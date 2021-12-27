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Угоду про асоціацію потрібно поглибити, щоб торгівля була більш прибутковою для України, - голова Єврокомісії фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Угоду про асоціацію потрібно поглибити, щоб торгівля була більш прибутковою для України, - голова Єврокомісії фон дер Ляєн

Росія не може заморозити інтеграцію України в НАТО та ЄС - український народ має сам вирішувати своє майбутнє

Про це в інтерв'ю французькому тижневику Le Journal du Dimanche повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Голові Єврокомісії поставили питання, чи не побоюються в керівництві Євросоюзу, що діалог Росія—США може заморозити інтеграцію України в НАТО та ЄС, а також вплинути на аналогічні перспективи й інших країн на кшталт Грузії та Вірменії. Єврочиновниця сказала, що "ми глибоко поважаємо суверенітет цих країн, а також їхню територіальну цілісність і здатність вирішувати свою долю".

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"Я знаю, що і Сполучені Штати поділяють ці принципи. Український народ має сам вирішувати своє майбутнє", – сказала голова Єврокомісії.

Фон дер Ляєн додала, що підтримка з боку ЄС проявляється в угодах про асоціацію та вільну торгівлю, які "потрібно вивчити та поглибити, щоб торгівля була більш прибутковою для України, а також для Грузії та Молдови".
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І це добре, тому що аграрна продукція України заслуговує на більш поширене вживання ніж історичні межі власної країни
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27.12.2021 08:27 Відповісти
А літаки? КрАЗи, зброя, деревообробка?
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27.12.2021 08:58 Відповісти
"Свободная" торговля с ЕС со смешными квотами, некоторые из которых Украина исчерпывает за несколько январских дней. И украинцы которые боятся прямо сказать им об этом.
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27.12.2021 08:53 Відповісти
Справа не в "бояться сказати", а в тому що ніхто ні про що не запитує. І всім насрать.
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27.12.2021 08:55 Відповісти
Оце і вся "євроінтеграція"? Та пішли ви зі своєю недолугою угодою.
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27.12.2021 08:53 Відповісти
углубить, что бы еще больше сырья вывозилось из страны за копейки?
ни одна нормальная страна в мире не вывозит ресурсы, а старается изготовить/произвести товар внутри, тем самым, развивает собственное производство, создает добавленную стоимость, увеличивает занятость и соответственно благосостояние населения.
И только наши дебилы радуются от того, что вывозятся из страны за гроши ценнейшие ресурсы, а все средства остаются в офшорах на счетах иностранных банков и работают на чужую экономику.
Наша страна уже стала сырьевым придатком и, к сожалению, люди тоже стали сырьем и вынуждены выезжать за границу перерабатывать наше же сырье превращая его в товар...
вот такой путь нам предлагают...
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27.12.2021 10:27 Відповісти
Наші проблеми не від ставлення до нас ЄС, а від побудованої тут за 30 років антиЄС в усіх сенсах.
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27.12.2021 10:45 Відповісти
Главное и по существу.На практике товарооборот с Украиной со странами ЕС,США,Австралией,Канадой и другими цивилизованными странами должен значительно увеличиваться,чуть ли не на порядок.Тогда и народ Украины станет богаче и ценности демократии станут объёмными. Страна будет жить по другим законам.Но пока при этой власти это маловероятно.
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27.12.2021 12:36 Відповісти
 
 