Від початку доби поранено воїна внаслідок російського обстрілу, війська РФ 5 разів відкривали вогонь та скинули ВОГ-17 поблизу Талаківки, - ООС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, 1 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що у напрямку Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем.

Крім того, повідомляється, що поблизу Талаківки ворог задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий", - йдеться у повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додають в штабі ООС.