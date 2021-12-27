УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13903 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
2 692 5
МОЗ (3877) статистика (2133) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

В Україні за добу від COVID-19 померли 133 особи, зафіксовано 1 864 нові випадки зараження, 4 527 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 133 особи, зафіксовано 1 864 нові випадки зараження, 4 527 осіб одужали

В Україні зафіксовано 1 864 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 27 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 28 млн щеплень проти COVID-19 зроблено в Україні від початку вакцинальної кампанії!

За добу 26 грудня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 133 особи, зафіксовано 1 864 нові випадки зараження, 4 527 осіб одужали 02 зафіксовано 1 864 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 138, медпрацівників – 12);

В Україні за добу від COVID-19 померли 133 особи, зафіксовано 1 864 нові випадки зараження, 4 527 осіб одужали 02 29 476 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 8 776 людей, другу дозу – 20 434 людини, додаткову дозу отримали 88 людей, ревакцинальну дозу – 178 людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна - п'ята у світі та друга в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 133 особи, зафіксовано 1 864 нові випадки зараження, 4 527 осіб одужали 02 госпіталізовано – 1 053 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 133 особи, зафіксовано 1 864 нові випадки зараження, 4 527 осіб одужали 02 летальних випадків – 133;

В Україні за добу від COVID-19 померли 133 особи, зафіксовано 1 864 нові випадки зараження, 4 527 осіб одужали 02 одужало – 4 527 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 133 особи, зафіксовано 1 864 нові випадки зараження, 4 527 осіб одужали 02 захворіло – 3 646 988 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 133 особи, зафіксовано 1 864 нові випадки зараження, 4 527 осіб одужали 02 одужало – 3 432 739 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 133 особи, зафіксовано 1 864 нові випадки зараження, 4 527 осіб одужали 02 летальних випадків – 94 971;

В Україні за добу від COVID-19 померли 133 особи, зафіксовано 1 864 нові випадки зараження, 4 527 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 16 678 842.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 592 537 людей, з них отримали першу дозу – 14 592 535 людей, отримали дві дози – 13 414 061 людина, отримали додаткову дозу – 2 110 людей, ревакцинальну дозу – 793 людини. Загалом проведено 28 009 499 щеплень", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 133 особи, зафіксовано 1 864 нові випадки зараження, 4 527 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 133 особи, зафіксовано 1 864 нові випадки зараження, 4 527 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 133 особи, зафіксовано 1 864 нові випадки зараження, 4 527 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 133 особи, зафіксовано 1 864 нові випадки зараження, 4 527 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 133 особи, зафіксовано 1 864 нові випадки зараження, 4 527 осіб одужали 14
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
подождём до среды
показати весь коментар
27.12.2021 08:20 Відповісти
Четверо молодих зірок міжнародного футболу померли цього тижня від раптового серцевого нападу.

Цього тижня померли хорватський футболіст Марін Чачич, гравець збірної Оману Мухалед Аль-Ракаді, єгипетський голкіпер Ахмед Амін та алжирська футболістка Софіяна Лукар

https://www.thegatewaypundit.com/2021/12/horror-four-young-soccer-stars-four-different-countries-die-week-suffering-sudden-heart-attack/
показати весь коментар
27.12.2021 09:01 Відповісти
Опра Вінфрі та родина святкують Різдвяне свято в особняку без масок, але слуги в масках

показати весь коментар
27.12.2021 09:03 Відповісти
показати весь коментар
27.12.2021 09:04 Відповісти
 
 