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Жодних планів нападати на Україну у Росії не було і немає, - глава Ради Федерації Матвієнко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Жодних планів нападати на Україну у Росії не було і немає, - глава Ради Федерації Матвієнко

Глава Ради Федерації Валентина Матвієнко запевняє, що Москва "не планує і не планувала" новий напад на Україну. Водночас вона звинуватила країни НАТО в нібито активному військовому освоєнні українських територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Жодних планів нападати на Україну у Росії не було і немає. За останніми опитуваннями 80% наших громадян вважають український народ братнім народом. І тому цілком очевидна вся фейкова історія (про напад, що готується. - Ред.)", - сказала Матвієнко.

Глава Ради Федерації наголосила, що НАТО продовжує рухатися до кордонів Росії та вже наблизилося впритул.

"Йде активне військове освоєння території України, хоча за Конституцією України заборонено розміщення іноземних військових баз. Називається це по-іншому, але насправді йде активне військове освоєння території України, з якою у Росії найдовша межа... Це викликає у нас, безумовно, серйозне занепокоєння", - запевняє вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В разі відмови НАТО виконувати вимоги Росії відповідь може бути "різною", - Путін

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+39
напевно ця ***** пропита забула як 1 березня 2014 році рада федерації на її чолі дала згоду на введення війск в Україну
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27.12.2021 12:20
+38
А позбавити народ України державності, хто грозиться? Може США. Брехлива курва.
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27.12.2021 12:17
+35
Та сдохни, тля.
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27.12.2021 12:17
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Та сдохни, тля.
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27.12.2021 12:17 Відповісти
Та сама реакція
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27.12.2021 12:35 Відповісти
шалава шепетовская!
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27.12.2021 12:39 Відповісти
Налийте їй стакан бояри.
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27.12.2021 12:47 Відповісти
"Валька - пол-стакана"(с) Потому целый - не ее
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27.12.2021 12:58 Відповісти
Всегда и везде следует напоминать, что настоящая фамилия Вальки-"Стакан" посконно-лапотная: Валька ТЮТИНА

родилась она в семье кацапского сверхсрочника, служившего в оккупационных моцковских войсках, дислоцированных в украинском городе Шепетовка.
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27.12.2021 12:56 Відповісти
Эта Валька все больше и больше принимает облик сатаны, даже страшно подумать какая они будет лет через пять.
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27.12.2021 18:18 Відповісти
Планов не было, просто напали.
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27.12.2021 13:09 Відповісти
А позбавити народ України державності, хто грозиться? Може США. Брехлива курва.
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27.12.2021 12:17 Відповісти
Сначала московиия убивает десятки тысяч украинцев, оккупирует 7% территории.
Теперь, московия угрожает продолжить наступление и убить еще больше украинцев.
Такое нельзя прощать!
Максимальное непринятие московии и москалей/руССких - должно стать правилом для каждого украинца!
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27.12.2021 12:18 Відповісти
ваші брат у канаві конину дохли наминають.
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27.12.2021 12:18 Відповісти
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27.12.2021 12:33 Відповісти
нічого нового, хоча шанси були нульові але спробувати було варто. тепер ні у кого немає ілюзій.
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27.12.2021 12:38 Відповісти
Зассали кацапы.
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27.12.2021 12:18 Відповісти
Хм🤔 Це щож виходить,обізвала путіна брехуном?
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27.12.2021 12:20 Відповісти
бридко слухати бувшу українку з гордою клікухою Валька півстакана. Хто тебе там буде питати?
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27.12.2021 12:20 Відповісти
Перестаньте називати патентовану кацапку, вроджену Тютіну, українкою. Вона ні за кров'ю, ані за переконаннями ніколи не була українкою!
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27.12.2021 12:54 Відповісти
напевно ця ***** пропита забула як 1 березня 2014 році рада федерації на її чолі дала згоду на введення війск в Україну
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27.12.2021 12:20 Відповісти
Знову розвели!
Тут всі приготувались "мочити" ублюдків, а Росія не з'явилась на війну.
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27.12.2021 12:21 Відповісти
Гугл-перекладач тебе розвів.
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27.12.2021 12:36 Відповісти
ще нічого не починалося, все ще попереду.
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27.12.2021 12:42 Відповісти
Ага, не явилась, зато под питером и ростовом кладбища выросли в несколько раз
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27.12.2021 12:44 Відповісти
Ходіть кацапсини і оглядайтесь. Не буде вам більше спокою ніколи!
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27.12.2021 12:22 Відповісти
ну это вообще пустая болтовня. её задача не принимать решения, а подмахивать решателям. но судя по тому, как вся эта парашная нечисть зашевелилась словесным поносом в своїм нужныку, дела у них плохи.
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27.12.2021 12:23 Відповісти
валька "два стакана" по пьяне наверное забыла, как сама же, своим ртом, 1 марта 2014 г. огласила в совете федераСтии разрешение путина на ввод войск в Украину, после чего и началась кацапо-украинская война...
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27.12.2021 12:28 Відповісти
Валька полстакана, валька красные трусы
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27.12.2021 12:45 Відповісти
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27.12.2021 12:28 Відповісти
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27.12.2021 12:29 Відповісти
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27.12.2021 12:45 Відповісти
Валька - "пол-стакана"...
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27.12.2021 14:01 Відповісти
Видать,вже похмелилась...
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27.12.2021 12:30 Відповісти
Валька Стакан БРЕШЕ
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27.12.2021 12:30 Відповісти
Не було і не має?)) Вірю Вірю ...Тільки свій кулемет і ПТР хрін сдам ...Вашу правду треба на кіл саджати з кулемета відсікати та гарнатометом виправляти.
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27.12.2021 12:32 Відповісти
пішли ви на#й, такі "брати".
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27.12.2021 12:32 Відповісти
И тут,изрыгнув пары алкоголя, валька решила толкнуть речь. Звон бутылок и стаканов сопроводил сей монолог благостной мелодией.
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27.12.2021 12:33 Відповісти
звісно. вже напали та окупували, валька-стакан
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27.12.2021 12:34 Відповісти
Все больше , в последнее время, становится похожей на грубого мужика. Мужеподобная какая то.
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27.12.2021 12:36 Відповісти
Монікою Белуччі вона ніколи і не була.
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27.12.2021 12:38 Відповісти
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявляет, что Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году, чтобы "туда не хлынули украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наемники из европейских стран и США". Источник: https://censor.net/ru/n3307397


Иди Валька-стакан и спорь со своим же Шойгу-тайгу. Бункерфюрер по своему рассудит ваш дебильный спор.
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27.12.2021 12:39 Відповісти
Потому она принимала закон о вводе российских войск в Украину.
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27.12.2021 12:39 Відповісти
"Ми нє блєфуєм!" (с)
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27.12.2021 12:40 Відповісти
Мы не нападаем. Мы освобождаем. Мы помогаем.
Мы всегда поддержим - только повернитесь к нам спиной.
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27.12.2021 12:47 Відповісти
О! Значить вже остаточно вирішили на нас напасти, а Валька вже у красних труселях лягла та просить.
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27.12.2021 12:40 Відповісти
ВАЛЬКА СТАКАН РОЖУ ТАК НА ФОТО СКРИВИЛА ЧТО Я ЕЁ НЕ УЗНАЛ...КУРВА...
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27.12.2021 12:41 Відповісти
Валька- твой уровень решить наконец, стакан ты или полстакана. А про Украину забудь.
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27.12.2021 12:42 Відповісти
Крыса - пошла в жопу!!!! Пердунья старая!!!
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27.12.2021 12:42 Відповісти
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27.12.2021 12:43 Відповісти
Младший братик думает, что он Зебра,
а старший уже смотрит на него как на ЗК.
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27.12.2021 12:45 Відповісти
Думаю, что младший все прекрасно понимает и ему это прикольно...
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27.12.2021 12:47 Відповісти
Вот это детский праздник! Ролевые игры. Там где-то должен затесаться маленький Чикатилко с ножичком в карманчике. И его "счастливые" избранницы.
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27.12.2021 12:52 Відповісти
Виродком треби бути, щоб придумати такий "костюмчик" своїй дитині.
Ще б кандали почепили і бубновий туз на спину.
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27.12.2021 13:08 Відповісти
Ясен перец!. Зелена шпана сама поднимает руки вверх, если им пообещают как мальчишу-плохишу "10 банок варенья, 10 банок сгущенки и халвы без счета !!"
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27.12.2021 12:47 Відповісти
И снежка дорожку на дорожку.
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27.12.2021 12:48 Відповісти
Ти ба, то включи стара курво телевізор, і подивись на державні телеканали. Кремлівські євреї і вірмени вирішують про чистокровність слов'ян, назначають ворогів і засирають слабенькі голови
мокшам.
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27.12.2021 12:47 Відповісти
Нападать будут из Ордло после Казуса Белли.
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27.12.2021 12:51 Відповісти
Ця особина з Шепетівки (Хмельницька область), вже якось з перепою дала дозвіл на окупацію частини України.
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27.12.2021 12:52 Відповісти
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27.12.2021 12:52 Відповісти
600 років виповзає із мокшанських боліт Брехня, Зло і Кровожерство і розповзається по всьому Світу!
Брехлива ***** хоче когось переконать що вона незайманка!
Та ти гнида лягла під капутінський ''мір'' і підгавкуєш йому!
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27.12.2021 12:54 Відповісти
Бреше. Навідь не моргне.
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27.12.2021 12:55 Відповісти
Ну и продолжайте дальше бздеть. Цивилизованным странам ваше гавноустройство никогда не понадобится.Если вы конченые, то это не означает.что в мире нет здоровых.
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27.12.2021 12:57 Відповісти
Кацапу брехать - как дурному с горы катиться...
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27.12.2021 12:59 Відповісти
Бреше кацапка.
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27.12.2021 13:08 Відповісти
Брехлива кацапская *****, гореть тебе в аду вместе с твоим фюрером !
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27.12.2021 13:14 Відповісти
А хавало так натягнула, що якщо воно трісне, то відразу і дупа по коліна опуститься. Брррр. Курва недоношена.
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27.12.2021 13:19 Відповісти
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27.12.2021 13:19 Відповісти
Валька, вы там со своим Рябковым как-то согласуйте то, что вы *издите!
А то он уже на говно изошёл, так хочет "напасть"..
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27.12.2021 13:28 Відповісти
Які ж вони жалюгідні ці випердиші совдєпівські,якщо чесно,то я за війну з москалями,їх потрібно знищувати.
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27.12.2021 13:37 Відповісти
её братишка алемпийский мишка
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27.12.2021 13:44 Відповісти
Валька-полстакана совсем оухела....
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27.12.2021 13:54 Відповісти
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27.12.2021 14:00 Відповісти
Пирамида маслоу Вологодского.
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27.12.2021 14:14 Відповісти
П'яна шльондра Валя пол-стакана в 2014 провела голосування в держдурі за введення військ параші в Україну.
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27.12.2021 14:04 Відповісти
Априори их слова нужно понимать с точностью до наоборот..Аксиома восприятия говорящих голов бомбилы и его самого.Лицемеры.У нас было море крылатых ракет и Точек.Все угробили за 28 лет..Они не подпадали под ликвидацию..А сейчас нужны новые умы,новые подходы,новые производства на старых площадях.В свое время Гепа и Дупа, банкротя Харьковский авиационный завод планировали застроить его территорию элитными коттеджными поселками по типу ,что сейчас через дорогу.Построены на костях репрессированных,уничтоженных намцами.Не успели окончить злодеяние,хотябы потому .что при Порошенко ВПП завода использовалась для доставки раненых в военный госпиталь и других целей.
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27.12.2021 14:15 Відповісти
Ага! У них есть планы "ОСВОБОЖДЕНИЯ" Украины (от украинцев)!
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27.12.2021 14:45 Відповісти
Врёт всё эта курва украинская, а теперь курва российская!!
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27.12.2021 14:50 Відповісти
Вале-стакан не следовало бы давать нам свои комментарии по поводу конституции Украины. Не её это дело - она уже потеряла это право.
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27.12.2021 14:50 Відповісти
яка різниця нападуть вони із планом чи без нього?
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27.12.2021 15:08 Відповісти
Кляті москалі, з притаманною їм і тільки їм рисою, зроблять підлість, а коли їх вхоплять за руку - вони починають виставляти себе "миротворцями" і ************* на всі сторони. Не погрожуйте іншими, і вам нікого буде боятися !
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27.12.2021 15:26 Відповісти
Цікаво, а ця шльондра прочитає наші коментарі ?
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27.12.2021 15:28 Відповісти
Во заворушилося кубло зміїне, ще тільки висера Жиріка не вистачає!
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27.12.2021 15:31 Відповісти
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27.12.2021 16:05 Відповісти
Меда́ль «За возвраще́ние Кры́ма» - ведомственная награда Министерства обороны Российской Федерации. Учреждена 21 марта 2014 года приказом министра обороны Российской Федерации № 160 «Об учреждении медали Министерства обороны Российской Федерации "За возвращение Крыма"»-Матвієнко ПНХ
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27.12.2021 16:07 Відповісти
Курва тряпочная
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27.12.2021 16:28 Відповісти
это та самая Матвиенко, которая дала разрешение на ввод российских войск в Украину в 2014 году - мы всё помним и знаем чего соят слова сказанные лгунами вроде Матвиенко или путин
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27.12.2021 17:12 Відповісти
Каждое интервью - плюс год к сроку. Валюшка? Считать умеешь? Это не полстакана, это год.
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27.12.2021 18:01 Відповісти
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27.12.2021 18:23 Відповісти
У Московії спостерігається масове випадіння пам"яті у правлячої верхівки. Ніхто не згадує, що т.з. рф підписувала Будапештський меморандум, в якому, в обмін на відмову України від третього у світі запасу ядерної зброї, гарантувала недоторканність кордонів та територіальну цілістність України. То чий Крим, "русския"? А що ваші воїни-вбивці роблять на Донбасі?
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27.12.2021 20:13 Відповісти
Силіконова баба. Кажуть, родом з України. Але память коротка. як і у всіх кацапів...
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27.12.2021 22:13 Відповісти
ага, после 2014, очень-очень верим ))))
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27.12.2021 22:14 Відповісти
 
 