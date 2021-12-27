Угоду про асоціацію потрібно поглибити, щоб торгівля була більш прибутковою для України, - голова Єврокомісії фон дер Ляєн
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Росія не може заморозити інтеграцію України в НАТО та ЄС - український народ має сам вирішувати своє майбутнє
Про це в інтерв'ю французькому тижневику Le Journal du Dimanche повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Голові Єврокомісії поставили питання, чи не побоюються в керівництві Євросоюзу, що діалог Росія—США може заморозити інтеграцію України в НАТО та ЄС, а також вплинути на аналогічні перспективи й інших країн на кшталт Грузії та Вірменії. Єврочиновниця сказала, що "ми глибоко поважаємо суверенітет цих країн, а також їхню територіальну цілісність і здатність вирішувати свою долю".
"Я знаю, що і Сполучені Штати поділяють ці принципи. Український народ має сам вирішувати своє майбутнє", – сказала голова Єврокомісії.
Фон дер Ляєн додала, що підтримка з боку ЄС проявляється в угодах про асоціацію та вільну торгівлю, які "потрібно вивчити та поглибити, щоб торгівля була більш прибутковою для України, а також для Грузії та Молдови".
Будь ласка, зачекайте...
ни одна нормальная страна в мире не вывозит ресурсы, а старается изготовить/произвести товар внутри, тем самым, развивает собственное производство, создает добавленную стоимость, увеличивает занятость и соответственно благосостояние населения.
И только наши дебилы радуются от того, что вывозятся из страны за гроши ценнейшие ресурсы, а все средства остаются в офшорах на счетах иностранных банков и работают на чужую экономику.
Наша страна уже стала сырьевым придатком и, к сожалению, люди тоже стали сырьем и вынуждены выезжать за границу перерабатывать наше же сырье превращая его в товар...
вот такой путь нам предлагают...