У Києві таксист зі спільником заради грошей вбили головного лікаря з Рівненщини, - прокуратура
Правоохоронці затримали та повідомили про підозру двом особам, які причетні до умисного вбивства 50-річного мешканця Рівненської області - головного лікаря одного з місцевих санаторіїв.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.
Згідно з матеріалами слідства, злочин стався ввечері 20 грудня 2021 року.
Перебуваючи у Києві, потерпілий звернувся на вулиці до одного з підозрюваних, 34-річного громадянина Киргизької Республіки, який працює водієм служби таксі, з проханням відвезти його до готелю. Водій та його 43-річний приятель - громадянин Узбекистану, який у той час теж перебував у цьому ж автомобілі, погодилися підвезти рівнянина.
"У ході поїздки, усвідомлюючи, що у потерпілого можуть знаходитися при собі значні кошти, зловмисники вирішили здійснити на нього напад.
Під час спланованої зупинки один із зловмисників, пересівши на заднє пасажирське сидіння, наніс потерпілому декілька ударів в область голови кулаками та скляною пляшкою, від чого той втратив свідомість.
Нападники відібрали у чоловіка банківські карти, мобільний телефон, сумку та грошові кошти, після чого відвезли у Бучанський район Київщини, де у непритомному стані залишили у лісосмузі зі зв’язаними руками та ногами", - йдеться у повідомленні.
Близькі рівнянина повідомили у поліцію про його зникнення. Слідчі встановили, що невідомі знімали з банківської картки потерпілого гроші кошти. Зловмисників вдалося встановити та затримати.
"У ході слідчих дій один з підозрюваних повідомив правоохоронцям місце, де вони залишили тіло вбитого чоловіка. Експерти встановлюють причину смерті та механізм заподіяння травм.
На теперішній час слідство триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", - повідомили у прокуратурі.
Місцеве видання Вісті Рівненщини уточнює, що загиблий - голова правління санаторію "Червона Калина" Ярослав Сивий. Цьогоріч чоловіку виповнилося 50 років.
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Якого хрена киргизи знаходяться в Україні, та ще і таксистами працюють?
Міграційна служба мабуть озолотилась останнім часом
Київ перетворюється на масквабад.
А КАК ЭТО ГРОМАДЯНИ КИРГИЗИИ РАБОТАЮТ В УКРАИНЕ ?
Чем занимается полиция , и миграционная полиция - не ясно
Сделали из Украины проходной двор - причём ВСЕ ВЛАСТИ ЗА 30 лет!!!!
Я вижу как строго в ЕС с въездом и проживанием - так хоть какой-то порядок существует и криминал тихо себя ведёт
Ярослав Сивий став директором санаторію «Червона калина» у грудні 2020 року, до того від моменту заснування керівником був його дядько Микола Сивий. Ярослав Сивий та Микола Сивий є співзасновниками санаторію, мають відповідно 3,28% та 8,2% статутного капіталу. Усього в орендного підприємства санаторій «Червона калина» є 67 співзасновників. Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є організація орендарів санаторію згідно з законом «Про оренду державного та комунального майна». 2020 рік заклад закінчив зі збитком 5,76 млн грн. - https://zaxid.net/news/
Поналазило в Україну гопоти!, які навіть мови не знають на мінімумі!
Так всім троїм там дали пожиттєве з правом на помилування! Тільки в 2014,та 2016 двоє вийшли,а організатору не дали до сих пір,сидить!