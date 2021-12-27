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Новини Політика України
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Вакарчук (235) концерт (221) пропаганда (2566) росія (47315) фейк (648)

"Океан Ельзи" спростував дезінформацію проросійських ЗМІ про буцімто новорічний виступ для російського бізнесмена

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Гурт "Океан Ельзи" заявив, що не має виступів у новорічну ніч.

Про це йдеться на сторінці гурту у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, Океан Ельзи, не маємо виступів в новорічну ніч. Святкуємо цей Новий рік в Києві, як кожен собі давно і запланував: хтось з родиною вдома, хтось в гостях з друзями. Веселих свят!" - йдеться у повідомленні.

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Раніше проросійський сайт strana.ua повідомила, що буцімто фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук у новорічну ніч 31 грудня дасть концерт на вечірці російського мільярдера Юрія Шефлера в Юрмалі.
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Топ коментарі
+19
"Не трогайте актёров, извозчиков и проституток - они служат при любой власти.... " (адмірал Колчак)
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27.12.2021 08:23
+14
Твоє їб.ло коли всіх наїб.в і повернувся до баби бєні.
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27.12.2021 08:20
+12
Какая разница? Свое, славко, уже сделал.
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27.12.2021 08:13
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Обожеславік сам поїде. Без групи.
Вялосрав і тут умудрився своїх друзяк кинути
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27.12.2021 08:13 Відповісти
А також Вакарчук повідомив, що до цього часу займається законотворчою діяльністю у Верховній Раді та не ******** своїх виборців два раза!
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27.12.2021 08:14 Відповісти
З помийки сранаюа?
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27.12.2021 08:14 Відповісти
Здається ключове слово " В Новорічну ніч". Мабуть в інший день ..
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27.12.2021 08:17 Відповісти
+100500
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27.12.2021 20:20 Відповісти
Какая разница? Свое, славко, уже сделал.
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27.12.2021 08:13 Відповісти
У нього напевно мама працює в «Страна.юа». Інакше чого б він так відстоював той фейк, наче то її незайманість?
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27.12.2021 08:16 Відповісти
Да, сделал и молодец, что сделал. Ибо именно благодаря ему не пропали голоса патриотично настроеных избирателей, которым претило голосовать за партию одного олигарха. Эти голоса не пропали - Голос в Верховной Раде занимается исключительно проукраинской деятельностью.
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27.12.2021 13:25 Відповісти
Какой голос? Там не голос, а голоса. Это шизофрения, а не проукраинская деятельность. Это немного другое.
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27.12.2021 13:29 Відповісти
По факту - нардепы партии Голос, даже разделенные на 2 группы ни разу не были уличены в голосовании за что-либо, что шло бы во время Украине. И напротив - вносили и голосовали за законопроекты, необходимые Украине. Это если по фактам, а не по соевой брехливой пропаганде, которая пытается прихватизировать право называть патриотичной силой исключительно за партией одного олигарха.
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27.12.2021 13:55 Відповісти
*во вред Украине
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27.12.2021 13:55 Відповісти
🤣
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27.12.2021 13:58 Відповісти
Факты есть? Нет? Свободен. Я за деятельностью нардепов Голоса слежу, тк голосовал за них - стыдно пока не было и не жалею про свой выбор. Да, внутрипартийный раскол расстраивает, но в Верховной Раде они все делают то, что нужно.

А не было бы партии Голос - мой голос на выборах просто пропал бы. Партия Голос у твоего Петра Лексеича на самом деле голосов не много отобрала - тк большинство проголосовавших за партию Голос избирателей за Петра Лексеича голосовать не собирались.
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27.12.2021 14:04 Відповісти
Голоса.. Это сложно, но излечимо. Ну ладно, следи. Не буду мешать.
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27.12.2021 14:11 Відповісти
Ну то есть по факту тебе предъявить Голосу тупо нечего. Что и следовало ожидать. Соевые пропагандоны как обычно обливают грязью патриотические проукраинские партии - ничего нового.
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27.12.2021 14:15 Відповісти
А что предъявлять? Партия развалилась. Предъявлять нечего.
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27.12.2021 14:19 Відповісти
Зато депутаты, избранные от этой партии занимаются в Верховной Раде тем, чем и должны заниматься проукраинские патриотичные нардепы. Так что голоса, отданные за партию Голос сработали как нужно - они не пропали, в отличие от голосов, отданных, например, за Свободу, а провели в Раду грамотных и партиотичных депутатов, которые ни разу ни с одним законом не зашкварились.
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27.12.2021 14:56 Відповісти
1. депутаты, избранные от этой партии занимаются в Верховной Раде тем, чем и должны заниматься проукраинские патриотичные нардепы - они развалились
2. Неголосование за Пороха раздробило конкурентов опудала на части. Ему теперь не важно, как сработали или не сработали голоса скакуна в драной майке, поскольку у него есть в Раде большинство и он делает что хочет. Твой голос не только пропал, он растворился в небытии и оттуда достать его будет совершенно невозможно. Только ты этого понять не можешь.
3. Если подумать, то развал фракции как раз свидетельствует об обратном - большего зашквара трудно себе представить.
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27.12.2021 15:08 Відповісти
"тем, чем и должны заниматься проукраинские патриотичные нардепы - они развалились"

Это ничуть не мешает им выполнять обязанности нардепов - то есть работать в комитетах, участвовать в создании законопроектов и голосовать за них. Именно этим должны заниматься проукраинские патриотичные нардепы.

"раздробило конкурентов опудала на части"

Еще раз для тех, до кого туго доходит - твой Потрох - слишком стреммная фигура и значительное количество патриотически настроенных украинцев за него в любом случае голосовать не собирались. И для объединения патриотически настроенных украинцев Потрох абсолютно не годится.
Потому именно благодаря партии Голос те патриотично настроенные украинцы, которые не собирались голосовать за Потроха, смогли не потерять свои голоса, а провести в Верховную Раду патриотичных проукраинских нардепов.

"Если подумать, то развал фракции как раз свидетельствует об обратном - большего зашквара трудно себе представить."

Если подумать, то зашквар нардепов - это разработка и голосование за антиукраинские законы, коррупционное лоббирование интересов олигархов, саботирование принятия необходимых решений в комиссиях и тд, а вовсе не "развал фракции", ибо развал фракции как таковой никак не вредит Украине, если нардепы, которые были в этой фракции продолжают работать на благо Украины.
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27.12.2021 17:07 Відповісти
Они могут заниматься чем угодно полезным. Но завтра будет Рада, и 254 зеленых проголосуют так, как нужно им, в результате чего дядюшка беня получит свои миллиарды, а твои патриотические патриоты останутся с расколотой фракцией и сбежавшим как последний мудак "лидером". И будут продолжать заниматься совершенно никому ненужным, но очень полезным для своего самомнения патриотизмом. Разницу понимаешь, или это китайская грамота?
ПЫСЫ: Порох в отличие от твоего патриотического спевуна боец. И этот как ты говоришь "стремная фигура" борется за страну, в отличие от спевуна, который при первых трудностях смылся в свою нору.
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27.12.2021 17:17 Відповісти
"Но завтра будет Рада, и 254 зеленых проголосуют так, как нужно им"

Вы даже не знаете, сколько нардепов в СН.

И для справки - если ы не было партии Голос и голоса проголосовавших за них людей были бы по большей части потеряны (к ЕС бОльшая часть этих голосов не перешла бы), то в Раде, внезапно, оказалось бы суммарно меньше проукраинских депутатов и, внезапно, СН смогли бы завести в Раду на несколько человек больше.
Думай те, прежде чем писать.

"Порох в отличие от твоего патриотического спевуна боец. И этот как ты говоришь "стремная фигура" борется за страну"

Он, в отличие от...- представитель олигархата и человек, выросший в той самой коррупционной системе, которую необходимо уничтожить. И борется он за свою собственную власть и за свои интересы.
Точно также и Коломойша в 2014м за страну боролся, тк это соответствовало его интересам.
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27.12.2021 17:26 Відповісти
Мы все выросли в той системе. Даже твой любимый спивак. И скакал он на корпоративах отнюдь не колхозников, а в том числе и олигархов.
Неважно, сколько слуг - 254, 252 или 240. Их большинство и делают что хотят. И не имеет значения в этом контексте количество проукраинских депутатов - 100 или 150: слуг все-равно больше и наделали они делов, десятилетия потребуются все это исправить.
Третье: сравнивать Пороха и коломойского - это абсолютная тупость. Особенно в контексте всего того, что происходит. Ладно, иди и следи за своими кумирами. Раз на большее не способен
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27.12.2021 17:37 Відповісти
Не-не. Мы не делали свое состояние в коррумпированной системе и благорадя этой системе, так что стрелки не переводите.

"Неважно, сколько слуг - 254, 252 или 240. Их большинство и делают что хотят."

Как раз важно. И они не единый организм и для того, чтобы проголосовать некоторые важные для страны законы - например - тот же "антиколомойский" закон, голосов СН не хватало и нужны были голоса как Голоса, так и ЕС.

"И не имеет значения в этом контексте количество проукраинских депутатов - 100 или 150: слуг все-равно больше и наделали они делов"

Конечно же важно! И я уже написал почему. К тому же проукраинских депутатов хватает и в самом СН - так как там сборная солянка и шопопало - туда залетели как проукраинские депутаты, так и откровенные коллаборанты. А потому каждый проукраинский нардеп на счету!

"сравнивать Пороха и коломойского - это абсолютная тупость"
С чего бы? Потому, что один из этих двух олигархов - твой кумир и больше любит власть, чем второй?

" Ладно, иди и следи за своими кумирами."

В отличие от вас, у меня нет кумиров - я вообще нигилист.
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27.12.2021 18:00 Відповісти
лапатнікам та їхнім посіпакам вірити-це себе не поважати...
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27.12.2021 08:15 Відповісти
Твоє їб.ло коли всіх наїб.в і повернувся до баби бєні.
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27.12.2021 08:20 Відповісти
Оказался гнидой ,подставившей поверивших в него дважды
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27.12.2021 10:11 Відповісти
А в чем подстава? Да, сам не сдюжил заниматься депутатской деятельностью, про на своем имени провел в Раду проукраински настроенных людей и дал возможность выбора патриотично настроенным украинцам, которые не желали голосовать за соевого олигарха.
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27.12.2021 13:57 Відповісти
"Не трогайте актёров, извозчиков и проституток - они служат при любой власти.... " (адмірал Колчак)
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27.12.2021 08:23 Відповісти
Ще би вони у владу не лізли.
Бо хто гарантує, що якийсь популярний блогер, заробивший славу своєю брудною білизною, за підтримки бізнесменів не запланує йти в політику.
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27.12.2021 09:06 Відповісти
Саме їх і треба «трогать» за те, що завдяки своїй популярності всі стають повіями, і актори, і ізвозчікі.

А Сявік так непагано відтягнув голосів у Пороха, мабуть сам не очікував, що знайдеться стільки лохів, які за нього проголосують.
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27.12.2021 12:14 Відповісти
Та тут же "суть вислову в тому що ці люди - як "медузи" - приймають будь-яку форму куди їх вкладають
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27.12.2021 12:30 Відповісти
Жодної брехні у відповіді! Хтось вдома, а ХТОСЬ В ГОСТЯХ З ДРУЗЯМИ!
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27.12.2021 08:23 Відповісти
Давно хотел высказать своё мнение. Вакарчук - самый мерзкий, противный голос из всех певцов в мире. Он единственный, кто поёт междометиями ( муму , арайталалай лалай )смысл его песен понять невозможно - уверен , что он их сам не понимает. Инструменталка - ансамбльЖЭКа 70 Х годов. Ну и как человек - два раза на выборах получил от кого-то хорошие бабки ( отнял голоса благодаря популярности) и кинул доверчивых ( сколько раз эта доверчивость вылазила и вылазит боком) украинцев. Сразу как слышу его песни - хочется вырвать. Какой то он не настоящий, подлый и брехливый.
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27.12.2021 08:31 Відповісти
З музикою пов'язано багато подій з мого життя. От не можу зараз слухати Океан Ельзи.
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27.12.2021 08:37 Відповісти
Ты с Мумий Троллем спутал.
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27.12.2021 08:42 Відповісти
стоп
про группу никто и не говорил. говорили только про вакара.
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27.12.2021 08:36 Відповісти










Вакарчук выступит на вечеринке российского миллиардера ...
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2 дня назад - ... 31 декабря примет участие в закрытой вечеринке в доме владельца. ... крупнейшего производителя водки S.P.I. International Юрия Шефлера.



Вакарчук выступит на вечеринке российского ... - World News
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2 дня назад - ... 31 декабря примет участие в закрытой вечеринке в доме владельца крупнейшего производителя водки S.P.I. International Юрия Шефлера.



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... Святослав Вакарчук 31 декабря примет участие в закрытой вечеринке в доме владельца крупнейшего производителя водки S.P.I. International Юрия Шефлера. Об ...



На Новый год Вакарчук выступит на закрытой вечеринке у ...
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2 дня назад - Шефлер владелец группы "S.P.I. International", одного из крупнейших производителей водки. Его самый известный продукт - легендарная "Столичная".
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Ну и где тут "страна юэй"??? Об этом писали все, кому не лень!
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27.12.2021 08:39 Відповісти
А не в новорічну ніч?
Можна ж розважати парєбріків в інший день, нє?
Буде спростування чи це вже інше...
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27.12.2021 08:44 Відповісти
Кто-то один написал, остальные просто передрали новость - так чаще всего и бывает.
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27.12.2021 13:27 Відповісти
Насрати на Славка.
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27.12.2021 08:44 Відповісти
Кажется артисты самые пострадавшие из-за этого конфликта. Их буквально лишили хлеба. По крайней патриотичные артисты.
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27.12.2021 08:47 Відповісти
Кого "лишили хлеба" - дешевих гострих відчуттів?
Cheap Thrills
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27.12.2021 08:51 Відповісти
Все претензии к их *****
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27.12.2021 10:14 Відповісти
Чого це соєвіна Славка накинулись?! Якби не він, до 2 туру пройшла б Юля. Це до речі його особисті слова у приватній розмові.
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27.12.2021 08:51 Відповісти
Кізда, тікі що зловив оху.вшу панічну атаку! Ледве виліз з неї, врубив музику та тупо слухав соєвіна Славка на повторі, шкрябаючись нагору з того ЗЕболота.
ЗЕбанат Олександр Запорізький защебетав солов'їною немов соловєй мабуть голодний сильно?
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27.12.2021 08:55 Відповісти
У неї антирейтинг Юльки-вароффки ще й досі. Його міцно вбили в голови лохторату риганали. Почитай що тут пишуть коли якась новина про неї.
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27.12.2021 09:06 Відповісти
це можливо єдиний позитив участі Славка в політиці -трохи відібрав голосів у пропутінської косатої бл..ді....
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27.12.2021 09:27 Відповісти
Лабух він і в Африці лабух....
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27.12.2021 08:51 Відповісти
А я б і не здивувався, як би Свавко заспівав для московитів.
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27.12.2021 08:52 Відповісти
Та завжди співав.В 2015-му співав в Монако Мєчєтіну (рос. компанія Бєлуга-груп),в 2014-му в Маямі москалів розважав.Ну,про Мінськ всі знають.
Просто на цей раз все сплило ПЕРЕД виступом,от і довелось рятувати залишки репутації.
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27.12.2021 10:07 Відповісти
Співаюча повія.
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27.12.2021 08:53 Відповісти
У новорічну ніч не поїде, а коли поїде?
на фєдєрастове Різдво???
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27.12.2021 09:05 Відповісти
Шо?від 225000 отказався півун ротом?Не вірю.Не повинен здаватись без бою ,говнюк!
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27.12.2021 09:11 Відповісти
так і живемо - спочатку на підконтрольних олігархам змі розкручують руслан вакарчуків вірастюків зеленських тищенок а потім ці "любімци публіки" ведуть не зміцнілих розумом українців як овець.
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27.12.2021 09:27 Відповісти
нікуди вакарчуки вірастюки вже не ведуть...
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27.12.2021 09:29 Відповісти
серйозно, а ви сприймаєте лише поточний момент?
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27.12.2021 09:36 Відповісти
всі продажні - ти, я, найщиріший патріот, славік вакарчук. просто в кожного своя ціна
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27.12.2021 09:52 Відповісти
Ага, после истории с налогами, кто тебе, Славко, поверит? Все вы ссуки продажные.
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27.12.2021 10:33 Відповісти
Вавкарчув виправдився.
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27.12.2021 10:55 Відповісти
Мова йшла про сольний виступ Вакарчука.
Він сам зробив спростування?
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27.12.2021 11:13 Відповісти
Пианист известный Слава педагог… хорошо хоть в рашку не бегает всяким шлеперам жопу лизать….
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27.12.2021 11:29 Відповісти
похоже история повторяется. Было в блогах , как в 2014 году, в США, во время Новогодних праздников, в то время как в Украине шли тяжелые бои, Вакарчук пел для российских олигархов .
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27.12.2021 11:53 Відповісти
Сявік не здасться без бою! Третя ходка у ВР ще буде, от побачите. Він дуже жадібний до грошей, тому регулярно і продається.
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27.12.2021 12:07 Відповісти
Вакарчук отброс говна
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27.12.2021 13:01 Відповісти
сказав що в новорічну ніч не виступає, але не заперечив факт самого виступу 🤐
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28.12.2021 09:26 Відповісти
 
 