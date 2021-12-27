За добу від COVID-19 в Києві померли 12 осіб, виявлено 256 нових випадків захворювання, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 256 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 327 906), зафіксовано 12 летальних випадків від вірусу (загалом 8 123).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, захворіли 163 жінки віком від 18 до 95 років, 96 чоловіків віком від 18 до 93 років, 3 дівчинки від 4 до 16 років і 3 хлопчики від 2 до 16 років.

Зафіксовано 12 летальних випадків від вірусу (загалом 8 123). Серед них: 5 жінок від 71 до 84 років, 7 чоловіків від 53 до 86 років.

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До лікарень столиці госпіталізували 25 хворих на коронавірус та 91 особу з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас, 1 045 подолали коронавірус (загалом 309 103)

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Оболонському (58), Дніпровському (39) та в Деснянському (36).

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