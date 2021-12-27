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війна (56827) жінки (484) військовий обов'язок (63) Мезенцева Марія (26) Тарасенко Тарас (3) Копитін Ігор (7)

"Слуги народу" про військовий облік жінок: Це крок назустріч тим, хто бажає проходити службу у ЗСУ, для уникнення зайвих процедур

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Те, що жінки деяких професій ставатимуть на військовий облік, не означатиме їхній призов чи мобілізацію до армії. Це просто модернізація обліку за спеціальностями, які можуть бути теоретично потрібні для оборони держави.

Про це заявили депутати від "Слуги Народу", коментуючи наказ Міністерства оборони про перелік професій, після здобуття яких жінки мають стати на військовий облік, передає Цензор.НЕТ.

Народний депутат Тарас Тарасенко наголосив, що зі взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде.

"Єдине – Збройні Сили просто знатимуть, які спеціалістки є в країні та можуть у крайньому випадку долучитись до оборони держави. Це також крок назустріч жінкам, які мають бажання проходити військову службу у Збройних Силах України, для уникнення зайвих процедур при займанні посад за своєю спеціальністю", – наголосив він.

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Народна депутатка Марія Мезенцева пояснила, що у березні цьогоріч Верховна Рада ухвалила законопроєкт про удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку. Він передбачає норми, якими змінено порядок взяття жінок на військовий облік. Саме тому було вирішено модернізувати систему військового обліку та привести законодавство у відповідність до реалій життя, це відбувалося протягом року.

"Підкреслюю, що мета усього цього процесу – модернізувати військовий облік в країні. Не може бути такого, що нормативна база та процедури військового обліку просто не відповідають сучасності та залишаються ще на рівні 1990-х чи 2000-х років. Але, звісно, це має бути зроблено максимально зручно, без примусу і в таких часових проміжках, щоб це було в інтересах людей".

Жодної терміновості у взятті жінок на військовий облік немає, наголошує народний депутат Ігор Копитін. Час є до кінця 2022 року. До того ж держава робитиме все, аби забезпечити зручні процедури дистанційної постановки на облік.

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"Нікому не потрібно відразу бігти до воєнкомату. Поступово, з використанням цифрових технологій, Міністерство оборони забезпечить модернізацію ведення обліку військовозобов’язаних за спеціальностями, які можуть бути теоретично потрібні для оборони держави. При цьому буде робитись усе, щоб забезпечити максимально зручні процедури дистанційної взятті на облік – в онлайн-форматі настільки, наскільки це можливо. І для жінок, і для чоловіків", – розповів Ігор Копитін.
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Топ коментарі
+46
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27.12.2021 11:32
+41
Зелені "ДЛБЙБи" обісралися і почали виправдовуваться! Можна подумать - щось змінилося в бік "спрощення" прийому жінок на службу за контрактом! Який був механізм : заява на контракт - здача необхідних документів -проходження медогляду -комісія у військкоматі- постановка на облік-направлення до в/ч - такий і залишився ! Тоді "на якого хрена" треба було "город городить" і людей в колотнечу вганять?
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27.12.2021 11:34
+34
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27.12.2021 11:32
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Сторінка 2 з 2
"Слуги народа" о воинском учете женщин: Это шаг навстречу желающим проходить службу в ВСУ во избежание лишних процедур

Ага а обязаловка и штрафы за постановку на учет, значит тоже навстречу желающим во избежание лишних процедур? Феерично!!!

Может вы для начала сделаете возможность электронного учета для мужчин желающих вступить в тер. оборону с привязкой к районам и месту жительства? Дабы всем не топтаться на холоде под военкоматами. И только не нужно все усложнять и доводить до абсурда - типа требовать прохождение мед комиссии и сертификат от ковида. Кстати как там будет решен вопрос с тер. обороной для работающих - все продумали?
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27.12.2021 12:30 Відповісти
Будет еще интереснее -принести кучу справок, пачку бумаги, и неделю по врачам бегать комиссию проходить! Потом ******* твои документы и на второй круг отправят!
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27.12.2021 12:37 Відповісти
Думаю что никто в военкомат не попрется
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27.12.2021 12:30 Відповісти
на укол тоже по началу не хотели идти
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27.12.2021 12:52 Відповісти
Базікали,яких надихає жіночий призив як ознака рівності статей- хай готуються народжувати дітей і годувати їх грудьми.Тоді я скажу- ОК,повна і незаперечна рівність у всьому!
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27.12.2021 12:36 Відповісти
Вот кто-то им еще верит? Шобле этой зеленой? Верит, что женщин "просто поставят на учет и все"? Мы уже слышали сказки про 4 тыс баксов учителям, меритократию (которая оказалась кварталократией), снижение тарифов, и т.д., что оказалось полной ложью. С таким же подходом они сегодня обещают клятвенно женщин "просто посчитать специальности", а завтра - бросят беременных под танки, потому что просрали нормальную оборону и свою нормальную армию, а зеленые жопы сами себя не спасут. Не верю ни одному их слову!
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27.12.2021 13:08 Відповісти
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27.12.2021 13:16 Відповісти
Ну що ж це зайвий аргумент щоб на наступних виборах не голосувати ні за клоуна, ні за помаранчеву шоблу.
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27.12.2021 13:25 Відповісти
Комсомольцы девяносто пятого пионер лагеря опять обдрыстались и оправдываются, мол женщин и в советском союзе противотанковые рвы копать заставляли, мы то знаем дедушка генсек рассказывал...
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27.12.2021 13:29 Відповісти
А нині злочини коять використовуючи формулювання "воля українського народу". Яке до справжньої волі народу немає ніякого відношення.
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27.12.2021 13:42 Відповісти
Для обороны государства неплохо было бы сначала патронный завод построить.
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27.12.2021 13:37 Відповісти
Навіщо? Їх вистачає. Були б кошти для виробництва патронів.
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27.12.2021 13:43 Відповісти
Ну, якщо з використанням цифрових технологій, тоді дааа, це круто. Тоді можна ставати на облік, нічого ж не змінюється. Та ст. 29 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ніхто ж не скасовував:

2. Права та обов'язки військовозобов'язаних під час проходження зборів та резервістів під час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві встановлюються цим Законом, іншими нормативно-правовими актами. На військовозобов'язаних та резервістів поширюється дія статутів Збройних Сил України
3. Військовозобов'язані (крім резервістів) можуть бути призвані районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки один раз на три роки на навчальні збори строком до трьох місяців.
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27.12.2021 13:58 Відповісти
просто решили принудительно провакцинировать.
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27.12.2021 13:58 Відповісти
Без согласия женщин в мирный период никого не призовут
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27.12.2021 14:02 Відповісти
Вот только уже сейчас 7 лет - как не мирный, а особый период! Как тебе такое ?
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27.12.2021 16:27 Відповісти
Всё, что принимают эти зелёные мрази, всегда бред , оторванный от реалий жизни.
А в этом моносброде , который в Раде почти никто не служил в армии и не стоял на воинском учете, вот и не в курсах, как это всё организовано.
Воинский учет был всегда, еще с советских времён, и женщины на нём тоже состояли наравне с мужчинами, но ни как женщины, а как специалисты тех профессий, которые могут понадобиться на случай военных действий.
Например, я как медик, состояла на военном учете, как и все другие медики, независимо от того, женщины они или мужчины. Сейчас уже снята по возрасту, но гораздо раньше шестидесяти лет, до такого возраста никто не состоял на учете.
Если надо добавить специальности, которые будут считаться необходимыми в армии при ведении военных действий, их и надо добавить и ставить на учет специалистов, независимо от того, женщины они или мужчины.
В общем, мудрый нарид навыбирал себе на свою голову идиотов, ну хоть поржете.
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27.12.2021 14:29 Відповісти
Я воевать не пойду
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27.12.2021 15:26 Відповісти
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27.12.2021 15:32 Відповісти
Если всё это добровольно и не для прохождения военной службы, тогда при чём здесь беременные, матери несовершеннолетних детей и тётки 50+? Они каким боком?
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27.12.2021 15:38 Відповісти
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27.12.2021 15:46 Відповісти
Крок назустріч),а штраф також крок назустріч?)
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27.12.2021 15:50 Відповісти
ШОК! ЖЕНЩИНЫ ПРИНУДИТЕЛЬНО НА ФРОНТ - ШТРАФ ЗА УКЛОНЕНИЕ... - YouTube
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27.12.2021 19:23 Відповісти
Це тупа ФСБшна провокація у виконанні сидячих на гачку зелених жаб.
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27.12.2021 20:12 Відповісти
всё правильно.
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27.12.2021 22:57 Відповісти
Серьёзно??? Уважаемые депутаты!!! Вы действительно думаете, что можно женщинам с образованием и профессией такую лапшу на уши вешать??? Мы понимаем, что такое воинский учёт, знаем разницу между контрактной армией и мобилизацией!!! Отменяйте приказ!!! Мы ТРЕБУЕМ отмены приказа!!! В петиции на сайте Президента женщины (и не только женщины) четко высказали свою позицию!!! Если мы демократическое государство и Вы дорогие депутаты хотите на следующих выборах поддержки слабого пола - услышите нас!!! Мы ТРЕБУЕМ отмены приказа!!!!
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28.12.2021 11:06 Відповісти
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