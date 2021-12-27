COVID - 19 - не остання пандемія, з якою зіштовхнеться людство. Треба готуватися до наступної, - генсек ООН Гутерріш

Нинішня пандемія не буде останньою для людства. Необхідно підготуватися до появи нових.

Про це у твітері написав генеральний секретар ООН Антоніу Гетерріш, інформує Цензор.НЕТ.

"COVID - 19 буде не останньою пандемією, з якою зіштовхнеться людство. У міру того як ми вирішуємо нинішню кризу системи охорони здоров'я, нам необхідно готуватися до наступної", - заявив він.

У Міжнародний день протиепідемічної готовності генсек закликав приділити цьому питанню увагу і інвестиції, яких воно заслуговує.

Генеральна Асамблея ООН з метою привернення уваги до проблеми запобігання епідемій, підвищення готовності та консолідації зусиль для боротьби з ними торік прийняла резолюцію про заснування Міжнародного дня протиепідемічної готовності, який відзначається 27 грудня.

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