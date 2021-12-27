УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10010 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 007 17

Двох українських воїнів поранено в результаті обстрілів військ РФ на Донбасі. За добу ворог 5 разів відкривав вогонь, з опівночі - 1, - штаб ООС

Двох українських воїнів поранено в результаті обстрілів військ РФ на Донбасі. За добу ворог 5 разів відкривав вогонь, з опівночі - 1, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Про це йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 27 грудня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж минулої доби, 26 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

У напрямку ПІВДЕННОГО, ПІСКІВ, НОВОЛУГАНСЬКОГО та ШУМІВ окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем.

Поблизу ТАЛАКІВКИ ворог задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий", - розповіли в штабі ООС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина та США по-різному оцінюють загрозу вторгнення військ РФ до України, - Reuters

"Станом на 7 годину ранку, 27 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. У напрямку НЬЮ-ЙОРКУ противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Захисник перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий", - додали в штабі.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначається у зведенні.

Автор: 

обстріл (28274) Донбас (22354) найманці рф (2044) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
показати весь коментар
27.12.2021 07:24
+17
Українським воїнам-якнайшвидшого одужання...
показати весь коментар
27.12.2021 07:57
+14
"Режим тишины" по-дерьмаковски. Кстати,на каком основании дерьмак вообще это заявление делал? Ведь клован выдал указ,что подобное заявляют лишь он,шмыгаль и кулеба. На клована забили болт?
показати весь коментар
27.12.2021 08:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
27.12.2021 07:24 Відповісти
Будь проклята кремлёвская нечисть и украинские прокремлёвские шестёрки.... Чтоб вам передохнуть и гореть в Аду! Это этим "перемирием" и "прекращением огня" гордится зелёное чмо, мечтающее посмотреть в путенскую ******?
показати весь коментар
27.12.2021 07:35 Відповісти
👿🐲🤢👹ЗЕДЕРЬМАЧЬЕ , где "перемирие всеобъемлющие "?
показати весь коментар
27.12.2021 09:45 Відповісти
И не один здравомыслящий , ни на секунду , не верил в брехню урода д'Ерьмака ! Жаль , военные начальники идут на поводу агента рашисто
показати весь коментар
27.12.2021 09:52 Відповісти
Українським воїнам-якнайшвидшого одужання...
показати весь коментар
27.12.2021 07:57 Відповісти
"Режим тишины" по-дерьмаковски. Кстати,на каком основании дерьмак вообще это заявление делал? Ведь клован выдал указ,что подобное заявляют лишь он,шмыгаль и кулеба. На клована забили болт?
показати весь коментар
27.12.2021 08:05 Відповісти
Распределение обязанностей. Ермак - король. Зеленский шут, козлит придворных, представления разные дает на ТВ, шутки отмачивает, корчит рожицы.
показати весь коментар
27.12.2021 08:33 Відповісти
Порношут , своим дурацким заявлением ИМЕЛ В ВИДУ ,ТОЛЬКО РАБОТУ Порошенко по усилению коалиции против агрессора ***** , а зелегечмо боится ,его раздосадовать
показати весь коментар
27.12.2021 09:48 Відповісти
пораненим воїнам світла найскорішого одужання і повного відновлення...
.............
гоіть у пеклі москалі (с).... і вата, яка закликала в наш дім чужого солдата...
показати весь коментар
27.12.2021 08:33 Відповісти
ермакомирие во всей красе
показати весь коментар
27.12.2021 08:37 Відповісти
дерьмоперемирие
показати весь коментар
27.12.2021 08:45 Відповісти
Про всеохоплююче перемир'я заявив Дермак,ордловці ці заяви спростували.
Не поважають свого на расєє.
показати весь коментар
27.12.2021 08:52 Відповісти
Нашим знову заборонили стріляти!
показати весь коментар
27.12.2021 09:07 Відповісти
Желаем раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей. Воин, убей русского, освободи украинскую землю от российской скверны. Только в таком виде допустимо присутствие русских оккупантов на украинской земле.
показати весь коментар
27.12.2021 10:08 Відповісти
Захисникам скорішого одужання!
показати весь коментар
27.12.2021 13:01 Відповісти
А як же "перемир"я імені єрмака"?
показати весь коментар
27.12.2021 14:00 Відповісти
 
 