Росія застерігає від "військового вирішення конфлікту" на Донбасі, бо це "поставить під питання" державність України, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ситуація на Донбасі не має вирішуватися військовим шляхом, інакше стоятиме питання державності України.
Про це заявив прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
Він зауважив, що влада Сполучених Штатів і України знають про таку позицію РФ.
"Це те, про що неодноразово говорив президент Путін, і це те, що прекрасно знають у Києві, це те, що прекрасно знають у Вашингтоні. Але бачите, спинити Київ чомусь ніхто не хоче", - заявив Пєсков.
Топ коментарі
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А де чітка заява Кремля про те, що не буде масштабного наступу на Україну? Зе мав би взамін вимагати від Кремля таких же чітких заяв
И государственности России тоже!
Интересно только как украинский народ на это посмотрит
Їбали ми тебе, твое х"йло і всю вашу "расеюматушку" оптом та вроздріб!
Тебе понравится.
А молодёжь будет набираться ума в интернете.