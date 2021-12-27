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Росія застерігає від "військового вирішення конфлікту" на Донбасі, бо це "поставить під питання" державність України, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія застерігає від

Ситуація на Донбасі не має вирішуватися військовим шляхом, інакше стоятиме питання державності України.

Про це заявив прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

Він зауважив, що влада Сполучених Штатів і України знають про таку позицію РФ.

"Це те, про що неодноразово говорив президент Путін, і це те, що прекрасно знають у Києві, це те, що прекрасно знають у Вашингтоні. Але бачите, спинити Київ чомусь ніхто не хоче", - заявив Пєсков.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+73
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27.12.2021 02:09
+62
Говорящая писька заблеяла)
Не тебе нас поучать, гавнюк...
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27.12.2021 01:48
+56
Пішов на хрін цап смердючий!
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27.12.2021 01:51
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РАБссия выглядит усталой изношенной Клячей требующей у НАТО гарантий безопасности...,дже Брежнев с Андроповым не доходили до такого идиотизма граничащего полной Шизофрением и маразмом...,квартал 95 отдыхает...
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27.12.2021 08:59 Відповісти
В черговий раз впевнююсь---московія фашистське утворення,бо всі ознки для цого є.
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27.12.2021 09:16 Відповісти
Это поставит под вопрос легитимность кремлёвской банды, и ничего более
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27.12.2021 09:18 Відповісти
Любят кацапы угрожать Украине потерей государственности. Это такая самоуверенность, шапкозакидательство. Однако в случае нападения параши на Украину, всё может быть с точностью наоборот. Получат сильные санкции, которые приведут к обнищанию населения, что в свою очередь приведёт к недовольству в регионах. Вообще-то все империи распадаются, это закон истории. И ещё, несмотря на слабую власть и наличие сильной пятой колонны в Украине, трудно представить, как кацапы смогут оккупировать такую территорию в современное время.
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27.12.2021 09:26 Відповісти
Не,може,бути,а буде!!! Розгнівані укранці,виржуть,геть,усю кацапню ,до,Тихого океану
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27.12.2021 09:44 Відповісти
ничего они оккупировать не смогут и не собирались . нет у них сил на полномаштабную войну . потявкали с целью ускорить сертификацию СП2 , но результат оказалься очень слабым .
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28.12.2021 02:26 Відповісти
По-моєму ж, наш МЗС чітко висловився, що силового звільнення Донбасу не буде. І вже не раз.
А де чітка заява Кремля про те, що не буде масштабного наступу на Україну? Зе мав би взамін вимагати від Кремля таких же чітких заяв
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27.12.2021 09:27 Відповісти
Обісцяні,На,застеріга.ть,й,Нам,погрожують Бидло!!!
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27.12.2021 09:40 Відповісти
Я більше хвилююся через погрози Кадирова. Ні для кого не секрет що Зеленський боїться його...
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27.12.2021 09:44 Відповісти

И государственности России тоже!
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27.12.2021 09:49 Відповісти
Бабушку свою дохлой крысой пугать будешь, вражина!
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27.12.2021 10:02 Відповісти
Запхай свій гоп-стоп у сраку путіносос недобитий!Вам тільки по морді дати і зразу в кущі відповзаєте,карабах показав усю вашу мощ.Просто в нас дуже лояльні керовніки,були б з такими яйцями як Ердогана сиділи б ви як срані миші під плінтусом!!!
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27.12.2021 10:11 Відповісти
Кадиров заявив, що готовий вирішити "українську проблему Путіна і Зеленській за"

Интересно только как украинский народ на это посмотрит







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27.12.2021 10:17 Відповісти
бояться чеченов, - это прерогатива русских... В 1919 году идейные вдохновители плешивого тоже пугали своей дикой дивизией украинцев. Махновцы порубали диких чеченов в капусту и как-то особенно этого не заметили=)
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27.12.2021 11:03 Відповісти
Братський народ прийде зі зброєю поневолити нас але ляже в братські могили.
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27.12.2021 10:24 Відповісти
Це вже було у 2014-му! Ну ніяк не лікується, чорнодупий!
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27.12.2021 10:28 Відповісти
все согласно вновь-принятого ГОСТа. Аккуратно через каждые 50 см.
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27.12.2021 13:46 Відповісти
Интересно как бы отреагировали продажные немцы с французами если б рашка так им сказала а не украинцам. Про угрозу государственности
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27.12.2021 10:37 Відповісти
Заявили б, що воєнного вирішення конфлікту немає і здалися.
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27.12.2021 10:53 Відповісти
террорганизация воюет и требует..как то так..
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27.12.2021 10:47 Відповісти
Вашу адекватность можно поставить под вопрос!!! Ставить вы можете свой член - по своему желанию!!!!
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27.12.2021 10:52 Відповісти
Будет военное решение, не будет военного решения, государственность Украины, давно под угрозой со стороны России! Уже семь лет, как оккупирован Крым и Донбасс! Уже Путин в открытую запугивает НАТО! Он не остановится, потому, как его годы и здоровье пошатнулось! Его личная задача, сравняться с президентом Америки, не решена! Россия сама приблизила НАТО и заставила его делать соответствующие выводы, а потому, только Китай ждет, когда напасть по-путински на самого Путина! Если Путин шелохнется, он потеряет не только страны СНГ, но и всю свою федерацию! А потому, он блефует, тряся ядерной дубинкой, хорошо памятуя, что ни Европа, ни Америка с Канадой, ни Япония..., в долгу не останутся! Раздербанят по периметру, как липку! Ег8о ультиматум, это проверка на вшивость самого Байдена! Так он Грузией проверял трусливого Обаму! Теперь он проверяет Украиной! Получит по мордам, навеки затихнет! Понятно ребенку - с уходом Путина, дурачков воевать ядерным оружием в России поубавится до нуля! А вслед за этим, отколется сам Кадыров, когда он станет России наконец в тягость! Все идет к развязке, когда в России придется "поднятым с колен" стоять на тех ногах по горло в дерьме! Украина похоронила мечты Путина о мировом господстве, а станет вторгаться, похоронит и самого Путина! Торжественно! С салютами и фейерверками, народными гуляниями, песнями, танцами, шествиями и транспортами! Войска дадут праздничный залп!
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27.12.2021 11:01 Відповісти
Согласен с каждым словом, за исключением того, что в расии после путина не останется желающих повоевать, включая, ядерным оружием. Думаю, останется и много. Жирик и его клика, например.
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28.12.2021 09:57 Відповісти
Піськов, брись в сраку!
Їбали ми тебе, твое х"йло і всю вашу "расеюматушку" оптом та вроздріб!
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27.12.2021 11:12 Відповісти
тут якраз стане під питанням державність кацапії, як тільки підуть з України нескінченні каравани трун з кацапами
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27.12.2021 11:24 Відповісти
Тоже мне испугал - как будто эта государственность в полном ее содержании здесь присутствует! Здесь государственность только для того, чтобы воровать и прятать в оффшоры наши бабки, поднимать тарифы на все, ущемлять пенсионеров (не путать с прокурорами и судьями с пенсией в 150 тыс грн в месяц), и постоянно смешить дебильными изворотами речи с экранов телевизоров.
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27.12.2021 12:07 Відповісти
Ах ты ****! Что УКРАИНА скажет то и будешь делать, гнида!
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27.12.2021 12:21 Відповісти
Державність України в сердцях Українців а державність Росіїї в Ж.... "Встанемо за тата з мамой за діток рідненьких. За лани широкі поля за ліси й гайочки за річки велики і малі струмочки піднімайсь козачий рід боронити неньку"
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27.12.2021 13:04 Відповісти
Пицьков, дамбас будет возвращён мирно и ДОБРОВОЛЬНО.
Тебе понравится.
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27.12.2021 13:19 Відповісти
Донбас не надо возвращать как минимум лет 30! И даже если РФ откажется от него то нужно снять бабки за все финансовые потери э, потом подождать на удалённом статусе что бы умерло хотя бы 2 поколения жителей Донбасса и только потом дать и только потом вернуть. Если нет силового варианта что бы показать что будет если повториться, то мирный вариант приведёт только к выстрелы себе в ногу.
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28.12.2021 00:13 Відповісти
Про поколения - это очень правильно.
А молодёжь будет набираться ума в интернете.
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28.12.2021 01:34 Відповісти
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27.12.2021 16:47 Відповісти
УНИТАЗНЫЙ ЕРШИК )))
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27.12.2021 17:19 Відповісти
С переходом Афганистана под талибов, в РФ стало достаточно опиатов для выроботки мудрых геополитических стратегий которые необходимо донести всему миру.
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28.12.2021 00:08 Відповісти
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