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Росія повинна припинити провокації проти України, якщо не хоче санкцій із масштабними наслідками, - фон дер Ляєн
Євросоюз хоче хороших відносин з Росією. Однак ЄС ставить їх у залежність від ситуації з Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен в інтерв'ю Le Journal du Dimanche.
За її словами, "за будь-якою агресією проти України підуть санкції з масштабними наслідками".
"Вони готові. Європейські країни єдині і діють в координації з США і НАТО. Ми хочемо хороших відносин з Росією, але це залежить від її дій. Вона повинна припинити провокації", - заявила глава Єврокомісії.
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+16 Randall Flag #387882
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+7 Senator S #201477
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все це бряжчання пустими мудями на сцикунів розраховане
за время правления ***** в кацапстане было закрыто 15000 фабрик и заводов.
в приполярной нигерии процветают только две отрасли - военка и сырьевая бензоколония. остальные или выпускают откровенное говно которое могут есть только слапатоеды или нахер закрыто
Вот так думают некоторые и ошибаются.
Потому что нашего дракона победить может только он сам.
Он и не таких побеждал, как он.
Теперь подумаем, нужно ли ему это?
Не хочешь, папа, по-человечески?
Не хочу, сынок.
Я еще не сошел с ума.
Вернее, сошел, но не до такой степени. (с)