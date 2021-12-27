Угоду про асоціацію потрібно поглибити, щоб торгівля була більш прибутковою для України, - голова Єврокомісії фон дер Ляєн

Росія не може заморозити інтеграцію України в НАТО та ЄС - український народ має сам вирішувати своє майбутнє

Про це в інтерв'ю французькому тижневику Le Journal du Dimanche повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Голові Єврокомісії поставили питання, чи не побоюються в керівництві Євросоюзу, що діалог Росія—США може заморозити інтеграцію України в НАТО та ЄС, а також вплинути на аналогічні перспективи й інших країн на кшталт Грузії та Вірменії. Єврочиновниця сказала, що "ми глибоко поважаємо суверенітет цих країн, а також їхню територіальну цілісність і здатність вирішувати свою долю".

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"Я знаю, що і Сполучені Штати поділяють ці принципи. Український народ має сам вирішувати своє майбутнє", – сказала голова Єврокомісії.

Фон дер Ляєн додала, що підтримка з боку ЄС проявляється в угодах про асоціацію та вільну торгівлю, які "потрібно вивчити та поглибити, щоб торгівля була більш прибутковою для України, а також для Грузії та Молдови".