УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13903 відвідувача онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
2 750 33
карантин (16073) ООН (2765) пандемія (102) Гутерріш Антоніу (340) коронавірус (16702)

COVID - 19 - не остання пандемія, з якою зіштовхнеться людство. Треба готуватися до наступної, - генсек ООН Гутерріш

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

COVID - 19 - не остання пандемія, з якою зіштовхнеться людство. Треба готуватися до наступної, - генсек ООН Гутерріш

Нинішня пандемія не буде останньою для людства. Необхідно підготуватися до появи нових.

Про це у твітері написав генеральний секретар ООН Антоніу Гетерріш, інформує Цензор.НЕТ.

"COVID - 19 буде не останньою пандемією, з якою зіштовхнеться людство. У міру того як ми вирішуємо нинішню кризу системи охорони здоров'я, нам необхідно готуватися до наступної", - заявив він.

У Міжнародний день протиепідемічної готовності генсек закликав приділити цьому питанню увагу і інвестиції, яких воно заслуговує.

Генеральна Асамблея ООН з метою привернення уваги до проблеми запобігання епідемій, підвищення готовності та консолідації зусиль для боротьби з ними торік прийняла резолюцію про заснування Міжнародного дня протиепідемічної готовності, який відзначається 27 грудня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після закінчення пандемії світ залишиться з більш серйозними проблемами, ніж до її початку, - глава ВООЗ Гебреєсус

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Бесполезная организация транслирует бесполезные вещи. Да, вирусы будут, они всегда были. Это открытие для кого вообще? Всё равно, что скаазать, что завтра взойдёт солнце. Даже если будет пасмурно его не будет видно.
И главное, единственная подготовка предлагаемая им - дате денег. И всё. Бездарности, блд.
показати весь коментар
27.12.2021 09:34
+10
то ви стверджуете що оця "повязка" марля е панацея від..... сам фізичний розмір "ковіда" ви знаете ....
показати весь коментар
27.12.2021 09:53
+6
Та да..
На дурака не нужен нож...ему с три короба наврешь...и делай с ним шо хошь..(с)
показати весь коментар
27.12.2021 09:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та шо вы говорите, это было понятно еще в 2003 году при вспышке SARS CoV-1 в Восточной Азии. С тех пор в Южной Корее и Японии люди повсеместно носят макси и о чудо при вспышке SARS CoV-2 у них был низкий уровень заболеваемости, а если учитывать плотность население Японии имеющей 160М на своих маленьких островах, то у них "эпидемии" не было совсем.

Что было в Украине? В начале эпидемии КОВИД(SARS CoV-2) правительство Украины делало нихрена, а барыги продавали запасы масок по очень высокой цене заграницу, ну маемо шо маемо и конечно же #сделаемЛоховВместе, потом началось строительство дорог за счет КОВИДного фонда 💩
показати весь коментар
27.12.2021 09:19 Відповісти
то ви стверджуете що оця "повязка" марля е панацея від..... сам фізичний розмір "ковіда" ви знаете ....
показати весь коментар
27.12.2021 09:53 Відповісти
стоит изучать мат часть, а не придумывать

"сам вирус" не может перемещаться по воздуху, а путешествует с частичками человеческих жидкостей таких как слюна или мокрота, а их как раз маска и задерживает, и нет вирус сам с маски не переползет на вас потому что у него "нет ног"
показати весь коментар
27.12.2021 10:00 Відповісти
вивчаючи спец часть ви чули і про розмір частичек "воздуха " - я умисно не писав про це одразу....- так от - найбільша !!!! частичка "воздуха на якій "закріпились" мільярд частин "паразита" до розміру одніеї "дірюльки" ( буду намагатись доступно) у "МАСЦІ" - отій простій та доступній, не спеціалізовані по класу ..... це то саме що один піксель до формату А;.... так що 20 масок - отих із аптеки , а ще краще "дизайнерських" -це буде саме те.....
розкажіть мені - як казала "влада" , що ці марлеві ще потрібні і на свіжому повітрі ....про патрулі у парках, та 20 поліцейськиї які ловили молодого хлопця що купався у киеві памятаем...
а також розкажіть по - матчастині , через який період у приміщенні, при видиханні , що стаеться із маскою...- і чи не працюе вона церез 5 хвилин уже як магніт....
будь ласка пане академіку.....
а я ще багато чого можу вам відносно отих промокащек марлевих - по матчастині....
і наостанок - протів ціеї лабораторної хімки - читай зброї....( я не буду зарас про конспірології- це умисно - вар 1 , чи це людський фактор - "щось пішло не так" ... - але спецслужби уже давно цій хімці дали код КПК- що означае комуністична партія китаю.....
так що всі в автопром - ударим так сказать по- бездорожью...- как говаривал один персонаж по- матчасти ....
показати весь коментар
27.12.2021 10:26 Відповісти
хватит распространять свои фантазии, КОВИД перемещается с частичками человеческих жидкостей (слюна, мокрота) он не является что называется в английской терминологии airborn, то есть способным перемещаться по воздуху самостоятельно
показати весь коментар
27.12.2021 10:30 Відповісти
де я сказав хоча б одне слово що паразит ковід "переміщается" самостійно -
показати весь коментар
27.12.2021 10:32 Відповісти
какой "паразит"? КОВИД это вирус

Шо это за бред сумашедшего?

вивчаючи спец часть ви чули і про розмір частичек "воздуха " - я умисно не писав про це одразу....- так от - найбільша !!!! частичка "воздуха на якій "закріпились" мільярд частин "паразита" до розміру одніеї "дірюльки"

Какие "частички воздуха" воздух - это газовая смесь, газы состоят из молекул, КОВИД не может перемещаться по воздуху прикрепляясь к молекулам.
показати весь коментар
27.12.2021 10:38 Відповісти
а - аргументи по- матчасті закінчилис...... - починается шаблони про "бред"...
про клас Масок ( чи костюмів) добродій щось чув....
показати весь коментар
27.12.2021 10:43 Відповісти
каким словом можно описать "терминологию" про "частички воздуха"?!

медицинские маски задерживают частички человеческих жидкостей находящихся в воздухе от попадания оральным и назальными путями, которые являются основными путями передачи инфекций, перемещающихся воздушно-капельным путем и предотвращают попадание их в воздух со стороны носящего или для чего как вам кажется их носят в больнице? для красоты?

КОВИД передается воздушно-капельным путем, не передается воздушным, маски останавливают "капли" человеческих жидкостей содержащих частички вируса
показати весь коментар
27.12.2021 10:54 Відповісти
щиро вдячний - реально ...ввечері буде вільний час ... я виділю ще 5 -ть хвилин ...
показати весь коментар
27.12.2021 10:59 Відповісти
Лізти в мікросвіт біологічних систем зі штангенциркулем (тобто з механістичними поняттями макросвіту) - то велика помилка. Наприклад, вірус ВІЧ менше пор латексу в презервативах, але, пори це, презервативи надійно захищають від інфікування ВІЧ.
показати весь коментар
27.12.2021 10:37 Відповісти
тут частково згоден... - але я добродію "масочнику" по матчасти намагався надто доступно і без "інгліш"...
показати весь коментар
27.12.2021 10:44 Відповісти
Сложно сравнивать Японию и Украину. Маски они носят еще с конца 70-Х. У них культурный принцип "не навреди соседу". При малейших признаках ОРВИ, гриппа ... одевают маски, что бы не заразить окружающих.
О медицине. Мои друзья работали врачами в Японии 12 лет. Еще с 80-х годов разработана система упреждающая хронические заболевания. И главное, врачи лечат пациентов! Они вернулись в Украину, с новыми знаниями, навыками и опытом. Но не смогли здесь работать. Через год уехали.
показати весь коментар
27.12.2021 09:58 Відповісти
Южная Корея приобщилась к этому после SARS CoV-1, суть в том что это работает
показати весь коментар
27.12.2021 10:02 Відповісти
Да, это работает. Особенно эффективно в совокупности с медициной.
Однако, каков % населения Украины, готово чем то пожертвовать ради незнакомого человека?
90% не готовы, но готовы улучшить своё удобство за счет других.
показати весь коментар
27.12.2021 10:09 Відповісти
Оставь себе мнение "специалиста" у которого "размер вируса слишком маленький" и "маска нипаможет". Уже есть результат массового ношения масок в Южной Корее и Японии.

Старайся лучше тролль
показати весь коментар
27.12.2021 13:23 Відповісти
показати весь коментар
27.12.2021 13:25 Відповісти
ПНХ
показати весь коментар
27.12.2021 09:26 Відповісти
Та да..
На дурака не нужен нож...ему с три короба наврешь...и делай с ним шо хошь..(с)
показати весь коментар
27.12.2021 09:31 Відповісти
Бесполезная организация транслирует бесполезные вещи. Да, вирусы будут, они всегда были. Это открытие для кого вообще? Всё равно, что скаазать, что завтра взойдёт солнце. Даже если будет пасмурно его не будет видно.
И главное, единственная подготовка предлагаемая им - дате денег. И всё. Бездарности, блд.
показати весь коментар
27.12.2021 09:34 Відповісти
На початку пандемії, ця організація видала інструкцію "мити_руки_не_менше_20-ти_секунд" Трамп перестав фінансувати цю китайську маріонетку, але дурнуватий Байден повернув все назад.
показати весь коментар
27.12.2021 13:00 Відповісти
піду шнурки прасувати
показати весь коментар
27.12.2021 09:35 Відповісти
Так мы почти готовы к новым пандемиям!
1) Медицина перешла от принципа "Вылечи" к принципу "не сделай хуже".
2) Продукты питания делают из "чего попало". государство давно забило на контроль.
3) Экономика переведена из разряда "жить с каждым днем лучше" в режим "выживание".
4) Народ массово употребляет спиртное, травят друг друга выхлопными газами ...
...
Ах, да. Не готовы выжить в новых пандемиях.
показати весь коментар
27.12.2021 09:45 Відповісти
Ешьте три головки чеснока в день. Может, от коронавируса это и не поможет, но люди будут держаться от вас подальше..
😷
показати весь коментар
27.12.2021 09:45 Відповісти
десь так

https://www.youtube.com/watch?v=7GUn5gjnQms

показати весь коментар
27.12.2021 09:48 Відповісти
Носите маски и укрепляйте иммунитет! Всем добра!
показати весь коментар
27.12.2021 10:12 Відповісти
Другими словами - если вы разгоните левацкий ВОЗ, то кто тогда будет бороться со следующими эпидемиями? Гетерриш - уголовник,который в сговоре с КНР скрыл начало пандемии и непосредственно виновен в смерти миллионов людей.Гаага - вот где этот тип должен сегодня находиться.Генассамлбея ООН должна рано или поздно принять такое решение!
показати весь коментар
27.12.2021 10:13 Відповісти
Будь готов. Усегда готов.- девіз ВОЗ.
показати весь коментар
27.12.2021 10:18 Відповісти
А ВОЗ и ныне там... А там наверняка неплохо жить!
показати весь коментар
27.12.2021 10:26 Відповісти
Гутерріш сказав "2х2=4", ковідіотам для збудження цього достатньо.
показати весь коментар
27.12.2021 10:40 Відповісти
До тих пір, поки козлодоєви всіх сортів не опиняться в реанімації, з ковідом і в кисневій масці, або не втратять від ковід-пневмонії рідних - до них не дійде. Є особини, до яких доходить не через інтелект, а через біль.
показати весь коментар
27.12.2021 12:23 Відповісти
это признание в намерении совершить преступление, выпустить новый вирус
показати весь коментар
27.12.2021 11:57 Відповісти
 
 