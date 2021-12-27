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Не виключаю, що Захід прагне зробити в Україні маленьку "войнушку" та звинуватити в цьому РФ, - Лавров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Не виключаю, що Захід прагне зробити в Україні маленьку

Глава МЗС РФ Сергій Лавров не виключає, що Захід нібито прагне спровокувати збройний конфлікт в Україні та звинуватити у ньому Росію.

Про це він заявив в інтерв'ю Youtube-каналу "Соловьев Live", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

"Це хамство - виступати з тих позицій, які займають Захід і НАТО, їх під'юджують прибалти і поляки, і українці, звісно. Ми на своїй території", - сказав Лавров.

Він додав, що Захід накачує Україну озброєннями, з 2014 року поставив Києву боєприпаси та системи, у тому числі ударні, на $2,5 млрд.

"Я не виключаю, що просто бажання є підживити мілітаристські настрої, зробити маленьку "войнушку", потім звинуватити нас, запровадити чергові санкції, щоби придушувати наші конкурентні здібності", - запевняє російський міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемовини РФ зі США щодо гарантій безпеки відбудуться відразу після новорічних канікул, - Лавров

Він зазначив, що в ЄС уже закликають запровадити санкції превентивно та зняти їх, якщо конфлікт не розпочнеться.

"Це ж зрозуміло, що ніколи ніхто не зніме", - заявив Лавров.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+28
Лавов клинический кретин и все это знают ,мелет всякую ахинею ,ну и пусть мелет ,всем плевать ...
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27.12.2021 13:00
+25
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27.12.2021 13:20
+24
кацапе гребаний - так і ми на своїй території - і нам вирішувати кого запрошувати в гості , а кого гнати нафуй на мокшанію...
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27.12.2021 13:00
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Лавов клинический кретин и все это знают ,мелет всякую ахинею ,ну и пусть мелет ,всем плевать ...
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27.12.2021 13:00 Відповісти
Лавров мастер своего дела с огромным стажем. И он очень опасен.
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27.12.2021 13:02 Відповісти
Таких мастеров по дуркам хоть пруд пруди а опасен он не больше таракана притравленного дихлофосом
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27.12.2021 13:04 Відповісти
Який він нахєр «мастер»?!?! Росія слово в слово повторює старі совдепівскі наративи! «Мастер»! Кацапи тупорилі здеградовані свині, котрі шантажують цивілізований світ.
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27.12.2021 13:06 Відповісти
Важно не то что он говорит журналистам, а его общение с европейцами с глаза на глаз.
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27.12.2021 13:07 Відповісти
...І ось тут ми повинні зрозуміти, що суть російського більшовизму - не у класовій ідеї, а у відновленні імперії, яка загинула після Лютневої революції 1917 року.

Так, спочатку більшовики намагалися замінити класичний історичний курс підручниками відомого історика та одного з лідерів більшовицької партії Михайла Покровського - його ім'ям свого часу навіть назвали Московський університет.

Покровський аналізував історію з класової точки зору. І в нього виходило, що українське селянство боролося із гнобителями і внаслідок обману з боку Богдана Хмельницького опинилося під ярмом Московського царства. Ні про яке "возз'єднання України та Росії" ви у працях Покровського не прочитаєте.

Але вже у 1936 році - це час остаточної перемоги Йосипа Сталіна у боротьбі за владу - у Радянському Союзі починається критика "школи Покровського" (сам історик вже на той час помер). Його учнів оголосили "базою шкідників, шпигунів і терористів, які вправно маскувалися за допомогою шкідливих антиленінських історичних концепцій" та репресували.

У радянські школи остаточно повернулася псевдоісторія Карамзіна. Так вона там і досі залишається, вже у путінській Росії. І саме тому аж ніяк не лише Путін, а й будь-хто, хто живе у цивілізаційній парадигмі "русского міра", впевнений, що України ніколи не було і бути не може. Що навіть як союзна республіка вона могла з'явитися лише штучним шляхом. - https://gazeta.ua/blog/56314/comu-rosiyani-ne-pomichayut-********
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27.12.2021 15:18 Відповісти
Да, это непревзойденный мастер провокаций.
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27.12.2021 13:28 Відповісти
До нього дослухаються виключно запарєбріком, та й то здебільшого з примусу. А у цивілізованому світі просто ставлять діагноз. Як на мене, без важких предметів у руках він не небезпечний.
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27.12.2021 13:31 Відповісти
Хто,хто? Мастер? Вот эта конская мразь? Лаптеногое, и много у вас там таких специалистов? Суда по коню, 146%
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27.12.2021 13:46 Відповісти
ЧУРКА НЕ ЛЕЗЬ В УКРАИНУ И НЕ БУДЕТ ВОЙНЫ!
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27.12.2021 13:57 Відповісти
Отнюдь. Он не кретин. Он отрабатывает свой жирный паёк у Путина-*****, как когда то отрабатывал Риббентроп у Шикельгрубера-Гитлера. И вся это его говорильня направленно на одно - заранее обелить Парашу, до начала полномаштабного вторжения. А вот кретины ему верят, как верят у нас Зеленскому.
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27.12.2021 13:33 Відповісти
Не можна придушити те, чого нема. Що ви виробляєте, без чого світ жити не зможе? Лапті?
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27.12.2021 13:00 Відповісти
"бензоколонка" - цього їм вистачае , щоб існувати ...
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27.12.2021 13:02 Відповісти
кацапе гребаний - так і ми на своїй території - і нам вирішувати кого запрошувати в гості , а кого гнати нафуй на мокшанію...
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27.12.2021 13:00 Відповісти
Он не кацап, он этнический армянин.
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27.12.2021 13:35 Відповісти
окацаплений ...

Походження[ред. | ред. код]

Про батька Лаврова відомо, що він тбіліський вірменин (за деякими відомостями - Калантаров або Калантарян). 2005 року в Єревані, відповідаючи на питання про те, чи допомагають йому в роботі його вірменські корені, Лавров відповів, що «корені у мене взагалі-то грузинські - мій батько з Тбілісі, а ось кров дійсно вірменська».

Про матір відомо, що вона була співробітницею Міністерства зовнішньої торгівлі СРСР. На сайті МЗС Росії вказується, що Лавров - росіянин.
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27.12.2021 14:42 Відповісти
НЕ СОГЛАСЕН.
Кацап - рождён потомственной вонючей и тупой раболепствующей кацапкой от вонючего и тупого раболебствующего кацапа. Т.е. по происхождению, потомственный.
Потомственный кацап - это кацап ведущий своё говенный род от первых кацапок и кацапов у которых, после отваливания у них хвостов, появилась первая и в корне неверная мысль, что они теперь стали людьми.
Москаль - тот кто мечтает стать кацапом и служит рабски кацапам.
Кацап по обряду - крайне простой обряд посвящения не кацапа в кацапы, что то вроде геюра. Обряд прост - кандидат в кацапы должен за один раз скушать 12-ти литровое ведро говна других кацапов и всё. Говно необходими для того, что бы окацапленный на пример армянин (пример - министр иностранных дел РФ Лавров или Бабаян, Габрилян, Гаргадзе, Зейналова, Кеосаян, Каргинян, Боурт, Шойгу, Симонян и т.д. И обрятите внимание, что в огромном списке преобладают армянские фамилии) мог выполнять старинных скрепный ритуал оплевывания говном всех соседей кацапов.
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27.12.2021 15:05 Відповісти
нехай буде так ))....- але "гарний" кацап" це мінусований кацап...чого нашим Воїнам і бажаю...
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27.12.2021 15:09 Відповісти
ЧУРКИ ДОМА В СЕБЯ СТРОЙТЕ! ВЫ ТРУСЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОШИТЬ! ГРЯЗНЫЕ АЗИАТЫ!
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27.12.2021 14:00 Відповісти
по лаврову понятно - он пропитан до .... , и он у "корыта" - зато его доччь по США - Парижам и Лондонам ( там сейчас была ...) - по стройкам : мАсквабад столица - а мокшания как не верти богата ...., и "витрина" это прежде всего ....- хотя и там воровство и коррупция- за счет этого и держится "система - озерки" .... ну а по нам - маемо те що маемо - каждый свое и все вместе ....- такая "доля" ...мы еще не далеко ушли от 300 летнего романовско- азийского , плюс ментальное ...
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27.12.2021 14:37 Відповісти
Что то делается , нельзя сказать что нет изменений - но все на интересах и откатах....
..., вы задаете себе вопрос на который знаете ответ : 100 % коррупция и вседозволенность , плюс безответственность ...., что со стороны "общества" так и Закона - все это и результат ...
То же самое я о мусоре у моего подъезда и пУтлере который наверное его разбрасывает ))))
Как говорит один мой знакомый - "наверное такая судьба" )))
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27.12.2021 16:04 Відповісти
Примеры грязной вонючей клоаки, пожалуйста? Или из московии видно лучше, чем киевлянам?
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27.12.2021 15:02 Відповісти
Какие лицемеры!!!
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27.12.2021 13:01 Відповісти
Именно лицемеры,притом циничные лицемеры. В последнее время подозрительно часто стала преобладать военная риторика. Теперь жди провокаций,чтобы развязать локальную войнушку. Оркам война - мать родна!!
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27.12.2021 13:50 Відповісти
Ні,вже ніколи во невідмиєтися від цього💩лайна😡‼️
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27.12.2021 13:01 Відповісти
И тут Остапа понесло ...
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27.12.2021 13:09 Відповісти
говорящая лошадь вместе с пукиным допрыгались : " не долго корчилась старушка в высоковольтных проводах " - ОРДЕ кердык !!!!!
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27.12.2021 13:09 Відповісти
Як вже дістала ця коняка!
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27.12.2021 13:10 Відповісти
Захід прагне, що б ти та твоє Ху#ло забрали кадрові війська російської ********* з території України! Тьфу, гидота мокшанська...
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27.12.2021 13:11 Відповісти
Так вон кто у Украины крым и дамбас отжал. А мы то на Рашку грешим. О каких переговорах речь с етими неадекватами?Того кто предложит пойти на переговоры с Москвой нужно или в дурдом или к стенке
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27.12.2021 13:12 Відповісти
Так Зеленський же збирається на поклон до Путіна. Хіба ви не знали?
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27.12.2021 13:33 Відповісти
Вам, якутам, конечно, виднее, кто куда собирается
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27.12.2021 14:07 Відповісти
Могарич утром,могарич в обед, а потом вечером Могарич, так и до ЛТП недалеко!
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27.12.2021 15:12 Відповісти
Совсем плоха лошадка. А кто это многотысячную армию подвёл к границам Украины? Запад? Употребление белого порошка приводит к слабоумию.

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27.12.2021 13:15 Відповісти
Я на місці Лаврова навіть і не пробував "затіяти войнушку з Україною", може "боком вилізти" - як кажуть в народі. Війна діло "тонкоє", вона не тільки на території України буде, Московія відчує весь смак війни і на свої тереторії. Все таки 40 міліонів це не Чечня. і навіть не Грузія.
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27.12.2021 13:20 Відповісти
Будьте милосердны. Дайте ему каплю никотина.
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27.12.2021 13:20 Відповісти
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27.12.2021 13:20 Відповісти
Это сильно!!!
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27.12.2021 13:25 Відповісти

Большая войнушка не получится.
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27.12.2021 13:23 Відповісти
Ми на своїй території", - сказав Лавров. Джерело: https://censor.net/ua/n3307405\\\\\\\\\\\\

ой, лошадка, ты так рискуешь остаться в границах Улуса Джучи, если каждый хер вспомнит что он не у вас отжал но вы у него.
поехавшая шкапа
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27.12.2021 13:23 Відповісти
Превентивные санкции надо вводить, если РФ не отведет войска.
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27.12.2021 13:24 Відповісти
То ли ржать то ли плакать слушая етот запоребриковый бред от хромой лошади. Грабитель говорит банкиру что хочет помочь ему навести порядок в банке но ему мешают бронедвери и крепкие замки попасть в банк.
Если послушать так Москва хочет помочь Украине сохранить государство но етому мешает оборонительное оружие в том числе поставляемое из Запада. Ета песня из той же оперы когда ссср напало Финляндию чтобы Финляндия не напала на ссср и не потеряла свое государство. А еще в 39-м Гитлер и Сталин помогали Польше сохранять государство
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27.12.2021 13:24 Відповісти
"Ми на своїй території", - сказав Лавров. Джерело: https://censor.net/ua/n3307405
На какие зоны делится СССР.
1. Кремль - зона коммунизма.
2. От Кремля до границ Москвы - зона развитого социализма.
3. От границ Москвы до границ ЦЦЦР - зона социализма.
4. За границами СССР - зона нормального человеческого существования.

из советских анекдотов
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27.12.2021 13:24 Відповісти
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27.12.2021 13:24 Відповісти
Йому мабуть не сказали, що войнушку почала в Україні РФ в 2014 році. А може у нього просто стареча деменція. Або приступ хуцпи.
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27.12.2021 13:28 Відповісти
Вся кремлівська комуно-фашистська верхівка підлягае лікуваню, с обовязковою ізоляцією, не розумію, як Захід міг дружити з цими хворими на голову, за таку агресивну повелінку бог лишив їх розуму.
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27.12.2021 13:30 Відповісти
нє пракатіт, лошадь брехлива
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27.12.2021 13:30 Відповісти
хватить цитировать этих гоблинов - мы все давно знаем, что они идиоты!
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27.12.2021 13:32 Відповісти
Поки що війну проти України веде "мирная" роССія. А от якби США не поставляли в Україну зброю, а ЗСУ так і залишалися на тому рівні, що їх довів хам, то апетити "мирной" страни", по відновленню лапатной империи росли б непомірно.
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27.12.2021 13:33 Відповісти
)(.йло прагне "маленької войнушкі" бо москальське "стадо ропщет".
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27.12.2021 13:34 Відповісти
короче, із серії "держите меня семеро"
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27.12.2021 13:34 Відповісти
Не пойму, почему ЭТО всегда сравнивают с лошадью?
Это же ОСЁЛ!!!
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27.12.2021 13:34 Відповісти
На самом деле лавров по происхождению мул. Мул (лат. mūlus) - результат скрещивания осла и кобылы[1]. По внешним признакам мул представляет нечто среднее между лошадью и ослом. По убеждению лавров фашист, демагогические приемы аналогичны приемам йозефа геббельса.
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27.12.2021 13:53 Відповісти
Згоден з тим що вірменьська напівкровка лавров -МУЛ! До речи мули не
дають потомства,чому ми можемо тільки радіти! Навить скотом не можна
називати. Це просто старий ІДІОТ! А ось віслюки дуже розумні тваринкі, не
кажучи вже про про коней. Життя мені не раз це доводило!
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27.12.2021 14:55 Відповісти
На буде ваших свино-рил, не буде і войнушкі.
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27.12.2021 13:34 Відповісти
для того Захід стяг війська і дзвенить порожніми мудями навколо українських кордонів
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27.12.2021 13:39 Відповісти
Наркоман хрінов, знов колумбійськой белени наївся? Поросятопси, вже зробили "войнушку", чому ти так впевнений що в Україні?
Запам'ятай, буде база НАТО у Харківській області, на півночі Білгородського района!
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27.12.2021 13:45 Відповісти
все би нічого, можна було би навіть посміятись по цій касапській пред'яві, якби "офіс президента України не був головною РЕЗИДЕНТУРОЮ спецслужб Росії в нашій країні"
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27.12.2021 13:46 Відповісти
Россияне устроили эту истерию прекрасно осознавая что вся власть в Украине агенты ФСБ.
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27.12.2021 15:53 Відповісти
Як ви вже *******!!!Коли вже ваші пащеки підуть у "Рай"
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27.12.2021 13:51 Відповісти
купила вова коника
а коник без мозги
яка цікава іграшка
гигиги
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27.12.2021 13:53 Відповісти
Ох, як "неудобно получилось", вони розраховували зайти танками в безборонну країну, а тут виявляється може джавелін прилетіти та і на небо потрібно постійно дивитись чи часом байрактар не заявиться.
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27.12.2021 13:56 Відповісти
А зачем ты на него очки одеваешь?
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27.12.2021 14:09 Відповісти
В скольких войнах и конфликтах принимали боевое участие войска НАТО и в скольких войнах и конфликтах принимали непосредственное участие войска ссср и рф?
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27.12.2021 14:00 Відповісти
Лаврошадь, хоть хрюкай, хоть не хрюкай, а дембеля тебе, не избежать! Готовся к встрече с чуркой, ему там скучно и кобздох надоел...
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27.12.2021 14:00 Відповісти
І що у рашистів є конкурентного? Ніва з двигуном 1,7 на 85 к.с., яку вже 40 років випускають?
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27.12.2021 14:03 Відповісти
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27.12.2021 14:07 Відповісти
Чего-то я офонарел, от заявления лошади, про ударное вооружение (боеприпасы).
Это что такое, нам поставили?
Ану знатоки, просветите))))
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27.12.2021 14:16 Відповісти
Лаврушка , ну ты сказочник! По твоему это Запад отжал Крым и развязал войну в лугандоне! А Гиркин значит вообще агент ЦРУ и Пентагона? А Боинг значит норвежский спецназ сбил? Да уж куда там Герберт Уэльсу….
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27.12.2021 14:21 Відповісти
Как можно устроить на территории Украины "войнушку" с теми, кого тут нет. Лаврову следовало бы, как говорится, либо крестик снять, либо трусы надеть.
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27.12.2021 14:45 Відповісти
не исключаю, что РФ стремится сделать в Украине маленькую войнушку, и обвинить в этом Запад
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27.12.2021 15:00 Відповісти
у мерина ревакцинальний передоз
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27.12.2021 15:03 Відповісти
Далі буде: - ми миролюбно попереджали, але ворожий захід нас не почув.
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27.12.2021 15:35 Відповісти
Готують (лат. casus belli - «случай (для) войны», «военный инцидент»)
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27.12.2021 15:39 Відповісти
тільки ось москалі ВЖЕ ВЕДУТЬ ВІЙНУ в Україні і звинувачують в цьому "захід"
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27.12.2021 16:24 Відповісти
Слепить из Зе Саакашвили - это анекдот.
Несоответствие выдуманной угрозы реальности просто колоссально гигантское.
Поверить в Зе как ястреба войны могут лишь шизофренники, у которых срах это банальное проявление болезни.
Кремль либо специально подстпвляется, либо выдуманная им же параллельная реальность сыграет с ним жесткую и необратимую шутку
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27.12.2021 16:42 Відповісти
Він зазначив, що в ЄС уже закликають запровадити санкції превентивно та зняти їх, якщо конфлікт не розпочнеться.

"Це ж зрозуміло, що ніколи ніхто не зніме", - заявив Лавров. Превентивні санкції США ЄС давно потрібно було на рашиста накласти , і утримувати до тих пір поки не поверне грузинські і українські окуповані території
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27.12.2021 17:04 Відповісти
Не санкції тоді треба, а починати нищити Белгород,Ростов, Воронеж, далі може і Мацкву спалити.
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27.12.2021 18:50 Відповісти
Значит будем защищать Украину от самозванцев славян - ордынцев. Не впервой.
Смерть оккупантам!
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27.12.2021 20:02 Відповісти
Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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27.12.2021 22:07 Відповісти
Ага,і для цього Захід підігнав 100000 кацапів під український кордон.Пегас козломордий,ти все переплутав.Дебіли живуть в твоїй помийці!
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27.12.2021 22:56 Відповісти
 
 