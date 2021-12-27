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Ми не блефуємо, - МЗС РФ про вимоги Путіна щодо невступу України та Грузії до НАТО. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Пропозиції Росії щодо гарантій безпеки не є блефом, заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у інтерв'ю журналу "Міжнародне життя".

"Коли ми говоримо абсолютно твердо і чітко, що вимагаємо офіційного відкликання рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна та Грузія стануть членами НАТО..., коли ми говоримо, що подальше розширення НАТО треба в принципі виключити, коли ми говоримо, що інфраструктуру НАТО і різного роду заходи, які є провокаційними для Росії, треба відкотити на позиції, що існували на момент підписання основного акта Росія – НАТО 1997 року, ми не блефуємо. Це наші реальні пропозиції. Розуміння цього потрібно впроваджувати всіма силами, і ми цим займатимемося", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розширення НАТО на країни колишнього СРСР - це "питанням життя і смерті" для Росії, - Пєсков

Також він заявив, що РФ наполягає на терміновості розгляду цього питання.

"Питання термінове, ескалація серйозна, проблеми великі, ми повинні покласти край просуванню НАТО, натовської інфраструктури, натовських можливостей і далі на схід", - додав Рябков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МЗС РФ терміново зажадали відповідь США щодо "гарантій безпеки": "Ситуація дуже важка і гостра"
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Топ коментарі
+54
Нахер это где то возле Воронежа...ступай туда...
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27.12.2021 11:18
+39
Кацапських вождів аж корчить, бо не такої реакції вони чекали на свої бредові пропозиції...
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27.12.2021 11:26
+35
Найголосніше тявкає дворняга, яка не має зубів вкусити!
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27.12.2021 11:21
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Что я могу сказать. Пошли они на ..... вместе со всем свои великоросским величием. Как бы так.
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27.12.2021 16:55 Відповісти
во вы шлюхи.
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27.12.2021 17:02 Відповісти
Ми не блефуємо, - МЗС РФ про вимоги Путіна щодо невступу України та Грузії до НАТО. Джерело: https://censor.net/ua/n3307390

КАЦАПИ - ПІШЛИ НАФІГ
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27.12.2021 17:07 Відповісти
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27.12.2021 17:08 Відповісти
прямо зараз на сході України
https://www.flightradar24.com/*******/2a5133c0
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27.12.2021 17:47 Відповісти
Это очень хорошо !
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27.12.2021 17:58 Відповісти
что не кацап,то диагноз,за бабло и дочь родную на хор запустят.Дебилизм бьёт через края и это росея.
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27.12.2021 18:03 Відповісти
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27.12.2021 18:04 Відповісти
За звичай, блефує той, хто говрорить, "я не блефую". Попереджувати є проявляти слабкість.
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27.12.2021 18:05 Відповісти
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27.12.2021 18:06 Відповісти
Заходите к нам под огонек - пела Стугна ласково и так нежно...
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27.12.2021 18:30 Відповісти
Не один кончений москаль немає права диктувати Україні куди вступати і на яких правах! Сам факт таких висловлювань це вже загроза Україні та Європі!
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27.12.2021 19:03 Відповісти
Скоріше, скоріше в НАТО! Чим швидше Україна дистанцінується від проклятого Мордору, тим краще. Слава Україні!))
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27.12.2021 19:06 Відповісти
Маємо дякувати старому недолугому телепню Байдену що дозволив так себе вести ботоксному недомірку. Московське чмо навіть близько собі не дозволяв такого при Трампі бо той насправді дуже непередбачуваний на відміну від ботоксного.
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27.12.2021 19:30 Відповісти
За 7+ років навіть патронного завода не збудувати, ніхто навіть не подумав розвивати малий та середній бізнес(крім солодких магазинчіків біля метро), тарифами та цінами людей опустили до підлоги, а дякувати старенькому англосаксові?? Не смішно? Та ні, соромно та сумно.
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27.12.2021 19:56 Відповісти
Трамп мав побудувати вам патронний завод?
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27.12.2021 22:40 Відповісти
Там все написано, кто мав. Но ты писатель и ни разу не читатель. Почерк бота на сдельщине.
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27.12.2021 22:56 Відповісти
Не суйся в чужие дела, в которых ты ни *рена не смыслишь!
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28.12.2021 08:52 Відповісти
свинорил нічо не рішає....
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27.12.2021 19:30 Відповісти
Да ладно! )
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27.12.2021 19:33 Відповісти
Істерика в них неслабенька - схоже їм кранти.
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27.12.2021 19:54 Відповісти
Десь кацапи знайшли цього придуркуватого чувачка і він так кричить і біситься, що аж слиною бризкає.
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27.12.2021 19:58 Відповісти
***** ему в ротяку, щоб голова не хиталася.
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27.12.2021 20:57 Відповісти
Вот это истерика! !!
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27.12.2021 21:12 Відповісти
*....мы не блефуем...*. Так и мы тоже! И остальные так же.
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27.12.2021 21:12 Відповісти
воно не блефує, воно всралось.
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27.12.2021 21:19 Відповісти
пахан велів робити вигляд, що вони грозні.
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27.12.2021 21:21 Відповісти
Ми такі хоробрі, рішучи -пуйловцев закопаємо, змиємо.. Тільки як боронити країну, якщо головнокомандувач дизертир і сцікло? Якщо Зейло мріє " поговорити". Про що віслюк може говорити з вовком?- подарує йому стадо телят? Якщо гроші не на озброєння витрачає, а закопує в дороги і персональні телеканали та подачки вакцинованим? В ******** війні дуже хоробра піхота мало що варта проти ракет і бомбардувальників.
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27.12.2021 21:13 Відповісти
за себя отвечай! ты подобен зеленскому в своем нытье.
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27.12.2021 21:22 Відповісти
ну не блефуйте . разбомбите для начал Воронеж .
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27.12.2021 21:48 Відповісти
Шо оно старенесе?
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27.12.2021 22:21 Відповісти
Так всегда говорят когда блефуют
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27.12.2021 22:30 Відповісти
Вот она сила кокаина!
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27.12.2021 23:12 Відповісти
я - игрок в покер и эту свинособачью тушу насквозь вижу

если кто-то (прессов) делает высокую ставку и тем более олл ин, и желает к своей выгоде чтобы противник подумал что это не блеф, это значит что у него слабейшая рука

такмкак если б у него была сильнейшая рука, он бы пытался заставить подумать соперников что надо колировать ставку.
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28.12.2021 00:23 Відповісти
Выходцы из кпсс-кгб всегда были слабоваты в планировании и международной политике, по сути они обычная бандитская шушера, а вся их государственность и международная субъектность шита белыми нитками.
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13.01.2022 16:27 Відповісти
Лол.
А про базу НАТО в Сибире в 00х оно забыло?
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28.12.2021 00:31 Відповісти
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28.12.2021 00:47 Відповісти
хатєть - нє врєдна!
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28.12.2021 02:21 Відповісти
Разве подобное могло бьІть при Рейгане, Бушах или даже Клинтоне? Обмельчала американская политика, поєту какой то огрьІзок и чудит. И ето при том, что США без НАТО его могут загнать в стойло на неделю. Только не говорите мне об ЯО, все ордьІнское бабло, родня и недвижимость находится на Западе, поєтому все ОК. Поетому, уважаемьІе США и НАТО не пора ли одеть намордник на бешеного пуйла?
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28.12.2021 07:08 Відповісти
Пуйло сразу в наморднике на переговоры пришёл, многоходовочка)
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13.01.2022 16:24 Відповісти
До 2014 Україна мала позаблоковий статус і московію це не спинило віджати Крим та окупувати Донбас. Хрін вам тепер.
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28.12.2021 07:26 Відповісти
Ну если не блефуете, значит просто идиоты некомпетентные в международной политике, не смогли сформулировать своё предложение в допустимой к переговорам форме.
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13.01.2022 16:23 Відповісти
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