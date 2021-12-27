Зробимо все, що в наших силах, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу про зниження напруженості між РФ і НАТО.

Влада Туреччини, якщо в цьому буде необхідність, буде готова розглянути заходи, які знизять напруженість між РФ і НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на прес-конференції заявив у понеділок глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу.

"Якщо Росія має конкретні очікування щодо Туреччини, щоб знизити напруженість між РФ і НАТО, то ми будемо готові зробити все, що в наших силах", - сказав він.

"Нікому не вигідний конфлікт у нашому регіоні", - додав Чавушоглу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен та глава МЗС Туреччини Чавушоглу обговорили ситуацію на кордоні України і в Чорноморському регіоні