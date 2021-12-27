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Зробимо все, що в наших силах, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу про зниження напруженості між РФ і НАТО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Влада Туреччини, якщо в цьому буде необхідність, буде готова розглянути заходи, які знизять напруженість між РФ і НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це на прес-конференції заявив у понеділок глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу.
"Якщо Росія має конкретні очікування щодо Туреччини, щоб знизити напруженість між РФ і НАТО, то ми будемо готові зробити все, що в наших силах", - сказав він.
"Нікому не вигідний конфлікт у нашому регіоні", - додав Чавушоглу.
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https://www.youtube.com/watch?v=ETlVWtJ8GgM
Захоплює чужі землі, не асимілює їх, а утримує силою.
Щойно з'являється можливість - ці території від неї тікають.
Велика Британія колонізувала віддалені землі. Росія - сусідні, перетворюючи їхнє населення на не до кінця перетравлених росіян.
У 1990-ті я питав тамтешніх колег: "Чеченці - це росіяни?" Якщо так, тоді війна в Чечні - громадянська. Але вона була антиколоніальна. Отже, чеченці - не росіяни. Що ж тоді вони роблять у складі РФ? - О. Панич https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_porushennya-prezidentom-konstituciyi-ta-nezgrabna-vijna-z-oligarhami--dvi-mini-scho-vibuhnut-nastupnogo-roku/1064215
І додав: в Військово-морських, Сухопутних і Повітряних силах.