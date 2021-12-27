Росія окупувала Крим, щоб туди не хлинули українські ультранаціоналісти та найманці з європейських країн та США, - Шойгу

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявляє, що Росія окупувала український Крим у 2014 році, щоб "туди не хлинули українські неофашисти, ультранаціоналісти, екстремісти та найманці з європейських країн та США".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"Дякувати Богу, що під керівництвом нашого президента в 2014-му вдалося зберегти мир у Криму. Тому що, якби вся ця публіка - українські неофашисти, ультранаціоналісти, екстремісти та найманці з європейських країн та США - прибули тоді після скоєння в Києві держперевороту, як вони збиралися, до Криму, - запевняю, нікому мало не здалося б, там було б таке вогнище, що не загасили б усім миром", - сказав міністр оборони.

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Нагадаємо, наприкінці лютого - початку березня 2014 року Росія перекинула до Криму свої війська без розпізнавальних знаків й окупувала український Кримський півострів.

16 березня 2014 року на території Автономної Республіки Крим та в Севастополі окупаційна влада провела псевдореферендум про статус півострова, на якому більшість мешканців Криму начебто підтримали приєднання півострова до Російської Федерації. Результати так званого "референдуму" не визнали ані Україна, ані Європейський Союз, ані США.

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Згодом усупереч нормам міжнародного права Росія створила на території українського півострова суб'єкт Російської Федерації - Республіку Крим, котрий увійшов до складу Південного федерального округу. ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ не визнають насильницьку анексію Криму. В Україні Крим вважається тимчасово окупованою з боку Росії територією.