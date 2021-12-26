Путін може обговорювати з Зеленським "двосторонні відносини", але не Донбас, - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін готовий обговорити з українським президентом Володимиром Зеленським "двосторонні відносини", а не врегулювання на Донбасі.

Про це повідомив в ефірі пропагандистського телеканалу "Росія-1" речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Він сказав, що Зеленський хоче зустрітися з Путіним як зі "стороною конфлікту".

"Питання врегулювання - це питання не до Путіна. Путін говорить, що якщо ви хочете спілкуватися, давайте поговоримо про двосторонні відносини", - заявив Пєсков.

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