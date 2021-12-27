COVID - 19 - не остання пандемія, з якою зіштовхнеться людство. Треба готуватися до наступної, - генсек ООН Гутерріш
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Нинішня пандемія не буде останньою для людства. Необхідно підготуватися до появи нових.
Про це у твітері написав генеральний секретар ООН Антоніу Гетерріш, інформує Цензор.НЕТ.
"COVID - 19 буде не останньою пандемією, з якою зіштовхнеться людство. У міру того як ми вирішуємо нинішню кризу системи охорони здоров'я, нам необхідно готуватися до наступної", - заявив він.
У Міжнародний день протиепідемічної готовності генсек закликав приділити цьому питанню увагу і інвестиції, яких воно заслуговує.
Генеральна Асамблея ООН з метою привернення уваги до проблеми запобігання епідемій, підвищення готовності та консолідації зусиль для боротьби з ними торік прийняла резолюцію про заснування Міжнародного дня протиепідемічної готовності, який відзначається 27 грудня.
Будь ласка, зачекайте...
Что было в Украине? В начале эпидемии КОВИД(SARS CoV-2) правительство Украины делало нихрена, а барыги продавали запасы масок по очень высокой цене заграницу, ну маемо шо маемо и конечно же #сделаемЛоховВместе, потом началось строительство дорог за счет КОВИДного фонда 💩
"сам вирус" не может перемещаться по воздуху, а путешествует с частичками человеческих жидкостей таких как слюна или мокрота, а их как раз маска и задерживает, и нет вирус сам с маски не переползет на вас потому что у него "нет ног"
розкажіть мені - як казала "влада" , що ці марлеві ще потрібні і на свіжому повітрі ....про патрулі у парках, та 20 поліцейськиї які ловили молодого хлопця що купався у киеві памятаем...
а також розкажіть по - матчастині , через який період у приміщенні, при видиханні , що стаеться із маскою...- і чи не працюе вона церез 5 хвилин уже як магніт....
будь ласка пане академіку.....
а я ще багато чого можу вам відносно отих промокащек марлевих - по матчастині....
і наостанок - протів ціеї лабораторної хімки - читай зброї....( я не буду зарас про конспірології- це умисно - вар 1 , чи це людський фактор - "щось пішло не так" ... - але спецслужби уже давно цій хімці дали код КПК- що означае комуністична партія китаю.....
так що всі в автопром - ударим так сказать по- бездорожью...- как говаривал один персонаж по- матчасти ....
Шо это за бред сумашедшего?
вивчаючи спец часть ви чули і про розмір частичек "воздуха " - я умисно не писав про це одразу....- так от - найбільша !!!! частичка "воздуха на якій "закріпились" мільярд частин "паразита" до розміру одніеї "дірюльки"
Какие "частички воздуха" воздух - это газовая смесь, газы состоят из молекул, КОВИД не может перемещаться по воздуху прикрепляясь к молекулам.
про клас Масок ( чи костюмів) добродій щось чув....
медицинские маски задерживают частички человеческих жидкостей находящихся в воздухе от попадания оральным и назальными путями, которые являются основными путями передачи инфекций, перемещающихся воздушно-капельным путем и предотвращают попадание их в воздух со стороны носящего или для чего как вам кажется их носят в больнице? для красоты?
КОВИД передается воздушно-капельным путем, не передается воздушным, маски останавливают "капли" человеческих жидкостей содержащих частички вируса
О медицине. Мои друзья работали врачами в Японии 12 лет. Еще с 80-х годов разработана система упреждающая хронические заболевания. И главное, врачи лечат пациентов! Они вернулись в Украину, с новыми знаниями, навыками и опытом. Но не смогли здесь работать. Через год уехали.
Однако, каков % населения Украины, готово чем то пожертвовать ради незнакомого человека?
90% не готовы, но готовы улучшить своё удобство за счет других.
Старайся лучше тролль
На дурака не нужен нож...ему с три короба наврешь...и делай с ним шо хошь..(с)
И главное, единственная подготовка предлагаемая им - дате денег. И всё. Бездарности, блд.
1) Медицина перешла от принципа "Вылечи" к принципу "не сделай хуже".
2) Продукты питания делают из "чего попало". государство давно забило на контроль.
3) Экономика переведена из разряда "жить с каждым днем лучше" в режим "выживание".
4) Народ массово употребляет спиртное, травят друг друга выхлопными газами ...
...
Ах, да. Не готовы выжить в новых пандемиях.
😷
https://www.youtube.com/watch?v=7GUn5gjnQms