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В разі відмови НАТО виконувати вимоги Росії відповідь може бути "різною", - Путін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

В разі відмови НАТО виконувати вимоги Росії відповідь може бути

Військово-технічна відповідь РФ у разі відмови США та НАТО розглядати російські пропозиції у сфері безпеки може бути різною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявив президент РФ Володимир Путін.

"Вона (відповідь.  - Ред.) може бути різною. Це залежить від тих пропозицій, які зроблять мені наші військові експерти", - сказав президент країни-агресора.

Водночас Путін заявив, що РФ прагнутиме досягнення юридично зобов'язуючого результату на цих переговорах, а не прагнутиме їхнього припинення.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
У кацапов ответы бывают разные - жидкие и газообразные....
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27.12.2021 09:34
+21
Заднюю ни кто не давал, он продолжает накапливать войска. Риторика кремлядей не изменилась с времен войны против Финляндии, почитай газеты тех времен и будишь жутко удивлен. Да и паспортизация донбасян жутко напоминает войну с Грузией и нациков с Чехией
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27.12.2021 09:44
+14
Шо ж ты фраер сдал назад !!??
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27.12.2021 09:22
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Риторика ВВХ змінилася. Ублюдок включив задню.
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27.12.2021 09:18 Відповісти
Заднюю ни кто не давал, он продолжает накапливать войска. Риторика кремлядей не изменилась с времен войны против Финляндии, почитай газеты тех времен и будишь жутко удивлен. Да и паспортизация донбасян жутко напоминает войну с Грузией и нациков с Чехией
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27.12.2021 09:44 Відповісти
Нема там вже що накаплювати. Рашистська армія всього пів мільйона. А ще в них найбільша в світі довжина кордону в придачу до рашки найбільше в світі територіальних претензій від десятка сусідніх країн. ВВХ просто не може оголити східні та південні кордони. Тому все що він може, це теоретично захопити ОДНЕ українське місто мільйонник і вдавитися власною кров"ю.
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27.12.2021 10:14 Відповісти
обычно острые вопросы решаются во время пекинских олимпиад
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27.12.2021 10:53 Відповісти
Против шовинизма национализм! Так говорил Ганди! так говорил Пилсудский! Клин вышибают клином! Никто еще не придумал другое!
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27.12.2021 10:27 Відповісти
Шо ж ты фраер сдал назад !!??
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27.12.2021 09:22 Відповісти
И все эти ответы почему-то будут связаны с несостоящей в НАТО Украиной. С таким успехом ***** может Воронеж побомбить.
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27.12.2021 09:29 Відповісти
Налякав їжака голою сракою
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27.12.2021 09:31 Відповісти
А ти розглядай пропозиції НАТИ. Кожному своє.
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27.12.2021 09:32 Відповісти
А на бутылку сесть а второй поперхнуться не хочет *****? Есть ещё такой вариант.
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27.12.2021 09:32 Відповісти
на пляшечку присядеш чи по варонежу іпаньош, ***** поганоє?
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27.12.2021 09:33 Відповісти
У кацапов ответы бывают разные - жидкие и газообразные....
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27.12.2021 09:34 Відповісти
Якщо б наша влада не була агентами ФСБ, то Путлер не погрожував би!
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27.12.2021 09:37 Відповісти
банальный игнор всех хотелок психопата пошёл бы всему миру на пользу, но у сытого Запада мозги заплыли жиром, а мышцы атрофированы...
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27.12.2021 09:46 Відповісти
А отчего Запад сытый, при том, что мышцы у него атрофированы? Как такое может быть?
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27.12.2021 10:16 Відповісти
Элементарно, Ватсон!
Полный желудок ни как не приводит к нарастанию мышечной массы. Жир, это не мышцы
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27.12.2021 11:47 Відповісти
А как же поговорка "не потопаешь, не полопаешь" ? Где же они берут средства для сытой жизни? Чьими ресурсами пользуются?
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27.12.2021 13:42 Відповісти
НАТО тоже так думает и может ещё добавить
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27.12.2021 09:46 Відповісти
Ботоксный хорёк берет на понт, зелёная шмаркля готовится к капитуляции и мечтает посадить Порошенко,к сожалению виноваты мы сами,выбрав Оманского віслюка.
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27.12.2021 09:47 Відповісти
Подлодка Курск подошла к Вашингтону,а авианосец адмирал Кузя на подходе к Нью-Йорку...хоче завалить статую Свободу,а вместо нее поставят мавзолей чЛенина... а рюсский Серп и немецкий Молот поставят возле Конгресса... Пролетайрят краснопузый дело тонкое...
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27.12.2021 09:49 Відповісти
Серп и молот -смерть и голод ,постоянно доказывается историей ! Только международный суд а-ля Нюрнберг над комммунизмом
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27.12.2021 11:32 Відповісти
Відповідь має бути тільки одна - Це чудовисько має сдохнути!
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27.12.2021 09:53 Відповісти
Русские люди я горжусь вами!
На бутилках сидите, швабры в ану,сах носите, платите мзду чебурекам однако всьо равно вяликие и непабидимые. Вот эта характер!
Умом Россию не понять.
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27.12.2021 09:58 Відповісти
С умом она несовместима
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27.12.2021 10:19 Відповісти
Конечно не понять. Для этого надо думать как они, точнее тем же местом, которым они думают и какают одновременно.
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27.12.2021 10:20 Відповісти
Убеждён-умом её понять.Самая лживая страна в мире!!! А кто её связывает с умом и логикой,тот лукавый.Это можно объяснить,что рашка необъятно богата природными богатствамиТам всегда с этими богатствами сами будут по уши в дерьме и неистово орать о своём величии и *сверх благородном *русском человеке. В цивилизованных странах их свинячее поведение каждому видно .Там никогда не было намёка на демократию. Их авторитарный лидер всегда порабощал свой народ и требовал от них с оскалом животных относится к другим народам. Те богатства всегда будут в руках властителя,но никогда народу принадлежать не будут. ШОВИНИЗМ,ЛЖИВОСТЬ и БЕСКУЛЬТУРИЕ русских воспитанный и умный человек всегда увидит и будет сторониться, чтобы самому не запачкаться.И как результат их это будет бесить и они могут взять в руки дубинку от которой сами и постраждают.
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27.12.2021 12:07 Відповісти
Время не вылечить РАБссию и через 500 лет...,вечная ГУЛАГовская помойка гордится свом РАБством на РАБссии... типа загадочная рюсская душа...
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27.12.2021 09:59 Відповісти
Как всегда наберет гавна в рот и плюнет в сторону Запада
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27.12.2021 10:00 Відповісти
Нас вполне устраивает суицидный вариант ответа Путина.
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27.12.2021 10:04 Відповісти
Да тут и сранивать нечего ВВП США 26 %,ВВП РАБссии 1,5%...моска лает на слона....,хотя в дохлом Сссре было однажды 16,4% ВВП...,но когда строили Байкало-Амурскую сраную магистраль сеголдня никому не нужную....РАБссия вымирает...каже Путлер... хотя раньше его это сказали Татьяна Голикова и крыса Марго Симоньян... значит правда на РАБссии меньше 89 млн дармоедов....а еще недавно орали нас 150 млн баранов...
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27.12.2021 10:05 Відповісти
Путінські вояки з беззбройними українцями не змогли впоратись.Для НАТО війська РФ- мішені в тирі.Доведено вагнерівцями в Сирії. Єдине чим РФ може шокувати світ-показати одночасно всі 13дублерів мертвого Путіна.Хай разом дадуть пресконференцію.
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27.12.2021 10:14 Відповісти
С 4-го по 20 февраля Олимпиада в Китае. И друг Си ждет пуйла в гости, отмазки не проконают. Поэтому если что-то и произойдет, то в январе или в марте, что мало вероятно.
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27.12.2021 10:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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27.12.2021 10:21 Відповісти
Найкраща відповідь і подарунок землянам- -самознищитись. Свято для всього людства
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27.12.2021 10:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=*********** Путин "моргнул"/ Новые фейки "кремлевских"/ Выступление посла Китая в США/ Полный обзор/
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27.12.2021 10:22 Відповісти
Вот такой ответ НАТЕ- он военный, или технический?
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27.12.2021 10:22 Відповісти
А такой?
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27.12.2021 10:28 Відповісти
Летучая буханка
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27.12.2021 11:36 Відповісти
Чому з усіх можливих варіантів формулювання заголовків вибирають най... У разі, буцімто, зазнав поранення, перемовини, .... і, звичайно, з неодмінним наразі.
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27.12.2021 10:31 Відповісти
Это понятно!!!! Так же как смотря ,что поесть, от этого зависит состав какашки!!!
У нас свои дела , а ваши ответы в кадыровым , это уж не наш вопрос!!!
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27.12.2021 10:55 Відповісти
Поигрывая ножичком промокашка пужает очкастых фраеров ... На шо вам шуба ? Теперь потепление. И спинжак тоже снимай ,а то мы с дружком из пекина горло -то вам и перережим. А кое-кто из фраеров уже и шляпу и галоши снял.....
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27.12.2021 10:58 Відповісти
Иди жопу свою подмой, ************** плешивый!
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27.12.2021 11:16 Відповісти
пітін, іди нхй. тупе, сцикливе, йбане в опу кгбшне чьмо.
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27.12.2021 11:25 Відповісти
Коли хочуть реальних поступок і мають можливість змусити до них, спочатку стріляють, а потім йдуть на перемовини
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27.12.2021 11:26 Відповісти
Ну... наприклад ***** собі член надкусить...
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27.12.2021 12:31 Відповісти
Та ми зрозуміли. Тому в разі відмови Росіїї припинити війну проти України ми готові себе боронити.. " А чи готові Українськи козаки покласти по 5-ть кацапів за рідну неньку?? ТАК. Слава Україні!!!"
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27.12.2021 12:40 Відповісти
Сидітимуть москалі без нормальної їжі, нормального одягу й нормальної техніки.
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27.12.2021 12:55 Відповісти
<<<<<< ПТН ПНХ >>>>>>
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27.12.2021 13:03 Відповісти
 
 