В разі відмови НАТО виконувати вимоги Росії відповідь може бути "різною", - Путін

Військово-технічна відповідь РФ у разі відмови США та НАТО розглядати російські пропозиції у сфері безпеки може бути різною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявив президент РФ Володимир Путін.

"Вона (відповідь. - Ред.) може бути різною. Це залежить від тих пропозицій, які зроблять мені наші військові експерти", - сказав президент країни-агресора.

Водночас Путін заявив, що РФ прагнутиме досягнення юридично зобов'язуючого результату на цих переговорах, а не прагнутиме їхнього припинення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін може обговорювати з Зеленським "двосторонні відносини", але не Донбас, - Пєсков