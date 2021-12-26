Путін може обговорювати з Зеленським "двосторонні відносини", але не Донбас, - Пєсков
Президент Росії Володимир Путін готовий обговорити з українським президентом Володимиром Зеленським "двосторонні відносини", а не врегулювання на Донбасі.
Про це повідомив в ефірі пропагандистського телеканалу "Росія-1" речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Він сказав, що Зеленський хоче зустрітися з Путіним як зі "стороною конфлікту".
"Питання врегулювання - це питання не до Путіна. Путін говорить, що якщо ви хочете спілкуватися, давайте поговоримо про двосторонні відносини", - заявив Пєсков.
Топ коментарі
+43 Envoy
показати весь коментар26.12.2021 19:34
+43 Alexey Chernyavsky
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+25 Volodymyr Volodymyr #490180
показати весь коментар26.12.2021 19:39
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Кличко, Яценюк висловилися на підтримку ПП - решта, схоже, чекають у Києві російських танків
Надо Зе отправить прямо в кремль....
- дожили
иль на целый каблук подрасти
жен своихжену Зеленского обсуждать? Или то как их обоих достал Порошенко?
Как направление движения "на Берлин" словосочетание на ><уй пишется раздельно.
Как конечная точка прибытия "в болото" словосочетание на ><уй пишется слитно.
В данном случае надобно писать слитно.
-- Володимир Олександрович зустрічатися .... з якимось )(уйлом не буде. Немає часу. Скоро концерти.
официант уж вспомнил вашу матерь
хотя старушка и представилась давно"
Ночью тарабанят в дверь.
- Вставай ***** мать. ***** убили.
1) Два роки тому кажуть мерзота - обговоримо Донбас, крім Криму...
2) Зараз обговоримо Україну, крім Домбасу...
3) З такими темпами через два роки - кажуть черті - обговоримо щось, крім України ???...
Піпец до ожились !!!
Но, мнение такое: болтать, до болтовни с НАТО- не о чем.
С ЗЕбилом не хочет говорить про Донбасс, а Крым даже не упоминается.
Это победа, я щитаю
Абсолютний дурак це невиліковно абсолютно
(це я про найвеличнішого якшо шо)
с ним пытаются говорить и будет преподносить народу Украины как его титаническое достижение. А на самом деле его ведут по сценарию рашки руками его окружения.
Впрочем СТОП! Какой назад ?! Если он поедет к х**лу в Питер - кто его назад пустит ?
Похоже что человек вообще не в состоянии сделать каких либо выводов и понять что говорить не о чем, и так всё ясно.
Да, собственно, и понять что говорит Зеленский очень сложно с первого раза, да и с третьего тоже...