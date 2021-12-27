Перемовини РФ зі США щодо гарантій безпеки відбудуться відразу після новорічних канікул, - Лавров
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Російсько-американські перемовини щодо гарантій безпеки відбудуться відразу після новорічних канікул.
Про це заявив у понеділок глава МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".
"Головне це, як сказав президент, щоб не було балаканини, щоб не замотали наші пропозиції в нескінченних дискусіях, чим Захід славиться, і чим він вміє займатися, а щоб був результат усіх цих дипломатичних зусиль. Результат причому в якийсь певний проміжок часу, ми жодних ультиматумів не висуваємо, але нескінченні перемовини, у ході яких Захід знову почне щось двозначно обіцяти, а потім обов'язково обдурить (РФ не влаштовують. - Ред.)", - заявив Лавров.
"У цьому зв'язку США, звичайно, головний наш перемовник. І саме зі США ми проводитимемо основну роботу стосовно перемовин, які відбудуться відразу після завершення новорічних канікул", - сказав Лавров.
Він нагадав, що НАТО запропонувало "устами Столтенберга", але "зрозуміло, що це з подачі США, відразу за цим, через буквально день провести засідання ради Росія-НАТО".
Будь ласка, зачекайте...
Від нашої готовності протистояти агресії та нашим навичкам опираться ефективно.
Кожен новий резервіст-це маленька піщинка, яка, падаючи на шальки терезів, поволi схиляє їх у наш бік.
130 Батальйон територіальної оборони м.Києва
требуютпросят перед капитуляцией...
И уже очевидно, даже если западные страны вели бы себя совсем как ангелочки, то всё равно кремлёвская пропаганда придумывала бы их мнимые грехи, потому что это нужно ей и её кремлёвским хозяевам тупо в их корыстных целях
У 12.00 всі в катрусин кінозал.
Хто чай,хто попкорн, хто чекушку і будем поринатись в чарівний світ який потім змалював Спілберг у "Парк Юрського Періоду",тіки українського виробництва.
Вже о 12:00! Не пропустіть!
https://www.youtube.com/watch?v=0mOUPJ9exQs&feature=emb_logo
а вы чем славитесь,убийствами,шантажем и войнами...
кому вы нужны чтоб на вас нападали...
а кто б говорил,мперия вранья и агрессии...
Для начала нужно закрыть границы с одичалыми и вводить все санкции что можно по максимуму. А там нужно выждать, и затем посмотрим...
Поступ, який зробила Україна на шляху до НАТО та ЄС з травня 2019 року, тобто за 2,5 роки, дуже значний і близький до максимально можливого в даних умовах. Перед лицем ворога Україна тісно інтегрується у всі структури НАТО, переозброюється, отримує технології, зброю, спорядження, інструкторів. Показником найвищої довіри - чого і близько не було до 2019 року, є повідомлення газети The New York Times на тему надання Україні оперативних розвідданих зі США і НАТО - в режимі реального часу. Такі дані дозволяють бачити кожен танк, літак чи гвинтокрил ворога не в режиму "фото тижневої давності", а в режимі відео реального часу з розвідувальних супутників. Не варто й казати, що це означає для оборони.
Чому такі дані не надавалися раніше? Бо було більш ніж достатньо свідчень того, що в державних структурах повно ворожих шпигунів, і тому розвіддані ворог міг легко використати для потужної дезинформації і полегшення ведення війни. Адже виявилось, що шпигуном, наприклад, був помічник, заступник керівника протоколу і перекладач Прем'єр-міністра України Гройсмана. Він передав в Росію, наприклал, записи розмов Гройсмана з керівником НАТО Столтенбергом, з представником США в Україні Волкером тощо. І ще тисячі документів.
Чи, наприклад, ворожий шпигун - генерал-майор СБУ...
Очевидно, що тепер ситуація в Україні відрізняється в того, що було, в кращу сторону, хоч ворожі сили, які намагаються дискредитувати Володимира Зеленського, й потроїли свої зусилля.
- Ага! З 25 грудня по нашому календарю у них починається їх найбільше свято року - "Вдрабадан"! Він закінчується 14 січня за нашим календарем Під час нього вони відмічають (крім Нового року) роковини трьох святих власного канону: "Івана Рукотряса" "Марфи-Розсільниці" і "Святого Цитрамона" Тому вони в календарі визначили ТРИНАДЦЯТИЙ місяць І назвали його "Бухабрь"
Тобто переговори почнуться не раніше 14 січня!