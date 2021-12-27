Жодних планів нападати на Україну у Росії не було і немає, - глава Ради Федерації Матвієнко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава Ради Федерації Валентина Матвієнко запевняє, що Москва "не планує і не планувала" новий напад на Україну. Водночас вона звинуватила країни НАТО в нібито активному військовому освоєнні українських територій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Жодних планів нападати на Україну у Росії не було і немає. За останніми опитуваннями 80% наших громадян вважають український народ братнім народом. І тому цілком очевидна вся фейкова історія (про напад, що готується. - Ред.)", - сказала Матвієнко.
Глава Ради Федерації наголосила, що НАТО продовжує рухатися до кордонів Росії та вже наблизилося впритул.
"Йде активне військове освоєння території України, хоча за Конституцією України заборонено розміщення іноземних військових баз. Називається це по-іншому, але насправді йде активне військове освоєння території України, з якою у Росії найдовша межа... Це викликає у нас, безумовно, серйозне занепокоєння", - запевняє вона.
Будь ласка, зачекайте...
родилась она в семье кацапского сверхсрочника, служившего в оккупационных моцковских войсках, дислоцированных в украинском городе Шепетовка.
Теперь, московия угрожает продолжить наступление и убить еще больше украинцев.
Такое нельзя прощать!
Максимальное непринятие московии и москалей/руССких - должно стать правилом для каждого украинца!
Тут всі приготувались "мочити" ублюдків, а Росія не з'явилась на війну.
Иди Валька-стакан и спорь со своим же Шойгу-тайгу. Бункерфюрер по своему рассудит ваш дебильный спор.
Мы всегда поддержим - только повернитесь к нам спиной.
а старший уже смотрит на него как на ЗК.
Ще б кандали почепили і бубновий туз на спину.
мокшам.
Брехлива ***** хоче когось переконать що вона незайманка!
Та ти гнида лягла під капутінський ''мір'' і підгавкуєш йому!
А то он уже на говно изошёл, так хочет "напасть"..