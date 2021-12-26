У Києві таксист зі спільником заради грошей вбили головного лікаря з Рівненщини, - прокуратура

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру двом особам, які причетні до умисного вбивства 50-річного мешканця Рівненської області - головного лікаря одного з місцевих санаторіїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, злочин стався ввечері 20 грудня 2021 року.

Перебуваючи у Києві, потерпілий звернувся на вулиці до одного з підозрюваних, 34-річного громадянина Киргизької Республіки, який працює водієм служби таксі, з проханням відвезти його до готелю. Водій та його 43-річний приятель - громадянин Узбекистану, який у той час теж перебував у цьому ж автомобілі, погодилися підвезти рівнянина.

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"У ході поїздки, усвідомлюючи, що у потерпілого можуть знаходитися при собі значні кошти, зловмисники вирішили здійснити на нього напад.

Під час спланованої зупинки один із зловмисників, пересівши на заднє пасажирське сидіння, наніс потерпілому декілька ударів в область голови кулаками та скляною пляшкою, від чого той втратив свідомість.

Нападники відібрали у чоловіка банківські карти, мобільний телефон, сумку та грошові кошти, після чого відвезли у Бучанський район Київщини, де у непритомному стані залишили у лісосмузі зі зв’язаними руками та ногами", - йдеться у повідомленні.

Близькі рівнянина повідомили у поліцію про його зникнення. Слідчі встановили, що невідомі знімали з банківської картки потерпілого гроші кошти. Зловмисників вдалося встановити та затримати.

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"У ході слідчих дій один з підозрюваних повідомив правоохоронцям місце, де вони залишили тіло вбитого чоловіка. Експерти встановлюють причину смерті та механізм заподіяння травм.

На теперішній час слідство триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", - повідомили у прокуратурі.

Місцеве видання Вісті Рівненщини уточнює, що загиблий - голова правління санаторію "Червона Калина" Ярослав Сивий. Цьогоріч чоловіку виповнилося 50 років.