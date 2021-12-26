Від початку доби поранено воїна внаслідок російського обстрілу, війська РФ 5 разів відкривали вогонь та скинули ВОГ-17 поблизу Талаківки, - ООС
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, 1 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Зазначається, що у напрямку Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем.
Крім того, повідомляється, що поблизу Талаківки ворог задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий", - йдеться у повідомленні.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додають в штабі ООС.
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Швидкого одужання нашому захисникові. Бержи вас Господь, рідненькі
***
Ти, головне, повертайся додому,
Врешті знімай запилюжені берці
І вчися наново жити потому
З перепрошитою вірою в серці.
Ти, головне, повертайся, здолавши
Чистого зла непрожований стогін,
І відпускай цю ненависть назавше
Посеред незвичної тиші густої.
Ти, головне, повертайся тим шляхом,
Що вбереже твої душу і тіло.
Чорна земля змученим птахом
Тільки дощу, а не крові хотіла.
Ти, головне, повертайся до мами!
Десь там сивіючий за видноколом,
Матері тужать і дружать домами,
Що пахнуть борщами та корвалолом.
Ти, головне, повертайся назовсім
В тишу і посмішки, зорі як диво
Вже у твоєму дітиську курносім
Виросте радість, нова і правдива.
Так, ця війна не потрібна нікому.
Ні, ми її не пробачимо! Себто -
Перемагай… і вертайся додому.
Просто живим повертайся, і все тут..
ІРИНА Цілик
Воин, убей русского, освободи украинскую землю от российской скверны.
Якого хутіна кацапи й досі сміливо виходять на позиції для обстрілів Захистників України?! Скільки ще це буде тривати!!!