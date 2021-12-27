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У Росії до 15 років в'язниці засудили історика Дмитрієва, який досліджував місця поховань жертв сталінських репресій

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Росії до 15 років в'язниці засудили історика Дмитрієва, який досліджував місця поховань жертв сталінських репресій

Петрозаводський районний суд Карелії збільшив з 13 до 15 років колонії суворого режиму вирок голові карельського "Меморіалу", історикові Юрію Дмитрієву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Суд визнав історика Юрія Дмитрієва винним у виготовленні дитячої порнографії та розпусних діях щодо прийомної доньки та зберіганні частин зброї.

"Шляхом складання покарань призначити Дмитрієву вирок - 15 років у колонії суворого режиму", - сказала під час вироку суддя Катерина Хомякова.

Таким чином, Дмитрієв визнаний винним за всіма статтями.

Один із адвокатів засудженого Роман Масалєв повідомив, що захист оскаржить вирок у законному порядку, тобто протягом 10 днів.

Також читайте: Російська прокуратура просить збільшити строк покарання для історика Дмитрієва, який досліджував місця поховань жертв сталінських репресій

Нагадаємо, 22 липня Петрозаводський міський суд визнав Дмитрієва винним у сексуальному насильстві над названою дочкою і засудив до 3,5 років колонії з урахуванням пом'якшувальних обставин. Суд виправдав історика за звинуваченням у виготовленні дитячої порнографії та зберіганні деталей зброї. Дмитрієв не визнає провини. Його судили двічі.

Справа Юрія Дмитрієва. Глава Карельського відділення "Меморіалу" відомий як упорядник і видавець книг пам'яті жертв політичних репресій 1930-1940-х років у Карелії і матеріалів з історії будівництва "Біломорканалу". Він знайшов місця масових поховань жертв сталінських репресій в урочищі Сандармох та Червоний бір.

У грудні 2016 року Юрій Дмитрієв був заарештований за анонімним доносом і звинувачений у виготовленні дитячої порнографії. 5 квітня 2018 року Петрозаводський міський суд повністю виправдав Дмитрієва за цією статтею, визнавши за ним право на реабілітацію і компесацію завданої шкоди. При цьому суд визнав Дмитрієва винним у зберіганні деталей гладкоствольної рушниці і засудив до 2,5 років позбавлення волі, але врахував термін, який той відбув у СІЗО. Прокуратура тоді вимагала для лідера Карельського відділення "Меморіалу" дев'ять років колонії суворого режиму.

Однак 14 червня того ж року Верховний суд Карелії за підсумками розгляду апеляцій та подань прокуратури скасував вирок і направив кримінальну справу на новий розгляд. Вже 27 червня 2018 Дмитрієва затримали за підозрою в сексуальному насильстві над прийомною дочкою. Наступного дня його заарештували.

Читайте: В Білорусі саджатимуть на 12 років за заклики до санкцій

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
Людоеды 21 века, дело тов. Сталина живёт.
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27.12.2021 11:58
+21


ТЁТЯ РОЗА @Anakoyher

У россиян традиция. Не закапывать дорогих сердцу покойников. Не закопан Ленин. Не закопан СССР. Сейчас выкапывают обратно Сталина.
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27.12.2021 12:00
+20
эта бацилла неизлечима... только напалм...
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27.12.2021 11:59
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Людоеды 21 века, дело тов. Сталина живёт.
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27.12.2021 11:58 Відповісти
Дебіли, б..я
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27.12.2021 12:12 Відповісти
зеленечмо не все так плохо было в гулаге газировка по три копейки и колбаса по 2 20
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27.12.2021 12:17 Відповісти
бывших "чекистов" не бывает.....
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27.12.2021 13:19 Відповісти
эта бацилла неизлечима... только напалм...
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27.12.2021 11:59 Відповісти


ТЁТЯ РОЗА @Anakoyher

У россиян традиция. Не закапывать дорогих сердцу покойников. Не закопан Ленин. Не закопан СССР. Сейчас выкапывают обратно Сталина.
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27.12.2021 12:00 Відповісти
А ми все плачем за сюзом,за ковбасой,а не згадуем десятки мільйонів закатованих та називаем братами цих варварів!
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27.12.2021 12:03 Відповісти
От ніразу не плакала. Бачила я ту ковбасу... раз в місяць 1кг вареноі і 1кг копченої батько по талонах на заводі отримував.
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27.12.2021 12:30 Відповісти
Зроблена з натуральної свинини холодного дорізу, крисятини та туалетного паперу. М-мм. Пальчики оближеш. В дитинстві в 80-х жили в Кременчуці біля м"ясокомбінату. Він там майже в центрі міста розташований. Інколи звідти йшов такий сморід, що хотілося тікати якнайдалі. Таку срану просрали.
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27.12.2021 13:40 Відповісти
Шляхом складання покарань как это? Вроде больший срок поглощает меньший? Или в раше уже как в США?
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27.12.2021 12:04 Відповісти
Разобрался.
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27.12.2021 12:06 Відповісти
Да и хрен с ним. Пусть хоть всех кацапов пересажают.
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27.12.2021 12:04 Відповісти
Кацапа Дмитриева чтоли? Человека, который нашел место массового расстрела украинцев, среди них Курбаса, Кулиша, все расстреляное Возрождение и сотен остальных? Человека, который наглядно показал миру, преступления сталинского Мордора?
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27.12.2021 12:30 Відповісти
Вот ты урод. Пока ты целуешь кацапов в задницу, они стреляют в наших воинов.
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27.12.2021 18:07 Відповісти
Правосуддя і кацапія- речі абсолютно несумістні.
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27.12.2021 12:08 Відповісти
А типа у нас по другому...
Дело Шеремета, экс-мзс за доказанное убийство, Черновол, Гонгадзе..., да у нас таких дел тысячи!
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27.12.2021 12:31 Відповісти
Я так понимаю: дослідження поховань сталінських репресій, это есть индульгенция от всего?
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27.12.2021 12:10 Відповісти
Это не индульгенция, а его реальная вина перед КГБшно- коммунистической сволочью и ублюдками - их потомками.
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27.12.2021 12:19 Відповісти
То есть пред людьми со светлыми лицами, это есть оправдание всего?
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27.12.2021 13:12 Відповісти
Емм, а ви матчасть вивчіть... Знаєте, що визнали порнографією? Фото його прийомної доньки-інваліда, зроблені у лікарні під час медичних процедур! Фотки, до речі, в нет викладені давно (тільки лице дівчинки замазане), порнографією там і не пахне...
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27.12.2021 13:59 Відповісти
Тебе по телевизору сказали,что он педофил-ну и успокойся. Шагай на швабру. Скоро за тобой приедут на "черном воронке" по доносу соседа. Племя кацапских мразей.
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27.12.2021 12:29 Відповісти
Выдыхай бобер. Тебе пора.
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27.12.2021 13:11 Відповісти
Овощ.🤷
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27.12.2021 14:25 Відповісти
Суки! Сыновья и внуки стукачей, палачей и вертухаев видят, что снова пришел их час и поднимают голову.
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27.12.2021 12:12 Відповісти
многие кацапы действительно не любят путина ... а причина одна : путин - недостаточно сталин !
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27.12.2021 12:12 Відповісти
Исследовал репрессии режима, которого уже нынешний режим на засрашке переплюнул. Скоро стандарты захоронений изменят и будут массово расстреливать.
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27.12.2021 12:27 Відповісти
Клоун і у нас таке хоче побудувати...
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27.12.2021 12:35 Відповісти
Ну якщо міський суд спочатку визнав невинним, то зрозуміло звідки ноги ростуть.
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27.12.2021 12:42 Відповісти
в рейхе все норм так угостили как пить дали
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27.12.2021 14:08 Відповісти
московсьий піп втік з України і ниє, бо його переслідують на росії
https://www.youtube.com/watch?v=ZUt9C5_JApo
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27.12.2021 14:53 Відповісти
Жах вiд Cтeрнeнко
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27.12.2021 14:55 Відповісти
 
 