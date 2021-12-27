Ми не блефуємо, - МЗС РФ про вимоги Путіна щодо невступу України та Грузії до НАТО. ВIДЕО
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Пропозиції Росії щодо гарантій безпеки не є блефом, заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у інтерв'ю журналу "Міжнародне життя".
"Коли ми говоримо абсолютно твердо і чітко, що вимагаємо офіційного відкликання рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна та Грузія стануть членами НАТО..., коли ми говоримо, що подальше розширення НАТО треба в принципі виключити, коли ми говоримо, що інфраструктуру НАТО і різного роду заходи, які є провокаційними для Росії, треба відкотити на позиції, що існували на момент підписання основного акта Росія – НАТО 1997 року, ми не блефуємо. Це наші реальні пропозиції. Розуміння цього потрібно впроваджувати всіма силами, і ми цим займатимемося", - сказав він.
Також він заявив, що РФ наполягає на терміновості розгляду цього питання.
"Питання термінове, ескалація серйозна, проблеми великі, ми повинні покласти край просуванню НАТО, натовської інфраструктури, натовських можливостей і далі на схід", - додав Рябков.
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КАЦАПИ - ПІШЛИ НАФІГ
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если кто-то (прессов) делает высокую ставку и тем более олл ин, и желает к своей выгоде чтобы противник подумал что это не блеф, это значит что у него слабейшая рука
такмкак если б у него была сильнейшая рука, он бы пытался заставить подумать соперников что надо колировать ставку.
А про базу НАТО в Сибире в 00х оно забыло?