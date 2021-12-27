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Новини За кордоном
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Зробимо все, що в наших силах, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу про зниження напруженості між РФ і НАТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Зробимо все, що в наших силах, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу про зниження напруженості між РФ і НАТО

Влада Туреччини, якщо в цьому буде необхідність, буде готова розглянути заходи, які знизять напруженість між РФ і НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на прес-конференції заявив у понеділок глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу.

"Якщо Росія має конкретні очікування щодо Туреччини, щоб знизити напруженість між РФ і НАТО, то ми будемо готові зробити все, що в наших силах", - сказав він.

"Нікому не вигідний конфлікт у нашому регіоні", - додав Чавушоглу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен та глава МЗС Туреччини Чавушоглу обговорили ситуацію на кордоні України і в Чорноморському регіоні
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Я думаю что нужно Турции в случае успеха и помощи в освобождении крыма пообещать город- позор Севастополь или Керчь в виде татарской автономии. Чтобы у турков еще больше ентузиазма было. Тем более Турция нам помогает больше чем страны с которыми мы подписывали Будапештские договора
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27.12.2021 12:34 Відповісти
Вам надо в больничку. Тюремную...
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27.12.2021 12:36 Відповісти
Будем территориями торговать?
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27.12.2021 12:47 Відповісти
И в чем же ты тут торговлю территорией увидел? Я предложил отдать татарам то что вы отдали кацапам. Заодно и угроза нападения рашистов с крыма исчезнет. Или у тебя другие предложения? Думаешь жабоеды с немчурой которые нам помогли крым сдать без единого выстрела теперь помогут нам крым вернуть? Да они визжать на всю глотку будут если мы начнем крым отвоевывать а если отвоюем то будут визжать чтобы мы не трогали 600тыс. мокшан которых ***** завез в крым в дома украинцев.
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27.12.2021 12:55 Відповісти
Не несите бред. Будите отдавать своё...а не то,что принадлежит Украине.
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27.12.2021 13:45 Відповісти
вы не беспокойтесь. Турки - те ещё красавцы (Кипр не даст соврать). Не исключён вариант, что после исхода кацапов из крыматория прийдётся не давать уплыть ему обратно в Турцию.
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27.12.2021 15:32 Відповісти
Перевод с турецкого ,МЫ ВАС НЕ БОЛЬНО ЗАРЕЖЕМ , ЧИК И ВЫ УЖЕ НА НЕБЕСАХ ...
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27.12.2021 12:37 Відповісти
Правильно говорит! Ещё больше нам надо байрактаров.
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27.12.2021 12:38 Відповісти
Под это дело Эрдоган с удовольствием попросит базу Инджирлик на выход. Повод вполне подходящий.
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27.12.2021 12:41 Відповісти
Український розвідник розповів деталі зради і провалу операції по "вагнерівцях".

https://www.youtube.com/watch?v=ETlVWtJ8GgM
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27.12.2021 12:43 Відповісти
Молодцы турки. Сделали парашу вместе с азербайджанцами в Карабахе, сделают и ещё раз где и когда угодно. Могут повторить.
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27.12.2021 12:44 Відповісти
Справа Російської імперії історично програшна.
Захоплює чужі землі, не асимілює їх, а утримує силою.
Щойно з'являється можливість - ці території від неї тікають.
Велика Британія колонізувала віддалені землі. Росія - сусідні, перетворюючи їхнє населення на не до кінця перетравлених росіян.
У 1990-ті я питав тамтешніх колег: "Чеченці - це росіяни?" Якщо так, тоді війна в Чечні - громадянська. Але вона була антиколоніальна. Отже, чеченці - не росіяни. Що ж тоді вони роблять у складі РФ? - О. Панич https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_porushennya-prezidentom-konstituciyi-ta-nezgrabna-vijna-z-oligarhami--dvi-mini-scho-vibuhnut-nastupnogo-roku/1064215
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27.12.2021 13:11 Відповісти
Зробимо все, що в наших силах, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу про зниження напруженості між РФ і НАТО.

І додав: в Військово-морських, Сухопутних і Повітряних силах.
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27.12.2021 14:19 Відповісти
Проститутка ещё та, всегда следует за долларом 🤣
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28.12.2021 02:00 Відповісти
 
 