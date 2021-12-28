Колючий дріт та камери: На кордоні з РФ збудували сто кілометрів паркану. ФОТО

На Луганщині цього року на кордоні з РФ звели 100 кілометрів паркану. Його висота два метри, він обтягнутий колючим дротом. Також встановили 15 камер відеоспостереження та чотири оперативні центри. Починається паркан ще на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Село Розсипне Троїцької об’єднаної територіальної громади знаходиться за 200 кілометрів від лінії розмежування. У селі проживають 350 осіб. Поки не було паркану, місцеві перетинали кордон навпростець.

"Укріпили, бачите й камери стоять, й рів, дріт. Раніше ходили до родичів, у мене сестра за 7 кілометрів живе. Тепер треба їхати за 500 кілометрів до Харкова", — розказує місцева жителька Любов Дмитрієва.

Протитранспортний рів та контрольно-слідова смуга, які облаштовані на кордоні, допомагають відслідкувати та затримати порушників кордону. Втримати наступ вони не зможуть.

"Даний комплекс нам не допоможе втримати важку техніку у разі її наближення до державного кордону, але допоможе виграти час. Тобто оператор комплексу буде бачити наближення важкої техніки та сповістить чергові сили та засоби, резерви прикордонного підрозділу, проінформує підрозділи збройних сил України", - розказала речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.

За словами голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, аби захистити кордон Луганської області від вторгнення Російської Федерації, особового складу збройних сил та техніки вистачить.

"Ветеранів АТО на сьогодні орієнтовно 400 тисяч людей. Нехай частина, буквально 30% піде знову захищати батьківщину. Також ми проводимо збори тероборони, і якщо треба буде, вони будуть виконувати певні завдання, які ми їм будемо ставити, не буду говорити які, але тренування проходять, люди чітко розуміють, що вони повинні робити", - додав він.

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