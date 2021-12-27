На Закарпатті п'яний водій наїхав на двох дітей, помер 9-річний хлопчик, - поліція
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Внаслідок аварії на Берегівщині 9-річний хлопчик помер, а 8-річного госпіталізовано до лікарні. Водія, який керував транспортним засобом в стані сп’яніння, затримано. Слідчі відкрили за цим фактом кримінальне провадження.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора, 26 грудня, близько 20-ої години на лінію "102" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду по вулиці Ф.Ракоці в селі Серне Берегівського району. Заявник зазначив, що водій автомобіля здійснив наїзд на двох дітей. На місце події негайно прибули співробітники групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Медики, які також приїхали за викликом, констатували смерть одного з потерпілих - 9-річного хлопчика. Іншого 8-річного потерпілого із закритим переломом тазобедренного суглобу госпіталізували до лікарні", - розповіли в поліції.
"Обоє дітей є жителями Берегівщини. Працівники поліції провели всі необхідні першочергові слідчі дії та встановили попередні обставини аварії. Відомо, що 34-річний водій автомобіля "Audi", перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на двох малолітніх пішоходів, які стояли на правому краю проїжджої частини. Після цього зловмисник не зупиняючись продовжив рух та через 300 метрів в’їхав у огорожу. Слідчі Берегівського районного відділу поліції за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286-1 Кримінального кодексу України, тобто Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння", - додали в поліції.
Водія затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину.
Також слідчі звертатимуться до суду про тримання фігуранта на період розслідування під вартою. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.
Будь ласка, зачекайте...
старшие то может бы и отскочили, или не стояли бы, как бывает - в темной одежде и "обочина" как треть дороги.
наехал - значит гнал(почти наверняка) - то есть рев двигла и фары(если были) = "свалинахередетм*дак"(или Слава (из) народа)
- тебя - секир за то шо не в мешке.
- мужика твоего - за не такую музыку и вообща, он на 14 минут пропустил намаз
- собака б*гопротивной породы? - секир
- календарик со свинкой? - секир
и т.д.
как же обожаю таких что как Сралин - ггастгелять, а потом, возможно скажем - Ой, низадачка, пгастите дага.гой, тавагищЪ
просто ты сказанул явную дичь, это типо шоб твой пес не кусал соседских цыплят - взорвать тебя с потрохами.
гавкаешь именно ты, так как я справедливо заметил шо при мусульманах-гайцах ты бы тупо шепотом включал музыку, а жену заматывал в мешок
п.с. діти могли просто вибігти пяному підорасу під колеса.
даже если на обочине и издалека слышно/видно носуна по дороге - то что важней, даже например отпрыгнуть в болото, или езда до смерти на колясочке, или сама смерть?
толку то шо его судить потом будут 5 лет?
діти як і пянтоси на дорозі непередбачувані.
І так ні дітей(без супроводу) у темну пору ні пяних водіїв на проїжджій частині бути не повинно.
навіть якщо з батьками та ментами "порішає" совість не дасть спокійно жити.
повторю в десятий раз діти не мали знаходитись на вулиці без нагляду.
Те що їх підор задавив то вже тільки наслідок злочинної недбалості батьків.
Пишете коменти, що треба вендетту? А хто зможе те зробити? Українці ж бо або отакі ханижки, що відчувають себе царями, купивши таратайку, або боягузи, що тільки на словах сміливі.
Мужні на фронті або загинули вже. А залишилися диванні вояки. "Нада єму, нада єму,,,". Щось НІ ОДНОМУ ханурику-вбивці ще не наваляли. НІ ОДНОМУ.
Але є таке правило, що пішохід ЗАВЖДИ правий. Тобто, водійло має 100 разів бути обережним.
А вже за те, що п"яний - розстріл на місці. Але комусь вигідно, щоб українці самі сабе знищували. А вони й раді, посідали на свої чортопхайки, понапивалися, понаколювалися - і мчать. Хами, а не пани.
розстрілювати нікого не потрібно, а всього лише карати всіх без виключення штрафами, але кому це потрібно, якщо можна порішати на місці за пару соток баксів, та і не факт що зупинять....от і катаються пянтоси які доречі поприїжджали із заробітків, реально зараз небезпечно ввечері на дорозі, бухого бидла на бляхах та розтаможених старих корчах тьма.