Двох українських воїнів поранено в результаті обстрілів військ РФ на Донбасі. За добу ворог 5 разів відкривав вогонь, з опівночі - 1, - штаб ООС
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.
Про це йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 27 грудня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.
"Упродовж минулої доби, 26 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.
У напрямку ПІВДЕННОГО, ПІСКІВ, НОВОЛУГАНСЬКОГО та ШУМІВ окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем.
Поблизу ТАЛАКІВКИ ворог задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий", - розповіли в штабі ООС.
"Станом на 7 годину ранку, 27 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. У напрямку НЬЮ-ЙОРКУ противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Захисник перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий", - додали в штабі.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначається у зведенні.
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Не поважають свого на расєє.