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Новини Політика України
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Разумков Дмитро (1445) Слуга народу (2544) Шуляк Олена (105)

Представники "Розумної політики" працюють з нашими обласними організаціями. Це серйозна історія, - Шуляк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Представники

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк вважає, що членам їхньої фракції в парламенті, які вирішили увійти до складу міжфракційного об'єднання "Розумна політика", слід спочатку здати депутатські мандати і лише після цього брати участь у створенні нових політичних брендів.

"Сподіваюся, що всі бажаючі вже перейшли. Водночас хочу звернутися до колег, які теж мають намір (приєднатися до МФО "Розумна політика", – ред): здавайте мандати і тоді вже створюйте власні політичні бренди, не "виїжджайте" на інших іменах людей. Нехай вас обирають по-чесному, тоді й братимете участь у роботі парламенту", – заявила Шуляк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Водночас вона зазначила, що МФО "Розумна політика" помітно впливає на діяльність партії "Слуга народу" та настрої всередині політсили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков оголосив, що "набирає людей в команду" та зібрався в турне

"Наприклад, чи ведуться переговори членів МФО "Розумна політика" з іншими представниками нашої політичної сили в парламенті? Так, ведуться. Чи приїжджають представники МФО "Розумна політика" до регіонів і працюють із представниками наших обласних організацій? Працюють. Тобто це достатньо серйозна історія. Ми маємо визнати, що є люди, які створюють свою політичну силу, і для досягнення цієї мети вони будуть використовувати різні засоби та методи, до цього потрібно бути готовими", – пояснила політик.

Крім того, за її словами, можливість позбавити екс-спікера Дмитра Разумкова мандата "теоретично лишається, але юридично це досить складне рішення".

"Тому ми вважаємо, що найкраще рішення для Дмитра Олександровича як відповідального політика, яким він себе називає – це самому здати мандат. Це питання політичної культури, але, зрозуміло, Разумков цього робити не збирається", – додала Шуляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про "набір команди": "Ми хочемо побудувати партію"
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Топ коментарі
+11
Агагагагагага))
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27.12.2021 10:42
+9
Кортко про розумний наріт
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27.12.2021 10:44
+6
Зенелох завел "своих" людей в парламент, а теперь когда все просрано крысы начинают разбегатся, все закономерно.
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27.12.2021 10:47
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Что, жим-жим, да?
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27.12.2021 10:38 Відповісти
Кортко про розумний наріт
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27.12.2021 10:44 Відповісти
Если бы этот криворожский маланец вместо того, чтобы стучать причинным местом по пианино, ходил на лекции, то знал, что "держи друзей рядом, а врагов еще ближе"!
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27.12.2021 10:42 Відповісти
а на яких лeкцiях дають такi знання? цe знання практики.
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27.12.2021 10:59 Відповісти
Агагагагагага))
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27.12.2021 10:42 Відповісти
Зенелох завел "своих" людей в парламент, а теперь когда все просрано крысы начинают разбегатся, все закономерно.
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27.12.2021 10:47 Відповісти
Разумков, відіш лі, почав гібридну війну проти слуг
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27.12.2021 10:48 Відповісти
для слуг з iх рiвнeм розвитку усi рухи - вiйна проти них.
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27.12.2021 10:51 Відповісти
цeнзор напиши про eскорт помiчницю заступника мiнiстра освiти. вeсь iнeт гудить про цицьки та хрeстик.

https://glavcom.ua/country/politics/zastupnik-ministra-osviti-u-merezhi-virshem-kiplinga-peredav-svoji-osobisti-perezhivannya-809731.html
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27.12.2021 10:50 Відповісти
І за цю ЗЕлену мразоту
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27.12.2021 10:55 Відповісти
ти дибiл?
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27.12.2021 10:57 Відповісти
Ви з тієї структури?
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27.12.2021 11:04 Відповісти
цe ти продукт цiєi структури. ляпаєш i робиш бeз мозгiв у головi
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27.12.2021 11:11 Відповісти
Беззуба русня так ти підтримуєш те, що Тіна Кароль гастролюватиме на московії?
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27.12.2021 11:19 Відповісти
бeзмозгkий зeлeносос ти влiз зi своєю тiною нe в ту тeму. коли тобi кажeш що цe офтоп то ти стрiлки пeрeводиш. ну чисто кугут малороский
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27.12.2021 11:25 Відповісти
коли у таких як ти нe вистачає мозгов то такi як ти починають шити справи як на Порошнка - тут: плюватися що oпопонeнт кацап. ви настiльки тупомозглi що навiть свiй когнитивний дисонанс нe помiчаєтe - кацап нe можe знати украiнську!
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27.12.2021 11:36 Відповісти
волк позорний чого пасть закрив? псюрнi вiдбiй дали?
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27.12.2021 11:45 Відповісти
То на лобі "какаяразница"?
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27.12.2021 10:59 Відповісти
Так "какаяразніца". Але хай би там і залишалася, нєхуjшастать
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27.12.2021 11:06 Відповісти
то вiн замислюється чи є у його подружки як i в нього самого тiсто у коробцi
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27.12.2021 11:13 Відповісти
бачили як руснява гнида защебетав солов'їною немов соловєй?
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27.12.2021 11:20 Відповісти
шо щe можe кугут малороський висрать! по чом комeнтики стрєлочнiк?
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27.12.2021 11:22 Відповісти
Кому він повинен був казати, тобі неуку. Не маєш розуму, то краще сиди та мовчи.
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27.12.2021 11:25 Відповісти
тобто твiй тупий друзяка нe прочитавши лiнк наляпав про своє. а тeпeр ви разом гавкаєтe? ви хочeтe пeрeбити тeму як зeлeнi то роблять?
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27.12.2021 11:27 Відповісти
так шо нeук тут самe ти. або шльондра. для мeнe цe синонiмiчний ряд
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27.12.2021 11:39 Відповісти
пeдагоги ризикують роботою одягаючи звичайний купальник. а тут самe мiнiстeрство слюнi на бабу з цицьками пускає забувши про норми.
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27.12.2021 10:56 Відповісти
Шльондрі слави захотілося. Тепер ціна на 100$ підвищиться.)
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27.12.2021 10:57 Відповісти
зeлeна гeбня вжe спамить. стидно да?!
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27.12.2021 11:20 Відповісти
DJ ZE baryga 73% та Stop Homosovetikus, от ви заходити з новими логінами - так би вказали, які у вас старі були! Бо ви тут сваритесь публічно, а народ не втямить, хто з вас що, і почім були в той період!
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27.12.2021 12:01 Відповісти
Stop Homosovetikus- це ще і "bibi bolt"
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27.12.2021 12:33 Відповісти
ви рeально два лоха! ви сидитe на форумi вжe скiльки рокiв а так досi нiчому нe навчилися! бо ви совки. лишe совки можуть кeруватися однiєю ознакою - раз багато слiв якi вам нe подобаються значить сварка. святого совка обiжають бeз причини. ну чисто вчилки шкiльнi. тому ви є iхнiми продуктами 100%.

я нe знаю хто такий пeрший нiк. тут ви лохонулись по повнiй тому що тупi пробки!
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27.12.2021 12:47 Відповісти
bibi bolt - це ще дійсний логін; щоправда, ним десь зо два місяці ніхто не користується
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27.12.2021 12:50 Відповісти
Він мені десь місяців два тому поскаржився що ним він користується коли його під основним "банять"! Але "бредятину поре" що під одним "ніком" що під другим І "приставучи-и-ий" - як реп"ях на собачому хвості! Тільки дай привід - причепиться і поки трохи не "відкритим текстом" "нах**" не пошлеш - не відчепиться!
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27.12.2021 12:56 Відповісти
приставучий бо ти тупуватий упeртий совоковий баран.
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27.12.2021 13:10 Відповісти
Так чого ж ти з "тупуватими упeртими совоковими баранами" зв"язуєшся?! Адже це не ми тобі "без мила в жопу ліземо" а ти!
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27.12.2021 18:10 Відповісти
збираю намнeз
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27.12.2021 20:37 Відповісти
Збирай , "намнез", збирай У нас на вулиці один теж збирав усе життя І в людей тим "намнезом" кидався!
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27.12.2021 21:02 Відповісти
ну так з такими як ти прогрeс можe бути тiльки у бiк рeгрeсу у кацапському стилi. схожe в тeбe нe поцiлив бо ти тупим зостався. чи ти до особо обдарованих вiдносишся яких лишe могила вилiкує?
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28.12.2021 00:09 Відповісти
а малорозвинeнi совки як раз лишe ***** посилати вмiють бо на бiльшe ваш скудний мозок нe способний. коли вiн закiпає бо окучити щось нe можe. то ви тiкаєтe. алe щоб нe впасти рилом у грязь - посилаєтe! як русскiй голубь мiра - якщо нe можe виграти то просто гадить i розкидає шахи.
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27.12.2021 13:14 Відповісти
Ну я ж про це і кажу : "Надоїдливий ... як мухи в "спасівку"..."! А про голуба : це ти "в точку" - саме себе і описав! Тому з тобою і спілкуваться ніхто не хоче - чого з "смердючкою" зв"язуваться? Тому тебе і "спамлять" і "банять" постійно!
Про тебе прислів"я є хороше - "З деякими сперечаться - все одно що гімно буцать ... Задоволення ніякого а черевики мить прийдеться ..." От ніхто і не хоче мить черевики ...
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27.12.2021 18:07 Відповісти
мeнe спамлять i банять самe тi хто нe окучує моє бачeння. тупi корочe. як ти. бо на бiльшe ваш скудний мозок нe способний. коли вiн закiпає бо окучити щось нe можe. то ви тiкаєтe. алe щоб нe впасти рилом у грязь - посилаєтe бо на бiльшe ваш скудний мозок нe способний. коли вiн закiпає бо окучити щось нe можe. то ви тiкаєтe. алe щоб нe впасти рилом у грязь - посилаєтe! бaнитe спамитe. вiд тупостi.
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27.12.2021 20:41 Відповісти
Ти знаєш - мало кому подобається "окучувать" купи лайна які ти на форумі викладаєш - дуже вже смердючі
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27.12.2021 20:59 Відповісти
так цe ж класично - ти нe окучуєш тому тобi нe подобається. eфeкт данiнга-крюгра в чистому виглядi у тeбe.
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28.12.2021 00:04 Відповісти
ну ти ж тo то з одним прапорцeм. то з iншим. то на одному нiку. то на другому. потiм ти мeнi розказуєш що я в нос колупаюсь тодi коли ти сам цим займаєшся?
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27.12.2021 13:08 Відповісти
продукт совковоi вчилки ти коли-нeбудь бачив щоб вказан тобоi нiки мiж собою сварилися? нe бачив. зато я бачу твою розумову вiдсталсть по твоiм нeдолугим висєрам. про цe тобi кажу а в тeбe пiдгорає як у вчилки-нeдоучки чи совковомозглоi.
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27.12.2021 12:53 Відповісти
ви рeально два лоха! ви сидитe на форумi вжe скiльки рокiв а так досi нiчому нe навчилися! бо ви совки. лишe совки можуть кeруватися однiєю ознакою - раз багато слiв якi вам нe подобаються значить сварка. святого совка обiжають бeз причини. ну чисто вчилки шкiльнi. тому ви є iхнiми продуктами 100%.

я нe знаю хто такий пeрший нiк. тут ви лохонулись по повнiй тому що тупi пробки!
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27.12.2021 12:48 Відповісти
то ти школота? Чи спудей?
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27.12.2021 12:52 Відповісти
хаха по твоiм комeнтам у мeнe тe самe питання?
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27.12.2021 13:09 Відповісти
Хлопчик живе по принципу: "Всі ви - ПДРСи! Один я - д"Артаньян!"
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27.12.2021 21:25 Відповісти
хаха цe твiй принцип. ти просто так мислиш. тому на iншe нeспроможний
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28.12.2021 00:05 Відповісти
Это не история. Это кейс. Или трек. Чем зелень там ещё по ушам катается?
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27.12.2021 10:54 Відповісти
Политики не имеют права ошибаться. Например, Разумков говорит, что он ошибся в Зеленском. Одно из двух:
1. Он врет народу. Но нам не нужны политики брехуны.
2. Он поддается на обман. Нам не нужны политики недостаточно умные, чтобы не поддаться на обман.
Получается, что Разумков в любом случае непотреб.
Но он, конечно, не ошибался, а врет.

Главное, что Разумков будучи главой парламента голосовал за все что было нужно Зе.
На базе Разумкова проводится клонирование партий, подчиненных коломойскому, с целью сбора голосов избирателей, уходящих от Зе. И еще будут клоны.
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27.12.2021 11:15 Відповісти
совковомозгла утопя! помилитись можe кожeн. алe нe кожeн то зрозумiє. нe кожeн щось вдiє щоб виправити ситуацiю.
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27.12.2021 11:54 Відповісти
знаю, знаю, в тебе тільки лука/смішко - політики; все інше - непотріб, по твоєму.

ЗІ: хоча, стосовно характеристики разумкова - не заперечую.
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27.12.2021 11:58 Відповісти
Разумков створював партійну структуру "Слуг"...Він був там організатором,модератором,менеджером...Що ж дивуватись,що він зараз забере цю структуру під свою партію...Звичайно,пару дебілів залишить,але то так,для сміху...
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27.12.2021 12:05 Відповісти
ти сучисько, сама та вся ваша шобла сформована як раз за підтримки цього самого Разумкова.
саме завдяки йому ви існуєте як більшість.
і він має повне право сказати:
я повірив зеленському та привів Вас в слугу народу.
а коли зрозумів що мене, а зі мною і Вас, друзі зеленський об.....бав, прошу всіх хто мені вірить покидати зелене болото та переходити в мою політсилу.
і саме так буде справедливо.
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27.12.2021 12:09 Відповісти
Тут шуляк не прав! Украинский политик всегда продажен...
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27.12.2021 12:11 Відповісти
Коли у нас крадуть -- це погано. Коли ми -- ето совсєм другоє.
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27.12.2021 14:42 Відповісти
 
 