Українці можуть безплатно отримати ліки проти хронічного обструктивного захворювання легень і хвороби Паркінсона, - НСЗУ

В Україні розширюється перелік ліків, які надаються безкоштовно: додаються ще два захворювання.

Про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" директорка департаменту комунікацій Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Лілія Гудзь, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, розширюється перелік доступних ліків: "Це безоплатні ліки, або з невеликою доплатою, які пацієнт може отримати. Додаються ще два захворювання - це ліки проти хронічного обструктивного захворювання легень, електронний рецепт на них можна буде отримати й отримати ліки безоплатно в аптеці, а також хвороба Паркінсона".

Гудзь нагадала, що з 1 жовтня 2021 року програма "Доступні ліки" розширилася на ліки, яких потребують люди з розладами психіки та епілепсією.

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"Також у програму входять ліки для людей, які перенесли інфаркт або інсульт, які страждають на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та діабет. Зверніться, будь ласка, до свого сімейного лікаря, якщо у вас є такий діагноз. Якщо ви потребуєте такого лікування, він зможе виписати вам електронний рецепт. З цим рецептом можна піти до аптеки й отримати свої ліки безоплатно", - пояснила вона.