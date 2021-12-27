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Україна - п'ята у світі та друга в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Україна - п'ята у світі та друга в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 27 грудня у світі зареєстрували 385 808 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 3 337 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 280 338 595 випадків інфікування, з них 385 808 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 416 734 осіб, з них 3 337 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 250,3 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американські військові медики створюють вакцину проти всіх штамів COVID-19

Україна - пята у світі та друга в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 24-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 11-ту, за летальними випадками за добу Україна - 5-та у світі та 2-га в Європі.

Україна - пята у світі та друга в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02
Україна - пята у світі та друга в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна - пята у світі та друга в Європі за добовою смертністю від COVID-19 04
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Топ коментарі
+7
Любая система стремиться к равновесию. Бесчисленное множество короновирусов и микроорганизмов находится внутри человеческого организма. Почти у каждого можно обнаружить кишечную палочку и туберкулез, и при желании любого человека,можно обьявить зараженным,сотни короновирусов переносятся как воздушно капельным так и аэрозольным путем, разносятся животными, но лишь единицы заболевают. И тут фармкоорпорациям пришла гениальная идея, как срубить бабло, заставив вакцинироваться от того, что находится в равновесии в нас и вокруг нас. Дело стало за малым.
Первое: Это равновесие следовало нарушить и заставить вирусы изменяться и приспосабливаться.
Второе: Нужно отключить у человека его естественную защиту и систему распознавания "свой-чужой", и заставить поверить, что только медикаментозные препараты смогут помочь от всего.
Третье: С помощью ВОЗ заставить весь мир поверить в угрозу и посеять в мире страх и панику.
Что успешно было и проделано.
В Украине же с ее зашкаливающей коррупцией, сперва летом закрыли 70% инфекционных и терапевтических отделений, а осенью людей, которым требовалась первая помощь, отправляли домой, сидеть и следить за сатурацией, когда требовалось лечение антибиотиками, но протоколы ВОЗ это запрещали, доводили людей до тяжелых случаев, а оставшиеся переполненные отделения показывали для создания картинки.
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27.12.2021 08:02
+4
Е ні . Це результат тупості , впертості та невігластва антиваксерів . Але їх кількість стрімко скорочується щодоби . Тож все в нас буде добре . Не панікуйте .
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27.12.2021 08:07
+3
На наличие логики проверься!
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27.12.2021 08:17
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Вакцин від ковіду є багато і різних в Україні . А це головне .
Та й смертність від ковіду серед вакцинованих - однакова у всіх країнах і рівна нулю . Тож все в нас в Україні ОК.
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27.12.2021 08:01 Відповісти
На наличие логики проверься!
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27.12.2021 08:17 Відповісти
не вимагайте логіки від пропутінських тролів-"антивакцинаторів"..
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27.12.2021 09:14 Відповісти
Результати дії програми "Велике крадівництво"...
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27.12.2021 08:01 Відповісти
Е ні . Це результат тупості , впертості та невігластва антиваксерів . Але їх кількість стрімко скорочується щодоби . Тож все в нас буде добре . Не панікуйте .
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27.12.2021 08:07 Відповісти
Третє щеплення - через 6 місяців після другого . Черг немає . Україна не росія.
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27.12.2021 08:24 Відповісти
Любая система стремиться к равновесию. Бесчисленное множество короновирусов и микроорганизмов находится внутри человеческого организма. Почти у каждого можно обнаружить кишечную палочку и туберкулез, и при желании любого человека,можно обьявить зараженным,сотни короновирусов переносятся как воздушно капельным так и аэрозольным путем, разносятся животными, но лишь единицы заболевают. И тут фармкоорпорациям пришла гениальная идея, как срубить бабло, заставив вакцинироваться от того, что находится в равновесии в нас и вокруг нас. Дело стало за малым.
Первое: Это равновесие следовало нарушить и заставить вирусы изменяться и приспосабливаться.
Второе: Нужно отключить у человека его естественную защиту и систему распознавания "свой-чужой", и заставить поверить, что только медикаментозные препараты смогут помочь от всего.
Третье: С помощью ВОЗ заставить весь мир поверить в угрозу и посеять в мире страх и панику.
Что успешно было и проделано.
В Украине же с ее зашкаливающей коррупцией, сперва летом закрыли 70% инфекционных и терапевтических отделений, а осенью людей, которым требовалась первая помощь, отправляли домой, сидеть и следить за сатурацией, когда требовалось лечение антибиотиками, но протоколы ВОЗ это запрещали, доводили людей до тяжелых случаев, а оставшиеся переполненные отделения показывали для создания картинки.
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27.12.2021 08:02 Відповісти
Начали вы хорошо, а Украину зря сюда прилепили! Тогда уже с конкретными примерами желательно!
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27.12.2021 08:15 Відповісти
В Украине же с ее зашкаливающей коррупцией, сперва летом закрыли 70% инфекционных и терапевтических отделений...

трохи не так...

Планувалось ПРИПИнити ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ.

Доктором Смерть Супрун.

у бюджет і Гройсмана-Порошенко...

апропо..

частина правди у тому,що це було організовано міжнародною фарммафією,Є...

тому що Супрун не була креатурою Пєті...
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27.12.2021 09:18 Відповісти
Вакцинувався , отримав 1000 гр , їзджу по новеньких дорогах , хоч трохи і засніжених. Україна - країна мрій 🇺🇦😎👍.
Всім добра , гарного настрою , смачної куті та веселих Різдв'яних та Новорічних свят !
Христос Народився !!!
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27.12.2021 08:16 Відповісти
В Бельгии вышли до 5 тыс. человек на акции протестов против закрытия кинотеатров , театров.
А у нас наоборот дают 1000 шоб в кино ходили.
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27.12.2021 08:21 Відповісти
В Бельгії всього 5 тис. 😁 . Почав шукати на карті - ледве знайшов . Це частина Бенілюксу🤣
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27.12.2021 08:28 Відповісти
Как ни странно, правдоподобной выглядит только статистика из России и Украины.
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27.12.2021 08:21 Відповісти
Мне более понравилась точнейшая статистика из Великобритании и Испании. Топ сикрет?
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27.12.2021 08:25 Відповісти
якщо врахувати ,що статистика расєйська рази в три занижена...
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27.12.2021 09:22 Відповісти
Напомню как давича ахметовский менеджер шПигель с малоПИД...роским, бениным нарко-уклонистом кричали что они лидеры по борьбе с короной, это после продажи 200.000.000 масок распираторов 3 класса в китай по 2гр в начале пандемии со своим подельником радуцким, полный провал запасов кислорода, ни одной больницы со 100% выплатой надбавок, за то мы по 4 млрд. долгов прощаем бене и "строим" дороги в три дорога через бенины фирмы с качеством 2-3 балла по 5 льной, но ни чего ЗЕБилы схавают...
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27.12.2021 08:48 Відповісти
бреши,та в міру.. ))

Радник Зеленського продав у Китай весь запас українських масок
20.03.2020

На Харківському заводі медпрепаратів викупили весь запас марлевих масок - 20 мільйонів штук. Ще одна аналогічна закупівля була проведена в іншого виробника. Усього скупили 28 мільйонів захисних масок. За даними експерта - це був фельдшер Радуцький.
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27.12.2021 09:20 Відповісти
Неправильное заглавие.
Совсем нет позитива.
Правильно будет так

УКРАИНА ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО В ЕВРОПЕ ПО ЭСТЕСТВЕННОМУ ОТБОРУ НАСЕЛЕНИЯ.
Нецивилизованная, необразованная, часть населения Украины со своими дикими и средневековыми представлениями о здоровье и болезнях которые ,,даются свыше как наказание высших сил" сокращается в Украине достойными темпами.
В том числе и благодаря мудрому руководству правительства и президента Украины предоставившими вопросы селекции и выживания на усмотрение неменее мудрой природы и наимудрейшим коронавирусам.
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27.12.2021 08:53 Відповісти
ні..

Супрун з її Протяг-це вітер НЕ ОБІЙТИ...
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27.12.2021 09:21 Відповісти
 
 