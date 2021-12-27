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Денісова (871) окупація (5857) омбудсмен (387) в'язниця (389) ОРДЛО (299)

Українець Ставцев, якого незаконно утримують у Макіївській колонії, у критичному стані. Меддопомога не надається, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Українець Ставцев, якого незаконно утримують у Макіївській колонії, у критичному стані. Меддопомога не надається, - Денісова

В українця Євгена Ставцева, якого незаконно утримують у Макіївській виправній колонії № 32 на тимчасово окупованій території Донецької області, загострилися проблеми зі здоров'ям. Втім, ніякої допомоги він не отримує.

Про це уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Занепокоєна критичним станом здоров’я громадянина України Євгена Ставцева, якого незаконно утримують у Макіївській виправній колонії № 32 на тимчасово окупованій території Донецької області", - зазначає вона.

Денісова нагадує, що Євген був викрадений 6 жовтня 2017 року невідомими людьми з власної квартири у Донецьку. Кілька місяців його вважали зниклим безвісти.

За її інформацією, весь цей час Євген Ставцев утримувався в секретних в'язницях "Міністерства державної безпеки в ОРДО" та у сумнозвісній в’язниці "Ізоляція", де піддавався фізіологічному та психологічному насильству. Його били, катували електричним струмом, внаслідок чого він втратив зуби та слух.

"У Євгена загострився виразковий коліт з тотальними ураженням шлунково-кишкового тракту, що призвів до постійних кровотеч. Крім того, у нього хронічний панкреатит, який супроводжується больовим синдромом, розлад нервової та серцево-судинної системи, безсоння, постійні болі в серці, суглобах і хребті", - зазначає омбудсмен.

Також вона повідомила, що наприкінці 2019 року його було незаконно засуджено так званим "судом", підконтрольним органами окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області до 14 років позбавлення волі за нібито "шпигунство та участь у терористичній організації".

"Адміністрацією Макіївської виправній колонії № 32 Євгену не надається жодної медичної допомоги. Крім того, він позбавлений спілкування з рідними: його матері постійно відмовляють у побаченнях, пояснюючи карантинними обмеженнями. Такі дії стосовно Євгена Ставцева є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - зазначає Денісова.

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Вона звернулася до керівництва МКЧХ в Україні з проханням терміново здійснити візит до Євгена Ставцева, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою.

"Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги", - резюмувала омбудсмен.

Українець Ставцев, якого незаконно утримують у Макіївській колонії, у критичному стані. Меддопомога не надається, - Денісова 01
Українець Ставцев, якого незаконно утримують у Макіївській колонії, у критичному стані. Меддопомога не надається, - Денісова 02

Автор: Ірина Дашківська
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Батько Євгена Ставцева Юрій розповідав виданню «Новинарня», що його син став бранцем бойовиків у Донецьку 6 жовтня 2017 року. Мовляв, незнайомі озброєні люди з густими рудими бородами вломилися у квартиру і забрали сина. Також забрали документи, ноутбук, комп'ютер та автомобіль.

Євгенові тоді було 32 роки. Він народився і жив у Донецьку, закінчив університет за фахом економіста-міжнародника, працював у пенсійному фонді, потім почав займатися власною справою. Був осторонь від політики, не брав до рук зброю.
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27.12.2021 10:06 Відповісти
За що й поплатився.
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27.12.2021 11:16 Відповісти
Був осторонь від політики- ідіот коротче
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27.12.2021 14:23 Відповісти
ЗЕнарко ще раз "сдєлал" всіх українців "вмєстє"!
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27.12.2021 10:08 Відповісти
Нарід сам себе зробив разом.
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27.12.2021 10:26 Відповісти
"рускиймир",хуле. На подвале может оказаться любой в любое время с любыми взглядами. Просто потому,что кому-то его дом понравился. Или машина. Или жена. Реинкарнация 30-х годов прошлого века.
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27.12.2021 10:28 Відповісти
Де закон "про колоборантів"?!
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27.12.2021 10:32 Відповісти
Блогер Денис Казанский о захвате Донбасса Бородами Гиркиніми и прочим москальским бідлом...https://youtu.be/V_nvcN7u2uc
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27.12.2021 10:38 Відповісти
Просте питання. Чому він не втік в 2014 році, як зробили це сотні тисяч громадян України, які раптом опинились на окупованій території?
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27.12.2021 10:39 Відповісти
Nie ma opcji, jeszcze się fięta nie uleżały..
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27.12.2021 10:40 Відповісти
Покрако шо не поляк?
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27.12.2021 10:52 Відповісти
А жили ж по людські,так ні,погукали...
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27.12.2021 12:21 Відповісти
Так выделила бы сук@ ему из одной из своих заначек под одним из ее матрасов 50тысяч баксов, хватит на супер адвокатов и будет дома. Один хер для этой корумпированной гнилой твари это как для украинского учителя одна гривна.
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28.12.2021 02:06 Відповісти
 
 