.12.2021 16:51 Відповісти
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26.12.2021 16:59 Відповісти
Oles Filonenko


Литва купила 125 подержанных «Геликов» для охраны границы с Беларусью. Литовская армия получила 356 единиц военной техники от коллег из Нидерландов.

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26.12.2021 16:54 Відповісти
Армейские мерседесы показали себя очень неудачно в Ираке и Афганистане, поэтому немцы от них избавляются.
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26.12.2021 16:57 Відповісти
В том климате им делать нечего, а вот в Европе - вполне годная машина...
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26.12.2021 17:02 Відповісти
Вопрос в цене сделки. Неудобная и дорогая в эксплуатации и запчастях техника - тут нужно думать...
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26.12.2021 17:20 Відповісти
Takije ze s golancev 2016 godu zakupali,teper opiat.Vydymo xoroso obdumali sto vygodno
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26.12.2021 17:34 Відповісти
Вообще-то, голландцы от них избавились...
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26.12.2021 17:07 Відповісти
куди ж їм до аналоговнєтових "уазиків"!
ги
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26.12.2021 17:18 Відповісти
Bolsinstvo Litve i jest mersedesi .Eti nenovyje no govoriat xoroso vyderzeni.Novyje vot takyje kupili nedavno s ameriki
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26.12.2021 17:20 Відповісти
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26.12.2021 18:30 Відповісти
Vot eti merserdesi kupleni Litvoj takze,eti novyje.Unimog,Zetros,Arocs
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26.12.2021 18:33 Відповісти
Уси-пуси.Надеюсь,Польша,как и Великая Британия,поймет ,что вступила не совсем туда,куда хотелось бы.
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26.12.2021 16:55 Відповісти
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26.12.2021 16:56 Відповісти
красавцы. и что хотят?
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26.12.2021 17:44 Відповісти
Халявы. К кормушке ломятся.
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26.12.2021 17:48 Відповісти
а кидання каміння це хіба не напад на Польшу .... дайте один раз адекватну відповідь , і лука із тими аборигенами утреться ...
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26.12.2021 16:59 Відповісти
Треба дати мігрантам кизди
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26.12.2021 17:04 Відповісти
Что взять с черножопых дикарей.
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26.12.2021 17:05 Відповісти
они добрались до безопасной страны, польша им ничего не должна
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26.12.2021 17:15 Відповісти
Польща була колись розділена між гавнаімперією і Австро-Угорщиною
там теж фантомні болі
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26.12.2021 17:23 Відповісти
убежище просят, а не требуют. тем более с камнем в руке
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26.12.2021 17:21 Відповісти
Колись при СССР була на кордоні із Китаєм дуже ефективна система охорони кордону,автоматичні вогнемети.Чому і тепер до них не повернутися?Розставити вогнемети по всьому кордону та на кожному метрі розвісити повідомлення що вони спрацьовують в автоматичному режимі без участі людей.В такому разі той кого спалить буде винен сам і звинувачувати небуде кого.
А тепер всі розраховують на політичний тиск на польське керівництво.
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26.12.2021 17:27 Відповісти
Они же беженцы, английского/польского/французского (и пр.) не знают, моя твоя не понимай. Тут надо в рисунках популярно показывать.
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26.12.2021 17:53 Відповісти
поляки закидайте их свининой и жиром , убегут ары от границы ,за 100% рецепт скажите спасибо
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26.12.2021 17:43 Відповісти
Служили зі мною чеченці. Брати Умарови. Дуже хизувались тим що вони !справжні мусульмани. Навіть намаз виконували. Якось прислали мені запашного українського копченого сала. Підходить один з братів і просить шматочок. Кажу що їм як муслімам "ніззя". Той наполягає, але попереджає "брату скажеш зарежу". Потім приходить його "істинно муслімський" брат. Історія повторюється і завершується тією ж фразою "брату скажеш зарежу!"...
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26.12.2021 18:01 Відповісти
мы арабом сало в холодильник засунули (общага,учёба) , они его выкинули мы забрали
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26.12.2021 19:06 Відповісти
Невже з смітника?
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26.12.2021 20:31 Відповісти
с коридора 3 этажа
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26.12.2021 20:46 Відповісти
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26.12.2021 21:06 Відповісти
Знакомая история. Со шматом сала, хлебом и цибулей, бодро перемещались под навес для техники. Это шоб Аллах не видел.
А ночью жрать сало можно, потому что Аллах спит и не видит.
Муслимы, они такие))))
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26.12.2021 21:54 Відповісти
Мені зустрічались і дійсно віддані своїй релігії мусульмани. Але це вже були зрілі люди а не молоді пацани на понтах в совєцькій армії. Але навіть серед молодих були винятки. У нас був такий собі миршавий узбек. Його постійно кацапи ставили в наряди на прибирання і знущались. Я мав майстерню де малював всіляку наглядну агітацію і час від часу вибирав собі когось на прибирання. Якось взяв узбека бо він вже був добряче виснажений і дуже сумний. Виявилось що узбек сирота і виховував його місцевий імам на якого він працював з дитинства як раб. Але імам його вчив. Він знав Коран напамять арабською і не декламував а співав священні тексти в якийсь дивний мелодійний спосіб. Він також знав персидську мову, декілька місцевих діалектів, малював дуже складні орнаментальні візерунки, декламував Нізамі... Філософські бесіди на релігійні теми скрасили тупе солдатське життя перед дємбєльом. Чеченців він зневажав як відступників і дикунів а ось кацапів взагалі вважав істотами позбавленими душі ба душа людини, на його думку реалізовується лише через співчуття до ближнього свого...
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27.12.2021 02:35 Відповісти
Одной строчкой, напомнили про рабство.
Я его видел реально в Азербайджане. Но там, никто с ними не занимался. С ними, практически не общались. Они не входили в перепись населения, не умели писать и читать. Жили, практически со стадом.
Я могу много чего о них вспомнить.. Но это было реальное рабство. Они были собственностью и сами себе не принадлежали.
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27.12.2021 08:33 Відповісти
Це таке ставлення до сиріт в Азербайджані?
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27.12.2021 14:27 Відповісти
То были не сироты.
Те люди, изначально родились от таких же рабов. Они были имуществом хозяина. Это даже не бомжи. Они родились в кошарах. Их родители, тоже там родились.
Жутковато на это было смотреть.
Их, как бы не существовало.
Конкретно 1989-1992 гг. Район восточнее Мингечаура. Там полупустыня и пустыня.
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27.12.2021 14:46 Відповісти
В Вірменії бував а от до Азербайджану не добрався. Якщо вони "радісно" повернулись до спадкової неконституційної монархії і культу вождя тоді все можливо - від рабства до джихаду. В 2008 з моєї кафедри їздили на якусь там конференцію. Повернулися в шоці від того як підлеглі підлизуються та славословлять начальство - повна втрата людської гідності.
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27.12.2021 15:02 Відповісти
Их поведение, давно многими подмечено.
Кстати, покойный Лебедь, в своих воспоминаниях, это очень точно расписал.
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27.12.2021 17:55 Відповісти
Ага, ще свинину на них витрачати. Греки водомети заправляють відфільтрованою сумішшю води зі свинячим лайном. Єфект дуже непоганий.
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26.12.2021 19:00 Відповісти
Чесно кажучи, був про греків кращої думки (якщо така практика дійсно мала місце) ... Це шлях до релігійних війн, а в таких війнах немає ні жалості, ні пощади, ні компромісів бо воюють уже не з противником а з втіленням світового зла - дітьми Сатани або Ібліса чи ще там якогось антагоніста самого Бога...
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26.12.2021 20:29 Відповісти
Прорывались с камнями и лазерами… это ни те «простые люди» про которых не так давно один евро-импотентский чиновник сказал что они оказались между двух огней? Слушайте, я уже не первый раз читаю что в Багдаде только выйдешь чуть-чуть прогуляться, разок не туда повернул, и сразу бах... Барановичи!
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26.12.2021 22:06 Відповісти
стреляйте в ответ . иначе поток нелегалов и атаки не прекратятся никогда .
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27.12.2021 00:03 Відповісти
 
 