Росія окупувала Крим, щоб туди не хлинули українські ультранаціоналісти та найманці з європейських країн та США, - Шойгу
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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявляє, що Росія окупувала український Крим у 2014 році, щоб "туди не хлинули українські неофашисти, ультранаціоналісти, екстремісти та найманці з європейських країн та США".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.
"Дякувати Богу, що під керівництвом нашого президента в 2014-му вдалося зберегти мир у Криму. Тому що, якби вся ця публіка - українські неофашисти, ультранаціоналісти, екстремісти та найманці з європейських країн та США - прибули тоді після скоєння в Києві держперевороту, як вони збиралися, до Криму, - запевняю, нікому мало не здалося б, там було б таке вогнище, що не загасили б усім миром", - сказав міністр оборони.
Нагадаємо, наприкінці лютого - початку березня 2014 року Росія перекинула до Криму свої війська без розпізнавальних знаків й окупувала український Кримський півострів.
16 березня 2014 року на території Автономної Республіки Крим та в Севастополі окупаційна влада провела псевдореферендум про статус півострова, на якому більшість мешканців Криму начебто підтримали приєднання півострова до Російської Федерації. Результати так званого "референдуму" не визнали ані Україна, ані Європейський Союз, ані США.
Згодом усупереч нормам міжнародного права Росія створила на території українського півострова суб'єкт Російської Федерації - Республіку Крим, котрий увійшов до складу Південного федерального округу. ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ не визнають насильницьку анексію Криму. В Україні Крим вважається тимчасово окупованою з боку Росії територією.
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а что бы "туди хлинули російскi неофашисти, ультранаціоналісти, екстремісти та найманці"
всі в різних вагонах щоб не посварились
какому, чурбан? богу оленей?
тебя разорвали бы счастливые сдаватели курятников отдыхающим - они только рады были бы "националистам"-отдыхающим и особенно - иностранцам. - шо негру на танке один раз кока-колы не выпить - то крысчанину хватит нажраться и спать в говне на пляже)
И меня интересует только старая тельмановская крыса которая припоркавала свой язык у себя в ж..пе после выхода в тираж.
Почитав его жизнеописание понял, что в стране скрепного плетения лаптей и поедания репы, у власти всегда были одни бездари и шизоиды, которые еле еле оканчивали среднюю школу и только благодаря своим папам и мамам или непосильному труду на ниве стукачества и вылизывание ануса начальства, пробиваются на самую вершину власти. Примеры? да сколько угодно, вот два навскидку - путин и шойгу.
Окупировали!!!
Ніякого "рєфєрєндуму" та бажання насєления
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".-
Сказал и в темный лес Ягненка поволок."
Российские официальные лица высшего ранга продолжают накалять информационный фон внутри, в первую очередь, самой же России. Причём, в традиционно гипертрофированном антиукраинском тренде.
Так, министр обороны России Сергей Шойгу в очередной раз отметился сюрреалистическим заявлением о том, что в 2014 году России удалось спасти Крым от неонацистов. Дословно: "Если бы украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наемники из европейских стран и США прибыли после совершения в Киеве госпереворота, как они собирались, в Крым... уверяю, никому бы мало не показалось. Там был бы такой очаг, что не потушили бы всем миром".
Данное заявление является не только продолжением масштабной ИПСО по дискредитации Украины во внутреннем информационном пространстве России, но и попыткой объяснить россиянам, почему их страна оккупировала полуостров Крым. Ведь последствия этой оккупации, на 8-й год войны с Украиной, россияне стали ощущать куда лучше, чем в 2015-м или 2016-м. А потому, нищающему населению, живущему в стране-изгое, лучшими друзьями которой являются Венесуэла, Сирия, Зимбабве и Беларусь нужно объяснить, что в противном случае, если бы Россия не оккупировала Крым, там бы была "резня" русскоязычного населения. Например, как…
А, кстати, да, Сергей Кужугетович, а где в Украине за эти 8 лет вообще происходило то, чем вы пугаете россиян на примере Крыма? В Харькове? Нет. В Днепре? Нет. В Одессе? Нет. В Херсоне? Нет!
Наглая ложь о том, что в Украине было преследование русскоязычных является оправданием оккупации? На восьмой год министр обороны России опустился до уровня дешёвого пропагандиста, что не может не настораживать. Но даже не о том речь. А речь о том, что неонацисты и вправду оккупировали Крым в 2014.
Российская пропаганда постоянно твердит о процветающем в Украине неонацизме, но разве же это в Украине самое большое количество неонацистских группировок?
Разве же это в Украине находится город Санкт-Петербург под которым размещается центр "Партизан" в котором проходили и продолжают проходить боевую подготовку сотни неонацистов со всего мира? Приём центр управляется "Русским имперским движением" (РИД) и обеспечен всем необходимым для изучения его членами тактики ведения боевые действий в городских условиях. Многие же "воспитанники" данного центра впоследствии оказываются в горячих точках, в том числе в составе отнюдь не украинского ЧВК "Вагнер".
Разве же это в Украине не просто скрывается от ФБР, а свободно проживает основатель и лидер американской военизированной неонацистской группировки The Base («База»), Ринальдо Назарро? Нет, он проживает в России, в Санкт-Петербурге в элитной квартире.
Разве же это в Украине официально прошел «Международный русский консервативный форум», на который съехались представители ведущих неонацистских и ультраправых партий из 11 стран Европы? Причём организовывала данное мероприятие отнюдь не украинская партия "Родина", выходцем из которой является российский политик Дмитрий Рогозин, до своего карьерного роста регулярно участвовавший в неонацистских сходках.
Разве же это в Украине долгие годы действовала неонацистская организация "Русский образ", ставшая базой для БОРН - которая занималась разбойными нападениями, а так же заказными убийствами, в том числе в интересах российских спецслужб.
Разве же это Украина спонсирует такие европейские неонацистские организации как: «Золотую зарю» из Греции; Национал-демократическую партию Германии; болгарскую «Атаку»; «Лигу Ломбардии» из Италии; итальянскую «Новую силу»; Британскую национальную партию; Партию шведов; Датскую партию и многие, многие другие?
Разве же это в Украина создала точную копию нацистского Гитлерюгенда - ЮнАрмию, в которой детей учат убивать и ненавидеть, и выходцы из которой время от времени расстреливают своих же однокурсников в учебных заведениях? В том числе и в оккупированном Крыму.
Россия обладает всеми чертами неонацистского государства, и именно неонацисты вторглись в Украину в 2014, оккупировав Крым и часть Донбасса.
Подписывайте петицию о лишении Надежды Савченко звания Герой Украины.
Александр Коваленко
@zloy_odessit
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Разве же это Украина спонсирует такие неонацистские организации как: «Золотую зарю» из Греции; Национал-демократическую партию Германии; болгарскую «Атаку»; «Лигу Ломбардии» из Италии; итальянскую «Новую силу»; Британскую национальную партию; Партию шведов; Датскую партию и др?
Разве же это в Украина создала точную копию нацистского Гитлерюгенда - ЮнАрмию, в которой детей учат убивать и ненавидеть, и выходцы из которой время от времени расстреливают своих же однокурсников в учебных заведениях? В том числе и в оккупированном Крыму.
типа ссыкливых крымчан напугали несуществующими нациками, и им пришлось "защищаться".
на вопросы, типа "а может это были провокации фсб", молчат.
смешно слышать о каких-то нацистах. за 8 лет войны не встречал таких. может и есть пара сотен таких ********, но в промытых мозгах рашистов их миллионы.