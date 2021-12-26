Росія повинна припинити провокації проти України, якщо не хоче санкцій із масштабними наслідками, - фон дер Ляєн

Євросоюз хоче хороших відносин з Росією. Однак ЄС ставить їх у залежність від ситуації з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен в інтерв'ю Le Journal du Dimanche.

За її словами, "за будь-якою агресією проти України підуть санкції з масштабними наслідками".

"Вони готові. Європейські країни єдині і діють в координації з США і НАТО. Ми хочемо хороших відносин з Росією, але це залежить від її дій. Вона повинна припинити провокації", - заявила глава Єврокомісії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нормандський формат є дуже чітким. Росія - сторона конфлікту, а не посередник, - фон дер Ляєн