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Росія окупувала Крим, щоб туди не хлинули українські ультранаціоналісти та найманці з європейських країн та США, - Шойгу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія окупувала Крим, щоб туди не хлинули українські ультранаціоналісти та найманці з європейських країн та США, - Шойгу

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявляє, що Росія окупувала український Крим у 2014 році, щоб "туди не хлинули українські неофашисти, ультранаціоналісти, екстремісти та найманці з європейських країн та США".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"Дякувати Богу, що під керівництвом нашого президента в 2014-му вдалося зберегти мир у Криму. Тому що, якби вся ця публіка - українські неофашисти, ультранаціоналісти, екстремісти та найманці з європейських країн та США - прибули тоді після скоєння в Києві держперевороту, як вони збиралися, до Криму, - запевняю, нікому мало не здалося б, там було б таке вогнище, що не загасили б усім миром", - сказав міністр оборони.

Також читайте: Росія не могла відмовити Севастополю та Криму у 2014 році та не "взяти їх під крило", - Путін

Нагадаємо, наприкінці лютого - початку березня 2014 року Росія перекинула до Криму свої війська без розпізнавальних знаків й окупувала український Кримський півострів.

16 березня 2014 року на території Автономної Республіки Крим та в Севастополі окупаційна влада провела псевдореферендум про статус півострова, на якому більшість мешканців Криму начебто підтримали приєднання півострова до Російської Федерації. Результати так званого "референдуму" не визнали ані Україна, ані Європейський Союз, ані США.

Також читайте: Путін про окупацію Криму: "Поставили нас у ситуацію, коли ми не могли вчинити інакше"

Згодом усупереч нормам міжнародного права Росія створила на території українського півострова суб'єкт Російської Федерації - Республіку Крим, котрий увійшов до складу Південного федерального округу. ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ не визнають насильницьку анексію Криму. В Україні Крим вважається тимчасово окупованою з боку Росії територією.
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Топ коментарі
+38
Что они там курят?
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27.12.2021 12:11
+29
А Польщу в 1939 окупували щоб туди не хлинули англійські водопроводчики?
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27.12.2021 12:18
+25
Угу. Но вся Украина кроме Ордло живёт мирно при этом и только в Ордло русский мир построил Ад
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27.12.2021 12:14
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Что они там курят?
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27.12.2021 12:11 Відповісти
ягель с примесями метилполивинилхлорида...
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27.12.2021 12:24 Відповісти
Это они уже репетируют дачу показаний перед гаагским трибуналом.
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27.12.2021 12:38 Відповісти
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27.12.2021 12:42 Відповісти
детских наручничков не нашлось...
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27.12.2021 14:40 Відповісти
тю, та це ж пропаганда, вона і не має бути достовірною.
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27.12.2021 12:44 Відповісти
Виходжу якось на балкон,дивлюсь укропчик на газеточці лежить. Ну я його взяв в супчик накришив , нуу СМАКОТАаа! Коли раптом приходить онук та й каже: -"діду,а ти нічого на балконі не брав"? А я дивлюся на нього і думаю:-"От курча,що він меле.У мене ж онуків зроду Не було".🤗
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27.12.2021 12:50 Відповісти
Вопрос в другом: Кто такого дебила министром поставил, только такой же.
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27.12.2021 13:06 Відповісти
дeбiл як раз правильний. iншi там нe приживуться
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27.12.2021 13:36 Відповісти
Им бубочка подгоняет.
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27.12.2021 13:41 Відповісти
От шо грибочки галюциногенные делают ...
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27.12.2021 12:11 Відповісти
Угу. Но вся Украина кроме Ордло живёт мирно при этом и только в Ордло русский мир построил Ад
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27.12.2021 12:14 Відповісти
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27.12.2021 12:15 Відповісти
щоб "туди не хлинули українські неофашисти, ультранаціоналісти, екстремісти та найманці з європейських країн та США". Джерело: https://censor.net/ua/n3307397

а что бы "туди хлинули російскi неофашисти, ультранаціоналісти, екстремісти та найманці"
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27.12.2021 12:15 Відповісти
українські неофашисти, ультранаціоналісти, екстремісти та найманці з європейських країн та США"
всі в різних вагонах щоб не посварились
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27.12.2021 13:59 Відповісти
Тати що??? ААаааа ось чому ви ...ОКУПУВАЛИ КРИМ".... ))) вСЕ ПО ФРЕЙДУ -НА ВОРОВІ ШАПКА ГОРИТЬ. Ви"защищали Крим" ???? Ой "Святі люди"... Та на вашу честь тепер церкви називати треба... типу "церква святого угодника Шайгу"..... Звісно звісно ... і 14000 загидлих на донбасі це так невраховні жертви святих Російських угодників" ... Браво клоуни браво... За такі ваші діяння вас зітруть як Гітлера і Боженька і людство...Прощавайте уроди
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27.12.2021 12:15 Відповісти
хвора тваринка вважає свою орду світочем демократії, що має право лізти своїм звірячим рилом будь куди, де на її "думку" робиться щось не так?
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27.12.2021 12:15 Відповісти
КАЦАПИ ЧИТАЙТЕ - КРИМ ЦЕ УКРАЇНА
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27.12.2021 12:17 Відповісти
А Польщу в 1939 окупували щоб туди не хлинули англійські водопроводчики?
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27.12.2021 12:18 Відповісти
остается только, догадываться, почему это не взбрело им (националистам) на ум до этого?... или это они увидели в наплыве отдыхающих летом с Западной Украины на ЮБК?... под таким лозунгом можно отмазывать ввод зеленых удобрений для почвы практически повсеместно, включая Европу...
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27.12.2021 12:22 Відповісти
Дякувати Богу, що\\\\\\\\

какому, чурбан? богу оленей?
тебя разорвали бы счастливые сдаватели курятников отдыхающим - они только рады были бы "националистам"-отдыхающим и особенно - иностранцам. - шо негру на танке один раз кока-колы не выпить - то крысчанину хватит нажраться и спать в говне на пляже)
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27.12.2021 12:24 Відповісти
это он про туристов
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27.12.2021 12:24 Відповісти
Лівєрки йому! Срочно!
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27.12.2021 12:32 Відповісти
Яке ж воно їб###уте,хай Бог милує...
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27.12.2021 12:33 Відповісти
кончені та невиліковні....
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27.12.2021 12:34 Відповісти
Все, вас поняли. Убирайтесь.
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27.12.2021 12:38 Відповісти
Восьмой год чуши, бредней и шизофрении. И это только в контексте нападения на Украину. А до этого десятки лет... На засрашке стабильность.
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27.12.2021 12:39 Відповісти
а Туву сталин в 1944 просто забрал - чтоб на дороге не валялась...
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27.12.2021 12:39 Відповісти
Это что-то новенькое.
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27.12.2021 12:39 Відповісти
Патамушта туда должны хлынуть российские ультранационалисты и наемники - добавила Шойга.
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27.12.2021 12:40 Відповісти
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27.12.2021 12:41 Відповісти
А мути Меркель что говорила по этому поводу?
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27.12.2021 12:52 Відповісти
Подтвердить факт скармливания документально можете?
И меня интересует только старая тельмановская крыса которая припоркавала свой язык у себя в ж..пе после выхода в тираж.
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27.12.2021 13:41 Відповісти
Дебильная отмазка. А до этого что мешало "националистам и наёмникам из европы" туда "хлынуть"? Овощ???
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27.12.2021 12:42 Відповісти
Следуя логике Шарикова- Шойгу, выдающегося оленевода всех времён и народов- всем ядерным странам нужно нанести удары по Россиии оккупировать ее - чтобы в Россию не прилетели инопланетные извращенцы - насильники и не проводили экспериментов над мирными гражданами. Совершенно шизофреническое объяснение агрессии, шок, предел.
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27.12.2021 12:42 Відповісти
Пусть шойгу идет юрты строить!!!! Х..ли его слушать оленевода!
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27.12.2021 12:43 Відповісти
Очаг только там где влезли дабравольцы-антифошызды, уволенные задним числом.
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27.12.2021 12:44 Відповісти
я так розумію, саме так вони будуть пояснювати можливу військову операцію проти України.
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27.12.2021 12:45 Відповісти
Ох уж эта старая расейская традиция - открывать рот, что бы от туда куски говна выпадали...
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27.12.2021 12:46 Відповісти
Напоминаю, что когда параша начала оккупацию Крыма, все "ультранационалисты" держали оборону Майдана, где парашные снайперы вместе с беркутнёй от Хама их расстреливали.
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27.12.2021 12:47 Відповісти
тувинец...нулся,зовите санитаров
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27.12.2021 12:49 Відповісти
Да ладно, прямо сейчас и санитаров. Он родился таким.
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27.12.2021 12:53 Відповісти
Это при том, что в Украине за все время независимости не убили и даже не набили морду ( может за пьяные выходки) ни одного русского. Везде адекватно и уважительно относились , хотя украинцев в Украине и убивали и избивали сторонники,,русского мира,,только за язык и национальность. Чего ждать от зверей думаю понятно каждому. У нас нет выхода или умереть за свободу или нас превратят в гавно.
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27.12.2021 12:50 Відповісти
Алён иди в тайгу жевать мох и стучать в бубен с шаманами.
Почитав его жизнеописание понял, что в стране скрепного плетения лаптей и поедания репы, у власти всегда были одни бездари и шизоиды, которые еле еле оканчивали среднюю школу и только благодаря своим папам и мамам или непосильному труду на ниве стукачества и вылизывание ануса начальства, пробиваются на самую вершину власти. Примеры? да сколько угодно, вот два навскидку - путин и шойгу.
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27.12.2021 12:51 Відповісти
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27.12.2021 12:52 Відповісти
...и вместо украинцев поехали на крым якуты, тувинцы, буряты... хоть помоются раз в год... правда, отходняк будет очень тяжелым...
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27.12.2021 12:59 Відповісти
шо там с ними? да. они всегда были дебилами. но сейчас они несут уже лютую дичь. они вместо кокаина перешли на крокодил что-ли?
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27.12.2021 13:03 Відповісти
Кунжутович опять якутского кизяка перекурил
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27.12.2021 13:03 Відповісти
Война - это мир. Ничего лучше классики не придумаешь для описания тотального имперского шовинизма и его примитивизма, вбиваемого в бошки подопечных пролов с каждой пятиминуткой ненависти.
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27.12.2021 13:05 Відповісти
Прийде час, і народно-визвольна армія Китаю звільнить Далекий схід і Сибір від росссійських фашистів.
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27.12.2021 13:07 Відповісти
7 лет прошло, народ по прежнему мается фигней.
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27.12.2021 13:14 Відповісти
Шойгу-не народ. Как и его любовник *****.
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27.12.2021 13:46 Відповісти
Образно. Имелось ввиду в образно.
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27.12.2021 18:27 Відповісти
не ругайте сильно оленевода, это наследие недоедания и тяжёлого детства)))))))))))))))
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27.12.2021 13:19 Відповісти
Зачем постоянно оправдываться пытаться, все и так знают зачем.
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27.12.2021 13:20 Відповісти
В след за предателем Ичкерии кадыркой жалеть и успокаивать пуйло подпоясался удмуртский вонючька оленевод. Не долго вам комсомольцам пургу на цивилизованный мир гнать осталось, пора в рай.
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27.12.2021 13:24 Відповісти
C Шойгой и Путиным давно все ясно. Позиция ясна и понятна. Неясна только позиция элитки Украины. Какая стратегия, есть ли у нас план заходить в Крым и Донбасс в случае катаклизма в Рашке, типа подыхания Путина.... Элитка и бравые хенералы озвучивают только мирный план Путина - военного решения нету, есть только политико-дипломатической балабольство. Путин обожает балабольство - вы его просите, а он опять скажет, что вас, банду нацистов, придумал Ленин, и будете подобострастно утираться от блевоты и искать мир.
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27.12.2021 13:28 Відповісти
Все что хорошо научились делать Дырявые мокши в своем ПИД...рашенском Фекалистане это прикрывать свои ********* поступки красивыми лозунгами, все кругом виноваты, только не ватный, Тупорылый иФан с боярой в голове и двумя плакатами в одной сталин в другой Николай и который 25 лет из 100млн. Не может выбрать себе лидера, кроме как ботаксный Педофильный Шнырь вова больной шизофренией!!!
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27.12.2021 13:30 Відповісти
Кстати, об этом недоноске, можете сами прверить....
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27.12.2021 13:52 Відповісти
Дуже цікаво!!
Окупировали!!!
Ніякого "рєфєрєндуму" та бажання насєления
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27.12.2021 13:55 Відповісти
Они там все просто ****нутые на всю голову.
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27.12.2021 13:56 Відповісти
"Ах, я чем виноват?"- "Молчи! устал я слушать,

Досуг мне разбирать вины твои, щенок!

Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".-

Сказал и в темный лес Ягненка поволок."
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27.12.2021 14:30 Відповісти
Даже если предположить, что это правда, им какая разница кто куда "хлынет" в другой стране?
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27.12.2021 14:53 Відповісти
Сергей Шойгу про оккупацию Крыма или неонацизм головного мозга

Российские официальные лица высшего ранга продолжают накалять информационный фон внутри, в первую очередь, самой же России. Причём, в традиционно гипертрофированном антиукраинском тренде.



Так, министр обороны России Сергей Шойгу в очередной раз отметился сюрреалистическим заявлением о том, что в 2014 году России удалось спасти Крым от неонацистов. Дословно: "Если бы украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наемники из европейских стран и США прибыли после совершения в Киеве госпереворота, как они собирались, в Крым... уверяю, никому бы мало не показалось. Там был бы такой очаг, что не потушили бы всем миром".



Данное заявление является не только продолжением масштабной ИПСО по дискредитации Украины во внутреннем информационном пространстве России, но и попыткой объяснить россиянам, почему их страна оккупировала полуостров Крым. Ведь последствия этой оккупации, на 8-й год войны с Украиной, россияне стали ощущать куда лучше, чем в 2015-м или 2016-м. А потому, нищающему населению, живущему в стране-изгое, лучшими друзьями которой являются Венесуэла, Сирия, Зимбабве и Беларусь нужно объяснить, что в противном случае, если бы Россия не оккупировала Крым, там бы была "резня" русскоязычного населения. Например, как…



А, кстати, да, Сергей Кужугетович, а где в Украине за эти 8 лет вообще происходило то, чем вы пугаете россиян на примере Крыма? В Харькове? Нет. В Днепре? Нет. В Одессе? Нет. В Херсоне? Нет!




Наглая ложь о том, что в Украине было преследование русскоязычных является оправданием оккупации? На восьмой год министр обороны России опустился до уровня дешёвого пропагандиста, что не может не настораживать. Но даже не о том речь. А речь о том, что неонацисты и вправду оккупировали Крым в 2014.



Российская пропаганда постоянно твердит о процветающем в Украине неонацизме, но разве же это в Украине самое большое количество неонацистских группировок?



Разве же это в Украине находится город Санкт-Петербург под которым размещается центр "Партизан" в котором проходили и продолжают проходить боевую подготовку сотни неонацистов со всего мира? Приём центр управляется "Русским имперским движением" (РИД) и обеспечен всем необходимым для изучения его членами тактики ведения боевые действий в городских условиях. Многие же "воспитанники" данного центра впоследствии оказываются в горячих точках, в том числе в составе отнюдь не украинского ЧВК "Вагнер".



Разве же это в Украине не просто скрывается от ФБР, а свободно проживает основатель и лидер американской военизированной неонацистской группировки The Base («База»), Ринальдо Назарро? Нет, он проживает в России, в Санкт-Петербурге в элитной квартире.



Разве же это в Украине официально прошел «Международный русский консервативный форум», на который съехались представители ведущих неонацистских и ультраправых партий из 11 стран Европы? Причём организовывала данное мероприятие отнюдь не украинская партия "Родина", выходцем из которой является российский политик Дмитрий Рогозин, до своего карьерного роста регулярно участвовавший в неонацистских сходках.



Разве же это в Украине долгие годы действовала неонацистская организация "Русский образ", ставшая базой для БОРН - которая занималась разбойными нападениями, а так же заказными убийствами, в том числе в интересах российских спецслужб.



Разве же это Украина спонсирует такие европейские неонацистские организации как: «Золотую зарю» из Греции; Национал-демократическую партию Германии; болгарскую «Атаку»; «Лигу Ломбардии» из Италии; итальянскую «Новую силу»; Британскую национальную партию; Партию шведов; Датскую партию и многие, многие другие?



Разве же это в Украина создала точную копию нацистского Гитлерюгенда - ЮнАрмию, в которой детей учат убивать и ненавидеть, и выходцы из которой время от времени расстреливают своих же однокурсников в учебных заведениях? В том числе и в оккупированном Крыму.



Россия обладает всеми чертами неонацистского государства, и именно неонацисты вторглись в Украину в 2014, оккупировав Крым и часть Донбасса.



Подписывайте петицию о лишении Надежды Савченко звания Герой Украины.



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27.12.2021 15:19 Відповісти
















Александр Коваленко


@zloy_odessit

·

Разве же это Украина спонсирует такие неонацистские организации как: «Золотую зарю» из Греции; Национал-демократическую партию Германии; болгарскую «Атаку»; «Лигу Ломбардии» из Италии; итальянскую «Новую силу»; Британскую национальную партию; Партию шведов; Датскую партию и др?

Разве же это в Украина создала точную копию нацистского Гитлерюгенда - ЮнАрмию, в которой детей учат убивать и ненавидеть, и выходцы из которой время от времени расстреливают своих же однокурсников в учебных заведениях? В том числе и в оккупированном Крыму.
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27.12.2021 15:20 Відповісти
Кляті москалі, з притаманною їм і тільки їм рисою, зроблять підлість, а коли їх вхоплять за руку - вони починають виставляти себе "миротворцями" і ************* на всі сторони. Не погрожуйте іншими, і вам нікого буде боятися !
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27.12.2021 15:32 Відповісти
А Путін і Шойгу прочитають ці коментарі ?
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27.12.2021 15:33 Відповісти
после просмотра соловьёва, скабеевой и т.д. генштаб рф получил полную картину о событиях в Украине. Это просто краткое выражение полученной и обработанной "информации" о событиях "на Украине".
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27.12.2021 18:14 Відповісти
Что дон,пасматрєл дон в оче Владимир дон владимировичу дон,украина дон -чеченская наша дон земля,чо хахли дон,будете дон ******* по рускі дон.
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27.12.2021 18:32 Відповісти
А куди "хлинулі", кого "нє спасли"?
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27.12.2021 19:18 Відповісти
Верю. А вот теперь верю. А как не поверить ,когда говорит потомок Чингиз Хана (тувинцы были бодигардами Тэмуджина) , да и в в 80-х гоняли урусов ,как рябых по балке, за что лапотники им и жопы целуют (они жопы всем целуют, кто им рожу бьёт, Ичкерию вспомним). Верю, этому спасать, шо рябому по балке катится.
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27.12.2021 21:26 Відповісти
сейчас по пабликам рашисты активно эту тему разганяют.
типа ссыкливых крымчан напугали несуществующими нациками, и им пришлось "защищаться".
на вопросы, типа "а может это были провокации фсб", молчат.
смешно слышать о каких-то нацистах. за 8 лет войны не встречал таких. может и есть пара сотен таких ********, но в промытых мозгах рашистов их миллионы.
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27.12.2021 22:11 Відповісти
т.е. все-таки оккупировали...Это явка с повинной.
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27.12.2021 23:00 Відповісти
 
 