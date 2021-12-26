Україна могла купувати газ удесятеро дешевше, ніж тепер. Гроші були передбачені, - Порошенко
Україна ніколи не входила в зиму з такими запасами газу та вугілля. Купувати газ можна було удесятеро дешевше, ніж тепер.
Про це заявив лідер "Європейської Солідарності", п'ятий президент України Петро Порошенко в інтерв'ю "5-му каналу", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, гроші на блакитне паливо були передбачені.
"Україна ніколи не входила в зиму з такими запасами газу та вугілля. На початку цієї зими у НАК "Нафтогаз" було більше 2 млрд доларів, які були передбачені не на крадіжку, не на корупційні оборудки "великого крадівництва", не на корупцію на закупівлі медичного обладнання. На них треба було купити газ. Він коштував в десять разів дешевше, ніж сьогоднішня ціна", – сказав Порошенко.
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Але чомусь при своєму розумі і талантах навіть для однієі фабрики не зміг купити газу. Дивно. Правда?
А в європі теж одні вітренки в газових компаніях сидять і не знають, що краще купувати дешевий газ влітку, ніж дорогий взимку? Отож.
Обрали зебіла - нехай він газ і купує.
Як такий розумний, чого ж для себе купив штанів, а нині з голим задом розказуєш, що мені вдягати?
Окремі компанії не можуть закуповувати газ для себе.
Досить вже ваших маразмів.
Як і інші, що мавпують вираз обличчя із проблиском інтелекту.
Але чомусь не вийшло. І в європі не вийшло закачати газ в сховища вчасно. Тому повторюсь, при всій повазі до талантів порошенко, тут він лукавить. Не все так просто. Навіть криворізькі пацани " просікли" тему купить по 200 - продать по 1200, і в них обломилось. Тому що мордор перестав продавати газ понад контрактів. А в Україну газ фізично не може зайти не звідки, як тільки з мордору. З європи ми не можемо качати, тому що по тим самим газогонам маємо качати з рф в європу.
У нас газ закупает ГОСУДАРСТВО!
Нафтогаз--ДЕРЖАВНА компания, которая закупает газ для СТРАНЫ!
27 кондитерских предприятий в Украине (Рошен в том числе) заявили об остановке работы предприятий!
Цена за продукцию при газе выше 45 гр за куб и эл-ве выше 5 грв будет неподъемной для покупателя.
О чем речь была?
"просто петя вовремя не заключил контракт с нафтогазом"---это твои слова, на которые я ответила! при чем здесь другие предприятия, если тебе покоя не дает Петя???
🤣
Якісь незрілі розумом пустуни.. все їм хтось має на блюдці принести, та в ротяку впхати.
Дело за малым - посадить Порошегко, тогда уж "все черви пасют"...
В США так само , на паРаші - не знаю 😠