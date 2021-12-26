Україна могла купувати газ удесятеро дешевше, ніж тепер. Гроші були передбачені, - Порошенко

Україна ніколи не входила в зиму з такими запасами газу та вугілля. Купувати газ можна було удесятеро дешевше, ніж тепер.

Про це заявив лідер "Європейської Солідарності", п'ятий президент України Петро Порошенко в інтерв'ю "5-му каналу", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, гроші на блакитне паливо були передбачені.

"Україна ніколи не входила в зиму з такими запасами газу та вугілля. На початку цієї зими у НАК "Нафтогаз" було більше 2 млрд доларів, які були передбачені не на крадіжку, не на корупційні оборудки "великого крадівництва", не на корупцію на закупівлі медичного обладнання. На них треба було купити газ. Він коштував в десять разів дешевше, ніж сьогоднішня ціна", – сказав Порошенко.

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