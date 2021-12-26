Мінреінтеграції у 2022 році планує забезпечити виділення 3000 квартир для переселенців, - Верещук. ВIДЕО

Мінреінтеграції планує оголосити 2022-й роком житла для внутрішньо переміщених осіб та забезпечити виділення 3000 квартир.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" заявила віцепрем'єр-міністерка України - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

"Лише 12% із числа внутрішньо переміщених осіб мають власне житло. Решта - або орендують, або живуть у родичів, або розв'язують питання іншим чином. І це надзвичайно велика проблема. Так, темпи забезпечення житлом у 2021 році у рази вищі, ніж у 2019-му. Але це дуже мало у порівнянні з потребою. Тому ми зараз йдемо на те, щоб 2022-й оголосити роком житла", - заявила вона.

Міністерка повідомила, що у розв'язанні житлової проблеми Україні допомагають уряди країн-партнерів - Німеччини, Канади, США, Великої Британії, Туреччини.

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"Туреччина допомагає і хоче побудувати 500 квартир для внутрішньо переміщених осіб з числа кримських татар, а також військовослужбовців-АТОшників з внутрішньо переміщених осіб. І це дуже добре, ми зараз прикладаємо достатньо зусиль, щоб уже у 2022 році таке будівництво почалося. Тому що ця тема вже 2 роки триває", - доповнила Верещук.

Вона нагадала, що на житлові програми у бюджеті Мінреінтеграції на 2022 рік передбачено 120 млн грн.

"Плюс, і тут я дякую президенту України, який почув, наскільки важливою та терміновою є потреба у житлі саме внутрішньо переміщених осіб, та оголосив, що 20 млрд грн з держбюджету буде зарезервовано під іпотечно-кредитні програми для ВПО з державних службовців, вчителів, лікарів, бібліотекарів тощо. Це також допоможе розв'язати й кадрове питання, бо ті ж Донецька та Луганська області страждають через відсутність кваліфікованого, наприклад, медичного персоналу. І якби людина знала, що вона отримає іпотечний кредит під 3% на житло в Луганській та Донецькій областях, звичайно ж, вона зробить вибір на користь цих регіонів. І зараз ми шукаємо механізм, і до кінця січня ми його знайдемо", - розповіла міністерка.

Мінреінтеграції поставило мету - забезпечити переселенців 3000 квартир наступного року.

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"Подивимося, як вийде, бо якщо 500 квартир переселенці отримають за допомогою Туреччини, то решта 2500 - це потрібно ще напрацювати", - підсумувала Верещук.