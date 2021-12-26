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Новини Силовики
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У Києві таксист зі спільником заради грошей вбили головного лікаря з Рівненщини, - прокуратура

У Києві таксист зі спільником заради грошей вбили головного лікаря з Рівненщини, - прокуратура

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру двом особам, які причетні до умисного вбивства 50-річного мешканця Рівненської області - головного лікаря одного з місцевих санаторіїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, злочин стався ввечері 20 грудня 2021 року.

Перебуваючи у Києві, потерпілий звернувся на вулиці до одного з підозрюваних, 34-річного громадянина Киргизької Республіки, який працює водієм служби таксі, з проханням відвезти його до готелю. Водій та його 43-річний приятель - громадянин Узбекистану, який у той час теж перебував у цьому ж автомобілі, погодилися підвезти рівнянина.

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"У ході поїздки, усвідомлюючи, що у потерпілого можуть знаходитися при собі значні кошти, зловмисники вирішили здійснити на нього напад.

Під час спланованої зупинки один із зловмисників, пересівши на заднє пасажирське сидіння, наніс потерпілому декілька ударів в область голови кулаками та скляною пляшкою, від чого той втратив свідомість.

Нападники відібрали у чоловіка банківські карти, мобільний телефон, сумку та грошові кошти, після чого відвезли у Бучанський район Київщини, де у непритомному стані залишили у лісосмузі зі зв’язаними руками та ногами", - йдеться у повідомленні.

Близькі рівнянина повідомили у поліцію про його зникнення. Слідчі встановили, що невідомі знімали з банківської картки потерпілого гроші кошти. Зловмисників вдалося встановити та затримати.

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"У ході слідчих дій один з підозрюваних повідомив правоохоронцям місце, де вони залишили тіло вбитого чоловіка. Експерти встановлюють причину смерті та механізм заподіяння травм.

На теперішній час слідство триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", - повідомили у прокуратурі.

Місцеве видання Вісті Рівненщини уточнює, що загиблий - голова правління санаторію "Червона Калина" Ярослав Сивий. Цьогоріч чоловіку виповнилося 50 років.

Автор: 

Київ (19422) Правоохоронні органи (2706) прокуратура (3669) силовики (2512) таксі (354) вбивство (3080)


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Топ коментарі
+31
в Украине кацапы с паспортами паРаши работают в ОП, ВР, КМ, СБУ, МВД .. а ты говоришь в такси работают киргизы !!
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27.12.2021 00:01
+30
"...Потерпілий був у Києві та спіймав на вулиці таксі, щоб доїхати до готелю. 34-річний водій та його 43-річний приятель - громадяни Киргизії - погодилися підвезти рівнянина..."

Якого хрена киргизи знаходяться в Україні, та ще і таксистами працюють?
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26.12.2021 23:44
+26
Зараз 90% таксистів чебуреки, равшани і джумшути...

Міграційна служба мабуть озолотилась останнім часом
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26.12.2021 23:57
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"...Потерпілий був у Києві та спіймав на вулиці таксі, щоб доїхати до готелю. 34-річний водій та його 43-річний приятель - громадяни Киргизії - погодилися підвезти рівнянина..."

Якого хрена киргизи знаходяться в Україні, та ще і таксистами працюють?
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26.12.2021 23:44 Відповісти
Такого же, какого наши в Польше....
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26.12.2021 23:57 Відповісти
Зараз 90% таксистів чебуреки, равшани і джумшути...

Міграційна служба мабуть озолотилась останнім часом
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26.12.2021 23:57 Відповісти
Да ладно! Такси пользуюсь довольно часто. Один раз только ехал с человеком неславянской внешности (предположительно с азером). Кстати, он был вменяемым. А вот среди наших огромное количество с шансоном по радио, красными стеклянными глазами и ватными разговорами. Ну а дерьма хватает среди всех национальностей.
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27.12.2021 10:30 Відповісти
в Украине кацапы с паспортами паРаши работают в ОП, ВР, КМ, СБУ, МВД .. а ты говоришь в такси работают киргизы !!
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27.12.2021 00:01 Відповісти
А буданов глава внешней розведки , проживает совместно с гр . рф и в доме гр. РФ и !
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27.12.2021 07:10 Відповісти
Почему то в Украине появилось куча разных негров и прочего отребья. У меня в доме куча негров снимает квартиры. Ехал в такси, какой то мудак махмуд нагрел меня на 300 гривень, в такси болт. Сняли с карты, + этот мудень еще налом взял. Потом им писал, вернули часть...
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27.12.2021 00:03 Відповісти
Ото і я часто пишу, що украінську бочку меду розбавили всякимм гімном, що аж з бочки виливається. А украінці дивуються чому так погано живуть, та голову чухають. Вибирайте, дурні, далі всяку шваль в депутати і президенти, "аби не своіх", то довіку своєі Украіни не діждетесь.
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27.12.2021 09:46 Відповісти
Блін чувак ти якбудто в Канаді живеш, кожен третій таксист у Києві зараз звідти ( середня азія)
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27.12.2021 00:29 Відповісти
Представьте ,что может быть ,когда зеУБЛЮДКИ пропихнут закон о "множинном гражданстве" : на продаже заработают , сами легализуют свои 3-4. и всех воров в законе , а ещё вот таких таксистов -убийц
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27.12.2021 07:22 Відповісти
довбані чурбани.
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26.12.2021 23:47 Відповісти
Бандиты есть в любой национальности. Контроля нет за такси сервисом такси - кто попало работает. Вполне вероятно у этих двоих киргизов, или кто там они, судимости есть.
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26.12.2021 23:57 Відповісти
звісно є...можете вважати, що я про конкретний випадок.
Київ перетворюється на масквабад.
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27.12.2021 00:02 Відповісти
Скорее всего менты и крышуют это такси которое оказалось ловушкой для нормального гражданина. Все скроют...
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27.12.2021 00:08 Відповісти
Уже ничего не скрыли...
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27.12.2021 02:28 Відповісти
Так вы все знаете? Поделитесь. Откуда киргизы, что у них с документами, на кого и сколько времени работали? Все такси-сервисы крышуют менты, значит кто крышевал? Не скромничайте выкладывайте....
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27.12.2021 02:39 Відповісти
контроля нема перед усім за кордоном та міграцією
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27.12.2021 00:03 Відповісти
Скоріше вони вже були , ці судимості , раніше неніж до нас попали
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27.12.2021 09:55 Відповісти
34-річний водій та його 43-річний приятель - громадяни Киргизії - погодилися підвезти рівнянина. Джерело:
А КАК ЭТО ГРОМАДЯНИ КИРГИЗИИ РАБОТАЮТ В УКРАИНЕ ?
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26.12.2021 23:48 Відповісти
Еще они в одкб и байрактары купили)
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26.12.2021 23:55 Відповісти
Киргиз и узбек.Наши не лучше.Криминал не имеет национальности.Среди евреев тоже есть убийцы.
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26.12.2021 23:58 Відповісти
Нееть , вопрос в другом - в Киеве ( и в Одессе ) в такси сейчас работают мигранты отовсюду - они языка и города не знают .
Чем занимается полиция , и миграционная полиция - не ясно
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27.12.2021 00:01 Відповісти
Чем -чем ,тем же,чем и рыба покрупнее брат д'Ерьмака должностями торгует ,а клоун Украиной ! Подготовили 10 шагов ,как впихнуть невпихуемое ,чтобы развалить Украину
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27.12.2021 07:16 Відповісти
неясно
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27.12.2021 07:19 Відповісти
Кошмар
Сделали из Украины проходной двор - причём ВСЕ ВЛАСТИ ЗА 30 лет!!!!
Я вижу как строго в ЕС с въездом и проживанием - так хоть какой-то порядок существует и криминал тихо себя ведёт
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27.12.2021 11:14 Відповісти
Терміново візовий режим із колишнім совком ввести треба вже давно
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26.12.2021 23:48 Відповісти
с паРашкой слабо ввести визовый режим после ее злодеяний,а вы весь совок...Не при этой ватной власти как минимум.
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26.12.2021 23:51 Відповісти
И не при прошлой. Вообще наверно никогда власти неватной в Украине не будет.
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26.12.2021 23:53 Відповісти
З парашой само собою - весь цей непотріб в першу чергу якраз з параші і приїжджає. Увесь екс совок крім прибалтики треба закрити візами вже давно
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26.12.2021 23:57 Відповісти
Змушений скоректувати : не "прибалтика" , а країни Балтії . Хоча і сам грішний ,деколи ота "прибалтика" проривається . Але я над собою працюю .
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27.12.2021 01:33 Відповісти
Ладно, ріжуть чурки москалів - ок. Але чого вони до нас пруться і хто їх пускає?
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26.12.2021 23:55 Відповісти
З інших джерел ZAXID.NET стало відома й інша версія: начебто працівники санаторію «Червона калина» вважають, що убивство було підлаштоване, а справжньою причиною є бажання одержати право власності на санаторій. Начебто з Києва неодноразово приїздили якісь люди у цьому питанні, але Ярослав Сивий не погоджувався на їхні пропозиції.

Ярослав Сивий став директором санаторію «Червона калина» у грудні 2020 року, до того від моменту заснування керівником був його дядько Микола Сивий. Ярослав Сивий та Микола Сивий є співзасновниками санаторію, мають відповідно 3,28% та 8,2% статутного капіталу. Усього в орендного підприємства санаторій «Червона калина» є 67 співзасновників. Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є організація орендарів санаторію згідно з законом «Про оренду державного та комунального майна». 2020 рік заклад закінчив зі збитком 5,76 млн грн. - https://zaxid.net/news/
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26.12.2021 23:56 Відповісти
Это больше похоже на правду.
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27.12.2021 10:28 Відповісти
Пілять!
Поналазило в Україну гопоти!, які навіть мови не знають на мінімумі!
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27.12.2021 01:10 Відповісти
Как можно садиться в машину к двум абрекам ?
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27.12.2021 02:04 Відповісти
В машине сидят трое : Негр и мексиканец:угадай кто за рулём 😂
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27.12.2021 02:19 Відповісти
Так і дати їм по 50 років!
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27.12.2021 05:24 Відповісти
Я розумію, що наша правоохоронна та судова системи корумповані, але в таких справах я хочу повернення смертної кари за подібні злочини. Це виродки, яких потрібно знищувати, а не утримувати за кошти платників податків.
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27.12.2021 06:57 Відповісти
В 1976 році в Америці троє взяли в заложники 26 дітей та водія автобуса,вивезли за місто і закопали під землю в другій машині.На щастя всі діти та водій через 16 годин вилізли з пастки.
Так всім троїм там дали пожиттєве з правом на помилування! Тільки в 2014,та 2016 двоє вийшли,а організатору не дали до сих пір,сидить!
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27.12.2021 10:20 Відповісти
Что делать, разруха в головах.
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27.12.2021 07:07 Відповісти
Може пора чорносраких вигнати з України? Понаїхало гівна
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27.12.2021 07:14 Відповісти
Мусора перетворили Київ на Масквабад.
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27.12.2021 07:24 Відповісти
3 роки тому довелося трохи попрацювати таксистом. Добре пам"ятаю свій шок коли в день виборів підвозив людей на дільниці, питав за кого вони, а мені казали за Зе. Але я не проте. Для того, щоб зареєструватися в будь яку службу таксі потрібно надати свої особисті дані. техпаспорт, права, телефон. Всі замовлення прослідковуються і реєструються, навіть зміни маршруту видно диспетчеру. Потрібно бути зовсім конченим дебілом, щоб сподіватися, що тебе не знайдуть після вбивства клієнта.
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27.12.2021 09:07 Відповісти
Да, даже у нас в ЛыНыРе, таксист говорил. что все видно в реальном времени. Где машина, куда и как едет.
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27.12.2021 22:17 Відповісти
Такие дебилы, наверное, как те, что в Афганистане цеплялись за шасси и посылали селфи родным с комментарием, что "железно" долетят.
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27.12.2021 22:19 Відповісти
У нас давно уже не вспоминают о том несчастном афганце и уж тем более никому бы в голову не пришло приплести таксиста убийцу в Киеве к выводу американцев из Афганистана. Вот из таких, казалось бы мелочей, и начинается ваша лыныры.
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27.12.2021 23:06 Відповісти
ДЕПОРТИРОВАТЬ ЧУРОК И ЗАКРЫТЬ ПОСОЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА В УКРАИНЕ !!!
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27.12.2021 19:08 Відповісти
В Интергале какая-то подрядная организация занимается придомовой территорией: дорожки из плитки, почва, газончики, деревца и т.п. Те, что занимались благоустройством Sky Avenye на 80% узбеки. Если быть более точным, то я только 2-х наших там видел. Пацаны пахали по 12 часов в сутки. Ни разу ни кабель мне не перебили, ни инструмент не потянули, который я на ночь оставлял (хотя все возможности были). Ничего плохого про них сказать не могу.
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27.12.2021 23:30 Відповісти
Как их пропускают, азиатчина. Дикари. упыри. тупые и убогие. Надо вообще в Украину не пускать. В свой узбекистан, гоу, с голой жопой по морозу. Этих ублюдков посадить в такое СИЗО. чтобы уже не вышли.
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27.12.2021 22:15 Відповісти
 
 