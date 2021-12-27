Маршрут через Білорусь - найбільша загроза нелегальної міграції, - Прикордонна служба Польщі

З початку року польські прикордонники зафіксували майже 40 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону. Перші випадки організованого групового перетину польсько-білоруського кордону відбулися восени 2020 року.

Про це сказав інформаційному агентству PAP полковник Аркадіуш Олєйнік, заступник директора оперативно-слідчої ради Головної комендатури Прикордонної служби Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

За словами Олєйніка, "спочатку білоруська сторона не підтверджувала виявлені на своїй території сліди перетину кордону, однозначно стверджуючи, що перетину державного кордону з Білорусі до Польщі не відбувається".

У 2021 році внаслідок навмисних дій білоруської влади та адміністрації цієї держави відбулося значне збільшення спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону, а також значне збільшення затримання нелегальних мігрантів, перевезених через польсько-литовський кордон, які прибули до Європи повітряним шляхом через Білорусь, розповів польський високопосадовець.

Олєйнік зазначив, що до початку міграційної кризи, спричиненої режимом Лукашенка, за останні роки було виділено декілька основних наземних міграційних шляхів.

Так званий балтійський шлях вів із Росії до Естонії чи Латвії, а звідти в Білорусь чи Литву до Польщі, а потім до інших західноєвропейських країн. Інший шлях вів з Росії до України та Білорусі, а потім до Польщі, Німеччини та інших західних країн. Так званий балканський шлях вів із Сирії та Іраку до Туреччини, потім до Греції, Македонії, Сербії, Хорватії, Угорщини, Австрії, Словаччини, Чехії, Польщі й далі до Німеччини.

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Решта шляхів вели з України до Польщі, а звідти в інші західноєвропейські країни; з В'єтнаму в Україну і далі в Румунію, Угорщину або Словаччину та Польщу; з Іраку чи Росії в Білорусь, а звідти в Польщу та країни Західної Європи.

За даними польських прикордонників, ці маршрути використовуються злочинними угрупованнями різною мірою, а деякі з них мають сезонний характер. Повітряні маршрути з різними конфігураціями сполучення також використовуються у великих масштабах і з різною інтенсивністю. На сьогодні найпопулярнішим є авіамаршрут з Греції.

Олєйнік підкреслив, що наразі прикордонники відзначають триваючий міграційний тиск на польсько-білоруську ділянку кордону, що становить найбільшу загрозу нелегальної міграції іноземців арабського походження. Також спостерігається зростання нелегальної міграції на кордоні з Литвою, що, як наголошується, є наслідком збільшення міграції з Білорусі до Литви. Співробітники прикордонної служби також відзначають збільшення кількості людей, які намагаються перетнути кордон за підробленими або переробленими документами на кордоні з Україною та на авіапереходах – переважно з грецького напрямку.

Прикордонна служба Польщі також відзначає стійку міграційну тенденцію на так званому зеленому кордоні з Україною, де переважають іноземці з Туреччини та Афганістану. Також є активність на "балканському маршруті" у закритих причепах великовантажних транспортних засобів, де в першому півріччі 2021 року сталося 43 інциденти за участю 166 осіб, у тому числі 100 громадян Афганістану.

"Наразі мігранти найчастіше вирішують скористатися послугами організованих злочинних угруповань, які організовують для них незаконні перетини кордону, а також "логістичне забезпечення", забезпечуючи транспорт до Західної Європи, придбання квитків, підроблені документи, а іноді й проживання", – сказав офіцер прикордонної служби.

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