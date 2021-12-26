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Новини Війна
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Від початку доби поранено воїна внаслідок російського обстрілу, війська РФ 5 разів відкривали вогонь та скинули ВОГ-17 поблизу Талаківки, - ООС

Від початку доби поранено воїна внаслідок російського обстрілу, війська РФ 5 разів відкривали вогонь та скинули ВОГ-17 поблизу Талаківки, - ООС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, 1 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що у напрямку Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем.

Крім того, повідомляється, що поблизу Талаківки ворог задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий", - йдеться у повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку доби 25 грудня російські окупанти на Донбасі не порушували режим тиші, - пресцентр штабу ООС

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додають в штабі ООС.

Від початку доби поранено воїна внаслідок російського обстрілу, війська РФ 5 разів відкривали вогонь та скинули ВОГ-17 поблизу Талаківки, - ООС 01

Автор: 

обстріл (28263) Донбас (22354) найманці рф (2043) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+23
Главное, чтобы не отвечали, а то Путлер и Ермак обидятся.
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26.12.2021 17:14
+20
Та то нічого. Головне, що Бубочка запропонував ***** 10 кроків по капітуляції. САРКАЗМ !!!
Швидкого одужання нашому захисникові. Бержи вас Господь, рідненькі
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26.12.2021 17:16
+12
Д ермак снова обосрался - пяримирие закончилось даже еще до своего наступления...Хорошо что пенсии и социалку гопникам-оркам платят,поставляют воду,э/энергию и тепло без полной оплаты Никогда там ничего не закончится пока чмошная зеленая власть будет размазывать дерьмо по щекам, прямо или косвенно финансировать неподконтрольную территорию и всячески проталкивать минск с формулами каких то штангенциркулей, а "мудрый нарит" молча все хавает
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26.12.2021 17:41
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Главное, чтобы не отвечали, а то Путлер и Ермак обидятся.
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26.12.2021 17:14 Відповісти
Д'ерьмак ,вали своей ,кабанячей тушей в окопы ,будешь своё "перемирие" наблюдать ! Запретил стрелять ,будешь 🎯
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26.12.2021 18:07 Відповісти
ермак молчит..
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26.12.2021 17:14 Відповісти
... бо ПЕРЕМИРІЄ
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26.12.2021 17:37 Відповісти
Та то нічого. Головне, що Бубочка запропонував ***** 10 кроків по капітуляції. САРКАЗМ !!!
Швидкого одужання нашому захисникові. Бержи вас Господь, рідненькі
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26.12.2021 17:16 Відповісти
Уже давно нет смысла играть в благородство, тем более на войне
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26.12.2021 17:26 Відповісти
То виходить, що Єрмак знов нас обдурив. Казав, що буде перемир'я, а його нема. Це ж треба.
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26.12.2021 17:27 Відповісти
Неужели ,Вы поверили самому брехливому зеУБЛЮДКУ ПОСОБНИКУ ПУТЛЕРА ? "История с вагнергейтом ,придумана от начала до конца", Волкеру -"На Гражданской войне ,развязанной Порошенко ,убили моего брата" , день рождения отмечал с родителями в Киеве 🤮🤮🤮🤮🤮
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26.12.2021 18:12 Відповісти
У них с бубочкой фсё карашо
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26.12.2021 17:35 Відповісти
Д ермак снова обосрался - пяримирие закончилось даже еще до своего наступления...Хорошо что пенсии и социалку гопникам-оркам платят,поставляют воду,э/энергию и тепло без полной оплаты Никогда там ничего не закончится пока чмошная зеленая власть будет размазывать дерьмо по щекам, прямо или косвенно финансировать неподконтрольную территорию и всячески проталкивать минск с формулами каких то штангенциркулей, а "мудрый нарит" молча все хавает
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26.12.2021 17:41 Відповісти
а у зеленых уродов "перемирие"
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26.12.2021 17:41 Відповісти
А отвечать из Арты конечно нельзя? Такие указивки вам гарант дал? Ну да нельзя же сердить куйла. А погибать за него можно! Так получается? Да верховный главнокомандующий
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26.12.2021 17:45 Відповісти
Может и можно, но зачем кричать налево и направо? Лучше втихую с десяток сепаров положить.
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26.12.2021 17:57 Відповісти
А втихую это как и из чего? Если они за 3-5 км.? Если бы на каждый минометный или артчих сепаров мы бы адекватно отвечали из 120 мм минометов 122 мм и 152 мм гаубиц и градов то сепары прежде чем чихнуть думали бы по несколько раз а количество чихов , я уверен, резко бы сократилась. Но нельзя же, а то президент ермак заругает.
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26.12.2021 19:13 Відповісти
Имею ввиду не трубить об этом на весь мир, как тогда с байрактаром.
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26.12.2021 23:01 Відповісти
Не треба писати куйло, пишіть сміливо ***** - тут за правду не банять.
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26.12.2021 21:20 Відповісти
пораненому захистнику найскорішого одужання і повного відновлення....
***
Ти, головне, повертайся додому,
Врешті знімай запилюжені берці
І вчися наново жити потому
З перепрошитою вірою в серці.

Ти, головне, повертайся, здолавши
Чистого зла непрожований стогін,
І відпускай цю ненависть назавше
Посеред незвичної тиші густої.

Ти, головне, повертайся тим шляхом,
Що вбереже твої душу і тіло.
Чорна земля змученим птахом
Тільки дощу, а не крові хотіла.

Ти, головне, повертайся до мами!
Десь там сивіючий за видноколом,
Матері тужать і дружать домами,
Що пахнуть борщами та корвалолом.

Ти, головне, повертайся назовсім
В тишу і посмішки, зорі як диво
Вже у твоєму дітиську курносім
Виросте радість, нова і правдива.

Так, ця війна не потрібна нікому.
Ні, ми її не пробачимо! Себто -
Перемагай… і вертайся додому.
Просто живим повертайся, і все тут..

ІРИНА Цілик
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26.12.2021 17:54 Відповісти
И где ответ из Байрактаров по оркам?Или опять зелебилы боятся озабоченостей от еропейских шлюх пуйла?
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26.12.2021 18:29 Відповісти
Именно об этом я всё время и думаю! Жалко ребят молодых, которые получается за спокойствие зельца и ермака жизни отдают.
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26.12.2021 19:16 Відповісти
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
Воин, убей русского, освободи украинскую землю от российской скверны.
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26.12.2021 19:26 Відповісти
Як вже дістало це читати.... що при петі, що при зєлє.... коли вже буде нормальний президент й будемо читати- " россіянини вийшов з бліндажа й був знешкоджений ударним безпілотником" , "россіяни масово звільняються та кидають службу з за активності Байрактарів та високотчної зброю котра вражає їх всюди" !!!
Якого хутіна кацапи й досі сміливо виходять на позиції для обстрілів Захистників України?! Скільки ще це буде тривати!!!
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26.12.2021 21:18 Відповісти
 
 