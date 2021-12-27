Українцям надаватимуть новий пакет медичних послуг - так звану хірургію одного дня, - речниця НСЗУ Гудзь
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В Україні збільшили фінансування програми медичних гарантій, у результаті пацієнти зможуть безкоштовно отримувати більше медпослуг.
Про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" директорка департаменту комунікацій Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Лілія Гудзь, передає Цензор.НЕТ.
"У програму медичних гарантій додали аж 33 мільярди. Це означає, що більше коштів підуть у лікарні на ту допомогу, якої потребують пацієнти. Громадяни України мають право безоплатно на всі основні базові обстеження, лікування, аналізи, хірургічні втручання. Цього року з'являється новий пакет медичних послуг - так звана хірургія одного дня, коли лікарня може зробити невеликі хірургічні втручання, там є зафіксований перелік, і не тримати людину довше одного дня в лікарні. Це робиться для того, щоб лікарня не тримала людину більше, ніж потрібно, а робила втручання, отримувала за це кошти й відпускала людину додому, якщо з нею все гаразд", - сказала вона.
Речниця НСЗУ прокоментувала ситуацію з комп'ютерним обстеженням: "Що стосується комп'ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії - так, справді, вона входить у програму медичних гарантій. Ці обстеження можна отримати безоплатно. Направлення на них може виписати як сімейний лікар, так і, що важливо, лікар, який лікує. Наприклад, якщо невролог вважає, що вам потрібне МРТ, то не треба вас направляти назад до сімейного лікаря, він може виписати вам сам направлення, і ви з цим направленням підете й отримаєте свою послугу".
В НСЗУ також нагадали, хто має право на безплатну стоматологічну допомогу.
"Щодо стоматологічної допомоги - у більшості країн світу вона не покривається державою, тобто вона платна для пацієнта. В Україні планова стоматологічна допомога оплачується дітям. Вся допомога, яка потрібна дитині, має надатися безоплатно... Для дорослих стоматологічна допомога безоплатна лише ургентна, тобто якщо ця проблема загрожує здоров'ю і життю. Набряк, нарив, гострий біль у зубі - ви з цим можете звернутися до стоматполіклініки й вас полікують безоплатно. Карієс і подібні штуки - це робиться за гроші", - розповіла Гудзь.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо в державних , то можна не дочекатися безкоштовного обстеження , це по- перше ,
А по -друге , не всі лікарні мають ******* обстеження !
Не вірю , так як знаю , що безкоштовний сир є тільки в мишеловці 😄
кишенюбюджет лікарні головлікар і начмеди, випсавши собі з них премій на сотні тисяч, а оперуючому хірургу, анестезіологу та медсестрам за виконану роботу - кинуть за залишковим принципом умовних 33 грн і 99 коп, як собакам недоїдки
Гроші лікарям і за ліки платили б страхові, вони точно б не дали б розкрадати.
В США страхові отримують всі призначення і якщо вони відрізняються від протоколу проводять перевірку.
Взагалі лікувати потрібно пацієнта, а не тупо протоколом лікувати. Тому й не лікують толком ніфіга, що все по протоколу. Навіщо взагалі тоді лікарі?
Аж зачесалось сдать бесплатные анализы и бегом на МРТ...
(не дай Боже нікому!!!)
а предварительные анализы... а послеопрерационное восстановление...(и анализы)
или это имелось ввиду - занозу вытащили или нарыв вскрыли? так оно и раньше даже в травмпунктах было бесплатно...