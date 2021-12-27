Україна - п'ята у світі та друга в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 27 грудня у світі зареєстрували 385 808 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 3 337 осіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 280 338 595 випадків інфікування, з них 385 808 за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 416 734 осіб, з них 3 337 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 250,3 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 24-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 11-ту, за летальними випадками за добу Україна - 5-та у світі та 2-га в Європі.
Будь ласка, зачекайте...
Та й смертність від ковіду серед вакцинованих - однакова у всіх країнах і рівна нулю . Тож все в нас в Україні ОК.
Первое: Это равновесие следовало нарушить и заставить вирусы изменяться и приспосабливаться.
Второе: Нужно отключить у человека его естественную защиту и систему распознавания "свой-чужой", и заставить поверить, что только медикаментозные препараты смогут помочь от всего.
Третье: С помощью ВОЗ заставить весь мир поверить в угрозу и посеять в мире страх и панику.
Что успешно было и проделано.
В Украине же с ее зашкаливающей коррупцией, сперва летом закрыли 70% инфекционных и терапевтических отделений, а осенью людей, которым требовалась первая помощь, отправляли домой, сидеть и следить за сатурацией, когда требовалось лечение антибиотиками, но протоколы ВОЗ это запрещали, доводили людей до тяжелых случаев, а оставшиеся переполненные отделения показывали для создания картинки.
трохи не так...
Планувалось ПРИПИнити ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ.
Доктором Смерть Супрун.
у бюджет і Гройсмана-Порошенко...
апропо..
частина правди у тому,що це було організовано міжнародною фарммафією,Є...
тому що Супрун не була креатурою Пєті...
Всім добра , гарного настрою , смачної куті та веселих Різдв'яних та Новорічних свят !
Христос Народився !!!
А у нас наоборот дают 1000 шоб в кино ходили.
Радник Зеленського продав у Китай весь запас українських масок
20.03.2020
На Харківському заводі медпрепаратів викупили весь запас марлевих масок - 20 мільйонів штук. Ще одна аналогічна закупівля була проведена в іншого виробника. Усього скупили 28 мільйонів захисних масок. За даними експерта - це був фельдшер Радуцький.
Совсем нет позитива.
Правильно будет так
УКРАИНА ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО В ЕВРОПЕ ПО ЭСТЕСТВЕННОМУ ОТБОРУ НАСЕЛЕНИЯ.
Нецивилизованная, необразованная, часть населения Украины со своими дикими и средневековыми представлениями о здоровье и болезнях которые ,,даются свыше как наказание высших сил" сокращается в Украине достойными темпами.
В том числе и благодаря мудрому руководству правительства и президента Украины предоставившими вопросы селекции и выживания на усмотрение неменее мудрой природы и наимудрейшим коронавирусам.
Супрун з її Протяг-це вітер НЕ ОБІЙТИ...