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Українцям надаватимуть новий пакет медичних послуг - так звану хірургію одного дня, - речниця НСЗУ Гудзь

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Українцям надаватимуть новий пакет медичних послуг - так звану хірургію одного дня, - речниця НСЗУ Гудзь

В Україні збільшили фінансування програми медичних гарантій, у результаті пацієнти зможуть безкоштовно отримувати більше медпослуг.

Про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" директорка департаменту комунікацій Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Лілія Гудзь, передає Цензор.НЕТ.

"У програму медичних гарантій додали аж 33 мільярди. Це означає, що більше коштів підуть у лікарні на ту допомогу, якої потребують пацієнти. Громадяни України мають право безоплатно на всі основні базові обстеження, лікування, аналізи, хірургічні втручання. Цього року з'являється новий пакет медичних послуг - так звана хірургія одного дня, коли лікарня може зробити невеликі хірургічні втручання, там є зафіксований перелік, і не тримати людину довше одного дня в лікарні. Це робиться для того, щоб лікарня не тримала людину більше, ніж потрібно, а робила втручання, отримувала за це кошти й відпускала людину додому, якщо з нею все гаразд", - сказала вона.

Речниця НСЗУ прокоментувала ситуацію з комп'ютерним обстеженням: "Що стосується комп'ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії - так, справді, вона входить у програму медичних гарантій. Ці обстеження можна отримати безоплатно. Направлення на них може виписати як сімейний лікар, так і, що важливо, лікар, який лікує. Наприклад, якщо невролог вважає, що вам потрібне МРТ, то не треба вас направляти назад до сімейного лікаря, він може виписати вам сам направлення, і ви з цим направленням підете й отримаєте свою послугу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Програму медичних гарантій у 2022 році виділено рекордні 157,3 млрд грн, - МОЗ

В НСЗУ також нагадали, хто має право на безплатну стоматологічну допомогу.

"Щодо стоматологічної допомоги - у більшості країн світу вона не покривається державою, тобто вона платна для пацієнта. В Україні планова стоматологічна допомога оплачується дітям. Вся допомога, яка потрібна дитині, має надатися безоплатно... Для дорослих стоматологічна допомога безоплатна лише ургентна, тобто якщо ця проблема загрожує здоров'ю і життю. Набряк, нарив, гострий біль у зубі - ви з цим можете звернутися до стоматполіклініки й вас полікують безоплатно. Карієс і подібні штуки - це робиться за гроші", - розповіла Гудзь.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+8
Краще б впровадили страхову медицину.
Гроші лікарям і за ліки платили б страхові, вони точно б не дали б розкрадати.
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27.12.2021 01:11
+7
В яких лікарнях робитимуть ці обстеження , можна дізнатись ?

Якщо в державних , то можна не дочекатися безкоштовного обстеження , це по- перше ,
А по -друге , не всі лікарні мають ******* обстеження !

Не вірю , так як знаю , що безкоштовний сир є тільки в мишеловці 😄
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27.12.2021 00:35
+6
Не переймайтеся. Всеодно гроші знов перерозподілять на дороги. Як невикористані.
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27.12.2021 07:03
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В яких лікарнях робитимуть ці обстеження , можна дізнатись ?

Якщо в державних , то можна не дочекатися безкоштовного обстеження , це по- перше ,
А по -друге , не всі лікарні мають ******* обстеження !

Не вірю , так як знаю , що безкоштовний сир є тільки в мишеловці 😄
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27.12.2021 00:35 Відповісти
Не переймайтеся. Всеодно гроші знов перерозподілять на дороги. Як невикористані.
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27.12.2021 07:03 Відповісти
Якщо лікарня підписала з НСЗУ договір на певний перелік пакетів медичної допомоги, то апріорі цей медзаклад має відповідати списку вимог. Тобто, це і УЗД-, рентген- і КТ-діагностика, лабораторія, операційна з устаткуванням і додтаиня кількість персоналу, який вміє на гьому працювати, реанімаційне відділення і т.д. Інша справа, якщо обладнання і персонал існують лише на папірцях, якими головлікар жваво відрапортував "готові робити все, давайте з фонду НСЗУ бабло". Або якщо ці, звичайно ж лімітовані по кількості, "послуги" не будуть зарезервовані для виродків з МВС, депутатів міськрад і прокурворо-судівських ублюдків. Або ж, що найбільш вірогідно, гроші з НСЗУ покладе в кишеню бюджет лікарні головлікар і начмеди, випсавши собі з них премій на сотні тисяч, а оперуючому хірургу, анестезіологу та медсестрам за виконану роботу - кинуть за залишковим принципом умовних 33 грн і 99 коп, як собакам недоїдки
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27.12.2021 17:01 Відповісти
Все воно добре..Тільки якого хєра лікарі з державних поліклінік до приватних втікають? До сімейного якогось іншого фіг перепишешся...Всі місця зайняті. А лікувати нормально не хочуть.Їм похер.
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27.12.2021 00:36 Відповісти
Думаю що це буде хірургія судного дня, тобто перед смертю.
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27.12.2021 00:49 Відповісти
Буде вже після смерті патологоанатомія
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27.12.2021 01:46 Відповісти
Очередная сказочка "Про соломенного бычка"...
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27.12.2021 00:56 Відповісти
Бред. К семейному врачу по записи возможно попасть через 2-3 недели. По хирургии одного дня будет так: пришёл, отдал все деньги, что есть, вырезали чирь, пинком под зад
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27.12.2021 01:09 Відповісти
Запись возможна только до двух недель.
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27.12.2021 09:56 Відповісти
Це тому, що "вумні" сімейні приймають строго по запису, тобто десяток в день і все. Прийшов із хвилинною справою, а час, що залишився, лікар тупо гуляє. А раніше по черзі приймав би.
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27.12.2021 17:28 Відповісти
Краще б впровадили страхову медицину.
Гроші лікарям і за ліки платили б страхові, вони точно б не дали б розкрадати.
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27.12.2021 01:11 Відповісти
Розкрадають ще й як. Лікарі призначають дорогущі і не завжди потрібні ліки, страхові тупо купують в аптеках, з якими договора заключені. А можна було б набагато дешевше купити. Знаю по собі.
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27.12.2021 17:30 Відповісти
В нас? Бо немає законів потрібних, тому таке проходить.
В США страхові отримують всі призначення і якщо вони відрізняються від протоколу проводять перевірку.
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27.12.2021 20:25 Відповісти
В ВАС.
Взагалі лікувати потрібно пацієнта, а не тупо протоколом лікувати. Тому й не лікують толком ніфіга, що все по протоколу. Навіщо взагалі тоді лікарі?
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27.12.2021 20:31 Відповісти
Бо без протоколу починається креатив. Кому що фармацевти прорекламували, хто який досвід мав і які стереотипи сформував.
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27.12.2021 22:58 Відповісти
Очешуительная история...
Аж зачесалось сдать бесплатные анализы и бегом на МРТ...
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27.12.2021 01:29 Відповісти
не...ну ради справедливости несколько анализов действительно бесплатны... но с направлениями от семейного врача к которому запись на 2-3 недели забита... и даже на некоторые виды УЗИ, но с направлениями от узкого специалиста, направляет к которому семейный врач, запись к которому на 2-3 недели вперед забита)))) пока эту цепочку пройдешь или переболит или за свою денежку пойдешь))))
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27.12.2021 09:08 Відповісти
Про харакірі читав, а"хірургія одного дня" це тупим ножем...?
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27.12.2021 03:47 Відповісти
Не, вскроют за день и бесплатно, а зашивать уже на другой день без наркоза и за очень дополнительную плату.
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27.12.2021 08:28 Відповісти
Несложные хирургические вмешательства, особенно под местным наркозом.
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27.12.2021 08:43 Відповісти
Заріжуть не боляче.
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27.12.2021 06:42 Відповісти
і швиденько - шоб і на ліжко не покласти - у коридор - і на вихід (вивоз)...
(не дай Боже нікому!!!)
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27.12.2021 09:01 Відповісти
Головне, щоб Юзіка не призначили Головним хірургом України.
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27.12.2021 07:01 Відповісти
Новый пакет медицинских услуг - больше украсть можно, и никак иначе.
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27.12.2021 08:24 Відповісти
хирургия одного дня - звучит как рекламный слоган )))
а предварительные анализы... а послеопрерационное восстановление...(и анализы)
или это имелось ввиду - занозу вытащили или нарыв вскрыли? так оно и раньше даже в травмпунктах было бесплатно...
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27.12.2021 09:04 Відповісти
Візьмуть з пацієнта гроші за лікування зубів, запишуть допомогу як ургентну - і гроші і кишені.
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27.12.2021 09:41 Відповісти
Чому тоді вузьких спеціалісти вимагають скерування від сіменог лікаря на рентген (травматолог),госпіталізація в кардіохірургію(кардіолог),на хіміотерапію,оперативне втручання(онколог),оперативне втручання(гінеколог) і т.п...?
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27.12.2021 10:56 Відповісти
Навіщо писати брехню за дітей. В Херсоні дитині видаляли молочний зуб, що хитався, і платили гроші
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27.12.2021 10:58 Відповісти
Беруть за звичкою. То вже норма. Платимо, бо інакше хірург-стоматолог перкбіжить в приватну клініку.
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27.12.2021 11:42 Відповісти
От **** вечно сравнивают с западом, какие зарплаты на западе, 6500 минималка а поставить пломбу 1500 мин., а если проблемы во рту то можно просить боксера выбить зубы так дешевле
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27.12.2021 12:02 Відповісти
 
 