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Новини Санкції проти Росії
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Росія повинна припинити провокації проти України, якщо не хоче санкцій із масштабними наслідками, - фон дер Ляєн

Росія повинна припинити провокації проти України, якщо не хоче санкцій із масштабними наслідками, - фон дер Ляєн

Євросоюз хоче хороших відносин з Росією. Однак ЄС ставить їх у залежність від ситуації з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен в інтерв'ю Le Journal du Dimanche.

За її словами, "за будь-якою агресією проти України підуть санкції з масштабними наслідками".

"Вони готові. Європейські країни єдині і діють в координації з США і НАТО. Ми хочемо хороших відносин з Росією, але це залежить від її дій. Вона повинна припинити провокації", - заявила глава Єврокомісії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нормандський формат є дуже чітким. Росія - сторона конфлікту, а не посередник, - фон дер Ляєн

Автор: 

вторгнення (380) Єврокомісія (2144) росія (64946) санкції (11771) Євросоюз (13322) фон дер Ляєн Урсула (762)


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Топ коментарі
+16
Вы не пугайте санкциями, а вводите их. И уже сейчас. А то потом они как мертвому припарка будут...
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26.12.2021 17:25
+7
свинособака - ты чего тут позабыло?
за время правления ***** в кацапстане было закрыто 15000 фабрик и заводов.
в приполярной нигерии процветают только две отрасли - военка и сырьевая бензоколония. остальные или выпускают откровенное говно которое могут есть только слапатоеды или нахер закрыто
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26.12.2021 17:45
+7
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26.12.2021 18:17
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Вы не пугайте санкциями, а вводите их. И уже сейчас. А то потом они как мертвому припарка будут...
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26.12.2021 17:25 Відповісти
через пару тижнів москалі можуть отримати "гарантії" від нато і почнуть бикувати ще більше!
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26.12.2021 17:33 Відповісти
Бла бла бла...
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26.12.2021 17:34 Відповісти
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов назвал полезными для экономики страны санкции, введенные США с 2014 года
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26.12.2021 17:38 Відповісти
Не знаю шо за санкции, но я их уже боюсь.
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26.12.2021 20:22 Відповісти
Та у них договорняк по санкциям.
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26.12.2021 20:32 Відповісти
Санкцій багато не буває. До того ж вони лаптям на користь.
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26.12.2021 17:36 Відповісти
а куди їм подітись?
все це бряжчання пустими мудями на сцикунів розраховане
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26.12.2021 17:38 Відповісти
Євросоюз лякає санкціями РФ,а в нас кожний день щось мінують,а Монастирський пів року мінера не впімає.
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26.12.2021 17:39 Відповісти
свинособака - ты чего тут позабыло?
за время правления ***** в кацапстане было закрыто 15000 фабрик и заводов.
в приполярной нигерии процветают только две отрасли - военка и сырьевая бензоколония. остальные или выпускают откровенное говно которое могут есть только слапатоеды или нахер закрыто
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26.12.2021 17:45 Відповісти
Vot imeno sto rosija bojitsia sto UUkraina budet zit kak Polse i vsio delajet stob ********** etogo.Vet nekomu ne sekret sto Polse pensiji,zarplati na 5 raz bolse cem rosiji i produkti dva raza desevle jesli ne bolse Nicaja rosija nexocet etogo dopustit
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26.12.2021 17:50 Відповісти
Белоруссию оккупировали ,войска ввели , атомные бомбардировщики курсируют вдоль границ Евросоюза. И что же Евросоюз,США. Так точно будет с Украиной . И тут же сразу лигитимного привезут и он провозгласит присоединение ,подобное деяниям луки. А затем будет очередь за прибалтами. Европа и сша досюсюкаются когда танки вновь поползут по Европе.
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26.12.2021 17:47 Відповісти
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26.12.2021 18:02 Відповісти
Бл*ть, ещё и названия расеянских говнолеталок такие ущербные. Фу!
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26.12.2021 18:44 Відповісти
Єто для детей хорошие штуки !
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26.12.2021 20:02 Відповісти
Шизофреник РАБссии готовит новые санкции против США и всего блока НАТО.С середины января отключат газ в Европу и отравит его в краснопузому братскому Китаю...
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26.12.2021 18:04 Відповісти
Кацапи це садомазохісти. Коли Ви це зрозумієте Ви зрозумієте все що необхідно розуміти про кацапів...
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26.12.2021 18:06 Відповісти
Блогер и журналист Денис Казанский не бреше....ВВП Украины в 2021 году достиг рекордного прироста 200 млрд.долларов.... такого не было ни при одном презиенте Украины....Голобородька Кучма и Коломойский не проходимцы...
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26.12.2021 18:11 Відповісти
Интересно откуда взялся прирост ВВП при продолжающемся падении мировой экономики..?
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26.12.2021 18:43 Відповісти
Большего прогресса достигла только экономика Байдена +7 % ВВП...
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26.12.2021 18:15 Відповісти
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26.12.2021 18:17 Відповісти
А вот тут, не смотря ни на что, не могу не лайкнуть. Со всем моим удовольствием!
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26.12.2021 18:40 Відповісти
З 22 року на росії будуть заборонені операції з криптовалютами. Руськім майнерам мої вітання.
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26.12.2021 18:26 Відповісти
А рублi, хоть будуть ходить?
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26.12.2021 20:26 Відповісти
Путин-х#йло!
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26.12.2021 18:31 Відповісти
А влада росісі хоче спробувати по-справжньому розлютити весь світ та дізнатись що буде.
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26.12.2021 18:40 Відповісти
урсула дило размовляет, надо ще, шобы пианист перестал кривляться и нести в эфир усякую пургу и начал принимать кокс хотя бы с димедролом
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26.12.2021 18:45 Відповісти
Санкции надо было вводить в 2014, но лучше поздно, чем никогда. Только боюсь, так и не введут
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26.12.2021 18:46 Відповісти
Один раз не побояться, собраться с силами взять его за глотку и мордами, наступив на хвост, и мордами его, гада, понимаешь...
Вот так думают некоторые и ошибаются.
Потому что нашего дракона победить может только он сам.
Он и не таких побеждал, как он.
Теперь подумаем, нужно ли ему это?
Не хочешь, папа, по-человечески?
Не хочу, сынок.
Я еще не сошел с ума.
Вернее, сошел, но не до такой степени. (с)
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26.12.2021 18:49 Відповісти
"Євросоюз хоче хороших відносин з ЛЮДОЇДАМИ" (с)
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26.12.2021 19:02 Відповісти
Санкции будут обязательно , но как всегда ,,большой кровью,,Санкции опоздают, но для раши будет очень больно. Кроме всех проблем - обещанного сланцевого шторма, массовой поставки в Европу сжиженного газа - сейчас активно строят газопроводы Ирак и Иран ,увеличит поставки Азербайджан. Россия прогнозирует цену на22 год- до 250 долл за 1000 куб. Если будут дергаться - за два года от Раши останутся только уличные сартиры и бегающие дикие звери по городам. Раша явно переигрывает , что чревато большими проблемами ..
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26.12.2021 19:39 Відповісти
Мордор повинен бути знищений
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26.12.2021 19:54 Відповісти
"Птичку жалко."
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26.12.2021 20:30 Відповісти
От упоения в бою и в борьбе мечтая--братаны северные не заметили как задрачивая Украину, их крепко занесло на чужое поле. Где крепко долго терпят---но потом глубоко засовывают. Нам не легче конечно---но гундосых всегда -бут! Дождутся явно.
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26.12.2021 21:15 Відповісти
Уважаемая Урсула, агрессия России против Украины началась в 2014 году.
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27.12.2021 00:29 Відповісти
 
 