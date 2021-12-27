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COVID-19 (18055) коронавірус (16702) Фаучі (18)

Штам "Омікрон" такий заразний, що це нейтралізує позитивний ефект від легшого перебігу хвороби, - головний інфекціоніст США Фаучі

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Штам

Хоча хворі легше переносять штам коронавірусу "Омікрон", швидкість його поширення загрожує переповненими лікарнями.

Про це в ефірі ABC розповів головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі, інформує Цензор.НЕТ.

Він переконаний, що "Омікрон" спровокує подальше зростання кількості випадків коронавірусу та госпіталізацій.

"Якщо у вас буде багато, багато, багато випадків з більш легким перебігом хвороби, це може нейтралізувати позитивний ефект зниження тяжкості захворювання. І ми особливо турбуємося про нещеплених. Вони є найбільш уразливими, коли у вас є вірус, надзвичайно заразний для людей", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 138 осіб, зафіксовано 2 810 нових випадків зараження, 4 279 осіб одужали

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+16
Бесят уже эти безумные медики. Когда обо мне начинают очень сильно волноваться, - я начинаю нервничать. Нам не нужно помогать. Мы просим оставить нас в покое. Неужели это так сложно - оставить людей в покое.
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27.12.2021 01:06
+15
Якщо легко хворіють, то навіщо лікарня?
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27.12.2021 00:55
+13
Вакциновані і невакциновані заражаються вірусом і розносять його однаково. Але вакцинованим дозволено їздити в переповнених автобусах, безалаберно тусуватись і називати 40% невакцинованих бидлом.
Щось ця фуйня, малята, починає нагадувати апартеїд
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27.12.2021 01:50
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госпиталя рады класть себе больных . они на них поднимают астрономические деньги .
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27.12.2021 06:22 Відповісти
А больные толпой валят отдохнуть в больнице под кислородом пару недель. Это модно, весело и увлекательно.
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27.12.2021 09:57 Відповісти
Прикинь, я даже знаю случаи, когда больничные покупаются..
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27.12.2021 10:39 Відповісти
Прикинь, я даже знаю человека, который сознательно сам в психушку лег. Но факт наличия такого человека вовсе не говорит, что это массовое явление. Ты вот пойдешь сдаваться психиатрам? Нет? А надо бы.
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27.12.2021 18:55 Відповісти
Прячься в подвал)
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27.12.2021 07:19 Відповісти
Очень "легкий" Омикрон привел к рекордным детским госпитализациям в Великобритании. За последние 7 дней госпитализировали 396 детей
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27.12.2021 02:13 Відповісти
24 December
Вышли данные по Англии.
.... Больше всего надо смотреть на стремительный рост суточных госпитализаций, это опережающий индикатор, к сожалению данные идут с двухдневной задержкой.
Я вижу полное совпадение ситуации с Нью-Йорком, причем развитие настолько стремительное, что страшно делать прогнозы.
Огромное число новых больных за более кортокий отрезок времени просто положит любую медсистему любой страны.
А кто не понимает всей серьезности, пусть почитает вчерашнее уведомление от СДС, где было разрешено работать даже больным медикам. Это не шутка, я абсолютно серьезно, СДС дал разрешение работать больным медикам при определенных обстоятельствах.
Евгений Истребин
24 December, 18:32 ·
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27.12.2021 02:22 Відповісти
Ну и ладна. Чихай больше. Только главное. В своем ауле.
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27.12.2021 06:50 Відповісти
. І ми особливо турбуємося про нещеплених -если волнуетесь то отстаньте от людей это единственное что вы шобла глобалисткая можете сделать
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27.12.2021 02:05 Відповісти
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27.12.2021 02:07 Відповісти
Фауч повинен сидіти в в'язниці!!! Це злочинець!!!
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27.12.2021 02:20 Відповісти
А дурень потрiбен сидiти у дурдомi. I там распотякувати.
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27.12.2021 06:57 Відповісти
Це ти про себе? Звідти розпатякуєш? А все ж таки, агресивна риторика у вівценутих "безсмертних" дещо згасла. Походу, дехто з них починають розуміти, що їх використали для експерементів, як дешеву біомассу. Дозволяти собі колоти якийсь неперевірений "шмундяк", можуть тільки люди: 1) в яких зовсім відсутній інстинкт самозбереження. Їм сказали - вакцинуваись і цього для них достатньо. Завтра накажуть прийти на площу, де їх будуть вішати, прийдуть! Тільки уточнять, зі своєю мотузкою приходити, чи там все враховано. 2) ці, якщо на халяву, будуть вакцинуватись кожного дня. і 3) люди, яких примусили "привитись" шмундяком, погрожуючи звільненням з роботи і т. д. Це - нещасні, підневольні люди, у них просто не було вибору. Вони, на відміну від 1) і 2) - не агресивні до "антиваксів".
Доречі: вже майже тиждень в Англії, з населенням близько 68,5млн, і де провакцинованих - 80%, кількість захворівших на "ковід"різко збільшилась. Десь близько 120 тис. в сутки.
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27.12.2021 08:18 Відповісти
Я так понял тут круговая порука. Бот за бота. Как гаварицца "горой".
Чо так "мала" написюкал? Я так перву строчку прочел. И слил твои откровения в унитаз. Дерзай исчо.
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27.12.2021 08:24 Відповісти
В ковидных темах я наблюдаю одних и тех же ботов с одной и той же риторикой. Причем в никаких других темах они не появляются, зато в этих они ведут агрессивную антиваксерскую пропаганду. Логики в их словах нет никакой, зато есть явные признаки религиозного фанатизма, ещё немного и начнут призывать несогласных с ними сжигать на кострах.

PS Если что, я не прививался, и не собираюсь прививаться, новый штамм свел вакцины в ноль, смысла вакцинироваться больше нет. Но мой выбор - это только мой личный выбор, мое право. Но я также уважаю право других беспокоиться о своем здоровье, и право государства на минимизацию потерь от эпидемии. И я категорически против, чтобы распространялась эта гора откровенного вранья, фобий и невежества антиваксеров.
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27.12.2021 19:07 Відповісти
Сквжіть, будь ласка, які з "прогнозів", "розрахунків" та "моделювань" ковідних "експертів" справдилися ?
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27.12.2021 19:22 Відповісти
Да масса, достаточно самому поискать примеры, они сразу найдутся. Совпадение с точностью 20-25% по срокам и количеству - это неплохой результат для человеческой помойки. Для принятий решений вполне годится.
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27.12.2021 19:29 Відповісти
А я жодного не пам'ятаю.
Лише блеяння "борців", коли ситуація розвивається зовсім не так, як вони вумно розпатякували: тоді в хід ідуть свіжі, придумані на ходу, "гіпотези" і такі ж "рішення".
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27.12.2021 19:38 Відповісти
И как "не так" у нас развивалась ситуация? Не вижу ничего, что бы шло вразрез с общепринятной моделью. Что касается "решений", то одно дело прогнозы и модели, а совсем другое - административные решения, которые принимаются. Вот тут, да, Содом и Гоморра. Но это опять таки ожидаемо, миром правят посредственности, и как только случается какой кризис, посредственности начинают активно факапить, по другому у них не получается. И это очень хорошо, что это всего лишь коронавирус, ничего особо угрожающего цивилизации. Будь угроза чуть серьезней, её бы тоже просрали по привычке.
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27.12.2021 19:57 Відповісти
Я, наприклад, про втирання піплу, що при обколотому 70% (макс 75%) населенні все повернеться "до нормального" - до доковідного, знімуться всі обмеження і т.д.
В Україні до цього просто ще не дійшли, але дуже активно працюють в даному напрямку: бо мавпують Захід.

Після досягення показника було введено аусвайс, хоча жодних передумов не було, навпаки - к-ть позитивних тестиків зовсім низька.

А тепер при 12+ і 91,6% хоча б одним укольчиком (з листопада обколюють і 5-11) - ці самі морди прийняли рішення про третій укольчик через три місяці після 2-го (бо омікрончика не чекали: "застал врасплох", але ж "експерти" великі. І так само істота, яка міністр "охорони здоров'я" кривить пику і "експертно" заявляє, що провінція готова ввести обов'язкову ковідну ширку - якщо буде "необхідно". Ну, їм, звичайно "необхідно"). Жодних не те що повернень, а послаблень нема. На свята позакривали і те, куди ще можна було піти, або зменшили capacity до 50%. І зустрічатися можна лише 6-м людям в гостях, або двом родинам.

Про апокаліптичні прогнозики 45-50 тис "випадків" у вересні, які виявилися черговим пшиком, промовчу. Потім переправляли на 15 тис - теж пшик.

Той самий кощій фаучі теж "прогнози" робив - так і не збулися, зате "великий спеСіаліст".

І казочки про те, як вакцинка захищає від зараження і є єдиним шляхом "зупинити пандемію", притомні теж не забули. А потім затріпали-забовтали "гарантією легкого протікання і життя". І вже дійшли до 4ої у "чемпіонів світу".

Отаке "моделювання".
Воно то є - тільки для іншої аудиторії та з іншою метою.
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27.12.2021 20:49 Відповісти
Вакциновані це для вас >>> https://m.youtube.com/watch?v=GfvDbC9_SvY
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27.12.2021 05:18 Відповісти
Фауч смотрит на проблему односторонне и даже цинично, что большая заполненость больниц, это бОльшие расходы для государственного кармана.
Но у нас бушует Дельта, и умирает около 5% от заболевших, а это очень плохой показатель, чтоб там не вещали айболиты от Клоуна.
При всей уродливости статистики за прошедший праздничный день католического Рождества, у нас вчера зафиксировано 2810 заболевших и 138 умерших. Если сравнить с ЮАР, пораженной Омикроном, собственно, эта страна его "родина", то там вчера заболело 5603, но умер только 41 человек.
С точки зрения интересов общества в целом, и интересов отдельного человека в частности, повышенная летальность гораздо большее зло, чем большее количество переболевших и оставшихся в живых (при том что при Омикроне приходиться лечить в стационаре большее количество пациентов)
Мертвые невосполнимая утрата, и для их родных эта утрата в первую очередь не материальная. Заболеть Дельтой хуже.
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27.12.2021 05:55 Відповісти
Слишком много текста. "разносторонний" ты наш.
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27.12.2021 07:00 Відповісти
Бессмысленная бот-программа, засравшая ветку бессмысленным таргетированием.
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27.12.2021 07:21 Відповісти
Если нас сравнить с любой Цивилизованоей страной, за последний квартал то видно что смертность зашкаливает..
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27.12.2021 07:14 Відповісти
Кто же з этим спорит.
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27.12.2021 07:22 Відповісти
Остапа понесло. Проносом. Вместе с его "смысловыми" испражнениями.
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27.12.2021 07:39 Відповісти
Вижу, вижу малолетка, ты уже "взрослый", даже прочитал "12 стульев". Успокойся и не комплексуй из-за прыщей.
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27.12.2021 09:27 Відповісти

Подправь пеньсне. Очкарик.
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27.12.2021 09:40 Відповісти
Думаешь он 12 стульев читал? Оно смотрело кино..видать каникулы начались у деток, теперь будет много " экспертных" оценок от малолетних долбодятлов)))
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27.12.2021 10:42 Відповісти
Представь Кондрашкин. Я даже читал "Золотой теленок" Ильфа и Петрова. Был там один такой персонаж . Дебиловатый Шура Балаганов. Точь в точь. Такой как ты.
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27.12.2021 20:10 Відповісти
смертность у нас просто катастрофическая
больше 90 тыс, и это не предел!
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27.12.2021 23:35 Відповісти
Израильтяне провели испытание терапевтического средства от КОВИДА под названием Амор-18 . Средство обеспечивает 100% излечение от вируса . Все пациенты принимавшие лекарство через несколько дней были выписаны из госпиталя . Израильтяне ищут госпиталя желающие принять участие в заключительной стадии испытания .
https://stgdesktopcore.jpost.com/health-and-wellness/coronavirus/article-689543?utm_source=spotim&utm_medium=spotim_recirculation&spot_im_redirect_source=pitc&spot_im_comment_id=sp_jpost_689543_c_22fmeqOdpJV56tanBEe58dUrYKL&spot_im_highlight_immediate=true
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27.12.2021 06:19 Відповісти
Вот еще на эту тему.

Израиль одобрил таблетки Pfizer от коронавируса

mignews.com/news/health/izrail-odobril-tabletki-pfizer-ot-koronavirusa.html

Министерство здравоохранения Израиля выдало экстренное разрешение на использование перорального противовирусного препарата, таблеток Paxlovid от Pfizer, для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает The Times of Israel.

Государство заказало поставку сотни тысяч доз, чтобы использовать их в борьбе с новым штаммом коронавируса Omicron.

На прошлой неделе препарат Pаxlovid получил одобрение от FDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. По данным экспертов, препарат имеет легкие побочные эффекты и почти на 90% снизил количество госпитализаций и смертей среди пациентов, которые с наибольшей вероятностью заболеют тяжелым заболеванием.
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27.12.2021 08:04 Відповісти
Ти диви, як воно повернулося. Головними спеціалістами по вірусах
стали двірники, конюхи, попи УПЦ МП і бомжі.
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27.12.2021 06:59 Відповісти
Утомили уже, сил нет.
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27.12.2021 08:57 Відповісти
Были "Утомленные Солнцем". Стали утомленные Омикроном. Выпей кофэ. Может полегчает.
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27.12.2021 10:02 Відповісти
Антиваксеры были всегда, с времен Древнего Мира.Естественный отбор поможет нам от них избавиться,как не цинично это звучит.Не нужно делать прививки от от столбняка,туберкулеза,полиемиелита,кори ,краснухи и Паротита.Ни от чего им не надо делать.Природа сама о них позаботится.
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27.12.2021 09:22 Відповісти
У Омикрона на 2% меньше тяжелых последствий, но в 2 раза больше заразившихся.
В итоге, будет больше тяжелых больных.
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27.12.2021 10:13 Відповісти
почему должны быть переполнены больницы, если люди болеют легко? непонятно.
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27.12.2021 10:38 Відповісти
В ОСНОВНОМ болеют легко. Если заразность выше в три раза, а тяжелых последствий меньше в два раза, в больницах будет гораздо больше пациентов, это должно быть понятно даже на интуитивном уровне.
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27.12.2021 19:12 Відповісти
Молодец цензор когда черная макака Фаучи главный эксперд это серьезно!
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27.12.2021 11:23 Відповісти
Кэри Муллис о ПЦР тестах и Фаучи
https://www.youtube.com/watch?v=ngSrREtL-9g&ab_channel=vaccinewiki
В 1983 г. американский биохимик Кэри Муллис (Kary Mullis) изобрел Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) и в 1993 г. получил за это Нобелевскую премию.
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27.12.2021 12:50 Відповісти
Бла бла бла, нахер это звиздешь. Какая забота!
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27.12.2021 15:17 Відповісти
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