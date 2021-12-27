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На Закарпатті п'яний водій наїхав на двох дітей, помер 9-річний хлопчик, - поліція

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На Закарпатті п'яний водій наїхав на двох дітей, помер 9-річний хлопчик, - поліція

Внаслідок аварії на Берегівщині 9-річний хлопчик помер, а 8-річного госпіталізовано до лікарні. Водія, який керував транспортним засобом в стані сп’яніння, затримано. Слідчі відкрили за цим фактом кримінальне провадження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора, 26 грудня, близько 20-ої години на лінію "102" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду по вулиці Ф.Ракоці в селі Серне Берегівського району. Заявник зазначив, що водій автомобіля здійснив наїзд на двох дітей. На місце події негайно прибули співробітники групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Медики, які також приїхали за викликом, констатували смерть одного з потерпілих - 9-річного хлопчика. Іншого 8-річного потерпілого із закритим переломом тазобедренного суглобу госпіталізували до лікарні", - розповіли в поліції.

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"Обоє дітей є жителями Берегівщини. Працівники поліції провели всі необхідні першочергові слідчі дії та встановили попередні обставини аварії. Відомо, що 34-річний водій автомобіля "Audi", перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на двох малолітніх пішоходів, які стояли на правому краю проїжджої частини. Після цього зловмисник не зупиняючись продовжив рух та через 300 метрів в’їхав у огорожу. Слідчі Берегівського районного відділу поліції за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286-1 Кримінального кодексу України, тобто Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння", - додали в поліції.

Водія затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину.

Також слідчі звертатимуться до суду про тримання фігуранта на період розслідування під вартою. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.
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Топ коментарі
+5
пока за пьянку за рулём не будет уголовной ответственности+лишение прав пожизненно,толку не будет.
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27.12.2021 12:57
+4
лінчувати на місці - реально ....
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27.12.2021 12:48
+4
Убило п'яне бидло дитину .що ж ви паскуди робите і нічому не вчить цих паскудників
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27.12.2021 13:16
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лінчувати на місці - реально ....
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27.12.2021 12:48 Відповісти
буде трошки не так - наживуться всі ( якщо та гидота мае звичайно гроші - зЄлені шмат так зо 20-ть ...) - і все одно дадуть 7 років ..., а там - знову маючи 10 шмат зЄлені вийде по УДО через 3, 5 роки ....- десь так буде
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27.12.2021 14:20 Відповісти
Відрубать ноги падлові.... І залишити жити хай знає як воно втратити частину себе
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27.12.2021 12:48 Відповісти
если фото реальное и он тоже реально сам накушался и поехал. а то видим что в Княжичас у мусоров 5 трупов было и что? вроде и раненые тоже - и х.з. кто там виноват то. мусорам на 100% верить = любить Авакяна с его: "сперва встань крабом, а потом оспаривай(может у ссудьи Вовка, или у Тупицкого?)"
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27.12.2021 12:57 Відповісти
вечером стояли - вроде было даже запрещено в такое время в таком возрасте одним гулять?
старшие то может бы и отскочили, или не стояли бы, как бывает - в темной одежде и "обочина" как треть дороги.
наехал - значит гнал(почти наверняка) - то есть рев двигла и фары(если были) = "свалинахередетм*дак"(или Слава (из) народа)
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27.12.2021 12:51 Відповісти
Де були всякі блохери типу КДК, чому не зафіксували поліцейський безпрєдєл? В значній мірі дякуючи їм алкашня так сміло сідає за кермо- поліція ж не має права їх зупиняти, бо зараз як виставить відосік ,як набіжить свободолюбивих.
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27.12.2021 12:54 Відповісти
Поліція немає права? Ти де живеж наркоман? Зупиняють на кожному кроці, причому безпідставно. Гаїшнік іди проспись.
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27.12.2021 13:32 Відповісти
І як це тобі синяку за кермом допомагає? Мене чомусь, коли я в Україні ніколи не зупиняють, а якщо ти обдовбаний летиш на червоне, то звіняй
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27.12.2021 14:43 Відповісти
Пока не приехала полиция - мордой о приборную панель - всё будет естественно.
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27.12.2021 12:56 Відповісти
какая трагедия для родителей...какое горе..... вот в каких случаях нужно законы шариат! ему бы прилюдно средь бела дня дядька с большим мечом отрубил бы башку за это( есть в сети такое видео) в аварии погибла женщина с ребёнком и ему при всех сикир башка . отдайте игиловцам в аренду НА МЕСЯЦ ПУТРУЛЬНУЮ ПОЛИЦИЮ, И ОТВЕЧАЮ ПЬЯНЫХ И МАЖОРОВ ЗА РУЛЁМ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ... ОБОССУТЬСЯ СТОЯЩИХ В СВОИХ ОДЕЯНИХ С ГРОМАДНЫМИ МЕЧАМИ ВМЕСТО ЖЕЗЛОВ МУЖИКОВ...((
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27.12.2021 12:56 Відповісти
игиловцам?
- тебя - секир за то шо не в мешке.
- мужика твоего - за не такую музыку и вообща, он на 14 минут пропустил намаз
- собака б*гопротивной породы? - секир
- календарик со свинкой? - секир
и т.д.
как же обожаю таких что как Сралин - ггастгелять, а потом, возможно скажем - Ой, низадачка, пгастите дага.гой, тавагищЪ
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27.12.2021 13:01 Відповісти
а, сорри, спутал с бабой, ник похож на ту шо тут не раз визжит о таком же и в таком же стиле
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27.12.2021 13:02 Відповісти
успаГойся ты , видать тоже пьянчужка за рулём...и нравятся такие порядки убивать людей стариков и детей на тротуарах и тротуарах и просто с обочин... я пишу как есть и как бы порой что помогло, это вы визжите всё не угомонитесь лижбы обосрать и хорошее и плохое что ктосделал... между собой ...я ни скем как правило в спор не вступаю и не жду ответов! вот и здесь...ты погавкал я ответил..и досвидос ответа больше не будет....)) твои список притензий мол такие смешные.... тебе про одно. тебя понесло про собак, мешки и музыку....
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27.12.2021 13:27 Відповісти
да кому ты надо?
просто ты сказанул явную дичь, это типо шоб твой пес не кусал соседских цыплят - взорвать тебя с потрохами.
гавкаешь именно ты, так как я справедливо заметил шо при мусульманах-гайцах ты бы тупо шепотом включал музыку, а жену заматывал в мешок
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27.12.2021 13:32 Відповісти
а може просто як в Європі за те що діти опинились на дорозі без батьків-опікунів садити їх(батьків-лпікунів) у тюрягу за недбалий догляд за дітьми ?.
п.с. діти могли просто вибігти пяному підорасу під колеса.
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27.12.2021 13:21 Відповісти
да родители тоже несут ответственность... но если взять другие через день по стране такого плана произшествия с пьяными водителями . то..не знаю как вы, я много смотрю новости всякие .поэтому у меня на памяти всё что было и ранее и свежее ..поэтому злости много, а если так иногда что увидеть. то сказать..ну всяко бывает... ну детки..ну выпил...( жрут спиртное за рулём суки и наркоту колят и мажорят ежедневно и ничего за это....((как то так а привязать к себе детей на поводок тоже нереально..
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27.12.2021 13:33 Відповісти
пока за пьянку за рулём не будет уголовной ответственности+лишение прав пожизненно,толку не будет.
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27.12.2021 12:57 Відповісти
Ні,толку не буде поки не посадять Трухіна...Це неодмінні умова кожної реформи - рівність перед законом всіх без жодних винятків...
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27.12.2021 14:16 Відповісти
Похоже был в дрова и его носило по всей дороге, а как еще можно сбить детей стоящих у края.
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27.12.2021 12:57 Відповісти
ДДД.
даже если на обочине и издалека слышно/видно носуна по дороге - то что важней, даже например отпрыгнуть в болото, или езда до смерти на колясочке, или сама смерть?
толку то шо его судить потом будут 5 лет?
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27.12.2021 13:06 Відповісти
швидше за все діти були не на обочині, могли просто з піротехнікою "гратись".
діти як і пянтоси на дорозі непередбачувані.
І так ні дітей(без супроводу) у темну пору ні пяних водіїв на проїжджій частині бути не повинно.
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27.12.2021 13:25 Відповісти
Ага, а потім перед вбивцею несподівано на дорогу вискочила огорожа. В тебе взагалі ні мозгів ні совісті бачу, ще якісь виправдання шукаєш для покидька що дитину вбив.
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27.12.2021 15:40 Відповісти
покидьок своє вже отримав.
навіть якщо з батьками та ментами "порішає" совість не дасть спокійно жити.
повторю в десятий раз діти не мали знаходитись на вулиці без нагляду.
Те що їх підор задавив то вже тільки наслідок злочинної недбалості батьків.
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27.12.2021 16:20 Відповісти
Убило п'яне бидло дитину .що ж ви паскуди робите і нічому не вчить цих паскудників
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27.12.2021 13:16 Відповісти
Ця лиса огіркообразна башка буде жити, а дитини немає.

Пишете коменти, що треба вендетту? А хто зможе те зробити? Українці ж бо або отакі ханижки, що відчувають себе царями, купивши таратайку, або боягузи, що тільки на словах сміливі.

Мужні на фронті або загинули вже. А залишилися диванні вояки. "Нада єму, нада єму,,,". Щось НІ ОДНОМУ ханурику-вбивці ще не наваляли. НІ ОДНОМУ.
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27.12.2021 13:27 Відповісти
я б удивился если б трезвый профессор пешком не задавил
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27.12.2021 13:28 Відповісти
Я бачу, є такі, що звинувачують дітей, чуму не там стояли. Не там і не тоді. То так.
Але є таке правило, що пішохід ЗАВЖДИ правий. Тобто, водійло має 100 разів бути обережним.
А вже за те, що п"яний - розстріл на місці. Але комусь вигідно, щоб українці самі сабе знищували. А вони й раді, посідали на свої чортопхайки, понапивалися, понаколювалися - і мчать. Хами, а не пани.
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27.12.2021 13:34 Відповісти
Це не українець , а п'яне мадярське бидло! Скоріше за все громадянин іншої держави, але і нашої чомусь! Святкував ПРАВИЛЬНЕ різдво!
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27.12.2021 13:56 Відповісти
що за упереджене ставлення до католиків, і чому це православне УПЦМПшне бидло яке відзначає різдво 7 січня думає що його час святкування "ПРАВИЛЬНІШИЙ".
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27.12.2021 14:42 Відповісти
що за маячня, пішохід завжди правий тільки тоді коли виконує ПДР.....почнемо з того що дітей без догляду там в принципі бути не могло, і те де вони стояли бігли чи стрибали нам не відомо.
розстрілювати нікого не потрібно, а всього лише карати всіх без виключення штрафами, але кому це потрібно, якщо можна порішати на місці за пару соток баксів, та і не факт що зупинять....от і катаються пянтоси які доречі поприїжджали із заробітків, реально зараз небезпечно ввечері на дорозі, бухого бидла на бляхах та розтаможених старих корчах тьма.
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27.12.2021 14:38 Відповісти
подумаешь,простолюдин задавил детей,сейчас он должен долго и нудно вспоминать был он за рулем или небыл,его это машина или нет.Тут пример подал слуга прастова быдла и черни.Че тут,слугам можно а простолюдинам нет?
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27.12.2021 15:30 Відповісти
 
 