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Українці можуть безплатно отримати ліки проти хронічного обструктивного захворювання легень і хвороби Паркінсона, - НСЗУ

Українці можуть безплатно отримати ліки проти хронічного обструктивного захворювання легень і хвороби Паркінсона, - НСЗУ

В Україні розширюється перелік ліків, які надаються безкоштовно: додаються ще два захворювання.

Про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" директорка департаменту комунікацій Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Лілія Гудзь, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, розширюється перелік доступних ліків: "Це безоплатні ліки, або з невеликою доплатою, які пацієнт може отримати. Додаються ще два захворювання - це ліки проти хронічного обструктивного захворювання легень, електронний рецепт на них можна буде отримати й отримати ліки безоплатно в аптеці, а також хвороба Паркінсона".

Гудзь нагадала, що з 1 жовтня 2021 року програма "Доступні ліки" розширилася на ліки, яких потребують люди з розладами психіки та епілепсією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українцям надаватимуть новий пакет медичних послуг - так звану хірургію одного дня, - речниця НСЗУ Гудзь

"Також у програму входять ліки для людей, які перенесли інфаркт або інсульт, які страждають на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та діабет. Зверніться, будь ласка, до свого сімейного лікаря, якщо у вас є такий діагноз. Якщо ви потребуєте такого лікування, він зможе виписати вам електронний рецепт. З цим рецептом можна піти до аптеки й отримати свої ліки безоплатно", - пояснила вона.

Автор: 

ліки (1314) лікування (607) НСЗУ (313)


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Топ коментарі
+5
минуло вже три місяці, як в автівку ЗЕбаната Шефіра влучили понад 10 куль… хвилююся за пораненого водія, як він там?
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27.12.2021 05:54
+1
Так можна отримати, чи будуть отримувати? Бо можна д і не отримати
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27.12.2021 07:07
+1
а маленьке поточнення - или с небольшой доплатой - додає шарму ))) хто буде вирішувати скільки і за які ліки треба доплатити?
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27.12.2021 08:39
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Безкоштовно отримати, безкоштовно.
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27.12.2021 02:55 Відповісти
хорошо.
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27.12.2021 03:12 Відповісти
Кава сприятливо впливає на організм - знижується ризик захворіти на рак та інсульт, деменцією та хворобу Паркінсона, також речовини, що містяться у каві, гарно впливають на розумові здібності та знижують вірогідність розвитку хвороби Альцгеймера.
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27.12.2021 05:49 Відповісти
бубасичке расскажи - ему улучшение мозговой деятельности не помешает.

хотя, боюсь, медицина там бессильна...
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27.12.2021 08:50 Відповісти
минуло вже три місяці, як в автівку ЗЕбаната Шефіра влучили понад 10 куль… хвилююся за пораненого водія, як він там?
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27.12.2021 05:54 Відповісти
ну його то лікують (якщо то був не спектакль)))) безкоштовно - це точно
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27.12.2021 08:37 Відповісти
Вот это ужасное заболевание . Всем здоровья .
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27.12.2021 06:12 Відповісти
Так можна отримати, чи будуть отримувати? Бо можна д і не отримати
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27.12.2021 07:07 Відповісти
а маленьке поточнення - или с небольшой доплатой - додає шарму ))) хто буде вирішувати скільки і за які ліки треба доплатити?
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27.12.2021 08:39 Відповісти
Та тих хто буде вирішувати більш ніж досить. А те що з доплатою так у мене чомусь сумнівів немає)
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27.12.2021 09:54 Відповісти
.. а, с манией банапартизма тож без бабок?
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27.12.2021 08:47 Відповісти
Безкоштовно отримати?
Мабуть препарат проходить іспити?
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27.12.2021 09:27 Відповісти
Це пісня - " Летять вутки" -
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27.12.2021 12:52 Відповісти
Спасибо, пахнет вкусно, ешьте сами.
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27.12.2021 13:17 Відповісти
 
 