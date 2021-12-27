Штам "Омікрон" такий заразний, що це нейтралізує позитивний ефект від легшого перебігу хвороби, - головний інфекціоніст США Фаучі
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Хоча хворі легше переносять штам коронавірусу "Омікрон", швидкість його поширення загрожує переповненими лікарнями.
Про це в ефірі ABC розповів головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі, інформує Цензор.НЕТ.
Він переконаний, що "Омікрон" спровокує подальше зростання кількості випадків коронавірусу та госпіталізацій.
"Якщо у вас буде багато, багато, багато випадків з більш легким перебігом хвороби, це може нейтралізувати позитивний ефект зниження тяжкості захворювання. І ми особливо турбуємося про нещеплених. Вони є найбільш уразливими, коли у вас є вірус, надзвичайно заразний для людей", - заявив він.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
Вышли данные по Англии.
.... Больше всего надо смотреть на стремительный рост суточных госпитализаций, это опережающий индикатор, к сожалению данные идут с двухдневной задержкой.
Я вижу полное совпадение ситуации с Нью-Йорком, причем развитие настолько стремительное, что страшно делать прогнозы.
Огромное число новых больных за более кортокий отрезок времени просто положит любую медсистему любой страны.
А кто не понимает всей серьезности, пусть почитает вчерашнее уведомление от СДС, где было разрешено работать даже больным медикам. Это не шутка, я абсолютно серьезно, СДС дал разрешение работать больным медикам при определенных обстоятельствах.
Евгений Истребин
24 December, 18:32 ·
Доречі: вже майже тиждень в Англії, з населенням близько 68,5млн, і де провакцинованих - 80%, кількість захворівших на "ковід"різко збільшилась. Десь близько 120 тис. в сутки.
Чо так "мала" написюкал? Я так перву строчку прочел. И слил твои откровения в унитаз. Дерзай исчо.
PS Если что, я не прививался, и не собираюсь прививаться, новый штамм свел вакцины в ноль, смысла вакцинироваться больше нет. Но мой выбор - это только мой личный выбор, мое право. Но я также уважаю право других беспокоиться о своем здоровье, и право государства на минимизацию потерь от эпидемии. И я категорически против, чтобы распространялась эта гора откровенного вранья, фобий и невежества антиваксеров.
Лише блеяння "борців", коли ситуація розвивається зовсім не так, як вони вумно розпатякували: тоді в хід ідуть свіжі, придумані на ходу, "гіпотези" і такі ж "рішення".
В Україні до цього просто ще не дійшли, але дуже активно працюють в даному напрямку: бо мавпують Захід.
Після досягення показника було введено аусвайс, хоча жодних передумов не було, навпаки - к-ть позитивних тестиків зовсім низька.
А тепер при 12+ і 91,6% хоча б одним укольчиком (з листопада обколюють і 5-11) - ці самі морди прийняли рішення про третій укольчик через три місяці після 2-го (бо омікрончика не чекали: "застал врасплох", але ж "експерти" великі. І так само істота, яка міністр "охорони здоров'я" кривить пику і "експертно" заявляє, що провінція готова ввести обов'язкову ковідну ширку - якщо буде "необхідно". Ну, їм, звичайно "необхідно"). Жодних не те що повернень, а послаблень нема. На свята позакривали і те, куди ще можна було піти, або зменшили capacity до 50%. І зустрічатися можна лише 6-м людям в гостях, або двом родинам.
Про апокаліптичні прогнозики 45-50 тис "випадків" у вересні, які виявилися черговим пшиком, промовчу. Потім переправляли на 15 тис - теж пшик.
Той самий кощій фаучі теж "прогнози" робив - так і не збулися, зате "великий спеСіаліст".
І казочки про те, як вакцинка захищає від зараження і є єдиним шляхом "зупинити пандемію", притомні теж не забули. А потім затріпали-забовтали "гарантією легкого протікання і життя". І вже дійшли до 4ої у "чемпіонів світу".
Отаке "моделювання".
Воно то є - тільки для іншої аудиторії та з іншою метою.
Но у нас бушует Дельта, и умирает около 5% от заболевших, а это очень плохой показатель, чтоб там не вещали айболиты от Клоуна.
При всей уродливости статистики за прошедший праздничный день католического Рождества, у нас вчера зафиксировано 2810 заболевших и 138 умерших. Если сравнить с ЮАР, пораженной Омикроном, собственно, эта страна его "родина", то там вчера заболело 5603, но умер только 41 человек.
С точки зрения интересов общества в целом, и интересов отдельного человека в частности, повышенная летальность гораздо большее зло, чем большее количество переболевших и оставшихся в живых (при том что при Омикроне приходиться лечить в стационаре большее количество пациентов)
Мертвые невосполнимая утрата, и для их родных эта утрата в первую очередь не материальная. Заболеть Дельтой хуже.
Подправь пеньсне. Очкарик.
больше 90 тыс, и это не предел!
https://stgdesktopcore.jpost.com/health-and-wellness/coronavirus/article-689543?utm_source=spotim&utm_medium=spotim_recirculation&spot_im_redirect_source=pitc&spot_im_comment_id=sp_jpost_689543_c_22fmeqOdpJV56tanBEe58dUrYKL&spot_im_highlight_immediate=true
Израиль одобрил таблетки Pfizer от коронавируса
mignews.com/news/health/izrail-odobril-tabletki-pfizer-ot-koronavirusa.html
Министерство здравоохранения Израиля выдало экстренное разрешение на использование перорального противовирусного препарата, таблеток Paxlovid от Pfizer, для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает The Times of Israel.
Государство заказало поставку сотни тысяч доз, чтобы использовать их в борьбе с новым штаммом коронавируса Omicron.
На прошлой неделе препарат Pаxlovid получил одобрение от FDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. По данным экспертов, препарат имеет легкие побочные эффекты и почти на 90% снизил количество госпитализаций и смертей среди пациентов, которые с наибольшей вероятностью заболеют тяжелым заболеванием.
стали двірники, конюхи, попи УПЦ МП і бомжі.
В итоге, будет больше тяжелых больных.
https://www.youtube.com/watch?v=ngSrREtL-9g&ab_channel=vaccinewiki
В 1983 г. американский биохимик Кэри Муллис (Kary Mullis) изобрел Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) и в 1993 г. получил за это Нобелевскую премию.