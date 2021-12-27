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В разі відмови НАТО виконувати вимоги Росії відповідь може бути "різною", - Путін
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Військово-технічна відповідь РФ у разі відмови США та НАТО розглядати російські пропозиції у сфері безпеки може бути різною.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це заявив президент РФ Володимир Путін.
"Вона (відповідь. - Ред.) може бути різною. Це залежить від тих пропозицій, які зроблять мені наші військові експерти", - сказав президент країни-агресора.
Водночас Путін заявив, що РФ прагнутиме досягнення юридично зобов'язуючого результату на цих переговорах, а не прагнутиме їхнього припинення.
Топ коментарі
+22 AbOriginal_UA
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+21 Vadim Izumov
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+14 чугунный батон
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Или цензор каждый день будет его публиковать???
Відповідь Росії у разі відмови США і НАТО розглядати пропозиції про безпеку може бути різною - Путін
Військово-технічна відповідь РФ у разі відмови США та НАТО розглядати російські пропозиції у сфері безпеки може бути різною, відповідні пропозиції підготують військові експерти.26.12.21 10:54 15003108 ЗА КОРДОНОМ
Полный желудок ни как не приводит к нарастанию мышечной массы. Жир, это не мышцы
На бутилках сидите, швабры в ану,сах носите, платите мзду чебурекам однако всьо равно вяликие и непабидимые. Вот эта характер!
Умом Россию не понять.
У нас свои дела , а ваши ответы в кадыровым , это уж не наш вопрос!!!