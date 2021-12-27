"Слуги народу" про військовий облік жінок: Це крок назустріч тим, хто бажає проходити службу у ЗСУ, для уникнення зайвих процедур
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Те, що жінки деяких професій ставатимуть на військовий облік, не означатиме їхній призов чи мобілізацію до армії. Це просто модернізація обліку за спеціальностями, які можуть бути теоретично потрібні для оборони держави.
Про це заявили депутати від "Слуги Народу", коментуючи наказ Міністерства оборони про перелік професій, після здобуття яких жінки мають стати на військовий облік, передає Цензор.НЕТ.
Народний депутат Тарас Тарасенко наголосив, що зі взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде.
"Єдине – Збройні Сили просто знатимуть, які спеціалістки є в країні та можуть у крайньому випадку долучитись до оборони держави. Це також крок назустріч жінкам, які мають бажання проходити військову службу у Збройних Силах України, для уникнення зайвих процедур при займанні посад за своєю спеціальністю", – наголосив він.
Народна депутатка Марія Мезенцева пояснила, що у березні цьогоріч Верховна Рада ухвалила законопроєкт про удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку. Він передбачає норми, якими змінено порядок взяття жінок на військовий облік. Саме тому було вирішено модернізувати систему військового обліку та привести законодавство у відповідність до реалій життя, це відбувалося протягом року.
"Підкреслюю, що мета усього цього процесу – модернізувати військовий облік в країні. Не може бути такого, що нормативна база та процедури військового обліку просто не відповідають сучасності та залишаються ще на рівні 1990-х чи 2000-х років. Але, звісно, це має бути зроблено максимально зручно, без примусу і в таких часових проміжках, щоб це було в інтересах людей".
Жодної терміновості у взятті жінок на військовий облік немає, наголошує народний депутат Ігор Копитін. Час є до кінця 2022 року. До того ж держава робитиме все, аби забезпечити зручні процедури дистанційної постановки на облік.
"Нікому не потрібно відразу бігти до воєнкомату. Поступово, з використанням цифрових технологій, Міністерство оборони забезпечить модернізацію ведення обліку військовозобов’язаних за спеціальностями, які можуть бути теоретично потрібні для оборони держави. При цьому буде робитись усе, щоб забезпечити максимально зручні процедури дистанційної взятті на облік – в онлайн-форматі настільки, наскільки це можливо. І для жінок, і для чоловіків", – розповів Ігор Копитін.
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Ага а обязаловка и штрафы за постановку на учет, значит тоже навстречу желающим во избежание лишних процедур? Феерично!!!
Может вы для начала сделаете возможность электронного учета для мужчин желающих вступить в тер. оборону с привязкой к районам и месту жительства? Дабы всем не топтаться на холоде под военкоматами. И только не нужно все усложнять и доводить до абсурда - типа требовать прохождение мед комиссии и сертификат от ковида. Кстати как там будет решен вопрос с тер. обороной для работающих - все продумали?
2. Права та обов'язки військовозобов'язаних під час проходження зборів та резервістів під час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві встановлюються цим Законом, іншими нормативно-правовими актами. На військовозобов'язаних та резервістів поширюється дія статутів Збройних Сил України
3. Військовозобов'язані (крім резервістів) можуть бути призвані районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки один раз на три роки на навчальні збори строком до трьох місяців.
А в этом моносброде , который в Раде почти никто не служил в армии и не стоял на воинском учете, вот и не в курсах, как это всё организовано.
Воинский учет был всегда, еще с советских времён, и женщины на нём тоже состояли наравне с мужчинами, но ни как женщины, а как специалисты тех профессий, которые могут понадобиться на случай военных действий.
Например, я как медик, состояла на военном учете, как и все другие медики, независимо от того, женщины они или мужчины. Сейчас уже снята по возрасту, но гораздо раньше шестидесяти лет, до такого возраста никто не состоял на учете.
Если надо добавить специальности, которые будут считаться необходимыми в армии при ведении военных действий, их и надо добавить и ставить на учет специалистов, независимо от того, женщины они или мужчины.
В общем, мудрый нарид навыбирал себе на свою голову идиотов, ну хоть поржете.