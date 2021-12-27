Велика Британія евакуює з України своїх військових інструкторів у разі вторгнення РФ, - міністр оборони Воллес
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Командування британської армії склало план дій на випадок вторгнення російських військ в Україну.
Про це 26 грудня написало видання Daily Express, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.
Ідеться про евакуацію з України майже 100 інструкторів.
За словами міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, малоймовірно, що британські військові боротимуться із російськими військами на території України.
Британські інструктори дислокуються у Яворові Львівської області. У разі вторгнення вони попрямують до польського кордону. Невелика група штабних офіцерів, яка перебуває в Києві, також попрямує до кордону, зазначили у публікації.
Рішення про евакуацію ухвалить начальник відділу спільних операцій Чарлі Стрікленд.
Топ коментарі
+49 Сергей Воробей 25ea4f2b
показати весь коментар27.12.2021 08:56
+40 хужє не будєт
показати весь коментар27.12.2021 09:12
+23 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар27.12.2021 09:03
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Надули или мы выдали желаемое за действительное.
Ви спочатку фесбешніків ермака, татарова, голову зовнішньої розвідки поміняйте, а потім якійсь вимоги до Великобританії ставте.
Вся история Британской империи тому подтверждение. А насчет ЯО, так намного легче разговаривать с одной ядерной страной, чем пятнадцатью....😀Не？
Ней поставлять новітнє результативне озброєння !
Ней навчать наших ним користуватися !
Ней передадуть інші військові знання та інформацію нашому командуванню !
А воювати та проливати кров за Україну - будуть українці .
П.С. Ней ще не забудуть обіцяні економічні санкції запровадити !
Довбвнуті!!! Як,вони,ще Існують?Посміховиська! Нікчемні шути!