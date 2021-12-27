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У Раді змінюватимуть формат "Години запитань до уряду": наразі вона має дуже поганий вигляд, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Керівництво парламенту планує внести певні зміни в роботу апарату Ради

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко планує ініціювати зміну формату проведення у парламенті "Години запитань до уряду". Про це політик розповів в інтерв’ю "Главкому", передає Цензор.НЕТ.

Політик зазначив, що контроль за діяльністю уряду має бути покладений на профільні парламентські комітети, а не на Верховну Раду в цілому.

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"Уряд мають контролювати профільні комітети, депутати можуть робити запити, є година запитань до уряду, яка наразі має дуже поганий вигляд. Я буду ініціювати зміну її формату", – наголосив Корнієнко.

Також на думку першого віцеспікера реформування потребує апарат парламенту. "У нас із командою у Раді і Мінрегіоні трохи вийшло із децентралізацію. Тепер у фокусі реформа парламенту, зокрема апарату", – пояснив він.

Щодо керівництва Верховною Радою, на переконання Корнієнка, її чинний голова Руслан Стефанчук перебуває на своєму місці, не вдаючися до надмірної політизації своєї посади.

"Гройсман таким страждав, Разумков таким страждав – впевнений, що Руслан Олексійович Стефанчук не страждатиме. Думаю, спікер має бути насамперед модератором і куратором саме законодавчої функції парламенту, а не контрольної, як всі спікери-політики вважали", – підсумував Корнієнко.
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Какое правительство, такой у него и вид.
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27.12.2021 12:16 Відповісти
А смрад какой...
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27.12.2021 12:17 Відповісти
Година запитань до уряду - 🖕
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27.12.2021 12:47 Відповісти
Зесрань решила оппозицию вообще отстранить от контроля за правительством, бо воровать мешает
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27.12.2021 12:54 Відповісти
ослолюб трахамония небрит-немыт, корниенко - небрит-немыт... это лицо Украины? вы хотя бы побрились, умылись на в человеческом виде людям показались... хотя чего с них взять, если наркоман возглавлял "борьбу" с наркотиками в МВД... или он все-таки эту мафию возглавлял... а жёнка его, сидящая в предбаннике синегубова?
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27.12.2021 13:02 Відповісти
А вы, друзья, как ни садитесь.......
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27.12.2021 15:35 Відповісти
Видимо вопросы исключат. Бубочка и зелень очень любят длительные монологи.
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27.12.2021 19:16 Відповісти
Так…
урядовці повинні відповідати конкретно на запитання, а не лити воду, як шмигаль…
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27.12.2021 23:11 Відповісти
 
 