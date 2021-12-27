Представники "Розумної політики" працюють з нашими обласними організаціями. Це серйозна історія, - Шуляк
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Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк вважає, що членам їхньої фракції в парламенті, які вирішили увійти до складу міжфракційного об'єднання "Розумна політика", слід спочатку здати депутатські мандати і лише після цього брати участь у створенні нових політичних брендів.
"Сподіваюся, що всі бажаючі вже перейшли. Водночас хочу звернутися до колег, які теж мають намір (приєднатися до МФО "Розумна політика", – ред): здавайте мандати і тоді вже створюйте власні політичні бренди, не "виїжджайте" на інших іменах людей. Нехай вас обирають по-чесному, тоді й братимете участь у роботі парламенту", – заявила Шуляк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Водночас вона зазначила, що МФО "Розумна політика" помітно впливає на діяльність партії "Слуга народу" та настрої всередині політсили.
"Наприклад, чи ведуться переговори членів МФО "Розумна політика" з іншими представниками нашої політичної сили в парламенті? Так, ведуться. Чи приїжджають представники МФО "Розумна політика" до регіонів і працюють із представниками наших обласних організацій? Працюють. Тобто це достатньо серйозна історія. Ми маємо визнати, що є люди, які створюють свою політичну силу, і для досягнення цієї мети вони будуть використовувати різні засоби та методи, до цього потрібно бути готовими", – пояснила політик.
Крім того, за її словами, можливість позбавити екс-спікера Дмитра Разумкова мандата "теоретично лишається, але юридично це досить складне рішення".
"Тому ми вважаємо, що найкраще рішення для Дмитра Олександровича як відповідального політика, яким він себе називає – це самому здати мандат. Це питання політичної культури, але, зрозуміло, Разумков цього робити не збирається", – додала Шуляк.
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https://glavcom.ua/country/politics/zastupnik-ministra-osviti-u-merezhi-virshem-kiplinga-peredav-svoji-osobisti-perezhivannya-809731.html
я нe знаю хто такий пeрший нiк. тут ви лохонулись по повнiй тому що тупi пробки!
Про тебе прислів"я є хороше - "З деякими сперечаться - все одно що гімно буцать ... Задоволення ніякого а черевики мить прийдеться ..." От ніхто і не хоче мить черевики ...
я нe знаю хто такий пeрший нiк. тут ви лохонулись по повнiй тому що тупi пробки!
1. Он врет народу. Но нам не нужны политики брехуны.
2. Он поддается на обман. Нам не нужны политики недостаточно умные, чтобы не поддаться на обман.
Получается, что Разумков в любом случае непотреб.
Но он, конечно, не ошибался, а врет.
Главное, что Разумков будучи главой парламента голосовал за все что было нужно Зе.
На базе Разумкова проводится клонирование партий, подчиненных коломойскому, с целью сбора голосов избирателей, уходящих от Зе. И еще будут клоны.
ЗІ: хоча, стосовно характеристики разумкова - не заперечую.
саме завдяки йому ви існуєте як більшість.
і він має повне право сказати:
я повірив зеленському та привів Вас в слугу народу.
а коли зрозумів що мене, а зі мною і Вас, друзі зеленський об.....бав, прошу всіх хто мені вірить покидати зелене болото та переходити в мою політсилу.
і саме так буде справедливо.